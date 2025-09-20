Мои заказы

Необычный Старый Город
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Старый Город Праги: Уникальные Места

Старый Город Праги всегда полон жизни. Здесь можно увидеть множество достопримечательностей, которые порадуют любого путешественника. Мы отправимся на встречу с величием знаменитых часов Орлой, заглянем в Пороховые Ворота и исследуем Старый Еврейский квартал.

Известные Достопримечательности

  • Часы Орлой — символ Праги, вызывающий восхищение у туристов.
  • Пороховые Ворота — величественное сооружение с богатой историей.
  • Старый Еврейский квартал — место, где время замерло, полное загадок и тайн.

Открытие Другого Старого Города

Однако я покажу вам и другую сторону Старого Города. Здесь есть Анежкин монастырь, который порадует своей тишиной и умиротворением. Прогулка по безлюдным закоулкам будет незабываемой, а за углом вы сможете натолкнуться на храм с отрезанной человеческой рукой, что добавит еще больше мистики в вашу экскурсию.

Мистическая Атмосфера Старой Праги

Именно тут дыхание прошлого чувствуется особенно сильно. Каждый уголок, каждый камень хранят свою историю, создавая атмосферу, которую не хочется покидать. Откройте для себя магию этого удивительного города, где каждый шаг может стать началом нового приключения.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Закоулки Старого Города
  • Пороховые ворота
  • Муниципальный дом
  • Храм св. Якуба
  • Анежкин монастырь
  • Староместскую площадь
  • Представление на часах Орлой
  • Старый Еврейский квартал
Что включено
  • Экскурсия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рецепция вашего отеля
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

