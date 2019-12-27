13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Красота архитектуры

Чехам удаётся везде изображать свои легенды, историю и культуру: начиная с фасадов домов и заканчивая заборами перед строящимися зданиями. Вы узнаете, как и почему это происходит. Вы прогуляетесь по городу, воплотившему в себе все архитектурные стили: только на одной Староместской площади вы увидите готику, ренессанс, барокко и модерн. Любуясь великолепными зданиями, вы также откроете для себя историю и эпос чешского народа: в этом вам помогут фрески Микулаша Алеша. Кроме того, вы прикоснётесь и к современному искусству: я покажу вам необычную статую Святого Вацлава скандального чешского архитектора Давида Черного и вращающуюся голову Франца Кафки.

Самое интересное из истории

Старый город и Новый: казалось бы, эти названия говорят сами за себя. Но на экскурсии вы откроете, как обстоят дела на самом деле: как образовался Новый город и противостоял ли он Старому, как и почему четыре города пражских объединились в один. Конечно, вы узнаете об истории известных пражских достопримечательностей: вас ждёт Вацлавская площадь и площадь Республики, Муниципальный дом и Пороховая башня, Сословный театр и скульптура Командора, Староместская площадь и куранты Орлой. Вы услышите, какое время и почему считается «Золотым веком Чехии», узнаете о вотчинах аптекарей и книгопечатников.

Чешские легенды

Интересные исторические справки будут разбавлены не менее интересными легендами чешских земель. Я расскажу, откуда появились названия Богемия, Чехия и Прага, почему куранты Орлой — это слава и проклятие города, что за история с двумя королями и какие тайны хранит Карлов Мост. А еще вы увидите дворец Люцерна и Новую Ратушу, где сохранились старинные безостановочные лифты, которых почти не осталось в Европе (при желании можно будет прокатиться на одном из них).