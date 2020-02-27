150 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Довольно тематическая экскурсия для тех кто уже познакомился с Прагой по путеводителям, обзорнику, или посетил самостоятельно все стандартные места "must see". С одной стороны, Вы действительно увидите закоулки, задворки и дворики, то, что вроде бы рядом с Вами, но заглянуть туда вы бы даже не догадались. В этом плане хорошее дополнение к центральным маршрутам. Отличный вариант кто хочет походить по городу с изнанки, скрыться от "золотых улиц" и предпочесть маршруты в отсутствии толп туристов, но по ряду причин не готов блуждать самостоятельно. Действительно очень жаль, что с каждым годом такие проходики прикрывают. Кроме этого, Денис покажет и расскажет о некоторых интересных и необычных кафешках, по желанию можете в них зайти, и выпить кофе либо двинуться дальше.

С другой стороны, показалось, что Денису лучше работать в диалоге, чем просто вести повествование или рассказ (да он может работать на разном уровне погружения), тем самым раскрывая Прагу через интеллектуальный диалог, что будет очень интересно тем кто хочет глубже проникнуть в суть или поговорить об искусстве более точечно. Сразу обозначайте свои интересы, Денис довольно серьезный интеллектуал, готовый поддержать дискуссию на академическом уровне. Если Вы не просто хотите пройтись, а особо интересуетесь какими то конкретными вещами, будь то литература, искусство или архитектура Денис будет находка в этом плане для Вас. Это несколько иная детализации к которой можно даже подготовиться заранее, тогда данная экскурсия заиграет для Вас особыми красками. С этой точки зрения экскурсия показалась сложноватой для первого посещения Праги и отсутствия по сути базовых знаний о городе и Чешской истории.