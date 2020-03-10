26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Живописная дорога из Чехии в Германию
Прагу и Дрезден разделяют 146 км, но вы не заскучаете в дороге, любуясь открывающимися видами и слушая рассказы гида. Покинете город через район Либень, промышленное предместье с 19 века; проедете мимо Терезина — мемориала жертвам Холокоста; узнаете, почему гора Ржип считается священной; взглянете на бурную Эльбу и средневековые крепости. И конечно, мимо пролетят чарующие пейзажи Чешской и Саксонской Швейцарии!
Знакомство с красавцем по имени Дрезден
При въезде в столицу Саксонии покажется церквушка, где венчался Достоевский, — византийское сооружение среди барочного великолепия. В историческом центре вас ждет пешеходная прогулка, которая охватит символы Дрездена и познакомит с его непростой судьбой. Вы увидите:
Свободное время: искусство и угощения
После экскурсии вы сможете посетить Галерею старых мастеров, где выставлены «Сикстинская Мадонна» Рафаэля, «Шоколадница» Лиотара, «Автопортрет с Саскией на коленях» Рембрандта и другие полотна художников Возрождения. Галерея входит в состав Цвингера, как и Собрание фарфора, часов и научных инструментов.
Стоит заглянуть и в торговые галереи: купить традиционный фарфор и оценить саксонскую кухню, например, белые сосиски из телятины и ватрушку. А зимой подарком вам от Дрездена станет волшебная рождественская ярмарка!
Как проходит экскурсия
Дополнительные расходы (по желанию): вода и пиво в автобусе; входные билеты в Дрездене.
Обратите внимание: в обычный сезон количество человек в автобусе до 30 человек; в высокий сезон, новогодние и майские праздники, другие праздники – до 50 человек.