13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Праги - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, предлагая комфортную погоду для прогулок и осмотра достопримечательностей. Однако, весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, Прага также радует гостей: туристов меньше, а температура воздуха всё ещё приятная. Зимой, с ноября по март, хоть и холодно, но можно насладиться атмосферой праздников и спокойствием без толп туристов.

в атмосферу загадочного и чарующего города, понимание, как и почему Прага получила свои наименования. Вы увидите готику, ренессанс, барокко и модерн на одной площади, узнаете историю чешского народа, прикоснётесь к современному искусству и услышите легенды чешских земель

Описание экскурсии

Красота архитектуры

Чехам удаётся везде изображать свои легенды, историю и культуру: начиная с фасадов домов и заканчивая заборами перед строящимися зданиями. Вы узнаете, как и почему это происходит. Вы прогуляетесь по городу, воплотившему в себе все архитектурные стили: только на одной Староместской площади вы увидите готику, ренессанс, барокко и модерн. Любуясь великолепными зданиями, вы также откроете для себя историю и эпос чешского народа: в этом вам помогут фрески Микулаша Алеша. Кроме того, вы прикоснётесь и к современному искусству: я покажу вам необычную статую Святого Вацлава скандального чешского архитектора Давида Черного и вращающуюся Голову Франца Кафки.

Самое интересное из истории

Старый город и Новый: казалось бы, эти названия говорят сами за себя. Но на экскурсии вы откроете, как обстоят дела на самом деле: как образовался Новый город и противостоял ли он Старому, как и почему четыре города пражских объединились в один. Конечно, вы узнаете об истории известных пражских достопримечательностей: вас ждёт Вацлавская площадь и площадь Республики, Муниципальный дом и Пороховая башня, Сословный театр и скульптура Командора, Староместская площадь и куранты Орлой. Вы услышите, какое время и почему считается «Золотым веком Чехии», узнаете о вотчинах аптекарей и книгопечатников.

Чешские легенды

Интересные исторические справки будут разбавлены не менее интересными легендами чешских земель. Я расскажу, откуда появились названия Богемия, Чехия и Прага, почему куранты Орлой — это слава и проклятие города, что за история с двумя королями и какие тайны хранит Карлов Мост. А еще вы увидите дворец Люцерна и Новую Ратушу, где сохранились старинные безостановочные лифты, которых почти не осталось в Европе (при желании можно будет прокатиться на одном из них).

Организационные детали