В гости к Моцарту и Штраусу на чашечку кофе с венским штруделем

Вену безусловно можно назвать древнейшим городом, не только Европы, но и мира. Ее старинные улицы еще хранят наследие римской эпохи, а потом и рыцарской. Сегодня европейская столица ⭐️ ассоциируется с вальсами, художественными галереями и парковыми ансамблями. Вместе с тем, имперский дух Вены прослеживается в ее величественных храмах, роскошных резиденциях, оперных залах, просторных площадях и проспектах.

Организационные детали:

Внимание! Вам нужно прийти в пражский офис с паспортами за 24 часа до начала экскурсии 🧭, если вы не внесли предоплату на сайте, в противном случае ваша бронь будет аннулирована.

Просим быть в назначенном месте в 6. 45. Отправляемся из Праги в 7 утра.

Дорога займет 4 часа. Во время движения наш гид расскажет увлекательные факты из истории 📖 Чехии и Австрии, Вены и Праги. Автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ по центру Вены займет 2 часа. У вас будет свободное время (4 часа), во время которого вы сможете насладиться чашечкой кофе, сделать фотографии 📸, приобрести сувениры 🎁 и погулять по городу. После этого возвращаемся в Прагу.

Программа: