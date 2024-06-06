1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Тайны Праги: Масоны, Тамплиеры и Алхимики
Погрузитесь в мир загадочной Праги, где каждый шаг раскрывает истории тайных орденов и мистические легенды
«Я проведу вас к домам, в которых жили знаменитые мистики и алхимики, и покажу таинственные алхимические знаки и масонские символы, спрятанные на улицах Старого города»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€98 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Прага за кулисами: дворы и подворотни Старого города в деталях
Откройте для себя скрытую сторону Праги в увлекательной экскурсии по её тайным дворам и подворотням. Погрузитесь в историю города с новой стороны
Начало: На Вацлавской площади, возле магазина Marks & Spen...
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€105 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мистерии вечерней Праги: путешествие в мир легенд
Исследуйте тайны Праги на индивидуальной экскурсии, полной мистических историй и легендарных мест
Начало: В районе метро Můstek
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
€98 за всё до 2 чел.
Групповая
2 часа
Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров
Начало: метро Малостранская
«Прогуливаясь по Королевскому пути, попадете в Старый город и познакомитесь со Староместской площадью и её изюминкой — Парижским меридианом»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€17 за человека
Мини-группа
2 часа
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Вышеград, улочки Еврейского квартала и памятники Старого города на групповой экскурсии
Начало: На Вацлавской площади
«И конечно, полюбуетесь старинным городом на закате»
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Прага глазами инквизитора
Погрузитесь в мрачную атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои жуткие тайны и истории о ведьмах, палачах и инквизиторах
Начало: На Старогородской площади
«Мы прогуляемся по улочкам Старого города, то и дело встречая на пути места публичных казней и средневековых тюрем»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€90 за всё до 4 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Сказочный аудио-променад по Праге для всей семьи
Следовать за сюжетом в наушниках, гуляя по магическому Старому городу
Начало: Пороховая башня
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
€20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Прага: Старый Город и Новый Город
Знакомство с историей и архитектурой двух районов
Начало: на Вацлавской площади
«Старый город и Новый: казалось бы, эти названия говорят сами за себя»
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
€130 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Четыре города пражских
Старый город и Новый, Малая Страна и Градчаны - прогулка по историческим составляющим Великой Праги
Начало: Рецепция отеля
«Старый город и Новый, Малая Страна и Градчаны»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€157 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Впервые в Праге: Старый город и Новый город
Начало: Возле памятника Святому Вацлаву (выход с метро)
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
от 85€72 за человека
Квест
2 часа
Страдающее Средневековье - экскурсия-квест
«Стать» жителями Праги прошлого, исследуя улочки, дворы и костёлы Старого города
Начало: У Пороховых ворот
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
15 июня в 14:00
€50 за человека
Индивидуальная
3 часа
CITY TOUR по Праге с машиной
Начало: От Вашего отеля
«Мы окажемся с Вами на Староместкой площади — сердце Старого города — вы насладитесь боем знаменитых Астрономических часов и полюбуетесь на сказочный храм Девы Марии перед Тыном, а также удивите некогда православный Храм Святого Николая»
Расписание: в любой день с утра и до позднего вечера
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Полёт над ночной Прагой
Взглянуть на старинный город в сказочном сиянии огней с высоты птичьего полета
«Приглашаю вас познакомиться с ночной Прагой с высоты птичьего полёта и по-новому взглянуть на старинный город»
Сегодня в 19:00
Завтра в 16:00
€398 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неизведанные лабиринты Старого города. Нетуристическая Прага
Начало: Отель
«Многие улицы Старого города спрятаны от глаз каждого прохожего и найти их нелегко»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Семейная экскурсия «По следам пражских кошек»
Пройти по Старому городу в поисках хвостатых-полосатых и узнать много кошачьих историй и легенд
«Чем интересны дома в Старом городе»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
100€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Praga Hermetica: эзотерическая прогулка по Старому городу
Найти и расшифровать архитектурные детали, имеющие отношение к спиритуальной и оперативной алхимии
Начало: У Пороховых ворот
«Мы будем не спеша гулять по лабиринту Старого города и расшифровывать ребусы его архитектуры, обращаясь не только к истории, но и своей интуиции»
Сегодня в 11:30
Завтра в 12:00
€110 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMaria6 июня 2024Очень понравилось, мы в восторге! Увидели Прагу с другой стороны. Обязательно приедем ещё
- РРая2 июня 2024Мы остались очень довольны экскурсией. Спасибо большое Денису,нашему гиду,он поводил нас по нехоженным ранее местам и рассказал очень занимательно о них. Кроме
- JJenny20 мая 2024Очень понравилось гулять с Валерием. Мы были в Праге несколько дней. И идея: в последний день нашего путешествия взять вечернюю недлинную по времени экскурсию была идеальной. Получили удовольствие, включая виды и закат!! Спасибо большое.
- ААлла17 мая 2024Очень остались довольны экскурсией по старому городу, которую нам провел Валерий. Очень профессионально и в приятной атмосфере. Однозначно рекомендуем!
- ВВаря16 мая 2024Получили огромное удовольствие от экскурсии. Спасибо! Прошли тихими улочками, в основном в стороне от туристического потока. Для нас-идеальный вариант. Денис-опытный, интеллигентный, знающий, тактичный экскурсовод. Ни разу не почувствовали спешки. Узнали и обсудили много интересного о Праге.
- ЯЯэль15 мая 2024Мы ходили с Наташей на Мистерии Вечерней Праги, и город предстал с совершенно новой стороны. Наташа очень приятный человек, она умело огранизовала экскурсию, перемежая исторический материал, легенды, ответы на наши вопросы и некое действо. Наши дети остались очень довольны.
- ООльга29 апреля 2024Восхитительная экскурсия с Аней! Мы уже были в Праге несколько дней и видели главные достопримечательности,но никогда бы не нашли средневековые улочки
- ААлександр28 апреля 2024Хотим поблагодарить за прекрасную экскурсию по городу и еврейскому кварталу нашего гида Валерия! Было очень интересно, доброжелательно и приятно! Спасибо ему большое! 28.04.24. Александр и Людмила.
- ССветлана7 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Хорошо выстроен маршрут. Вячеслав владеет материалом и любит эту тему. Если вы будете задавать ему вопросы он
- ВВиктория24 марта 2024Экскурсия была очень интересная, мы посмотрели много исторических и интересных мест в Праге.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Старый город»
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