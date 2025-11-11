Мои заказы

Легенды и мистика Старой Праги

Мистическая Прага, легенды и сказки Почти каждый путеводитель повествует об этом древнем граде, как о самом мистическом во всей Европе. Речь идет о Праге – современной столице Чехии.

Сегодня тайны старой Праги
как магнитом притягивают не только любителей страшных историй, но и вполне себе прагматичных людей, желающих лично погрузиться в сказочную и жутковатую атмосферу, чтобы стать свидетелем загадочных явлений.

Последуйте за вашим проводником во время пешеходной экскурсии, и Прага, быть может, немного приоткроет вам завесы своих тайн.

Время начала: 18:00

Описание экскурсии

Мистическая Прага: Легенды и Сказания

Прага, современная столица Чехии, известна как один из самых мистических городов Европы. Этот древний город полон тайн и волшебства, которые словно магнит притягивают не только любителей загадочных историй, но и тех, кто стремится прикоснуться к удивительной атмосфере. Присоединитесь к экскурсии, и, возможно, Прага откроет вам некоторые из своих тайн.

Очарование осени и весны

Магия чешского города особенно ощущается осенью и весной. В это время туманы поднимаются от Влтавы, создавая атмосферу, полную призрачных образов жителей разных эпох. Вечерняя Прага, даже в любое другое время года, завораживает своей таинственностью.

Легенды старой Праги

Ночью старинные улочки города остаются мирными, и только одиночный прохожий может столкнуться с загадочными персонажами, такими как рыцарь без головы или призрачный железный человек с Платнерской улицы. За свою долгую историю, начиная с VIII века, Прага обросла множеством мифов и преданий.

Узкие улочки и древние тайны

Каждый желающий может стать свидетелем или даже участником этих мистических историй, прогуливаясь по мощеным улочкам в свете газовых фонарей. Здесь можно встретить духов, алхимиков, магов и ведьм, чьи истории живут в атмосфере города.

Экскурсия «Тайны старой Праги»

На экскурсии мы вместе пройдём по лабиринту центральных улиц, заглянем на Староместскую площадь, исследуем Тынский двор и пройдём под Пороховыми воротами. Это будет уникальная возможность окунуться в мистическую атмосферу старинных преданий и увидеть Прагу с новых ракурсов, даже если вы уже бывали здесь.

Чтение истории улиц

Вы научитесь понимать знаки, спрятанные на домах, и «читать» историю улиц через легенды. Вас ждут захватывающие и порой страшные рассказы о произошедших здесь событиях, о сокрытых преступлениях, ужасных убийствах, ошибках правосудия и необъяснимых смертях. Эти истории оставят неизгладимый след в вашем восприятии города.

Приглашаем вас стать частью этой мистической прогулки, открыть для себя великолепие Праги и пережить её тайны на личном опыте!

Понедельник, среда, пятница в 18:00

Ответы на вопросы

Что включено
  • Наушники если группа более 10 человек. Билет в музей граната
Где начинаем и завершаем?
Начало: Чехия, Прага 1, Панска 6 Пражский инфоцентр
Завершение: Староместская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

