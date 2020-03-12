2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Градчаны и Пражский град — от Средневековья до наших дней

Символ Праги и один из самых колоритных старинных районов города в компании профессионального гида

Инна
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Инна – ваш гид
Гуляя по историческому кварталу Градчаны, вы услышите, как ему удалось стать королевским городом и почему его покинули бедняки.

А «визитная карточка» Чехии — Пражский Град — раскроет все величие местной архитектуры.

Кроме того, вы узнаете, что такое «пражский локоть», отыщете самый маленький дом в городе и улочку, где жили алхимики.
12 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча на трамвайной остановке Pohořelec
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Градчаны и Пражский град — от Средневековья до наших дней
Градчаны и Пражский град — от Средневековья до наших дней

Что вас ожидает

Тайны Страговского монастыря
Вы познакомитесь с историей и архитектурой старинного Страговского монастыря: прогуляетесь по его двору, рассмотрите храм Вознесения Девы Марии, библиотеку и часовню Святого Роха и, по желанию, посетите знаменитую пивоварню. А еще подниметесь на одну из лучших смотровых площадок Праги и узнаете, какую ценную реликвию украли из монастыря и чем он гордится сегодня.

История и легенды Лоретанской площади
На Лоретанской площади вы раскроете мистическую тайну Чернинского дворца и узнаете, как святая хижина Девы Марии оказалась в Пражской Лорете, почему у бедной девушки за ночь выросла борода и что такое «пражское солнышко». Кроме того, я покажу великолепные дворцы, окружающие главную площадь Градчан: Мартиницкий, Шварценбергский, Тосканский и дворец Архиепископа. А также памятник первому президенту страны, монастырь Босых кармелиток и Матиашовы ворота.

Пражский Град
Вы посетите три внутренних двора королевской резиденции и рассмотрите собор Святого Вита — главный католический храм страны. Я расскажу, почему в XV веке Пражский Град покинули короли и что хранится в нем «за семью замками». А также покажу его основные достопримечательности: Старый и Новый, Рожмбергский и Лобковицкий дворцы и базилику Святого Георгия.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
Градчаны и Пражский град — от Средневековья до наших дней
Градчаны и Пражский град — от Средневековья до наших дней
Градчаны и Пражский град — от Средневековья до наших дней
Градчаны и Пражский град — от Средневековья до наших дней
Градчаны и Пражский град — от Средневековья до наших дней

Экскурсия проводится в среду в 10:00, в четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура на трамвайной остановке Pohořelec.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Инна
Инна
Всем привет! Меня зовут Инна. Приехав однажды в Прагу, я полюбила ее всей душой и вот уже более 10 лет живу здесь с семьей. В какой-то момент я начала знакомить с чешской столицей моих друзей и друзей их друзей. Любовь к стране превратилась в хобби, потом — в профессию. Сегодня я лицензированный гид по Праге и странам ЕU. Экскурсии стараюсь сделать интересными и неформальными и всегда с радостью отвечаю на любые вопросы о современной жизни в Чехии.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Оочень интересная и насыщенная экскурсия, остались невероятно довольны. Инна очень интересно рассказывает (что на самом деле не так часто встречается среди экскурсоводов:), отвечает на любые вопросы, и самое главное - очевидно, что любит и отлично знает свой город. Уже были на других экскурсиях по Праге, но эта однозначно лучшая.
13 января 2020
Очень рекомендую эту экскурсию с гидом Инной, мы взяли ее 5 января 2020 года! подача материала - великолепная, увлекательная, безумно интересная!!!! Инна рассказала намного больше, чем было заявлено в программе! Пообещала помочь с любыми вопросами, фотографировала нас - это так приятно !❤️️Это супер! Очень приятно видеть настоящие знания, профессионализм и заботу!🦋💋🙈спасибо вам огромное Инночка, вы -великолепны!!!🌸🥳🥰

Инна проводит ещё 1 экскурсию

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