В гости к Моцарту и Штраусу на чашечку кофе с венским штруделем
Вену безусловно можно назвать древнейшим городом, не только Европы, но и мира. Ее старинные улицы еще хранят наследие римской эпохи, а потом и рыцарской. Сегодня европейская столица ⭐️ ассоциируется с вальсами, художественными галереями и парковыми ансамблями. Вместе с тем, имперский дух Вены прослеживается в ее величественных храмах, роскошных резиденциях, оперных залах, просторных площадях и проспектах.
Организационные детали:
Внимание! Вам нужно прийти в пражский офис с паспортами за 24 часа до начала экскурсии 🧭, если вы не внесли предоплату на сайте, в противном случае ваша бронь будет аннулирована.
Просим быть в назначенном месте в 6. 45. Отправляемся из Праги в 7 утра.
Дорога займет 4 часа. Во время движения наш гид расскажет увлекательные факты из истории 📖 Чехии и Австрии, Вены и Праги. Автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ по центру Вены займет 2 часа. У вас будет свободное время (4 часа), во время которого вы сможете насладиться чашечкой кофе, сделать фотографии 📸, приобрести сувениры 🎁 и погулять по городу. После этого возвращаемся в Прагу.
Программа:
Наша программа начинается с Хельденплац – Грандиозной Площади героев, на которой проходили парады во время правления Франца Иосифа. Украшена двумя бронзовыми конными статуями полководцев. С трех сторон Хельденплан ограничена Новым Дворцом, Леопольдовским корпусом и Внешними крепостными воротами.
Далее сквозь автобусные окна рассмотрим императорскую резиденцию Хофбург – олицетворение всей Австрийской истории. Архитектурный комплекс состоит из девятнадцати дворцов, построенных в разных столетиях, более двух десятков других зданий и сооружений. Окружают Хофбург два прекрасных парка, Бурггартен и Фолксгартен.
Не взглянуть на Венскую государственную оперу было бы преступлением. Придворные спектакли в этом музыкальном символе города, хранителе классического искусства, ставили, начиная с 17 столетия.
Шведенплатц – всегда шумная и людная площадь, жизнь на которой не перестает кипеть ни минуту. Представить ее без уличных музыкантов, мимов и фокусников невозможно.
Внимание! Перед вами Собор святого Стефана – символ Вены, самый значительный архитектурный памятник города с невероятным внутренним убранством. Реликвия потрясает изысканными сокровищами, украшенными золотом и драгоценностями, ковчегами, литургическими текстами и книгами, одеяниями.
Что входит
Поездка на комфортабельном автобусе
Услуги русскоязычного гида
Что не входит
Вход в культурные объекты
Трансфер из отеля к месту встречи на экскурсию и обратно
Питание
Начало и место завершения
🚩 Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 22 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.