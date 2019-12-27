13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прага: Старый Город и Новый Город

Прогулка по Праге откроет вам главные достопримечательности, тайны и легенды города. Насладитесь разнообразной архитектурой и узнайте историю чешской столицы
Обзорная экскурсия по правому берегу Влтавы позволит увидеть главные достопримечательности Праги, насладиться разнообразной архитектурой, узнать её тайны и легенды.

Роскошные площади, шпили соборов, дома с «золотыми» именами, памятники и лебеди… Погружение
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в атмосферу загадочного и чарующего города, понимание, как и почему Прага получила свои наименования.

Вы увидите готику, ренессанс, барокко и модерн на одной площади, узнаете историю чешского народа, прикоснётесь к современному искусству и услышите легенды чешских земель

5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏰 Главные достопримечательности
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🎨 Разнообразие архитектурных стилей
  • 🗺️ Увлекательные легенды

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Праги - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, предлагая комфортную погоду для прогулок и осмотра достопримечательностей. Однако, весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, Прага также радует гостей: туристов меньше, а температура воздуха всё ещё приятная. Зимой, с ноября по март, хоть и холодно, но можно насладиться атмосферой праздников и спокойствием без толп туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Прага: Старый Город и Новый Город
Прага: Старый Город и Новый Город
Прага: Старый Город и Новый Город

Что можно увидеть

  • Вацлавская площадь
  • Площадь Республики
  • Муниципальный дом
  • Пороховая башня
  • Сословный театр
  • Староместская площадь
  • Куранты Орлой
  • Дворец Люцерна
  • Новая Ратуша

Описание экскурсии

Красота архитектуры

Чехам удаётся везде изображать свои легенды, историю и культуру: начиная с фасадов домов и заканчивая заборами перед строящимися зданиями. Вы узнаете, как и почему это происходит. Вы прогуляетесь по городу, воплотившему в себе все архитектурные стили: только на одной Староместской площади вы увидите готику, ренессанс, барокко и модерн. Любуясь великолепными зданиями, вы также откроете для себя историю и эпос чешского народа: в этом вам помогут фрески Микулаша Алеша. Кроме того, вы прикоснётесь и к современному искусству: я покажу вам необычную статую Святого Вацлава скандального чешского архитектора Давида Черного и вращающуюся Голову Франца Кафки.

Самое интересное из истории

Старый город и Новый: казалось бы, эти названия говорят сами за себя. Но на экскурсии вы откроете, как обстоят дела на самом деле: как образовался Новый город и противостоял ли он Старому, как и почему четыре города пражских объединились в один. Конечно, вы узнаете об истории известных пражских достопримечательностей: вас ждёт Вацлавская площадь и площадь Республики, Муниципальный дом и Пороховая башня, Сословный театр и скульптура Командора, Староместская площадь и куранты Орлой. Вы услышите, какое время и почему считается «Золотым веком Чехии», узнаете о вотчинах аптекарей и книгопечатников.

Чешские легенды

Интересные исторические справки будут разбавлены не менее интересными легендами чешских земель. Я расскажу, откуда появились названия Богемия, Чехия и Прага, почему куранты Орлой — это слава и проклятие города, что за история с двумя королями и какие тайны хранит Карлов Мост. А еще вы увидите дворец Люцерна и Новую Ратушу, где сохранились старинные безостановочные лифты, которых почти не осталось в Европе (при желании можно будет прокатиться на одном из них).

Организационные детали

  • Место встречи по договорённости
  • Во время экскурсии можно сделать перерыв на обед (не входит в стоимость экскурсии)
  • Вход в здание, где можно прокатиться на лифте — свободный, но оно закрыто по субботам и воскресеньям

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Вацлавской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 184 туристов
Как сказал журналист Петр Вайль: «Если бы каким-нибудь марсианам надо было дать представление о Европе, показав единственный город, то для этой роли лучше других подошла бы Прага». И я полностью с ним согласна. Так давайте вместе совершим эти увлекательные путешествия по городу. И вы полюбите Прагу так же, как люблю её я.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Эдуард
Марина очень хороший человек и замечательный гид. Маршрут составлен по самым знаковым местам города, которые ни за что не найти самому. Яркие туристические достопримечательности сопровождает интересный рассказ. Она прекрасно разбирается
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в исторических датах и особенностях той или иной эпохи. Получили срез чешского общества с элементами культуры, быта и кулинарии. Приятным бонусом к экскурсии является ее помощь в качестве фотографа. Неожиданный сюрприз растрогал от души. Абсолютно внимательный к нуждам туристов человек. Спасибо. Будем рекомендовать эту экскурсию своим друзьям.

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Е
Марина - один из самых эрудированных гидов, которых мы встречали. Она очень хорошо разбирается в истории Праги, знает множество интересных фактов, которые тяжело найти в каких-то «справочниках по городу». С
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радостью отвечала на бесконечные вопросы 13-летнего ребёнка.
Очень рекомендую всем интересующимся историей людям!
А ещё она не просто рассказала, где можно купить чешские гранаты и влтавины, а почти три часа под дождем ходила и мучалась с нами!
Большое спасибо и за экскурсию, и за помощь!
(На экскурсию ходили 8 мая после Бессмертного полка)

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Серафима
Спасибо Марине за экскурсию,очень приятный в общении человек оказался,без проблем перенесли место встречи к нашему отелю. Марина дала прекрасные рекомендации по ресторанам в городе,обошли почти все,по обменным пунктам и ТЦ,что очень важно! По самой экскурсии:интересно,познавательно и главное не скучно,то,что надо для людей,которым интересно не только гулять,но и слушать,а также иногда поднимать головы и замечать много интересного вокруг;)))
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Д
Благодаря экскурсии Марины, у нас останутся только лучшие воспоминания о Праге! Так захватывающе, ненавязчиво и при этом с большой любовью и к городу, и к стране может рассказать далеко не
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каждый человек. Марина знает Прагу в деталях, чтобы так легко вспоминать истории практически о любом объекте города, нужно провести титаническую подготовку. Браво! Мы будем рекомендовать Мариану всем нашим знакомым и друзьям!

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Е
Были в Праге со 2 по 5 января 2019г. Марина провела великолепную экскурсию «Прага: Старый Город и Новый Город». Очень эрудированный гид, интересная подача материала! Большой объем информации Марина донесла с легкостью и ненавязчиво.
Остались незабываемые впечатления и желание вернуться еще раз!
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Anton
Очень понравилась экскурсия. Марина - очень эрудированый и высоко подготовленный специалист - настоящий знаток Праги. Также очень приятно было видеть проявленную Мариной гибкость и возможность изменить маршрут экскурсии в соответствии с моими запросами. Большое спасибо и всем рекомендую.
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