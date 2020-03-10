26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Живописная дорога из Чехии в Германию

Прагу и Дрезден разделяют 146 км, но вы не заскучаете в дороге, любуясь открывающимися видами и слушая рассказы гида. Покинете город через район Либень, промышленное предместье с 19 века; проедете мимо Терезина — мемориала жертвам Холокоста; узнаете, почему гора Ржип считается священной; взглянете на бурную Эльбу и средневековые крепости. И конечно, мимо пролетят чарующие пейзажи Чешской и Саксонской Швейцарии!

Знакомство с красавцем по имени Дрезден

При въезде в столицу Саксонии покажется церквушка, где венчался Достоевский, — византийское сооружение среди барочного великолепия. В историческом центре вас ждет пешеходная прогулка, которая охватит символы Дрездена и познакомит с его непростой судьбой. Вы увидите:

Цвингер — архитектурный комплекс, где на фоне впечатляющих барочных зданий вы услышите перезвон действительно уникальных фарфоровых колокольчиков;

Оперу Земпера, которую восстанавливали и после пожара, и после бомбардировки;

Шествие князей — уличное настенное панно из фарфоровых плиток. Гид расскажет о самых любопытных из 94 изображенных персонажей;

Террасу Брюля — дрезденскую набережную: проходя по ней, вы поймете, почему это место называют балконом Европы;

Церковь Фрауэнкирхе, восстановленную по историческим чертежам, и многие другие знаковые достопримечательности Дрездена.

Свободное время: искусство и угощения

После экскурсии вы сможете посетить Галерею старых мастеров, где выставлены «Сикстинская Мадонна» Рафаэля, «Шоколадница» Лиотара, «Автопортрет с Саскией на коленях» Рембрандта и другие полотна художников Возрождения. Галерея входит в состав Цвингера, как и Собрание фарфора, часов и научных инструментов.

Стоит заглянуть и в торговые галереи: купить традиционный фарфор и оценить саксонскую кухню, например, белые сосиски из телятины и ватрушку. А зимой подарком вам от Дрездена станет волшебная рождественская ярмарка!