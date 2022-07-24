Путешествие в историческую Вену из Праги: групповая экскурсия на автобусе
Из Праги в Вену вы отправитесь на комфортном автобусе с гидом, который в дороге расскажет множество интересного об истории Чехии и Австрии. В городе вы увидите величественные замки и резиденции, Музей истории искусств, Дунайскую башню, собор святого Стефана — национальный символ Австрии и многое другое.
Пройдете по знаменитой улице Грабен и Кернтнерштрассе. После экскурсии у вас будет два часа, чтобы прогуляться по городу.
Пройдете по знаменитой улице Грабен и Кернтнерштрассе. После экскурсии у вас будет два часа, чтобы прогуляться по городу.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Бельведер
- Венская государственная опера
- Венская ратуша
- Галерея Альбертина
- Дунайская башня
- Здание парламента
- Музей истории искусств
- Собор Святого Стефана
- Хофбург
- Церковь Святого Петра
- И другие
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В гости к Моцарту и Штраусу на чашечку кофе с венским штруделем
Вену безусловно можно назвать древнейшим городом, не только Европы, но и мира. Ее старинные улицы еще хранят наследие римской эпохи, а потом и рыцарской. Сегодня европейская столица ассоциируется с вальсами, художественными галереями и парковыми ансамблями. Вместе с тем, имперский дух Вены прослеживается в ее величественных храмах, роскошных резиденциях, оперных залах, просторных площадях и проспектах.
Организационные детали:
- Внимание! Вам нужно прийти в пражский офис с паспортами за 24 часа до начала экскурсии, если вы не внесли предоплату на сайте, в противном случае ваша бронь будет аннулирована.
- Просим быть в назначенном месте в 6.45. Отправляемся из Праги в 7 утра.
- Дорога займет 4 часа. Во время движения наш гид расскажет увлекательные факты из истории Чехии и Австрии, Вены и Праги. Автобусно-пешеходная экскурсия по центру Вены займет 2 часа. У вас будет свободное время (4 часа), во время которого вы сможете насладиться чашечкой кофе, сделать фотографии, приобрести сувениры и погулять по городу. После этого возвращаемся в Прагу.
Программа:
- Наша программа начинается с Хельденплац – Грандиозной Площади героев, на которой проходили парады во время правления Франца Иосифа. Украшена двумя бронзовыми конными статуями полководцев. С трех сторон Хельденплан ограничена Новым Дворцом, Леопольдовским корпусом и Внешними крепостными воротами.
- Далее сквозь автобусные окна рассмотрим императорскую резиденцию Хофбург – олицетворение всей Австрийской истории. Архитектурный комплекс состоит из девятнадцати дворцов, построенных в разных столетиях, более двух десятков других зданий и сооружений. Окружают Хофбург два прекрасных парка, Бурггартен и Фолксгартен.
- Не взглянуть на Венскую государственную оперу было бы преступлением. Придворные спектакли в этом музыкальном символе города, хранителе классического искусства, ставили, начиная с 17 столетия.
- Шведенплатц – всегда шумная и людная площадь, жизнь на которой не перестает кипеть ни минуту. Представить ее без уличных музыкантов, мимов и фокусников невозможно.
- Внимание! Перед вами Собор святого Стефана – символ Вены, самый значительный архитектурный памятник города с невероятным внутренним убранством. Реликвия потрясает изысканными сокровищами, украшенными золотом и драгоценностями, ковчегами, литургическими текстами и книгами, одеяниями.
Вторник, суббота в 07:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Поездка на комфортабельном автобусе
- Услуги русскоязычного гида
- Что не входит
- Вход в культурные объекты
- Трансфер из отеля к месту встречи на экскурсию и обратно
- Питание
- Место начала и завершения?
- Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, суббота в 07:00Экскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Внимание! Данная экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек. В случае не набора группы — вам будет предложена другая дата или другая экскурсия.
- На экскурсию необходимо иметь с собой паспорт и мед. страховку. В случае отсутствия документов вам может быть отказано в экскурсии.
- Если вы внесли предоплату на сайте, то оставшуюся часть суммы можно оплатить наличными гиду непосредственно перед экскурсией на месте встречи.
- Пожалуйста, предъявите письмо-подтверждение бронирования (распечатанное или на экране мобильного устройства)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дана
24 июля 2022
Замечательный гид Алекс! Рассказывал интересно,с юмором,много потрясающих фактов из истории. Увидели много красивых мест в вене. Все было отлично организовано! Спасибо огромное!
И
Ирина
16 апр 2020
Прекрасная экскурсия. Прекрасная возможность увидеть все самое главное за один день.
E
Ekaterina
1 апр 2020
Очень много интересного узнали про Вену и Австрию в целом. Гид рассказала нам и про сувениры, которые стоит покупать, и про историю этого государства. На обратном пути смотрели исторический фильм "Сиси", что тоже доставило удовольствие.
М
Марина
15 мар 2020
Мне понравилось все - организационные вопросы, интересно рассказывал гид
И
Инесса
6 мар 2020
Вена очень красива! Жаль, что так мало времени были в городе.
A
Alexandra
5 мар 2020
"Все очень понравилось! Гид очень эрудированная, много интересного рассказала! Автобус комфортабельный, водитель профессионал.
После поездки гид подсказала, как добраться до дома, проводила до метро. Спасибо за человеческое отношение!"
После поездки гид подсказала, как добраться до дома, проводила до метро. Спасибо за человеческое отношение!"
E
Elena.go
1 мар 2020
Очень понравилось! Экскурсоводу низкий поклон! Вена не перестаёт удивлять! Доехали быстро и познавательно. Ещё раз Спасибо!
О
Оксана
15 фев 2020
Отличная экскурсия!
K
Konstantin
7 фев 2020
Отличная экскурсия! Гид Алекс шикарный, очень интересно рассказывал! При следующем визите в Прагу буду искать экскурсии именно с этим гидом! Хотелось бы побольше времени и побольше экспозиций для осмотра. Спасибо!
А
Артур
3 фев 2020
Очень понравилась Вена, красивый город, вкусное пиво.
L
Lyudmila
14 дек 2019
Получил общее представление о Вене. Определил для себя что хотел бы еще посмотреть. Спасибо экскуросоводу Нине Валерьевне.
A
Aleksandr
12 дек 2019
Гид отличный,профессионал,прекрасно раскрывающий матетиал.
T
Tolmacht
12 дек 2019
Организация экскурсии хорошая, свободного времени достаточно, чтобы обойти весь туристический центр и устать, но мало, чтобы понять, какова Австрия. Удобные устройства для связи по наушникам экскурсовода с туристами.
Y
Yulia
10 дек 2019
Понравилось все! Для обзорной экскурсии это идеально! Юлия отличный экскурсовод, все очень интересно и красиво рассказывала!
T
Tatiana
9 дек 2019
Гид Тамара великолепна: экскурсия была очень содержательная, насыщенная фактами. У Тамары прекрасная речь, эмоциональная подача. Всё было на высоком профессиональном уровне.
Ещё 14 отзывов
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