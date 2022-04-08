Индивидуальная экскурсия в Нюрнберг

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Важно! При себе необходимо иметь QR-код, свидетельствующий о полном курсе вакцинации не старше 12 месяцев или QR-код, подтверждающий перенесение коронавирусной инфекции не старше 6 месяцев.
Индивидуальная экскурсия в Нюрнберг
Индивидуальная экскурсия в Нюрнберг
Индивидуальная экскурсия в Нюрнберг
Индивидуальная экскурсия в Нюрнберг
Индивидуальная экскурсия в Нюрнберг
Индивидуальная экскурсия в Нюрнберг
Индивидуальная экскурсия в Нюрнберг
Индивидуальная экскурсия в Нюрнберг

Что вас ожидает 🤩

  • Крепость Кайзербург
  • Костелы Св. Зебальда и Св. Лоренца
  • Рыночная площадь
  • Церковь Богоматери
  • Прекрасный фонтан
  • Музей игрушек
  • Дом-музей Дюрера
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Первое впечатление от Нюрнберга Вы сможете получить еще на подъезде к городу. Из средневековой и неприступной крепости Кайзербург Вам откроется панорама города. Вы увидите сохранившиеся фортификационные сооружения, высокие шпили готических соборов и кажущиеся с высоты искусственным лабиринтом средневековые улочки, по которым Вам так скоро предстоит пройтись!

Во время прогулки Вы услышите истории о знаменитых жителях Нюрнберга, таких как художник Альбрехт Дюрер (Нюрберг даже получил прозвище Дюрерштадт - "город Дюрера"). Интересно будет послушать и популярном уличном башмачнике, поэте и музыканте 16 века - Гансе Саксе, или мастере Дроссельмайер, создавшем Щелкунчика.

В самом центре города Вы увидите церковь Богоматери, украшенную замысловатыми часами. Фигурки курфюрстов на часах будто бы присягают на верность императору. Этот механический спектакль посвящен знаменитой «Золотой булле», принятой именно в Нюрнберге. На этой же площадди Вы увидите "Прекрасный фонтан" с 19-метровой пирамидой. Его украшают богатые изображения святых, библейских и светских героев, самых легендарных из королей. Именно в решетке этого фонтана загадочно появилось, кольцо, исполняющее желания и приносящее удачу.

Романтическое настроение появится во время прогулки по мостам и островам на реке Пегниц, а знакомство с фонтанами на улицах Нюрнберга заставит не один раз рассмеяться.

Любители шопинга смогут совершить поход по магазинам торговой зоны (не работают по воскресеньям).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00

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