26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

О чем расскажут улочки Старого города
Мы встретимся у знаменитых пражских курантов Орлой, которые уже больше шести веков украшают Староместскую площадь и напоминают прохожим о бренности бытия. Я расскажу о создании этих часов и трагической судьбе их творца. А затем, по ходу часовой стрелки, мы отправимся бродить по улочкам и площадям Старого города, шаг за шагом открывая тайны, спрятанные за средневековыми фасадами. Я расскажу о том, как однажды медовина чуть не сгубила репутацию города. О том, как курицы и гуси из юго-чешского городка Писек помогли разбогатеть пражской торговке. О каменном озорнике, у которого местные жители учат своих детей хорошим манерам, и других курьезный и загадочных пражских сюжетах.
О палачах, рыцарях и вампирах
Героями нашей прогулки станут самые яркие достопримечательности старой Праги и персонажи её старинных легенд:
Магический круг нашего маршрута замкнется у точки начала — пражских курантов на Староместской площади.