26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

🌆 Погружение в магическую атмосферу Старого города
🕰 Уникальные истории о пражских курантах Орлой
👻 Встреча с пражскими привидениями и легендами
🎻 Возможность услышать печальное пение слепого скрипача
🏰 Открытие тайн средневековых фасадов и площадей
💡 Интересные факты о палачах, рыцарях и вампирах
Что можно увидеть
Пражские куранты Орлой
Староместская площадь
Марианская площадь
Площадь Франца Кафки
Храм Девы Марии пред Тыном
Описание экскурсии
О чем расскажут улочки Старого города
Мы встретимся у знаменитых пражских курантов Орлой, которые уже больше шести веков украшают Староместскую площадь и напоминают прохожим о бренности бытия. Я расскажу о создании этих часов и трагической судьбе их творца. А затем, по ходу часовой стрелки, мы отправимся бродить по улочкам и площадям Старого города, шаг за шагом открывая тайны, спрятанные за средневековыми фасадами. Я расскажу о том, как однажды медовина чуть не сгубила репутацию города. О том, как курицы и гуси из юго-чешского городка Писек помогли разбогатеть пражской торговке. О каменном озорнике, у которого местные жители учат своих детей хорошим манерам, и других курьезный и загадочных пражских сюжетах.
О палачах, рыцарях и вампирах
Героями нашей прогулки станут самые яркие достопримечательности старой Праги и персонажи её старинных легенд:
На Марианской площади вы узнаете, что общего между Черным рыцарем и раввином Бецалелем, и услышите историю самого роскошного пражского фонтана.
На площади Франца Кафки я расскажу, как однажды палач спас Старый город от голодной смерти.
Возможно вам даже повезет услышать слепого скрипача — по совместительству вампира. Он будет счастлив, если вы оцените печальное пение его скрипки.
А еще я расскажу, «по ком звонит колокол» храма Девы Марии пред Тыном, покажу место, где в полночь встречаются пражские привидения, и объясню значение некоторых домовых знаков, коих в Старом городе сохранилось огромное количество.
Магический круг нашего маршрута замкнется у точки начала — пражских курантов на Староместской площади.
Часто в пражских легендах встречаются элементы драмы, трагедии и мистические события, если с вами маленькие дети или очень впечатлительные люди, будьте внимательны при выборе этой прогулки
Экскурсию можно провести и для компании от 7 до 19 человек — 12€ с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1699 туристов
Мне 55 лет, я театровед. В Чехии прошла обучение в одной из лучших школ туристического бизнеса, так что лицензиями и дипломами я обременена аж-аж). На экскурсиях я не пересказываю раз читать дальшеуменьшить
и навсегда заученные сухие факты истории. Историю творят не даты и факты, а люди и их судьбы. Я обязательно покажу «секретные» уголки Праги, отмечу на карте интересные музеи, выставки и рестораны, а в конце экскурсии, вас ждет маленький сувенир на память. С надеждой на встречу, Надежда.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
В первый день в Праге мы взяли вечернюю экскурсию по старому городу. Столько услышали интересного! Было очень интересно, даже детям, которые всегда в пол уха слушают экскурсовода, В другой день читать дальшеуменьшить
на обзорной экскурсии с другим гидом тоже ходили по старому городу, но и половину не услышали! С Надеждой в непринужденной обстановке вы окунетесь в историю города, узнаете интересные легенды. Потом нам всю неделю, когда мы проходили по местам экскурсии, всплывали в памяти рассказы, легенды и были. Спасибо большое!
Надежда
Ответ организатора:
Огромное спасибо всем, оценившим мою работу с таким доброжелательством!!! Думаю, что все мы: и гиды, и туристы, должны поблагодарить сайт Трипстер. ру за прекрасную работу и за очень профессиональную организацию наших с вами встреч во всех уголках мира!!! Спасибо!!!
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L
Larisa
Занимательно, таинственно, романтично! Мы, универстетские подруги, встретились в Праге и прекрасно провели время. Надежда своими захватывающими рассказами об истории и легендах старого города добавила изюминку к нашему очаровательному путешествию. Представьте себе, к тому же, звон колоколов на башне Ратуши, умытый дождем старый город, замечательный рассказ и великолепие архитектуры! Спасибо большое, Надежда!
Надежда
Ответ организатора:
Огромное спасибо всем, оценившим мою работу с таким доброжелательством!!! Думаю, что все мы: и гиды, и туристы, должны поблагодарить сайт Трипстер. ру за прекрасную работу и за очень профессиональную организацию наших с вами встреч во всех уголках мира!!! Спасибо!!!
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А
Анна
Вчера ходили с Надеждой на экскурсию История и жизнь Праги в легендах Старого города. Надежда провела нас очень интересным маршрутом, рассказала множество интересных фактов, историй и легенд, мы прям увидели читать дальшеуменьшить
Прагу тех времен, погрузились в нее! Слушали с большим интересом,и хоть перед экскурсией были очень уставшие - 2 часа пролетели незаметно))! Если Вам хочется узнать множество интересных легенд о Праге, если Вам хочется новых, незатертых исторических фактов, если у Вас есть вопросы о Чехии, на которые вероятно может ответить только Википедия - обязательно возьмите эту экскурсию! Надежда - настоящий профессионал с многолетним стажем, огромным багажом знаний, умеет держать внимание и очень интересно рассказывать) Однозначно не пожалеете!
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Наталья
29 апреля 2019 года компанией из 8 человек были на вечерней экскурсии по Праге. Это была не первая наша экскурсия по городу, но благодаря прекрасному гиду Надежде мы увидели Прагу читать дальшеуменьшить
по новому. Много исторических фактов в переплетении с местными обычаями и жизнью современных пражан открыли нам город с другой стороны. Вечер пролетел незаметно и на одном дыхании. Очень рекомендую всем Надежду как профессионала своего дела, интересного рассказчика и очень приятного человека. Спасибо большое за прекрасный вечер и интересную экскурсию.
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Ольга
Только вернулись с экскурсии "Старая Прага в историях и легендах" полные приятных впечатлений и восторгов!!! Жаль, что не начали знакомство с этим городом с этой экскурсии… Надежда, спасибо Вам большое читать дальшеуменьшить
за отличное путешествие по прекрасной Праге, знакомство с одним из чудесных городов мира, увлеченный рассказ, полные ответы и приятное времяпрепровождение в теплой компании!!! Вы очень увлеченный, эрудированный человек и отличный мастер своего дела!!! Успехов и удачи в дальнейшем!!! И до встреч!!!
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О
Ольга
Это был необычный сказочный вечер в чудесном городе, полном очарования и загадок прошедших веков. Тихие вечерние улицы оживили для нас силуэты живших здесь людей со всеми историями и легендами. Мы читать дальшеуменьшить
очень благодарны Надежде за отлично проведенную и подготовленную экскурсию. . Советуем всем провести один вечер вместе на улочках древней Праги, подышать воздухом романтики и сказки. Очень надеемся продолжить знакомство с городом в следующий приезд вместе с полюбившимся гидом. Удачи!
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