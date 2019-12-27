13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Праги - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, предлагая комфортную погоду для прогулок и осмотра достопримечательностей. Однако, весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, Прага также радует гостей: туристов меньше, а температура воздуха всё ещё приятная. Зимой, с ноября по март, хоть и холодно, но можно насладиться атмосферой праздников и спокойствием без толп туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Вацлавская площадь
Площадь Республики
Муниципальный дом
Пороховая башня
Сословный театр
Староместская площадь
Куранты Орлой
Дворец Люцерна
Новая Ратуша
Описание экскурсии
Красота архитектуры
Чехам удаётся везде изображать свои легенды, историю и культуру: начиная с фасадов домов и заканчивая заборами перед строящимися зданиями. Вы узнаете, как и почему это происходит. Вы прогуляетесь по городу, воплотившему в себе все архитектурные стили: только на одной Староместской площади вы увидите готику, ренессанс, барокко и модерн. Любуясь великолепными зданиями, вы также откроете для себя историю и эпос чешского народа: в этом вам помогут фрески Микулаша Алеша. Кроме того, вы прикоснётесь и к современному искусству: я покажу вам необычную статую Святого Вацлава скандального чешского архитектора Давида Черного и вращающуюся Голову Франца Кафки.
Самое интересное из истории
Старый город и Новый: казалось бы, эти названия говорят сами за себя. Но на экскурсии вы откроете, как обстоят дела на самом деле: как образовался Новый город и противостоял ли он Старому, как и почему четыре города пражских объединились в один. Конечно, вы узнаете об истории известных пражских достопримечательностей: вас ждёт Вацлавская площадь и площадь Республики, Муниципальный дом и Пороховая башня, Сословный театр и скульптура Командора, Староместская площадь и куранты Орлой. Вы услышите, какое время и почему считается «Золотым веком Чехии», узнаете о вотчинах аптекарей и книгопечатников.
Чешские легенды
Интересные исторические справки будут разбавлены не менее интересными легендами чешских земель. Я расскажу, откуда появились названия Богемия, Чехия и Прага, почему куранты Орлой — это слава и проклятие города, что за история с двумя королями и какие тайны хранит Карлов Мост. А еще вы увидите дворец Люцерна и Новую Ратушу, где сохранились старинные безостановочные лифты, которых почти не осталось в Европе (при желании можно будет прокатиться на одном из них).
Организационные детали
Место встречи по договорённости
Во время экскурсии можно сделать перерыв на обед (не входит в стоимость экскурсии)
Вход в здание, где можно прокатиться на лифте — свободный, но оно закрыто по субботам и воскресеньям
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Вацлавской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 184 туристов
Как сказал журналист Петр Вайль: «Если бы каким-нибудь марсианам надо было дать представление о Европе, показав единственный город, то для этой роли лучше других подошла бы Прага». И я полностью с ним согласна. Так давайте вместе совершим эти увлекательные путешествия по городу. И вы полюбите Прагу так же, как люблю её я.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Эдуард
Марина очень хороший человек и замечательный гид. Маршрут составлен по самым знаковым местам города, которые ни за что не найти самому. Яркие туристические достопримечательности сопровождает интересный рассказ. Она прекрасно разбирается читать дальшеуменьшить
в исторических датах и особенностях той или иной эпохи. Получили срез чешского общества с элементами культуры, быта и кулинарии. Приятным бонусом к экскурсии является ее помощь в качестве фотографа. Неожиданный сюрприз растрогал от души. Абсолютно внимательный к нуждам туристов человек. Спасибо. Будем рекомендовать эту экскурсию своим друзьям.
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Е
Евгения
Марина - один из самых эрудированных гидов, которых мы встречали. Она очень хорошо разбирается в истории Праги, знает множество интересных фактов, которые тяжело найти в каких-то «справочниках по городу». С читать дальшеуменьшить
радостью отвечала на бесконечные вопросы 13-летнего ребёнка. Очень рекомендую всем интересующимся историей людям! А ещё она не просто рассказала, где можно купить чешские гранаты и влтавины, а почти три часа под дождем ходила и мучалась с нами! Большое спасибо и за экскурсию, и за помощь! (На экскурсию ходили 8 мая после Бессмертного полка)
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Серафима
Спасибо Марине за экскурсию,очень приятный в общении человек оказался,без проблем перенесли место встречи к нашему отелю. Марина дала прекрасные рекомендации по ресторанам в городе,обошли почти все,по обменным пунктам и ТЦ,что очень важно! По самой экскурсии:интересно,познавательно и главное не скучно,то,что надо для людей,которым интересно не только гулять,но и слушать,а также иногда поднимать головы и замечать много интересного вокруг;)))
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Д
Даня
Благодаря экскурсии Марины, у нас останутся только лучшие воспоминания о Праге! Так захватывающе, ненавязчиво и при этом с большой любовью и к городу, и к стране может рассказать далеко не читать дальшеуменьшить
каждый человек. Марина знает Прагу в деталях, чтобы так легко вспоминать истории практически о любом объекте города, нужно провести титаническую подготовку. Браво! Мы будем рекомендовать Мариану всем нашим знакомым и друзьям!
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Е
Елена
Были в Праге со 2 по 5 января 2019г. Марина провела великолепную экскурсию «Прага: Старый Город и Новый Город». Очень эрудированный гид, интересная подача материала! Большой объем информации Марина донесла с легкостью и ненавязчиво. Остались незабываемые впечатления и желание вернуться еще раз!
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Anton
Очень понравилась экскурсия. Марина - очень эрудированый и высоко подготовленный специалист - настоящий знаток Праги. Также очень приятно было видеть проявленную Мариной гибкость и возможность изменить маршрут экскурсии в соответствии с моими запросами. Большое спасибо и всем рекомендую.
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