26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Уловить средневековый дух города и его мистическую атмосферу на вечерней прогулке

Надежда
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Надежда – ваш гид
Достаточно лишь дождаться сумерек, выйти на улочки Старого города — и перед вами темная сторона Праги с её секретами, средневековыми легендами и тенями на готических фасадах.

Вы услышите предания об алхимиках, вампирах и палачах, побываете на месте встреч пражских привидений и с головой погрузитесь в магию Старого города.
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Старого города
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У этой экскурсии26 отзывов
4.81
Старая Прага в историях и легендах
Старая Прага в историях и легендах

Что вас ожидает

О чем расскажут улочки Старого города
Мы встретимся у знаменитых пражских курантов Орлой, которые уже больше шести веков украшают Староместскую площадь и напоминают прохожим о бренности бытия. Я расскажу о создании этих часов и трагической судьбе их творца. А затем, по ходу часовой стрелки, мы отправимся бродить по улочкам и площадям Старого города, шаг за шагом открывая тайны, спрятанные за средневековыми фасадами. Я расскажу о том, как однажды медовина чуть не сгубила репутацию города. О том, как курицы и гуси из юго-чешского городка Писек помогли разбогатеть пражской торговке. О каменном озорнике, у которого местные жители учат своих детей хорошим манерам, и других курьезный и загадочных пражских сюжетах.

О палачах, рыцарях и вампирах
Героями нашей прогулки станут самые яркие достопримечательности старой Праги и персонажи её старинных легенд:

  • На Марианской площади вы узнаете, что общего между Черным рыцарем и раввином Бецалелем, и услышите историю самого роскошного пражского фонтана.
  • На площади Франца Кафки я расскажу, как однажды палач спас Старый город от голодной смерти.
  • Возможно вам даже повезет услышать слепого скрипача — по совместительству вампира. Он будет счастлив, если вы оцените печальное пение его скрипки.
  • А еще я расскажу, «по ком звонит колокол» храма Девы Марии пред Тыном, покажу место, где в полночь встречаются пражские привидения, и объясню значение некоторых домовых знаков, коих в Старом городе сохранилось огромное количество.

Магический круг нашего маршрута замкнется у точки начала — пражских курантов на Староместской площади.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предусмотрено.
  • Прогулка отлично дополнит экскурсию Четыре города пражских
  • Часто в пражских легендах встречаются элементы драмы, трагедии и мистические события, если с вами маленькие дети или очень впечатлительные люди, будьте внимательны при выборе этой прогулки
  • Экскурсию можно провести и для компании от 7 до 19 человек — 12€ с человека
Старая Прага в историях и легендах
Старая Прага в историях и легендах
Старая Прага в историях и легендах
Старая Прага в историях и легендах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Старого города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Надежда
Надежда
Мне 55 лет, я театровед. В Чехии прошла обучение в одной из лучших школ туристического бизнеса, так что лицензиями и дипломами я обременена аж-аж). На экскурсиях я не пересказываю раз и навсегда заученные сухие факты истории. Историю творят не даты и факты, а люди и их судьбы. Я обязательно покажу «секретные» уголки Праги, отмечу на карте интересные музеи, выставки и рестораны, а в конце экскурсии, вас ждет маленький сувенир на память. С надеждой на встречу, Надежда.
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Спасибо большое за приятную прогулку по ночной Праге!
Наша экскурсия попала на довольно сильный дождь и все мы настроены были не очень... но Надежда чудесно все провела! Про дождь позабыли. Два часа пролетели не заметно. Легкая подача материала. И просто очень прияный человек с хорошим чувством юмора!
9 марта 2020
Мы брали индивидуальную экскурсию, время выбирали сами. Несмотря на то, что начало было в 18, прекрасно погуляли по вечерней Праге. Экскурсия была интересной и познавательной. Позже, гуляя днём, было любопытно ещё раз посмотреть на все при дневном свете и ещё раз обсудить увиденное.
29 декабря 2019
Замечательная экскурсия. Надежда очень интересный рассказчик. Вопросов было не много, но помимо экскурсии мы получили много полезной и познавательной информации.
29 декабря 2019
Мы познакомились с очень интересным человееом, много знающим Прагу и о Праге.... мы прогуливаясь по старым улочкам города , слушая завораживащие истории и полностью понружаясь в эпоху старины.... Очень остались довольны... Спасибо....
2 октября 2019
Только вернулись с экскурсии "Старая Прага в историях и легендах" полные приятных впечатлений и восторгов!!! Жаль, что не начали знакомство с этим городом с этой экскурсии... Надежда, спасибо Вам большое за отличное путешествие по прекрасной Праге, знакомство с одним из чудесных городов мира, увлеченный рассказ, полные ответы и приятное времяпрепровождение в теплой компании!!! Вы очень увлеченный, эрудированный человек и отличный мастер своего дела!!! Успехов и удачи в дальнейшем!!! И до встреч!!!
2 августа 2019
Спасибо большое !!! Надежда великолепный гид !!!
6 июня 2019
29 апреля 2019 года компанией из 8 человек были на вечерней экскурсии по Праге. Это была не первая наша экскурсия по городу, но благодаря прекрасному гиду Надежде мы увидели Прагу по новому. Много исторических фактов в переплетении с местными обычаями и жизнью современных пражан открыли нам город с другой стороны. Вечер пролетел незаметно и на одном дыхании. Очень рекомендую всем Надежду как профессионала своего дела, интересного рассказчика и очень приятного человека. Спасибо большое за прекрасный вечер и интересную экскурсию.
Мария
25 сентября 2018
Увлекательные легенды, приятное общение и замечательный маршрут! Надежда познакомила меня с духом города и помогла проникнуться замечательной атмосферой Праги. Жаль, что время пролетело так незаметно.)))
18 июня 2018
Добрый день. Было очень много цифр и фамилий - трудно усваиваемая информация, неинтересная подача.
6 марта 2018
Огромное спасибо Надежде, за интересную экскурсию, мы с огромным удовольствием услышали много нового и интересного о Праге,прекрасная подача фактов, знание материала,узнали от нее сколько мистики хранит в себе этот город. Хотя вечер 3марта был очень холодным,мы прекрасно провели время в компании с Надеждой! Обязательно порекомендуем своим знакомым эту экскурсию!! Спасибо Трипстеру за отличную организацию!!
Ещё 16 отзывов

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