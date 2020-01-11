Смешанная: автобусная и пешеходная. Важно! На экскурсию требуется обязательно взять с собой загран паспорт и медицинскую страховку.
4.54
26 отзывов
Что вас ожидает:
Хофбург
Михаэльплатц
Штефансдом
Собор святого Петра
Описание экскурсии
Вена долгое время являлась центром габсбургской монархии. Прага и вся Чехия в свое время подчинялись Вене. Потому для более глубокого понимания Праги и Чехии просто необходимо отправиться на день в бывшую столицу могущественной Австро-Венгерской империи и действующую столицу современной процветающей Австрии.
Вена – город пышных дворцов (например, зимняя и летняя резиденция Габсбургов), музеев (в центре города два огромных музея-близнеца расположились по бокам от статуи Марии Терезии, а неподалеку находится Бельведер, где висит, к примеру, известный «Поцелуй» Климта) и музыки (здесь творили Моцарт и Бетховен, здесь расположена один из самых известных в мире оперных театров). Впрочем, сказать, что Вена застряла в своем имперском прошлом ни в коем случае нельзя – наряду с классическими балами здесь, к примеру, проводится мероприятие Life Ball, направленный на борьбу со СПИДом и известный весьма экстравагантными костюмами.
В Вене предполагается экскурсия, а затем у Вас будет свободное время – Вы сможете прогуляться по Рингу, известному бульварному кольцу, которому в 2015 году исполняется 150 лет! Именно на Ринге находятся самые пышные дворцы Вены. Здесь же Вы найдете массу кофеен, которыми так славится столица Австрии. В Вене огромное количество парков, который также придают городу особенную атмосферу – погуляйте по главному, Городскому Парку, где стоит известная золотая статуя Штрауса. И, конечно, не забудьте попробовать известный венский шницель с картофельным салатом!
Вена – город-сказка. Подарите себе эту сказку хотя бы на день!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Хофбург
Михаэльплатц
Штефансдом
Собор святого Петра
Что не входит в цену
Обед не включен в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Суббота в 07:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Праге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Михаил
11 янв 2020
Отличная организация, ответственные экскурсоводы, оптимальные цены! Попробовать австрийские шницель, штрудель и кофе лучше там, где советует гид. Много нужной информации о Вене, есть время прогуляться и познакомиться с центром города. Путешествуйте по Европе с Tezeks! Михаил, Алсу
Е
Екатерина
19 ноя 2019
Экскурсия интересная и познавательная. Экскурсовод понравилась:-) Посмотрели историческую Вену, послушали орган в соборе, погуляли в свободное время. Все успели:-) погода подвела, был дождь, но впечатление это не испортило. На обратном пути смотрели фильм про королеву Сиси. Дорога заняла 4 часа в одну сторону.
А
Алексей
3 ноя 2019
Отлично. Спасибо огромное экскурсоводу Ирине!!!
I
Iuliia
26 июня 2019
Для беглого знакомства с Веной -очень хорошо. Ирина - замечательный экскурсовод.
Е
Екатерина
23 июня 2019
Спасибо большое за прекраснейшую экскурсию в Дрезден. Эксурсовод Ирина чудесный человек,который очень много знает,очень интересно рассказывает,посещение картинной галереи вообще шедеврально… Хочется снова и снова возвратиться туда!!! Но если хотите насладиться достопримечательностями Дрездена в полной мере,рекомендую брать экскурсию на 2дня,нам было маловато 1 дня… (,а так было все великолепно,несмотря на очень жаркую погоду.
В
Владимир
3 июня 2019
Для беглого знакомства с Веной вполне достаточно.
М
Марина
8 мая 2019
Ирина супер гид! Очень интересная экскурсия, времени достаточно
О
Ольга
4 апр 2019
Столица Австрии впечатлила! Хотя погода была ветреная, но город шикарный. Были, правда, только во "внутреннем" городе, много достопримечательностей не удалось увидеть, а хотелось бы больше и больше. Ирина рассказывает очень читать дальше
интересно, даёт много информации. Произвела впечатление организация обеда: очень оперативно, четко, быстро, сэкономили время для осмотра города. Удалось попасть на органный концерт в соборе св. Петра, так что получили все удовольствия! Но хотелось бы побольше времени, хотя бы на 1 час.
В
Вахтанг
2 апр 2019
Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации. Конечно, за день, всего не посмотришь. Но впечатление от Вены получили,как и желание приехать сюда вновь. Спасибо Людмиле за интересную экскурсию!!!
O
Oksana
21 мар 2019
Впечатления от экскурсии не однозначны… Поездки в Вену ждали с нетерпением. Вена прекрасна, но свободного времени мало, всего 1,5 часа. Дорога 5 часов только в одну сторону, есть получасовая остановка. читать дальше
Начало в 7 утра. Как только мы сели гид начала вещать и не замолкала ни на минуту, поэтому через два часа начала болеть голова и хотелось сделать звук потише, на робкие попытки туристов предложить гиду передохнуть, помолчать и дать, в конце концов хоть не много "переварить" услышанное, ответом было продолжение вещания. Экскурсия по Вене закончилась со стороны черного входа в Венскую оперу, видимо потому что там был рядом магазин и кафешка, куда нас дружно сопроводили на обед за 15 евро, в который не входят напитки и кормят не вкусно. Лучшее время в Вене- это свободные 1,5 часа. Я с удовольствием посетила Собор Св. Стефана, прогулялась вокруг Венской Оперы, по центральной улице, успела послушать орган. Повторюсь 1,5 часа очень мало. Рассчитывали на обратном пути ехать в тишине, но не тут то было. Нам включили фильм, так и дали насладиться радостью с Веной. Поеду еще, только не этим гидом. Если бы я ходила на лекции для учебы, то данная подача информации была бы уместна. Экскурсия-это часть отдыха и она должна доставлять радость, не желание убежать от гида.
О
Олег
31 янв 2019
Однодневная экскурсия не доставит большого удовольствия, как нам с женой показалось. Встретились в 7 утра, приехали в Вену где-то в 12. Пока ехали, экскурсовод Ирина рассказывала интересные истории о Чехии и читать дальше
Австрии. В Вене было очень холодно, а маршрут экскурсии полностью проходит по улице. Осмотреть успели мало, всё бегло - несколько памятников архитектуры, прошлись по внутреннему городу, послушали немного историй. Потом нас рекламно завели в лавку с сувенирами, после чего предложили пойти в ресторан рядом, в котором "очень вкусно и не очень дорого". В этот ресторан водят таких же как мы туристов группами. Еда откровенно не очень (брали бизнес-ланч), цена 15 евро с человека (суп, шницель (кислый) с картошкой, сладкое). Из вкусного там - пиво)) Венский кофе - ничего особенного. Обслуживание среднее. Рекомендую посетить какой-нибудь другой ресторан рядом. В итоге на самостоятельную прогулку осталось 2 часа (а с обедом и того меньше). Кто-то успел неплохо скупиться, мы сходили в платный музей рядом (16 евро с человека). Вывод - нужно ехать на несколько дней и в более теплое время) В 16:15 выдвинулись обратно, в пути смотрели "Великолепная Сисси" - отлично убаюкивает) Вернулись около 21:00. Подача информации от экскурсовода понравилась, но в целом поездка - не очень. Мало времени.
О
Ольга
3 янв 2019
Все очень понравилось, начиная с удачно выбранного места встречи. Потрясающий гид с энциклопедическими знаниями Ирина! Огромное спасибо!
A
Alena
22 ноя 2018
Добрый день! До экскурсии в Вену, я брала экскурсии по Праге. Все они разные. Первая практически индивидуальная (тоже есть плюсы), вторая небольшая групповая и третья от вашего туроператора. Что понравилось: читать дальше
можно забронировать онлайн (что я и сделала). Все надежно. Очень оперативно. На туалеты столько то времени, на саму экскурсию столько то. И самое главное- это свободное время, когда ты можешь посетить именно то, что хочешь ты. Так как иногда гиды не предоставляют свое время. Также очень понравился экскурс в история по пути в Вену. И немаловажно, что можно было оставить чемоданчик в автобусе, так как в тот же день у меня был вылет из Вены. Спасибо большое!
А
Александр
14 ноя 2018
Прекрасная экскурсия!!! Очень мало времени для самостоятельного изучения столицы Австрии, но все равно - экскурсия великолепная. Огромное спасибо гиду Ирине! Кладезь информации! время прошло незаметно! Резюме: обязательно к посещению!!!
Э
Элла
2 ноя 2018
Ознакомительная экскурсия в Вену. За весь путь экскурсовод Ирина, очаровательная и эрудированная женщина, рассказала историю Австрии с тонкостями межличностных отношений. Очень интересно. Организован был обед с национальным уклоном, приятные скидки при покупке сувениров. Единственный маленький "минус" - мало свободного времени для самостоятельной прогулки.