6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себя в центре Вены, где каждый уголок хранит истории о династии Габсбургов, великих художниках и музыкантах.Эта экскурсия из Праги в Вену предлагает не только прогулку по бульвару Рингштрассе, но

и возможность насладиться шедеврами в музеях и ароматным кофе с штруделем в знаменитых кофейнях. Комфортабельный автобус, опытный гид и свободное время для исследований делают этот тур идеальным выбором для любителей истории, искусства и культуры

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вам предстоит проехать 330 км в одну сторону, но не волнуйтесь: автобусы комфортные, а гид наполнит дорогу рассказами об истории Чехии и Австрии, о хрониках их столиц.

Главное в Вене за 2 часа

Пешком вы пройдете по бульвару Рингштрассе — витрине венских символов, по широким площадям и узким улочкам. Вы узнаете Вену в сюжетах о династии Габсбургов, в именах художников и музыкантов, в разнообразии архитектурных стилей. Вот некоторые из достопримечательностей, которые охватит маршрут (а все их не перечислить в описании экскурсии!):

Хофбург и Бельведер — барочные дворцовые комплексы;

Старейшая венская церковь Рупертскирхе, белоснежная Карлскирхе 18 века и готический собор Св. Стефана;

Ратуша в окружении живописного английского парка и площадь Марии Терезии с музеями-близнецами;

Знаменитая Опера и красочный дом авторства современного художника и архитектора Хундертвассера.

Свободное время: музеи и кофейни

У вас будет 3 часа свободного времени: вы успеете познакомиться с одной из величайших коллекций, которые хранятся в музеях столицы, и выпить чашечку кофе с традиционным штруделем. В Бельведере вас ждут полотна Климта и средневековая живопись, в галерее Альбертина — собрание графики, картины Рембрандта, Дюрера и Рубенса, в музее Леопольда — работы Шиле, Кокошки и Климта.

Организационные детали