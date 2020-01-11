Вена долгое время являлась центром габсбургской монархии. Прага и вся Чехия в свое время подчинялись Вене. Потому для более глубокого понимания Праги и Чехии просто необходимо отправиться на день в бывшую столицу могущественной Австро-Венгерской империи и действующую столицу современной процветающей Австрии.

Вена – город пышных дворцов (например, зимняя и летняя резиденция Габсбургов), музеев (в центре города два огромных музея-близнеца расположились по бокам от статуи Марии Терезии, а неподалеку находится Бельведер, где висит, к примеру, известный «Поцелуй» Климта) и музыки (здесь творили Моцарт и Бетховен, здесь расположена один из самых известных в мире оперных театров). Впрочем, сказать, что Вена застряла в своем имперском прошлом ни в коем случае нельзя – наряду с классическими балами здесь, к примеру, проводится мероприятие Life Ball, направленный на борьбу со СПИДом и известный весьма экстравагантными костюмами.

В Вене предполагается экскурсия, а затем у Вас будет свободное время – Вы сможете прогуляться по Рингу, известному бульварному кольцу, которому в 2015 году исполняется 150 лет! Именно на Ринге находятся самые пышные дворцы Вены. Здесь же Вы найдете массу кофеен, которыми так славится столица Австрии. В Вене огромное количество парков, который также придают городу особенную атмосферу – погуляйте по главному, Городскому Парку, где стоит известная золотая статуя Штрауса. И, конечно, не забудьте попробовать известный венский шницель с картофельным салатом!

Вена – город-сказка. Подарите себе эту сказку хотя бы на день!