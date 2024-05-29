Вечерние экскурсии Праги

Найдено 21 экскурсия в категории «Вечерние» в Праге на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторские коктейли в тематических барах Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Вечерний тур по авторским коктейль-барам Праги: от Гая Фокса до алхимии
Проведите вечер, открывая секретные бары Праги, где каждый коктейль рассказывает свою уникальную историю
«Самые атмосферные и концептуальные бары Праги этим вечером распахнут перед вами свои двери»
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
90 за всё до 4 чел.
Прага глазами местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
203 отзыва
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
«Вы получите несколько полезных советов от местного жителя: где отведать самое вкусное пиво, куда сходить на ужин, где увидеть ночную жизнь города и как ездить зайцем по Праге, – мы ответим на любые ваши вопросы:)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 70 за всё до 12 чел.
Старая Прага в историях и легендах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Старая Прага в историях и легендах: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Вас ждет увлекательное путешествие
Начало: В районе Старого города
13 июня в 18:00
15 июня в 18:00
130 за всё до 6 чел.
Романтический полёт для двоих (или троих)
Индивидуальная
3 часа
124 отзыва
Романтический полёт над Прагой для двоих
Исключительный опыт полёта над Прагой, который подарит вам незабываемые впечатления и великолепные фото
Начало: Аэродром находится в 30 минутах езды от Праги. Воз...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
298 за всё до 3 чел.
Мистическая Прага
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
101 отзыв
Мистическая Прага: путешествие в мир легенд и призраков Старого города
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где на каждом шагу вас ждут истории о привидениях, алхимиках и легендарном Големе
Начало: Около Пороховой башни
«Экскурсия вечерняя, время начала зависит от длины светового дня»
17 июня в 20:00
18 июня в 20:00
107 за всё до 6 чел.
Мистерии вечерней Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Мистерии вечерней Праги: путешествие в мир легенд
Исследуйте тайны Праги на индивидуальной экскурсии, полной мистических историй и легендарных мест
Начало: В районе метро Můstek
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
98 за всё до 2 чел.
Мистика Старой Праги
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
31 отзыв
Мистическая прогулка по Праге: Алхимики, вампиры и привидения
Узнайте мистические истории о средневековых алхимиках, вампирах и привидениях на захватывающей экскурсии по Старому городу Праги
Начало: У магазина New Yorker (Na Příkopě 388/100)
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
20 за человека
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Вышеград, улочки Еврейского квартала и памятники Старого города на групповой экскурсии
Начало: На Вацлавской площади
«А после на одной из лучших смотровых площадок полюбуетесь панорамой вечернего города»
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
30 за человека
Магия вечерней Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Магия вечерней Праги: историческое путешествие и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу вечерней Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам
Начало: Вацлавская площадь
«Покормив лебедей у Карлова моста, вы подниметесь на фуникулере на Петршинский холм и насладитесь изумительными видами вечерней Праги»
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
70 за всё до 5 чел.
Прага для взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Прага для взрослых: скрытая история и ночные тайны
Откройте для себя тайную сторону Праги, полную скандальных историй и забытых легенд о ночной жизни
Начало: На Вацлавской площади
«Мы прогуляемся по улицам, где в прошлом легко было найти компанию для романтического вечера»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
98 за всё до 5 чел.
Гастрономическая Прага: ом-ном-ном
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
27 отзывов
Гастрономическая Прага: ом-ном-ном
Попробовать блюда национальной кухни в разных районах Праги
«Осилить все это меню за вечер просто невозможно, поэтому выбирайте то, что приглянулось, и пишите об этом при бронировании экскурсии»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
192 за всё до 4 чел.
Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
48 отзывов
Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«Вечером его освещают газовые фонари»
Расписание: Ежедневно в 19:00 (сбор в 18:50)
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
25 за человека
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
62 отзыва
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
Начало: Староместская площадь
«Для влюблённых, семейных пар, или компании друзей подойдет 2 - часовая вечерняя прогулка»
Расписание: Ежедневно в 18:00, в 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
48 за человека
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
289 отзывов
Костюмированная экскурсия «Магия и мистика Праги»: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где мистические легенды оживают в вечерней прохладе
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
«На вечерней пешеходной экскурсии вы увидите, где алхимики жили и искали эликсир вечной молодости»
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
25 за человека
Средневековый ужин в Праге
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
15 отзывов
Путешествие в средневековье: уникальный ужин в исторической корчме Праги
Опытите волшебство средневековья за ужином в исторической корчме с живой музыкой и захватывающим шоу
Начало: На Староместской площади
«У вас есть отличная возможность, на один вечер перенестись из нашего времени в средние века»
Расписание: Ежедневно в 17:00 (сбор в 16:30)
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
57 за человека
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
«Кроме того, не забывайте, что наша экскурсия проходит вечером»
Расписание: Ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 75 за всё до 3 чел.
Средневековый ужин в Праге
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
6 отзывов
Средневековый ужин в Праге
Начало: На Староместской площади
«У вас есть отличная возможность, на один вечер перенестись из нашего времени в средние века»
Расписание: Ежедневно в 17:00 (сбор в 16:30)
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
57 за человека
Мистическая Прага в свете газовых фонарей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Мистическая Прага в свете газовых фонарей
Начало: Станция метро Malostranka
«Экскурсия по вечерней и ночной Праге»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 6 чел.
Полёт над ночной Прагой
Индивидуальная
3 часа
Полёт над ночной Прагой
Взглянуть на старинный город в сказочном сиянии огней с высоты птичьего полета
«Приглашаю вас познакомиться с ночной Прагой с высоты птичьего полёта и по-новому взглянуть на старинный город»
Сегодня в 19:00
Завтра в 16:00
398 за всё до 3 чел.
Неизведанные лабиринты Старого города. Нетуристическая Прага
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Неизведанные лабиринты Старого города. Нетуристическая Прага
Начало: Отель
«Этот тур будет интересен и взрослым и детям и днем и вечером»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 5 чел.
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
«Кроме того, не забывайте, что наша экскурсия проходит вечером»
Расписание: Ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 75 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Serhii
    29 мая 2024
    Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Гид Татьяна лучшая!
  • Л
    Лидия
    23 мая 2024
    Мистика Старой Праги
    👍👍👍👍👍👍 Очень понравилось, всё было на высшем уровне! Спасибо большое! Шамиль, Лида.
  • J
    Jenny
    20 мая 2024
    Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
    Очень понравилось гулять с Валерием. Мы были в Праге несколько дней. И идея: в последний день нашего путешествия взять вечернюю недлинную по времени экскурсию была идеальной. Получили удовольствие, включая виды и закат!! Спасибо большое.
    Очень понравилось гулять с Валерием
  • N
    Nino
    19 мая 2024
    Средневековый ужин в Праге
    Мы остались очень довольны всем, что было указано в предложении, все было, красивое шоу, вкусная еда, необыкновенное вино и прекрасное пиво. Я буду рад рекомендовать его другим. большое спасибо.
  • Я
    Яэль
    15 мая 2024
    Мистерии вечерней Праги
    Мы ходили с Наташей на Мистерии Вечерней Праги, и город предстал с совершенно новой стороны. Наташа очень приятный человек, она умело огранизовала экскурсию, перемежая исторический материал, легенды, ответы на наши вопросы и некое действо. Наши дети остались очень довольны.
  • Б
    Борис
    10 мая 2024
    Прага для взрослых
    3.5.2024 нас было четверо друзей, с первого момента встречи с Натальей было понятно что экскурсия будет занимательной. Время пролетело быстро и увлекательно. Наталья интересно отвечала на вопросы, шутила и вообще все было класс!!!
  • А
    Андрей
    1 мая 2024
    Мистическая Прага
    Дарина провела нам отличную экскурсию Магическая Прага. Было интересно и взрослым и ребёнку, отличный рассказчик много знает вещей о которых не рассказывают на простых экскурсиях.
  • А
    Александр
    30 апреля 2024
    Прага глазами местного жителя
    Замечательная экскурсия и замечательный экскурсовод Михаил!
  • I
    Ina
    22 апреля 2024
    Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
    Понравилось буквально всё, одни плюсы!👌 Спасибо гиду Антонине за ее профессионализм, юмор! 😄Было легко, весело, не хотелось расставаться! Все экскурсии прошли на ура? 😁Персоналу спасибо, успехов!♥️
  • Г
    Григорий
    14 апреля 2024
    Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
    12.04.24 были на экскурсии с Антониной и остались очень довольны! Эти два часа пролетели просто незаметно так как кроме увлекательных
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    историй которыми нас просто осыпала наш гид все это было поданно с юмором, энтузиазмом и погружения в атмосферу средневековья. Очень советуем. Относительно организации экскурсии тоже все было на высшем уровне. Просто и очень доступно Григорий

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Вечерние»

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  1. Авторские коктейли в тематических барах Праги
  2. Прага глазами местного жителя
  3. Старая Прага в историях и легендах
  4. Романтический полёт для двоих (или троих)
  5. Мистическая Прага
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  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Вечерние" можно забронировать 21 экскурсию от 20 до 398. Туристы уже оставили гидам 987 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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