Экскурсии по Старому городу в Праге

Найдено 16 экскурсий в категории «Старый город» в Праге на русском языке, цены от €17, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
67 отзывов
Тайны Праги: Масоны, Тамплиеры и Алхимики
Погрузитесь в мир загадочной Праги, где каждый шаг раскрывает истории тайных орденов и мистические легенды
«Я проведу вас к домам, в которых жили знаменитые мистики и алхимики, и покажу таинственные алхимические знаки и масонские символы, спрятанные на улицах Старого города»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
98 за всё до 5 чел.
Дворы, задворки и подворотни Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
169 отзывов
Прага за кулисами: дворы и подворотни Старого города в деталях
Откройте для себя скрытую сторону Праги в увлекательной экскурсии по её тайным дворам и подворотням. Погрузитесь в историю города с новой стороны
Начало: На Вацлавской площади, возле магазина Marks & Spen...
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
105 за всё до 4 чел.
Мистерии вечерней Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Мистерии вечерней Праги: путешествие в мир легенд
Исследуйте тайны Праги на индивидуальной экскурсии, полной мистических историй и легендарных мест
Начало: В районе метро Můstek
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
98 за всё до 2 чел.
Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
23 отзыва
Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров
Начало: метро Малостранская
«Прогуливаясь по Королевскому пути, попадете в Старый город и познакомитесь со Староместской площадью и её изюминкой — Парижским меридианом»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
17 за человека
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Вышеград, улочки Еврейского квартала и памятники Старого города на групповой экскурсии
Начало: На Вацлавской площади
«И конечно, полюбуетесь старинным городом на закате»
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
30 за человека
Прага глазами инквизитора
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Прага глазами инквизитора
Погрузитесь в мрачную атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои жуткие тайны и истории о ведьмах, палачах и инквизиторах
Начало: На Старогородской площади
«Мы прогуляемся по улочкам Старого города, то и дело встречая на пути места публичных казней и средневековых тюрем»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
90 за всё до 4 чел.
Сказочный аудио-променад по Праге для всей семьи
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
34 отзыва
Сказочный аудио-променад по Праге для всей семьи
Следовать за сюжетом в наушниках, гуляя по магическому Старому городу
Начало: Пороховая башня
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
20 за человека
Прага: Старый Город и Новый Город
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Прага: Старый Город и Новый Город
Знакомство с историей и архитектурой двух районов
Начало: на Вацлавской площади
«Старый город и Новый: казалось бы, эти названия говорят сами за себя»
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
130 за всё до 8 чел.
Четыре города пражских
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
81 отзыв
Четыре города пражских
Старый город и Новый, Малая Страна и Градчаны - прогулка по историческим составляющим Великой Праги
Начало: Рецепция отеля
«Старый город и Новый, Малая Страна и Градчаны»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
157 за всё до 6 чел.
Впервые в Праге: Старый город и Новый город
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Впервые в Праге: Старый город и Новый город
Начало: Возле памятника Святому Вацлаву (выход с метро)
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
от 8572 за человека
Страдающее Средневековье - экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Страдающее Средневековье - экскурсия-квест
«Стать» жителями Праги прошлого, исследуя улочки, дворы и костёлы Старого города
Начало: У Пороховых ворот
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
15 июня в 14:00
50 за человека
CITY TOUR по Праге с машиной
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
CITY TOUR по Праге с машиной
Начало: От Вашего отеля
«Мы окажемся с Вами на Староместкой площади — сердце Старого города — вы насладитесь боем знаменитых Астрономических часов и полюбуетесь на сказочный храм Девы Марии перед Тыном, а также удивите некогда православный Храм Святого Николая»
Расписание: в любой день с утра и до позднего вечера
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 240 за всё до 4 чел.
Полёт над ночной Прагой
Индивидуальная
3 часа
Полёт над ночной Прагой
Взглянуть на старинный город в сказочном сиянии огней с высоты птичьего полета
«Приглашаю вас познакомиться с ночной Прагой с высоты птичьего полёта и по-новому взглянуть на старинный город»
Сегодня в 19:00
Завтра в 16:00
398 за всё до 3 чел.
Неизведанные лабиринты Старого города. Нетуристическая Прага
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Неизведанные лабиринты Старого города. Нетуристическая Прага
Начало: Отель
«Многие улицы Старого города спрятаны от глаз каждого прохожего и найти их нелегко»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 5 чел.
Семейная экскурсия «По следам пражских кошек»
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Семейная экскурсия «По следам пражских кошек»
Пройти по Старому городу в поисках хвостатых-полосатых и узнать много кошачьих историй и легенд
«Чем интересны дома в Старом городе»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
10090 за всё до 4 чел.
Praga Hermetica: эзотерическая прогулка по Старому городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Praga Hermetica: эзотерическая прогулка по Старому городу
Найти и расшифровать архитектурные детали, имеющие отношение к спиритуальной и оперативной алхимии
Начало: У Пороховых ворот
«Мы будем не спеша гулять по лабиринту Старого города и расшифровывать ребусы его архитектуры, обращаясь не только к истории, но и своей интуиции»
Сегодня в 11:30
Завтра в 12:00
110 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Maria
    6 июня 2024
    Дворы, задворки и подворотни Старого города
    Очень понравилось, мы в восторге! Увидели Прагу с другой стороны. Обязательно приедем ещё
  • Р
    Рая
    2 июня 2024
    Дворы, задворки и подворотни Старого города
    Мы остались очень довольны экскурсией. Спасибо большое Денису,нашему гиду,он поводил нас по нехоженным ранее местам и рассказал очень занимательно о них. Кроме
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    того,экскурсия проводилась в не утомительном темпе,как мы и попросили. Наша группа из 4 человек выражает благодарность за такую необычную и приятную экскурсию.

  • J
    Jenny
    20 мая 2024
    Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
    Очень понравилось гулять с Валерием. Мы были в Праге несколько дней. И идея: в последний день нашего путешествия взять вечернюю недлинную по времени экскурсию была идеальной. Получили удовольствие, включая виды и закат!! Спасибо большое.
    Очень понравилось гулять с Валерием
  • А
    Алла
    17 мая 2024
    Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
    Очень остались довольны экскурсией по старому городу, которую нам провел Валерий. Очень профессионально и в приятной атмосфере. Однозначно рекомендуем!
  • В
    Варя
    16 мая 2024
    Дворы, задворки и подворотни Старого города
    Получили огромное удовольствие от экскурсии. Спасибо! Прошли тихими улочками, в основном в стороне от туристического потока. Для нас-идеальный вариант. Денис-опытный, интеллигентный, знающий, тактичный экскурсовод. Ни разу не почувствовали спешки. Узнали и обсудили много интересного о Праге.
  • Я
    Яэль
    15 мая 2024
    Мистерии вечерней Праги
    Мы ходили с Наташей на Мистерии Вечерней Праги, и город предстал с совершенно новой стороны. Наташа очень приятный человек, она умело огранизовала экскурсию, перемежая исторический материал, легенды, ответы на наши вопросы и некое действо. Наши дети остались очень довольны.
  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Сказочный аудио-променад по Праге для всей семьи
    Восхитительная экскурсия с Аней! Мы уже были в Праге несколько дней и видели главные достопримечательности,но никогда бы не нашли средневековые улочки
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    и дворики без этого променада. Такой интересный аудио спектакль с разными профессиональными актерами, что мы "встретились" и с вымышленными героями, и с Кепплером, Тито Браге и многими другими историческими персонажами. Темп был просто идеален и для нас трёх подруг (по 65 лет), и, наверняка, для семей с детьми. Такое оригинальное мероприятие! Рекомендуем от чистого сердца!

    Восхитительная экскурсия с Аней!Восхитительная экскурсия с Аней!Восхитительная экскурсия с Аней!Восхитительная экскурсия с Аней!
  • А
    Александр
    28 апреля 2024
    Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
    Хотим поблагодарить за прекрасную экскурсию по городу и еврейскому кварталу нашего гида Валерия! Было очень интересно, доброжелательно и приятно! Спасибо ему большое! 28.04.24. Александр и Людмила.
  • С
    Светлана
    7 апреля 2024
    Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
    Экскурсия очень понравилась. Хорошо выстроен маршрут. Вячеслав владеет материалом и любит эту тему. Если вы будете задавать ему вопросы он
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    ещё больше вам расскажет, т. к. глубоко в теме. Очень приятная прогулка с интересным человеком. Рекомендую всем узнать больше об этом прекрасном городе вместе в Вячеславом.

  • В
    Виктория
    24 марта 2024
    Впервые в Праге: Старый город и Новый город
    Экскурсия была очень интересная, мы посмотрели много исторических и интересных мест в Праге.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
  2. Дворы, задворки и подворотни Старого города
  3. Мистерии вечерней Праги
  4. Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
  5. Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Старый город" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 17 до 398 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 416 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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