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Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе

4.3
242 отзыва
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Из Праги в Вену вы отправитесь на комфортном автобусе 🚌 с гидом, который в дороге расскажет множество интересного об истории 📖 Чехии и Австрии.

В городе вы увидите величественные замки 🏰 и резиденции, Музей 🖼 истории искусств, Дунайскую башню, собор святого Стефана — национальный символ Австрии и многое другое.

Пройдете по знаменитой улице Грабен и Кернтнерштрассе.

После экскурсии 🧭 у вас будет два часа, чтобы прогуляться 👣 по городу.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Группа не более 22 человек

  • €60 за человека

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Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе

Что вы увидите

  • Бельведер
  • Венская государственная опера
  • Венская ратуша
  • Галерея Альбертина
  • Дунайская башня
  • Здание парламента
  • Музей истории искусств
  • Собор Святого Стефана
  • Хофбург
  • Церковь Святого Петра
  • и другие
В гости к Моцарту и Штраусу на чашечку кофе с венским штруделем
Вену безусловно можно назвать древнейшим городом, не только Европы, но и мира. Ее старинные улицы еще хранят наследие римской эпохи, а потом и рыцарской. Сегодня европейская столица ⭐️ ассоциируется с вальсами, художественными галереями и парковыми ансамблями. Вместе с тем, имперский дух Вены прослеживается в ее величественных храмах, роскошных резиденциях, оперных залах, просторных площадях и проспектах.

Организационные детали:

  • Внимание! Вам нужно прийти в пражский офис с паспортами за 24 часа до начала экскурсии 🧭, если вы не внесли предоплату на сайте, в противном случае ваша бронь будет аннулирована.
  • Просим быть в назначенном месте в 6. 45. Отправляемся из Праги в 7 утра.
  • Дорога займет 4 часа. Во время движения наш гид расскажет увлекательные факты из истории 📖 Чехии и Австрии, Вены и Праги. Автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ по центру Вены займет 2 часа. У вас будет свободное время (4 часа), во время которого вы сможете насладиться чашечкой кофе, сделать фотографии 📸, приобрести сувениры 🎁 и погулять по городу. После этого возвращаемся в Прагу.

Программа:

  • Наша программа начинается с Хельденплац – Грандиозной Площади героев, на которой проходили парады во время правления Франца Иосифа. Украшена двумя бронзовыми конными статуями полководцев. С трех сторон Хельденплан ограничена Новым Дворцом, Леопольдовским корпусом и Внешними крепостными воротами.
  • Далее сквозь автобусные окна рассмотрим императорскую резиденцию Хофбург – олицетворение всей Австрийской истории. Архитектурный комплекс состоит из девятнадцати дворцов, построенных в разных столетиях, более двух десятков других зданий и сооружений. Окружают Хофбург два прекрасных парка, Бурггартен и Фолксгартен.
  • Не взглянуть на Венскую государственную оперу было бы преступлением. Придворные спектакли в этом музыкальном символе города, хранителе классического искусства, ставили, начиная с 17 столетия.
  • Шведенплатц – всегда шумная и людная площадь, жизнь на которой не перестает кипеть ни минуту. Представить ее без уличных музыкантов, мимов и фокусников невозможно.
  • Внимание! Перед вами Собор святого Стефана – символ Вены, самый значительный архитектурный памятник города с невероятным внутренним убранством. Реликвия потрясает изысканными сокровищами, украшенными золотом и драгоценностями, ковчегами, литургическими текстами и книгами, одеяниями.
Что входит
  • Поездка на комфортабельном автобусе
  • Услуги русскоязычного гида
Что не входит
  • Вход в культурные объекты
  • Трансфер из отеля к месту встречи на экскурсию и обратно
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 22 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
Eurotour G.
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242 отзыва оставили туристы

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