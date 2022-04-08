Первое впечатление от Нюрнберга Вы сможете получить еще на подъезде к городу. Из средневековой и неприступной крепости Кайзербург Вам откроется панорама города. Вы увидите сохранившиеся фортификационные сооружения, высокие шпили готических соборов и кажущиеся с высоты искусственным лабиринтом средневековые улочки, по которым Вам так скоро предстоит пройтись!

Во время прогулки Вы услышите истории о знаменитых жителях Нюрнберга, таких как художник Альбрехт Дюрер (Нюрберг даже получил прозвище Дюрерштадт - "город Дюрера"). Интересно будет послушать и популярном уличном башмачнике, поэте и музыканте 16 века - Гансе Саксе, или мастере Дроссельмайер, создавшем Щелкунчика.

В самом центре города Вы увидите церковь Богоматери, украшенную замысловатыми часами. Фигурки курфюрстов на часах будто бы присягают на верность императору. Этот механический спектакль посвящен знаменитой «Золотой булле», принятой именно в Нюрнберге. На этой же площадди Вы увидите "Прекрасный фонтан" с 19-метровой пирамидой. Его украшают богатые изображения святых, библейских и светских героев, самых легендарных из королей. Именно в решетке этого фонтана загадочно появилось, кольцо, исполняющее желания и приносящее удачу.

Романтическое настроение появится во время прогулки по мостам и островам на реке Пегниц, а знакомство с фонтанами на улицах Нюрнберга заставит не один раз рассмеяться.

Любители шопинга смогут совершить поход по магазинам торговой зоны (не работают по воскресеньям).