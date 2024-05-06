1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Прага: путешествие в мир легенд и призраков Старого города
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где на каждом шагу вас ждут истории о привидениях, алхимиках и легендарном Големе
Начало: Около Пороховой башни
«Легенды и истории старой Праги»
17 июня в 20:00
18 июня в 20:00
€107 за всё до 6 чел.
Квест
3 часа
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Пройдите захватывающий квест по Карлову мосту, узнайте тайны и легенды, спасите Прагу от разрушения! Увлекательное приключение для всей семьи
Начало: На площади Крестоносцев
«На острове Кампа вас ждут легенды его обитателей»
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:30
€38 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды Вышеграда
Погулять по древней крепости, услышать о ней интересные факты и насладиться видом на город с высоты
Начало: У метро Vyšehrad
«Вышеград — место, связанное с множеством легенд и сказаний»
21 июня в 12:30
27 июня в 09:30
€50 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Познакомьтесь с уникальным наследием Еврейского квартала Праги, его историей и тайнами, которые оживают в рассказах гида
Начало: на Вацлавской площади
«Синагога, миква, ешива — непохожий на христианский быт поначалу пугал жителей Праги и рождал легенды»
Расписание: ежедневно в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Новый город и Вышеград - история и легенды
Средневековые районы, католические храмы, крепости и милые памятники Праги на дружеской экскурсии
Начало: На Карловой площади
«Вышеград — место, где славянские легенды соседствуют с фортификационными сооружениями XVII века»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Прагу
Богатая история, легенды и удивительная архитектура города на обзорной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 6 чел.
Аудиогид
3 часа
Привет, я Прага! (иммерсивный аудиопроменад в группе)
Погрузиться в истории и легенды столицы Чехии и стать с городом хорошими друзьями
Начало: Недалеко от памятника Святому Вацлаву
«Поделится интересными фактами и познакомит с героями легенд»
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
16 июня в 14:00
23 июня в 14:00
€20 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Семейная экскурсия «По следам пражских кошек»
Пройти по Старому городу в поисках хвостатых-полосатых и узнать много кошачьих историй и легенд
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
100€90 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВика6 мая 2024Замечательный гид Таисия!! Были очень довольны. Захватывающий рассказ, море информации которая потрясающе подана слушателю, интересный маршрут. Мы в восторге!!
- ДДарья3 мая 2024Мы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительно образованная и интеллигентная женщина,
- ААндрей1 мая 2024Дарина провела нам отличную экскурсию Магическая Прага. Было интересно и взрослым и ребёнку, отличный рассказчик много знает вещей о которых не рассказывают на простых экскурсиях.
- ЮЮлия20 апреля 2024Если вы хотите гида влюбленного в Прагу, тонкого и умного собеседника и хорошо понимающего в архитектуре, истории и искусстве -
- EElena11 февраля 2024Экскурсия была очень интересной. Начиная с наряда гида Дарины и на протяжении всей экскурсии все было очень интересно, интригующе и необычно. Спасибо большое за интересный рассказ. С уважением Елена Гукк
- ААлексей25 января 2024Живая, активная, быстро реагирует на вопросы, с чувством юмора)) Началась экскурсия вовремя, пролетела быстро потому что было увлекательно. Подойдет всем, кому тема интересна)
- IIrina25 сентября 2022Познавательная экскурсия. Очень интересно. Инна приятный человек и гид. Узнали историю Вышеграда. Рекомендую!
- AAleksandr25 мая 2022Очень интересная и познавательная экскурсия, нам всё понравилось! Большое спасибо:)
- ССнежана1 мая 2022Очень понравилась экскурсия, познавательно, интересно, хороший маршрут. Рассказ о Праге очень захватывающий и нет воды. Прошли все самые интересные места Праги и услышали очень интересные легенды
- ММаксим8 марта 2020Содержательная интересная экскурсия с профессионалом!
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Мифы и легенды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 20 до 125 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Праги в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2024 году