Откройте для себя мифы и легенды Праги с нашими экскурсиями

Найдено 8 экскурсий в категории «Мифы и легенды» в Праге на русском языке, цены от €20, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мистическая Прага
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
101 отзыв
Мистическая Прага: путешествие в мир легенд и призраков Старого города
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где на каждом шагу вас ждут истории о привидениях, алхимиках и легендарном Големе
Начало: Около Пороховой башни
«Легенды и истории старой Праги»
17 июня в 20:00
18 июня в 20:00
107 за всё до 6 чел.
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Пройдите захватывающий квест по Карлову мосту, узнайте тайны и легенды, спасите Прагу от разрушения! Увлекательное приключение для всей семьи
Начало: На площади Крестоносцев
«На острове Кампа вас ждут легенды его обитателей»
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:30
38 за всё до 4 чел.
Легенды Вышеграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Легенды Вышеграда
Погулять по древней крепости, услышать о ней интересные факты и насладиться видом на город с высоты
Начало: У метро Vyšehrad
«Вышеград — место, связанное с множеством легенд и сказаний»
21 июня в 12:30
27 июня в 09:30
50 за всё до 10 чел.
Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
27 отзывов
Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Познакомьтесь с уникальным наследием Еврейского квартала Праги, его историей и тайнами, которые оживают в рассказах гида
Начало: на Вацлавской площади
«Синагога, миква, ешива — непохожий на христианский быт поначалу пугал жителей Праги и рождал легенды»
Расписание: ежедневно в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
25 за человека
Новый город и Вышеград - история и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Новый город и Вышеград - история и легенды
Средневековые районы, католические храмы, крепости и милые памятники Праги на дружеской экскурсии
Начало: На Карловой площади
«Вышеград — место, где славянские легенды соседствуют с фортификационными сооружениями XVII века»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
120 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Прагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Прагу
Богатая история, легенды и удивительная архитектура города на обзорной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
125 за всё до 6 чел.
Привет, я Прага! (иммерсивный аудиопроменад в группе)
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
Привет, я Прага! (иммерсивный аудиопроменад в группе)
Погрузиться в истории и легенды столицы Чехии и стать с городом хорошими друзьями
Начало: Недалеко от памятника Святому Вацлаву
«Поделится интересными фактами и познакомит с героями легенд»
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
16 июня в 14:00
23 июня в 14:00
20 за человека
Семейная экскурсия «По следам пражских кошек»
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Семейная экскурсия «По следам пражских кошек»
Пройти по Старому городу в поисках хвостатых-полосатых и узнать много кошачьих историй и легенд
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
10090 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вика
    6 мая 2024
    Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
    Замечательный гид Таисия!! Были очень довольны. Захватывающий рассказ, море информации которая потрясающе подана слушателю, интересный маршрут. Мы в восторге!!
  • Д
    Дарья
    3 мая 2024
    Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
    Мы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительно образованная и интеллигентная женщина,
    читать дальше

    так интересно рассказывает. Это не только одна из лучших экскурсий по Праге, но и вообще одна из лучших экскурсий, на которой я была.

    Мы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительно
  • А
    Андрей
    1 мая 2024
    Мистическая Прага
    Дарина провела нам отличную экскурсию Магическая Прага. Было интересно и взрослым и ребёнку, отличный рассказчик много знает вещей о которых не рассказывают на простых экскурсиях.
  • Ю
    Юлия
    20 апреля 2024
    Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
    Если вы хотите гида влюбленного в Прагу, тонкого и умного собеседника и хорошо понимающего в архитектуре, истории и искусстве -
    читать дальше

    это гид Таисия. Экскурсия неординарная и интересная, мне очень нравиться узнавать что то особенное, что не встретишь в гидах по городу. Рекомендую людям которые хотят понять дух Праги и естественно еврейской истории. Спасибо 🙏

  • E
    Elena
    11 февраля 2024
    Мистическая Прага
    Экскурсия была очень интересной. Начиная с наряда гида Дарины и на протяжении всей экскурсии все было очень интересно, интригующе и необычно. Спасибо большое за интересный рассказ. С уважением Елена Гукк
  • А
    Алексей
    25 января 2024
    Мистическая Прага
    Живая, активная, быстро реагирует на вопросы, с чувством юмора)) Началась экскурсия вовремя, пролетела быстро потому что было увлекательно. Подойдет всем, кому тема интересна)
  • I
    Irina
    25 сентября 2022
    Легенды Вышеграда
    Познавательная экскурсия. Очень интересно. Инна приятный человек и гид. Узнали историю Вышеграда. Рекомендую!
  • A
    Aleksandr
    25 мая 2022
    Новый город и Вышеград - история и легенды
    Очень интересная и познавательная экскурсия, нам всё понравилось! Большое спасибо:)
  • С
    Снежана
    1 мая 2022
    Новый город и Вышеград - история и легенды
    Очень понравилась экскурсия, познавательно, интересно, хороший маршрут. Рассказ о Праге очень захватывающий и нет воды. Прошли все самые интересные места Праги и услышали очень интересные легенды
  • М
    Максим
    8 марта 2020
    Легенды Вышеграда
    Содержательная интересная экскурсия с профессионалом!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Мистическая Прага
  2. Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
  3. Легенды Вышеграда
  4. Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
  5. Новый город и Вышеград - история и легенды
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 20 до 125 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Праги в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2024 году
ХорошоТам