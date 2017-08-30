26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте, как с наступлением сумерек вы шагаете по мощеным улочкам Старого города Праги, где каждый камень пропитан историями и легендами.Эта экскурсия позволит вам окунуться в мир средневековых преданий, услышать о

загадочных алхимиках, встретиться с пражскими привидениями и узнать, как вампиры и палачи оставили свой след в истории города. Вас ждет незабываемое приключение по местам, где прошлое встречается с настоящим, а каждый поворот улицы обещает новую загадку

Описание экскурсии

О чем расскажут улочки Старого города

Мы встретимся у знаменитых пражских курантов Орлой, которые уже больше шести веков украшают Староместскую площадь и напоминают прохожим о бренности бытия. Я расскажу о создании этих часов и трагической судьбе их творца. А затем, по ходу часовой стрелки, мы отправимся бродить по улочкам и площадям Старого города, шаг за шагом открывая тайны, спрятанные за средневековыми фасадами. Я расскажу о том, как однажды медовина чуть не сгубила репутацию города. О том, как курицы и гуси из юго-чешского городка Писек помогли разбогатеть пражской торговке. О каменном озорнике, у которого местные жители учат своих детей хорошим манерам, и других курьезный и загадочных пражских сюжетах.

О палачах, рыцарях и вампирах

Героями нашей прогулки станут самые яркие достопримечательности старой Праги и персонажи её старинных легенд:

На Марианской площади вы узнаете, что общего между Черным рыцарем и раввином Бецалелем, и услышите историю самого роскошного пражского фонтана.

вы узнаете, что общего между Черным рыцарем и раввином Бецалелем, и услышите историю самого роскошного пражского фонтана. На площади Франца Кафки я расскажу, как однажды палач спас Старый город от голодной смерти.

я расскажу, как однажды палач спас Старый город от голодной смерти. Возможно вам даже повезет услышать слепого скрипача — по совместительству вампира. Он будет счастлив, если вы оцените печальное пение его скрипки.

А еще я расскажу, «по ком звонит колокол» храма Девы Марии пред Тыном, покажу место, где в полночь встречаются пражские привидения, и объясню значение некоторых домовых знаков, коих в Старом городе сохранилось огромное количество.

Магический круг нашего маршрута замкнется у точки начала — пражских курантов на Староместской площади.

Организационные детали