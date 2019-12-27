13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с историей и архитектурой двух районов

Марина
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Марина – ваш гид
Обзорная экскурсия по правому берегу Влтавы позволит вам увидеть главные достопримечательности, насладиться разнообразной архитектурой Праги, узнать её тайны и легенды.

Роскошные площади, шпили соборов, дома со своими собственными «золотыми» именами, многочисленные памятники и прекрасные лебеди...

Вы не только погрузитесь в атмосферу этого загадочного, таинственного и чарующего города, но и поймёте, как и почему Прага получила эти наименования.
€130
111 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча Вацлавская площадь
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У этой экскурсии13 отзывов
5
Прага: Старый Город и Новый Город
Прага: Старый Город и Новый Город

Что вас ожидает

Красота архитектуры
Чехам удаётся везде изображать свои легенды, историю и культуру: начиная с фасадов домов и заканчивая заборами перед строящимися зданиями. Вы узнаете, как и почему это происходит. Вы прогуляетесь по городу, воплотившему в себе все архитектурные стили: только на одной Староместской площади вы увидите готику, ренессанс, барокко и модерн. Любуясь великолепными зданиями, вы также откроете для себя историю и эпос чешского народа: в этом вам помогут фрески Микулаша Алеша. Кроме того, вы прикоснётесь и к современному искусству: я покажу вам необычную статую Святого Вацлава скандального чешского архитектора Давида Черного и вращающуюся голову Франца Кафки.

Самое интересное из истории
Старый город и Новый: казалось бы, эти названия говорят сами за себя. Но на экскурсии вы откроете, как обстоят дела на самом деле: как образовался Новый город и противостоял ли он Старому, как и почему четыре города пражских объединились в один. Конечно, вы узнаете об истории известных пражских достопримечательностей: вас ждёт Вацлавская площадь и площадь Республики, Муниципальный дом и Пороховая башня, Сословный театр и скульптура Командора, Староместская площадь и куранты Орлой. Вы услышите, какое время и почему считается «Золотым веком Чехии», узнаете о вотчинах аптекарей и книгопечатников.

Чешские легенды
Интересные исторические справки будут разбавлены не менее интересными легендами чешских земель. Я расскажу, откуда появились названия Богемия, Чехия и Прага, почему куранты Орлой — это слава и проклятие города, что за история с двумя королями и какие тайны хранит Карлов Мост. А еще вы увидите дворец Люцерна и Новую Ратушу, где сохранились старинные безостановочные лифты, которых почти не осталось в Европе (при желании можно будет прокатиться на одном из них).

Организационные детали

  • Место встречи по договорённости
  • Во время экскурсии можно сделать перерыв на обед (не входит в стоимость экскурсии)
  • Вход в здание, где можно прокатиться на лифте — свободный, но оно закрыто по субботам и воскресеньям.
Прага: Старый Город и Новый Город
Прага: Старый Город и Новый Город
Прага: Старый Город и Новый Город
Прага: Старый Город и Новый Город
Прага: Старый Город и Новый Город
Прага: Старый Город и Новый Город
Прага: Старый Город и Новый Город
Прага: Старый Город и Новый Город

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Вацлавская площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Как сказал журналист Петр Вайль: «Если бы каким-нибудь марсианам надо было дать представление о Европе, показав единственный город, то для этой роли лучше других подошла бы Прага». И я полностью с ним согласна. Так давайте вместе совершим эти увлекательные путешествия по городу. И вы полюбите Прагу так же, как люблю её я.
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 декабря 2019
Марина очень хороший человек и замечательный гид. Маршрут составлен по самым знаковым местам города, которые ни за что не найти самому. Яркие туристические достопримечательности сопровождает интересный рассказ. Она прекрасно разбирается в исторических датах и особенностях той или иной эпохи. Получили срез чешского общества с элементами культуры, быта и кулинарии. Приятным бонусом к экскурсии является ее помощь в качестве фотографа. Неожиданный сюрприз растрогал от души. Абсолютно внимательный к нуждам туристов человек. Спасибо. Будем рекомендовать эту экскурсию своим друзьям.
5 октября 2019
Спасибо огромное Марине,очень познавательная экскурсия,рекомендую!
14 июня 2019
Марина очень разносторонний и увлекательный рассказчик. Время экскурсии пробежало незаметно. Проводит экскурсии с большой любовью к городу. Обязательно порекомендую вмем друзьям и с удовольствием вернусь в этот замечательный город еще раз.
20 мая 2019
ОТЛИЧНО ! Спасибо огромное!!!
17 мая 2019
Марина - один из самых эрудированных гидов, которых мы встречали. Она очень хорошо разбирается в истории Праги, знает множество интересных фактов, которые тяжело найти в каких-то «справочниках по городу». С радостью отвечала на бесконечные вопросы 13-летнего ребёнка.
Очень рекомендую всем интересующимся историей людям!
А ещё она не просто рассказала, где можно купить чешские гранаты и влтавины, а почти три часа под дождем ходила и мучалась с нами!
Большое спасибо и за экскурсию, и за помощь!
(На экскурсию ходили 8 мая после Бессмертного полка)
2 мая 2019
Прекрасная экскурсия! Марина замечательный рассказчик, у знали много нового и интересного (хотя и не первый раз в городе). Абсолютно точно рекомендую!
18 февраля 2019
Марина - настоящий профессионал!
Великолепный гид с огромным багажом знаний.
Очень приятная в общении и доброжелательная женщина, с которой очень легко.
11 января 2019
Были в Праге со 2 по 5 января 2019г. Марина провела великолепную экскурсию «Прага: Старый Город и Новый Город». Очень эрудированный гид, интересная подача материала! Большой объем информации Марина донесла с легкостью и ненавязчиво.
Остались незабываемые впечатления и желание вернуться еще раз!
Серафима
7 декабря 2018
Спасибо Марине за экскурсию,очень приятный в общении человек оказался,без проблем перенесли место встречи к нашему отелю.Марина дала прекрасные рекомендации по ресторанам в городе,обошли почти все,по обменным пунктам и ТЦ,что очень важно!По самой экскурсии:интересно,познавательно и главное не скучно,то,что надо для людей,которым интересно не только гулять,но и слушать,а также иногда поднимать головы и замечать много интересного вокруг;)))
Sergiy
30 сентября 2018
Марина, большое спасибо. Все было отлично. Даже учитывая, что это не первый наш приезд в Прагу и далеко не первая экскурсия здесь, эта прогулка смогла нас впечатлить:) Ещё раз спасибо
Ещё 3 отзыва

Марина проводит ещё 2 экскурсии

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