6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

🏰 Визит к историческим и культурным достопримечательностям Вены
🎨 Возможность увидеть работы Климта, Рембрандта и других мастеров
☕ Свободное время для посещения музеев и знаменитых венских кофеен
Что можно увидеть
Хофбург
Бельведер
Рупертскирхе
Карлскирхе
Собор Св. Стефана
Ратуша
Площадь Марии Терезии
Опера
Дом Хундертвассера
Описание экскурсии
Вам предстоит проехать 330 км в одну сторону, но не волнуйтесь: автобусы комфортные, а гид наполнит дорогу рассказами об истории Чехии и Австрии, о хрониках их столиц.
Главное в Вене за 2 часа
Пешком вы пройдете по бульвару Рингштрассе — витрине венских символов, по широким площадям и узким улочкам. Вы узнаете Вену в сюжетах о династии Габсбургов, в именах художников и музыкантов, в разнообразии архитектурных стилей. Вот некоторые из достопримечательностей, которые охватит маршрут (а все их не перечислить в описании экскурсии!):
Хофбург и Бельведер — барочные дворцовые комплексы;
Старейшая венская церковь Рупертскирхе, белоснежная Карлскирхе 18 века и готический собор Св. Стефана;
Ратуша в окружении живописного английского парка и площадь Марии Терезии с музеями-близнецами;
Знаменитая Опера и красочный дом авторства современного художника и архитектора Хундертвассера.
Свободное время: музеи и кофейни
У вас будет 3 часа свободного времени: вы успеете познакомиться с одной из величайших коллекций, которые хранятся в музеях столицы, и выпить чашечку кофе с традиционным штруделем. В Бельведере вас ждут полотна Климта и средневековая живопись, в галерее Альбертина — собрание графики, картины Рембрандта, Дюрера и Рубенса, в музее Леопольда — работы Шиле, Кокошки и Климта.
Организационные детали
Путешествовать мы будем на комфортабельном автобусе (климат-контроль, мягкие кресла с ремнями безопасности), каждые 2 часа предусмотрены санитарные остановки
Дорога туда-обратно займет около 8 часов, экскурсия по Вене с гидом — 2 часа, свободное время в Вене — 3 часа. Ориентировочное возвращение в Прагу — около 21:00.
С собой нужно взять туристический страховой полис
Дополнительные расходы (по желанию): обед, входные билеты в музеи
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€85
Дети до 16 лет
€75
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Вацлавской площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — Организатор в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2838 туристов
Меня зовут Ксения. Я живу в Праге больше 15 лет и безумно влюблена в этот город. Моя команда профессиональных гидов с большим удовольствием откроет Прагу с самых интересных, ярких и необычных ракурсов, расскажет о чешской истории, культуре и традициях.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
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–
Y
Yakov
Что было организовано Отлично большое спасибо
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Н
Наталия
Сегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделиться своими впечатлениями. Это был потрясающий день, Алекс самый лучший гид, рассказал нам столько историй читать дальшеуменьшить
и фактов о Вене и Праге с юмором и в легкой подаче, было очень интересно и позитивно,благодаря ему даже дорога туда обратно была совсем не утомительной,ну а Вена конечно невероятно красивый город,оставивший нам яркие впечатления, которой необходимо посетить каждому! Благодарю Ксению за организацию,Алекса за такой чудесный, информативный и позитивный день, более того все наши просьбы и пожелания были учтены, за что тоже отдельное спасибо! Очень рекомендую!
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Н
Никита
Я всем советую ехать в Вену с Алексом, просто бомбический экскурсовод, просто он ведет экскурсию так, как будто вы слушаете рассказ от поэта или писателя он знает все, каждый дом, каждый памятник все все. Мы сразу взяли три экскурсии подряд с Алексом и были рады что, он будет вести экскурсию
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Лола
Спасибо огромное Ксении как организатору, оперативно отвечала всегда. И особенная благодарность нашему гиду Алексу, он ЛУЧШИЙ, профессионал своего дела, эрудированный, интересный собеседник, очень много рассказал, мы просто в восторге))) обязательно приедем еще)
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Станислав
Были на двух экскурсиях. Роскошная и очаровательная Вена и средневековый сказочный Чешский Крумлов. Хочется отметить, насколько продуманным был подход к каждой из них нашего экскурсовода Александра (Алекс). Рассчитанная на 12 читать дальшеуменьшить
часов Вена, не была утомительной. Комфортабельный мини автобус с кондиционером. Информация была разноплановой, очень интересной, легко запоминающейся, и мне кажется важной, не только для обычных путешественников, но и для профессионалов. Многие факты из жизни известных людей оказались удивительными. Ни один дополнительный вопрос не оставался без ответа. Мы успели познакомиться с основными архитектурными памятниками, красивейшими соборами, парками. Попробовать ароматный кофе, венский штрудель и шницель, размером с тарелку. Купить замечательные сувениры и сладости. Даже, успели посетить концерт органной музыки в одном из соборов Вены, с незабываемыми впечатлениями. Все это стало возможным благодаря Александру и его неравнодушному отношению к тому, что он делает.
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М
Мария
Потрясающая обзорная экскурсия с Вену! Первый раз заказывали поездку через интернет и немного волновались, но всё прошло хорошо, никто не обманул. Добирались до Австрии на комфортабельном автобусе. Наш гид во читать дальшеуменьшить
время передвижения рассказывала историю Австрии от зарождения государства до настоящего времени. Пешеходная часть проходила с удобным оборудованием в виде наушников, качество звука на высоте. Данная экскурсия идеально подходит для знакомства с основными достопримечательностями Вены.
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