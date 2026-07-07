2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Групповая экскурсия «Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней» предлагает вам погрузиться в историю и архитектуру одного из самых значимых районов Праги.Вы узнаете, как Градчаны стали королевским

городом, посетите знаменитый Страговский монастырь и его пивоварню, раскроете тайны Лоретанской площади и увидите величественные дворцы. Пражский Град откроет перед вами свои внутренние дворы и собор Святого Вита. Экскурсия пешеходная и не требует дополнительных расходов, маршрут можно скорректировать по вашему желанию

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Тайны Страговского монастыря

Вы познакомитесь с историей и архитектурой старинного Страговского монастыря: прогуляетесь по его двору, рассмотрите храм Вознесения Девы Марии, библиотеку и часовню Святого Роха и, по желанию, посетите знаменитую пивоварню. А еще подниметесь на одну из лучших смотровых площадок Праги и узнаете, какую ценную реликвию украли из монастыря и чем он гордится сегодня.

История и легенды Лоретанской площади

На Лоретанской площади вы раскроете мистическую тайну Чернинского дворца и узнаете, как святая хижина Девы Марии оказалась в Пражской Лорете, почему у бедной девушки за ночь выросла борода и что такое «пражское солнышко». Кроме того, я покажу великолепные дворцы, окружающие главную площадь Градчан: Мартиницкий, Шварценбергский, Тосканский и дворец Архиепископа. А также памятник первому президенту страны, монастырь Босых кармелиток и Матиашовы ворота.

Пражский Град

Вы посетите три внутренних двора королевской резиденции и рассмотрите собор Святого Вита — главный католический храм страны. Я расскажу, почему в XV веке Пражский Град покинули короли и что хранится в нем «за семью замками». А также покажу его основные достопримечательности: Старый и Новый, Рожмбергский и Лобковицкий дворцы и базилику Святого Георгия.

Организационные детали