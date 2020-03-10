26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Впечатлиться архитектурой, судьбой и шедеврами искусства на «балконе Европы»

Ксения
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Ксения – экскурсионное агентство
Дрезден помнит славу и поражения, бомбардировки и кропотливое восстановление из руин.

Город-музей, названный Флоренцией-на-Эльбе, — это дворцы Цвингера, величественная Фрауэнкирхе и картинная Галерея старых мастеров.

В этом комфортном путешествии вы изучите Дрезден с гидом и погуляете по нему сами, а по пути насладитесь красотой саксонской природы.
35 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 10 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча на Вацлавской площади
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У этой экскурсии26 отзывов
4.62
Прага — Дрезден: экскурсия в столицу Саксонии
Прага — Дрезден: экскурсия в столицу Саксонии

Что вас ожидает

Живописная дорога из Чехии в Германию
Прагу и Дрезден разделяют 146 км, но вы не заскучаете в дороге, любуясь открывающимися видами и слушая рассказы гида. Покинете город через район Либень, промышленное предместье с 19 века; проедете мимо Терезина — мемориала жертвам Холокоста; узнаете, почему гора Ржип считается священной; взглянете на бурную Эльбу и средневековые крепости. И конечно, мимо пролетят чарующие пейзажи Чешской и Саксонской Швейцарии!

Знакомство с красавцем по имени Дрезден
При въезде в столицу Саксонии покажется церквушка, где венчался Достоевский, — византийское сооружение среди барочного великолепия. В историческом центре вас ждет пешеходная прогулка, которая охватит символы Дрездена и познакомит с его непростой судьбой. Вы увидите:

  • Цвингер — архитектурный комплекс, где на фоне впечатляющих барочных зданий вы услышите перезвон действительно уникальных фарфоровых колокольчиков;
  • Оперу Земпера, которую восстанавливали и после пожара, и после бомбардировки;
  • Шествие князей — уличное настенное панно из фарфоровых плиток. Гид расскажет о самых любопытных из 94 изображенных персонажей;
  • Террасу Брюля — дрезденскую набережную: проходя по ней, вы поймете, почему это место называют балконом Европы;
  • Церковь Фрауэнкирхе, восстановленную по историческим чертежам, и многие другие знаковые достопримечательности Дрездена.

Свободное время: искусство и угощения
После экскурсии вы сможете посетить Галерею старых мастеров, где выставлены «Сикстинская Мадонна» Рафаэля, «Шоколадница» Лиотара, «Автопортрет с Саскией на коленях» Рембрандта и другие полотна художников Возрождения. Галерея входит в состав Цвингера, как и Собрание фарфора, часов и научных инструментов.

Стоит заглянуть и в торговые галереи: купить традиционный фарфор и оценить саксонскую кухню, например, белые сосиски из телятины и ватрушку. А зимой подарком вам от Дрездена станет волшебная рождественская ярмарка!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Поездка пройдет на комфортабельном автобусе (ремни безопасности, климат-контроль)
  • Дорога туда-обратно займет около 2,5 часов, экскурсия по Дрездену с гидом — 1,5 часа, свободное время в Дрездене — около 4 часов
  • Экскурсия проводится с радионаушниками
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию): вода и пиво в автобусе; входные билеты в Дрездене.

Обратите внимание: в обычный сезон количество человек в автобусе до 30 человек; в высокий сезон, новогодние и майские праздники, другие праздники – до 50 человек.

Прага — Дрезден: экскурсия в столицу Саксонии
Прага — Дрезден: экскурсия в столицу Саксонии
Прага — Дрезден: экскурсия в столицу Саксонии
Прага — Дрезден: экскурсия в столицу Саксонии
Прага — Дрезден: экскурсия в столицу Саксонии
Прага — Дрезден: экскурсия в столицу Саксонии
Прага — Дрезден: экскурсия в столицу Саксонии
Прага — Дрезден: экскурсия в столицу Саксонии
Прага — Дрезден: экскурсия в столицу Саксонии
Прага — Дрезден: экскурсия в столицу Саксонии
Прага — Дрезден: экскурсия в столицу Саксонии
Прага — Дрезден: экскурсия в столицу Саксонии
Прага — Дрезден: экскурсия в столицу Саксонии

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ксения
Ксения
Меня зовут Ксения. Я живу в Праге больше 15 лет и безумно влюблена в этот город. Моя команда профессиональных гидов с большим удовольствием открет Прагу с самых интересных, ярких и необычных ракурсов, расскажет о чешской истории, культуре и традициях.
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Крутая экскурсия, гид молодец
7 марта 2020
Спасибо за интересную экскурсию, гид Александр дал много фактов и знаний, спасибо большое)
23 февраля 2020
Экскурсия оказалась ненавязчивой, в меру познавательной. Экскурсовод обозначила основные достопримечательности. А далее каждый выбирает, что посетить и чем себя развлечь. Рекомендуем данную экскурсию.
20 февраля 2020
Было все очень хорошо!!!
Большое спасибо!!!
17 февраля 2020
Экскурсия оправдана, хотя бы потому что билеты на поезд обойдутся вам значительно дороже чем поездка на комфортабельном автобусе, гид задерживалась на своих моментах, некоторые «интересные факты об объектах» не были упомянуты, но опять же, на бегу все не расскажешь, гида оцениваем как профессионала своего дела. С ней, просто поездка в Дрезден «изначально» действительно понравилась.
12 февраля 2020
Пожалуйста предупреждайте , что Галерея не работает . Многие едут в Дрезден ради неё ( в том числе и мы).
30 января 2020
Мне очень понравилась экскурсия!От гида Ольги я в восторге! Было очень интересно и познавательно.Рекомендую!
Алексий
23 января 2020
Очень хотелось попасть к гиду Алексу, но не сложилось, впрочем, гид Вера была тоже великолепна! Рассказывала интересно, с юмором и погружением в историю. Сам город не впечатлил, и экскурсия показалась коротковатой (правда мы решили не посещать музей, о чем пожалели на обратном пути - туристам из нашей группы там очень понравилось; в итоге 4 часа свободного времени в Дрездене оказалось многовато). Вроде бы все было здорово, отличный экскурсовод, организация, но чего-то не хватило... Может быть если бы по пути заехали еще в какой-то замок, было бы больше впечатлений и понраилось бы больше.
20 января 2020
Нам все очень понравилось, спасибо!!!
16 января 2020
Экскурсия нам понравилась, гид Лада рассказывала интересно и познавательно, дорога до Дрездена и обратна была интересна, так как Лада рассказывала исторические факты. Спасибо нам понравилось! Дети тоже были заинтересованы.
Ещё 16 отзывов

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