Экстра-мега XXXL пражское путешествие, или В Праге, как дома

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Центр города в сочетании с прекрасным районом Троя дарит одно из самых ярких впечатлений о Праге.



Панорамы, контраст между насыщенной жизнью центра и спокойной атмосферой Трои, ритм городской жизни за пределами туристических маршрутов, а также рассказы о судьбе города и его жителях — всё это поможет лучше узнать и почувствовать Прагу!

Анастасия Ваш гид в Праге Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком €225 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии В этом путешествии мы пройдем и по центру Праги, и по ее окраинам, чтобы понять, какой может быть Прага сегодня. И поверьте, даже нецентральные районы города очаруют и восхитят вас. Первое и самое необходимое — с чего всё начиналось: Старый город, Градчаны, главные достопримечательности исторического центра. Затем мы переместимся из шумного туристического мира в оазис жилых районов и не менее интересных кварталов Праги. В данном случае — это район Троя. Через городской ботанический сад, где нас ждут потрясающие виды на Прагу, мы пройдем к замку Троя. С панорамами и историями о городе и его жителях, а при желании — с вкусными остановками и дегустациями. В конце путешествия вы сможете остаться в районе Троя для дальнейшего посещения зоопарка или вернуться в центр города. Экскурсия является экологичной. Это значит, что мы не пользуемся автомобилем: все передвижения будут на общественном транспорте, что даст возможность почувствовать реальную жизнь города и ближе познакомиться с его жителями.

