1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Вечерний тур по авторским коктейль-барам Праги: от Гая Фокса до алхимии
Проведите вечер, открывая секретные бары Праги, где каждый коктейль рассказывает свою уникальную историю
«Самые атмосферные и концептуальные бары Праги этим вечером распахнут перед вами свои двери»
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
«Вы получите несколько полезных советов от местного жителя: где отведать самое вкусное пиво, куда сходить на ужин, где увидеть ночную жизнь города и как ездить зайцем по Праге, – мы ответим на любые ваши вопросы:)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €70 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старая Прага в историях и легендах: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Вас ждет увлекательное путешествие
Начало: В районе Старого города
13 июня в 18:00
15 июня в 18:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтический полёт над Прагой для двоих
Исключительный опыт полёта над Прагой, который подарит вам незабываемые впечатления и великолепные фото
Начало: Аэродром находится в 30 минутах езды от Праги. Воз...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€298 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Прага: путешествие в мир легенд и призраков Старого города
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где на каждом шагу вас ждут истории о привидениях, алхимиках и легендарном Големе
Начало: Около Пороховой башни
«Экскурсия вечерняя, время начала зависит от длины светового дня»
17 июня в 20:00
18 июня в 20:00
€107 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мистерии вечерней Праги: путешествие в мир легенд
Исследуйте тайны Праги на индивидуальной экскурсии, полной мистических историй и легендарных мест
Начало: В районе метро Můstek
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
€98 за всё до 2 чел.
Групповая
2 часа
Мистическая прогулка по Праге: Алхимики, вампиры и привидения
Узнайте мистические истории о средневековых алхимиках, вампирах и привидениях на захватывающей экскурсии по Старому городу Праги
Начало: У магазина New Yorker (Na Příkopě 388/100)
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
€20 за человека
Мини-группа
2 часа
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Вышеград, улочки Еврейского квартала и памятники Старого города на групповой экскурсии
Начало: На Вацлавской площади
«А после на одной из лучших смотровых площадок полюбуетесь панорамой вечернего города»
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€30 за человека
Индивидуальная
3 часа
Магия вечерней Праги: историческое путешествие и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу вечерней Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам
Начало: Вацлавская площадь
«Покормив лебедей у Карлова моста, вы подниметесь на фуникулере на Петршинский холм и насладитесь изумительными видами вечерней Праги»
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
€70 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прага для взрослых: скрытая история и ночные тайны
Откройте для себя тайную сторону Праги, полную скандальных историй и забытых легенд о ночной жизни
Начало: На Вацлавской площади
«Мы прогуляемся по улицам, где в прошлом легко было найти компанию для романтического вечера»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€98 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическая Прага: ом-ном-ном
Попробовать блюда национальной кухни в разных районах Праги
«Осилить все это меню за вечер просто невозможно, поэтому выбирайте то, что приглянулось, и пишите об этом при бронировании экскурсии»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€192 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«Вечером его освещают газовые фонари»
Расписание: Ежедневно в 19:00 (сбор в 18:50)
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€25 за человека
Групповая
2 часа
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
Начало: Староместская площадь
«Для влюблённых, семейных пар, или компании друзей подойдет 2 - часовая вечерняя прогулка»
Расписание: Ежедневно в 18:00, в 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€48 за человека
Групповая
2 часа
Костюмированная экскурсия «Магия и мистика Праги»: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где мистические легенды оживают в вечерней прохладе
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
«На вечерней пешеходной экскурсии вы увидите, где алхимики жили и искали эликсир вечной молодости»
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
€25 за человека
Групповая
3 часа
Путешествие в средневековье: уникальный ужин в исторической корчме Праги
Опытите волшебство средневековья за ужином в исторической корчме с живой музыкой и захватывающим шоу
Начало: На Староместской площади
«У вас есть отличная возможность, на один вечер перенестись из нашего времени в средние века»
Расписание: Ежедневно в 17:00 (сбор в 16:30)
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€57 за человека
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
«Кроме того, не забывайте, что наша экскурсия проходит вечером»
Расписание: Ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €75 за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Средневековый ужин в Праге
Начало: На Староместской площади
«У вас есть отличная возможность, на один вечер перенестись из нашего времени в средние века»
Расписание: Ежедневно в 17:00 (сбор в 16:30)
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€57 за человека
Индивидуальная
3 часа
Мистическая Прага в свете газовых фонарей
Начало: Станция метро Malostranka
«Экскурсия по вечерней и ночной Праге»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Полёт над ночной Прагой
Взглянуть на старинный город в сказочном сиянии огней с высоты птичьего полета
«Приглашаю вас познакомиться с ночной Прагой с высоты птичьего полёта и по-новому взглянуть на старинный город»
Сегодня в 19:00
Завтра в 16:00
€398 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неизведанные лабиринты Старого города. Нетуристическая Прага
Начало: Отель
«Этот тур будет интересен и взрослым и детям и днем и вечером»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
«Кроме того, не забывайте, что наша экскурсия проходит вечером»
Расписание: Ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €75 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSerhii29 мая 2024Гид Татьяна лучшая!
- ЛЛидия23 мая 2024👍👍👍👍👍👍 Очень понравилось, всё было на высшем уровне! Спасибо большое! Шамиль, Лида.
- JJenny20 мая 2024Очень понравилось гулять с Валерием. Мы были в Праге несколько дней. И идея: в последний день нашего путешествия взять вечернюю недлинную по времени экскурсию была идеальной. Получили удовольствие, включая виды и закат!! Спасибо большое.
- NNino19 мая 2024Мы остались очень довольны всем, что было указано в предложении, все было, красивое шоу, вкусная еда, необыкновенное вино и прекрасное пиво. Я буду рад рекомендовать его другим. большое спасибо.
- ЯЯэль15 мая 2024Мы ходили с Наташей на Мистерии Вечерней Праги, и город предстал с совершенно новой стороны. Наташа очень приятный человек, она умело огранизовала экскурсию, перемежая исторический материал, легенды, ответы на наши вопросы и некое действо. Наши дети остались очень довольны.
- ББорис10 мая 20243.5.2024 нас было четверо друзей, с первого момента встречи с Натальей было понятно что экскурсия будет занимательной. Время пролетело быстро и увлекательно. Наталья интересно отвечала на вопросы, шутила и вообще все было класс!!!
- ААндрей1 мая 2024Дарина провела нам отличную экскурсию Магическая Прага. Было интересно и взрослым и ребёнку, отличный рассказчик много знает вещей о которых не рассказывают на простых экскурсиях.
- ААлександр30 апреля 2024Замечательная экскурсия и замечательный экскурсовод Михаил!
- IIna22 апреля 2024Понравилось буквально всё, одни плюсы!👌 Спасибо гиду Антонине за ее профессионализм, юмор! 😄Было легко, весело, не хотелось расставаться! Все экскурсии прошли на ура? 😁Персоналу спасибо, успехов!♥️
- ГГригорий14 апреля 202412.04.24 были на экскурсии с Антониной и остались очень довольны! Эти два часа пролетели просто незаметно так как кроме увлекательных
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Вечерние»
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