6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Чехия
  2. Прага
  3. Экскурсии

  4. Прага — Вена: экскурсия в имперскую столицу

Познакомиться с городом, который признан мировым культурным наследием

Ксения
Задать вопрос
Ксения – экскурсионное агентство
Это путешествие перенесет вас в столицу изысканной архитектуры и вальса, музеев и Габсбургов, оперы и штруделя.

На берегу Дуная, у подножия Альп, вы увидите следы древней истории во дворцах, картинах, традициях и поведении венцев.

На прогулке с гидом обойдете главные достопримечательности, а в свободное время посетите музеи и заглянете в знаменитые кофейни.
50 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча на Вацлавской площади
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии6 отзывов
5
Прага — Вена: экскурсия в имперскую столицу
Прага — Вена: экскурсия в имперскую столицу

Что вас ожидает

Вам предстоит проехать 330 км в одну сторону, но не волнуйтесь: автобусы комфортные, а гид наполнит дорогу рассказами об истории Чехии и Австрии, о хрониках их столиц.

Главное в Вене за 2 часа
Пешком вы пройдете по бульвару Рингштрассе — витрине венских символов, по широким площадям и узким улочкам. Вы узнаете Вену в сюжетах о династии Габсбургов, в именах художников и музыкантов, в разнообразии архитектурных стилей. Вот некоторые из достопримечательностей, которые охватит маршрут (а все их не перечислить в описании экскурсии!):

  • Хофбург и Бельведер — барочные дворцовые комплексы;
  • Старейшая венская церковь Рупертскирхе, белоснежная Карлскирхе 18 века и готический собор Св. Стефана;
  • Ратуша в окружении живописного английского парка и площадь Марии Терезии с музеями-близнецами;
  • Знаменитая Опера и красочный дом авторства современного художника и архитектора Хундертвассера.

Свободное время: музеи и кофейни
У вас будет 3 часа свободного времени: вы успеете познакомиться с одной из величайших коллекций, которые хранятся в музеях столицы, и выпить чашечку кофе с традиционным штруделем. В Бельведере вас ждут полотна Климта и средневековая живопись, в галерее Альбертина — собрание графики, картины Рембрандта, Дюрера и Рубенса, в музее Леопольда — работы Шиле, Кокошки и Климта.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Путешествовать мы будем на комфортабельном автобусе (климат-контроль, мягкие кресла с ремнями безопасности), каждые 2 часа предусмотрены санитарные остановки
  • Дорога туда-обратно займет около 8 часов, экскурсия по Вене с гидом — 2 часа, свободное время в Вене — 3 часа. Ориентировочное возвращение в Прагу — около 21:00.
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию): обед, входные билеты в музеи.

Прага — Вена: экскурсия в имперскую столицу
Прага — Вена: экскурсия в имперскую столицу
Прага — Вена: экскурсия в имперскую столицу
Прага — Вена: экскурсия в имперскую столицу
Прага — Вена: экскурсия в имперскую столицу
Прага — Вена: экскурсия в имперскую столицу
Прага — Вена: экскурсия в имперскую столицу
Прага — Вена: экскурсия в имперскую столицу
Прага — Вена: экскурсия в имперскую столицу
Прага — Вена: экскурсия в имперскую столицу
Прага — Вена: экскурсия в имперскую столицу
Прага — Вена: экскурсия в имперскую столицу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ксения
Ксения
Меня зовут Ксения. Я живу в Праге больше 15 лет и безумно влюблена в этот город. Моя команда профессиональных гидов с большим удовольствием открет Прагу с самых интересных, ярких и необычных ракурсов, расскажет о чешской истории, культуре и традициях.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Отличная экскурсия на целый день. По пути в Вену и обратно предусмотрены удобные остановки возле границы, в самой Вене проводится пешеходная обзорная экскурсия. С нее, впрочем, можно уйти и гулять самостоятельно, главное вовремя вернуться к автобусу. В целом все организовано очень хорошо.
10 марта 2020
Прекрасный гид, узнала много нового об истории страны. Дорога конечно, длинная, не рекомендую семьям с детьми. Все очень понравилось.
26 февраля 2020
очень хорошая и занимательная поездка. Гид Юлия просто молодец, узнали много интересного. Спасибо за поездку.
5 февраля 2020
Замечательная,содержательная, очень много информации исторической. Доступно,интересно. Организовано всё чётко. Спасибо большое гиду Ольге
26 января 2020
Спасибо большое гиду и водителю. Всё было замечательно.
8 января 2020
Потрясающая обзорная экскурсия с Вену! Первый раз заказывали поездку через интернет и немного волновались, но всё прошло хорошо, никто не обманул. Добирались до Австрии на комфортабельном автобусе. Наш гид во время передвижения рассказывала историю Австрии от зарождения государства до настоящего времени. Пешеходная часть проходила с удобным оборудованием в виде наушников, качество звука на высоте. Данная экскурсия идеально подходит для знакомства с основными достопримечательностями Вены.

Ксения проводит ещё 5 экскурсий

Прага — Дрезден: экскурсия в столицу СаксонииПрага — Дрезден: экскурсия в столицу СаксонииПрага — Дрезден: экскурсия в столицу Саксонии
35 за человека
10 часов
26 отзывов
Впечатлиться архитектурой, судьбой и шедеврами искусства на «балконе Европы»
Дрезден помнит славу и поражения, бомбардировки и кропотливое восстановление из руин. Город-музей, названный Флоренцией-на-Эльбе, — это дворцы Цвингера, величественная Фрауэнкирхе и картинная Галерея старых мастеров. В этом комфортном путешествии вы изучите Дрезден с гидом и погуляете по нему сами, а по пути насладитесь красотой саксонской природы.
Прага — Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курортПрага — Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курортПрага — Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
30 за человека
10 часов
10 отзывов
Влюбиться в виды и улочки, открыть другую грань Чехии и попить пива на заводе Крушовице
По мостовым Карловых Вар гуляли Гёте и Петр I, Шопен и Бах, Гоголь и Тургенев — сегодня мы приглашаем вас в этот сказочный городок. Вы полюбуетесь изящной архитектурой, узнаете о местных целебных источниках и знаменитых людях, отдыхавших здесь, попробуете сладости и ликер Бехеровка. А по пути также оцените настоящее чешское пиво на заводе Крушовице.
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-ВлтавойКоролевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-ВлтавойКоролевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
35 за человека
11 часов
24 отзыва
Восхититься убранством красивейшего замка Чехии и обойти уютный Чески-Крумлов
Камерный городок словно декорация к средневековому роману о прекрасных дамах, отважных рыцарях и призраках. Здесь и тесные улочки, и старинные каменные постройки, и места, откуда открывается грандиозный вид на скалистую крепость! Вы впитаете средневековый дух, прогуливаясь по Чешскому Крумлову, и побываете в стенах белоснежного наикрасивейшего имения в Праге — в замке Глубока-над-Влтавой.
Из Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевстваИз Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевстваИз Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевства
30 за человека
8 часов
6 отзывов
Исследовать средневековый город, увидеть самую большую Костницу и посетить замок Чешский Штернберг
Кутна-Гора прежде был одним из самых богатых городов королевства благодаря добыче серебра. Мы поговорим об истории города, посетим Королевский монетный двор и посмотрим на изготовление грошей, а также осмотрим главные достопримечательности: Часовню Всех Святых, Собор Святой Варвары и легендарный замок Штенберг.
Еврейский квартал в Праге: герои и легендыЕврейский квартал в Праге: герои и легендыЕврейский квартал в Праге: герои и легенды
19 за человека
2 часа
5 отзывов
Заглянуть в старинные синагоги, увидеть необычные скульптуры и познакомиться с историей общины
Территория бывшего еврейского гетто — одна из самых таинственных частей города, кладезь городских легенд. Вы увидите старинные синагоги, стены которых хранят увидительные истории, и скульптуры лучших мастеров, а также прогуляетесь по старинному кладбищу.

Экскурсии из Праги

Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и КостницаВеликолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и КостницаВеликолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
29 за человека
8 часов
64 отзыва
Посетить средневековый замок, церковь на костях и город из списка ЮНЕСКО
Вы погуляете по старинным улочкам чудесного городка Кутна Гора, удивитесь обилию черепов и костей в мистической часовне Костница и почувствуете себя аристократом в старинном замке Чешский Штернберг.
Групповая экскурсия из Праги в Карловы Вары и на завод КрушовицеГрупповая экскурсия из Праги в Карловы Вары и на завод КрушовицеГрупповая экскурсия из Праги в Карловы Вары и на завод Крушовице
30 за человека
11 часов
58 отзывов
Чарующая природа, богатая история и секреты пивоварения знаменитого курорта в живописной долине
Не возможно приехать в Чехию и не посетить этот знаменитый город-курорт. Ведь Карловы вары — это не только место отдыха и оздоровления, но и место вдохновения многих известных людей в мире. История Карловых Вар во многом связана с именем русского царя Петра I, гениального немецкого поэта Гете, который приезжал сюда 13 раз. Павлов, Чехов, Шопен, Бетховен, Гоголь, Тургенев, Толстой и многие другие — может именно здесь и вас посетит муза?
Из Праги — в Саксонскую Швейцарию!Из Праги — в Саксонскую Швейцарию!Из Праги — в Саксонскую Швейцарию!
32 за человека
10 часов
57 отзывов
Групповое путешествие навстречу красотам одного из интереснейших национальных парков Германии
Полтора часа пути из чешской столицы в окрестности Дрездена — и вы в Швейцарии! Саксонской Швейцарии, где невероятно красиво: фантастический и причудливый горно-лесной ландшафт, древние твердыни и Бастайский мост через ущелье, каменной нитью парящий между скал. Вы откроете для себя историю местных замков и лучшие пейзажи, подышите свежим воздухом и вдохновитесь атмосферой прошлого.
Групповая экскурсия из Праги в ДрезденГрупповая экскурсия из Праги в ДрезденГрупповая экскурсия из Праги в Дрезден
скидка10%
€35
32 за человека
11 часов
57 отзывов
Город искусств, изысканной архитектуры, великих музейных коллекций — путешествие в столицу Саксонии
Вас ждет путешествие в город, который историк искусств Иоганн Готфрид назвал Флоренцией-на-Эльбе. Вы познакомитесь с изысканной архитектурой Дрездена и узнаете о жизни, любви и правлении великих монархов. А после нашей прогулки у вас останется время, чтобы отдать должное великолепным музейным коллекциям Дрездена и местным немецким деликатесам.
Пакет экскурсий: Прага и не толькоПакет экскурсий: Прага и не толькоПакет экскурсий: Прага и не только
скидка20%
€111
89 за человека
13 часов
5 отзывов
Трансфер и знакомство с Прагой, вечерняя прогулка по столице, уютный Крумлов и соседний Дрезден
Я собрал интереснейшие предложения по Праге и окрестностям и поместил их в один пакет. Теперь вы можете приобрести их выгоднее, чем по отдельности. В набор входит: обзорный трансфер из аэропорта до вашего отеля, прогулка по вечерней Праге, экскурсия в Чешский Крумлов и поездка в Дрезден. Я покажу вам ключевые локации каждого места и познакомлю с историей, а вы впитаете самое главное и полюбите насыщенные путешествия.
Групповая экскурсия из Праги в ВенуГрупповая экскурсия из Праги в ВенуГрупповая экскурсия из Праги в Вену
скидка10%
€50
45 за человека
13 часов
22 отзыва
Увлекательное путешествие в столицу вальсов — город чарующей красоты и кофейных ароматов
Ее просто нужно увидеть. Хотя бы один раз. Ведь это Вена — столица вальсов, город чарующей красоты и масштабности, резиденция Австро-Венгерской империи, город галерей, дворцов, садов, город кофейных ароматов, знаменитого торта Захер.

Выбирайте и другие экскурсии в Праге

ГастрономическиеОбзорныеФотосессииКрыши и панорамыЗа городомМузеи и искусствоИстория и архитектураДля детейВ другой городЗимойНа автобусеНеобычные маршрутыМистическая ПрагаПо ВлтавеКрумловНа автомобилеВышеградПражский градДрезденКарловы ВарыМистическая ПрагаСобор святого ВитаСо скидкойСаксонская ШвейцарияВечерниеКвестыКарлов мостПешкомГрупповыеЗамкиПивзаводИндивидуальныеВсеТрансферы