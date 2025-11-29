Экстра-мега XXXL пражское путешествие, или В Праге, как дома

Центр города в сочетании с прекрасным районом Троя дарит одно из самых ярких впечатлений о Праге.
Панорамы, контраст между насыщенной жизнью центра и спокойной атмосферой Трои, ритм городской жизни за пределами туристических маршрутов, а также рассказы о судьбе города и его жителях — всё это поможет лучше узнать и почувствовать Прагу!
Панорамы, контраст между насыщенной жизнью центра и спокойной атмосферой Трои, ритм городской жизни за пределами туристических маршрутов, а также рассказы о судьбе города и его жителях — всё это поможет лучше узнать и почувствовать Прагу!
Описание экскурсииВ этом путешествии мы пройдем и по центру Праги, и по ее окраинам, чтобы понять, какой может быть Прага сегодня. И поверьте, даже нецентральные районы города очаруют и восхитят вас. Первое и самое необходимое — с чего всё начиналось: Старый город, Градчаны, главные достопримечательности исторического центра. Затем мы переместимся из шумного туристического мира в оазис жилых районов и не менее интересных кварталов Праги. В данном случае — это район Троя. Через городской ботанический сад, где нас ждут потрясающие виды на Прагу, мы пройдем к замку Троя. С панорамами и историями о городе и его жителях, а при желании — с вкусными остановками и дегустациями. В конце путешествия вы сможете остаться в районе Троя для дальнейшего посещения зоопарка или вернуться в центр города. Экскурсия является экологичной. Это значит, что мы не пользуемся автомобилем: все передвижения будут на общественном транспорте, что даст возможность почувствовать реальную жизнь города и ближе познакомиться с его жителями.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр города и его главные достопримечательности: Старый город, Градчаны, Карлов мост, Малый город
- Район Троя: замок Троя, Ботанический сад, потрясающие панорамы на город с необычного ракурса, старинная винодельня с возможностью дегустации местного вина и сока
- При желании в конце экскурсии можно остаться в районе Троя для посещения Пражского зоопарка
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты на общественный транспорт
- Входной билет в Ботанический сад
Где начинаем и завершаем?
Начало: Староместкая площадь, 1 Прага
Завершение: Замок Троя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 23 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии из Праги
Индивидуальная
до 8 чел.
Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней
Путешествие по историческим Градчанам и Пражскому граду откроет перед вами величие архитектуры и увлекательные легенды древней Праги
Начало: На трамвайной остановке Pohořelec
Завтра в 10:00
6 дек в 10:00
€60 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По пражским улицам с Францем Кафкой: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Праге, связанная с жизнью и творчеством Франца Кафки. Узнайте о литературной жизни начала XX века и исследуйте закоулки Старого города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Средневековая Прага: башни, храмы и пиво
Прогулка по средневековой Праге с посещением готических башен, храмов и старейшей корчмы. Узнайте о Карле IV и его влиянии на город
Сегодня в 10:30
2 дек в 10:30
€210 за всё до 8 чел.