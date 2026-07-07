2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней
Путешествие по историческим Градчанам и Пражскому граду откроет перед вами величие архитектуры и увлекательные легенды древней Праги
Групповая экскурсия «Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней» предлагает вам погрузиться в историю и архитектуру одного из самых значимых районов Праги.
Вы узнаете, как Градчаны стали королевским читать дальшеуменьшить
городом, посетите знаменитый Страговский монастырь и его пивоварню, раскроете тайны Лоретанской площади и увидите величественные дворцы. Пражский Град откроет перед вами свои внутренние дворы и собор Святого Вита.
Экскурсия пешеходная и не требует дополнительных расходов, маршрут можно скорректировать по вашему желанию
Вы познакомитесь с историей и архитектурой старинного Страговского монастыря: прогуляетесь по его двору, рассмотрите храм Вознесения Девы Марии, библиотеку и часовню Святого Роха и, по желанию, посетите знаменитую пивоварню. А еще подниметесь на одну из лучших смотровых площадок Праги и узнаете, какую ценную реликвию украли из монастыря и чем он гордится сегодня.
История и легенды Лоретанской площади
На Лоретанской площади вы раскроете мистическую тайну Чернинского дворца и узнаете, как святая хижина Девы Марии оказалась в Пражской Лорете, почему у бедной девушки за ночь выросла борода и что такое «пражское солнышко». Кроме того, я покажу великолепные дворцы, окружающие главную площадь Градчан: Мартиницкий, Шварценбергский, Тосканский и дворец Архиепископа. А также памятник первому президенту страны, монастырь Босых кармелиток и Матиашовы ворота.
Пражский Град
Вы посетите три внутренних двора королевской резиденции и рассмотрите собор Святого Вита — главный католический храм страны. Я расскажу, почему в XV веке Пражский Град покинули короли и что хранится в нем «за семью замками». А также покажу его основные достопримечательности: Старый и Новый, Рожмбергский и Лобковицкий дворцы и базилику Святого Георгия.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На трамвайной остановке Pohořelec
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 100 туристов
Всем привет! Меня зовут Инна. Приехав однажды в Прагу, я полюбила ее всей душой и вот уже более 10 лет живу здесь с семьей. В какой-то момент я начала знакомить читать дальшеуменьшить
с чешской столицей моих друзей и друзей их друзей. Любовь к стране превратилась в хобби, потом — в профессию. Сегодня я лицензированный гид по Праге и странам ЕU. Экскурсии стараюсь сделать интересными и неформальными и всегда с радостью отвечаю на любые вопросы о современной жизни в Чехии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Boris
Хотим от всей души поблагодарить Инну за великолепную экскурсию «Градчаны и Пражский град — от Средневековья до наших дней»! Это было настоящее путешествие сквозь века, наполненное увлекательными историями, интересными фактами читать дальшеуменьшить
и яркими впечатлениями. Инна — настоящий профессионал, который не просто рассказывает даты и события, а оживляет историю, делая её понятной и захватывающей. Благодаря её глубоким знаниям и увлекательной подаче мы смогли по-новому взглянуть на Пражский град, собор Святого Вита, Градчаны и узнать множество деталей, которые невозможно найти в обычных путеводителях. Особенно понравилось, что экскурсия проходила в комфортном темпе, а Инна всегда была готова ответить на вопросы и поделиться дополнительной интересной информацией. Чувствовалось её искреннее увлечение историей Праги и желание передать эту любовь своим гостям. Экскурсия оставила самые тёплые воспоминания и стала одним из ярчайших моментов нашего пребывания в Праге. Огромное спасибо Инне за профессионализм, душевность и прекрасно проведённое время! С удовольствием рекомендуем её всем, кто хочет глубже узнать историю и атмосферу этого удивительного города
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А
Анна
Инна- гид от Бога. Экскурсия была познавательной, интересной и пролетела незаметно. Успели посетить все описанные достопримечательность и не только. Инна- гид, который по настоящему вкладывает душу в свою работу, и делает все, для того, чтобы турист остался доволен. Очень рекомендую!
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Анна
Хочу поблагодарить гида Инну за прекрасную экскурсию, на которой мы были 19.10.2024 г. Инна отлично владеет материалом и излагает его очень живым языком, без скучных фактов, рассказывает интересные истории и читать дальшеуменьшить
легенды, которые запоминаются. Мы увидели одни из главных достопримечательностей Праги, и в то же время, заглянули в нетуристические уголки, которые не менее интересны. С Инной 2х-часовая экскурсия пролетела незаметно, легко и непринужденно. При этом мы узнали много нового и интересного! + Инна любезно предложила нас сфотографировать! Рекомендуем!
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И
Инна
Побывали на экскурсии "Градчаны и Пражский град" с Инной. Очень интересно и познавательно, узнали много нового. Два часа пролетели незаметно. Огромное спасибо.
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В
Владимир
Всем, желающим осмотреть достопримечательности Праги в сопровождении гида, рекомендуем Инну. Первое приятное впечатление при встрече - это пунктуальность. Вся экскурсия продумана до мелочей. Знания истории, легенд, архитектуры, чешских традиций, местных читать дальшеуменьшить
поверий сделали наше знакомство с Прагой увлекательным путешествием. Добавим к этому умение Инны подавать материал с учётом интересов туристов и продвигаться по маршруту в доступном темпе. В итоге мы получили море удовольствия и от общения, и от экскурсии. Приятным бонусом стали фото, которые Инна делала на протяжении всего пути. Хочется особо отметить, что, несмотря на то, что полная группа в тот день не набралась, экскурсию Инна провела для нас двоих индивидуально, за что ей отдельная благодарность. Советуем всем обращаться к Инне, и уверены, что вы не будете сожалеть о своем выборе.
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Е
Евгения
Были на экскурсии с Инной 1 апреля 2023 года. Очень уютная экскурсия. С Инной легко и свободно себя чувствуешь, рассказывает Инна не заученными фразами, а как бы беседуя с вами, читать дальшеуменьшить
что очень приятно. Гуляли и слушали историю почти на полчаса дольше заявленного времени: у сестры болят ноги, поэтому ходили в неспешном темпе, но пока Инна нам всё не показала, не рассказала и не ответила на все наши вопросы, она от нас не ушла. Спасибо большое Инне за интересную экскурсию и хорошее настроение!
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