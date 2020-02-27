150 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Попасть в знакомые места неожиданным путем и по-новому взглянуть на город

Денис
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Денис – ваш гид
Вы уже посмотрели на обе городские площади, восхитились астрономическими часами и святым Вацлавом во всех его ипостасях и даже влезли на какую-нибудь из башен, но все равно испытываете странное чувство, будто чего-то не понимаете про Прагу? Тогда приглашаю на экскурсию по дворам и подворотням!
105 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Встреча в районе Вацлавской площади
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У этой экскурсии150 отзывов
4.95
Дворы, задворки и подворотни Старого города
Дворы, задворки и подворотни Старого города

Что вас ожидает

Необычный способ узнать город
У нас в городе есть развлечение «Северо-Западный проход», задача его — попасть в знакомое место совершенно новым путем. Со мной вы точно не потеряетесь и узнаете много интересных фактов о Праге. Я расскажу, как формировался город, историю дворов, откуда вообще взялись подворотни, куда вел подземный ход из дома рабби Лева, где можно в центре спрятаться от туристов и выпить кофе, где лучшие бесплатные выставки, как выглядит повседневная жизнь в Праге и многое другое.

Организационные детали

  • Рекомендованное время начала экскурсии — 10:00 или 15:00
  • После экскурсии со мной можно рассчитаться и в чешских кронах (2000 крон)
Дворы, задворки и подворотни Старого города
Дворы, задворки и подворотни Старого города
Дворы, задворки и подворотни Старого города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Денис
Денис
Профессиональный книготорговец и запойный читатель. По совместительству — частный гид, фотограф. Увлекаюсь спортивным «Что-где-когда» (играл за сборную Чехии на кубке наций и на чемпионате мира). С 1999 живу и работаю в Праге. Карлову мосту предпочитаю Нусельский, Пражскому Граду — Новый Свет, пиву — кофе. Стараюсь как можно больше путешествовать сам и помогаю делать это другим.
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150 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Валерий
27 февраля 2020
Я зарабатываю на хлеб копирайтерством, поэтому не удивляйтесь выбору слов и выражений.

Это было великолепно! Четыре часа - как десять минут. Невероятное погружение в город, который (казалось бы) успел пройти вдоль и поперек за неделю отпуска. На какое-то мгновение почувствовал себя тем самым слепым старичком, которого Амели провела за руку по знакомым улицам. Плотность впечатлений на минуту времени просто зашкаливала.

Денис не только говорит, но и слушает. Он на ходу корректирует маршрут, с учетом ваших интересов, и от этого трип только выигрывает. Я в принципе не любитель туризма по городам, и экскурсии меня раздражают в целом, как "жанр". Это был первый опыт в моей жизни, когда гид не воспринимался как гид. Ничего общего с этими монотонными сонями.

Я увидел то, на что никогда бы не посмотрел. Побывал там, куда никогда бы не свернул. Глубокие знания Дениса в истории и архитектуре, превратили "тур" в увлекательную прогулку по зазеркалью Праги. Главные достопримечательности Старого Города фрагментами мелькали где-то там, за соседним зданием, но мы ни разу не попадали в откровенно туристическое место.

Есть один минус после этого путешествия: вы уже не сможете просто ходить от перекрестка к перекрестку, как все обычные люди. Все последующие дни вы будете сворачивать в каждый переулок и толкать все двери, которые (как вам кажется) куда-то ведут.

И есть один плюс: некоторые двери начнут открываться, а переулки телепортируют вас сквозь камень из одного конца квартала в другой. Прага станет просторнее.
25 февраля 2020
Довольно тематическая экскурсия для тех кто уже познакомился с Прагой по путеводителям, обзорнику, или посетил самостоятельно все стандартные места "must see". С одной стороны, Вы действительно увидите закоулки, задворки и дворики, то, что вроде бы рядом с Вами, но заглянуть туда вы бы даже не догадались. В этом плане хорошее дополнение к центральным маршрутам. Отличный вариант кто хочет походить по городу с изнанки, скрыться от "золотых улиц" и предпочесть маршруты в отсутствии толп туристов, но по ряду причин не готов блуждать самостоятельно. Действительно очень жаль, что с каждым годом такие проходики прикрывают. Кроме этого, Денис покажет и расскажет о некоторых интересных и необычных кафешках, по желанию можете в них зайти, и выпить кофе либо двинуться дальше.
С другой стороны, показалось, что Денису лучше работать в диалоге, чем просто вести повествование или рассказ (да он может работать на разном уровне погружения), тем самым раскрывая Прагу через интеллектуальный диалог, что будет очень интересно тем кто хочет глубже проникнуть в суть или поговорить об искусстве более точечно. Сразу обозначайте свои интересы, Денис довольно серьезный интеллектуал, готовый поддержать дискуссию на академическом уровне. Если Вы не просто хотите пройтись, а особо интересуетесь какими то конкретными вещами, будь то литература, искусство или архитектура Денис будет находка в этом плане для Вас. Это несколько иная детализации к которой можно даже подготовиться заранее, тогда данная экскурсия заиграет для Вас особыми красками. С этой точки зрения экскурсия показалась сложноватой для первого посещения Праги и отсутствия по сути базовых знаний о городе и Чешской истории.
Bohdan
18 февраля 2020
Замечательный гид и прекрасная экскурсия! После 4-х часов никакого чувства усталости и перегруженности информацией, только только удовольствие от общения и новых знаний. Рекомендую всем!
10 февраля 2020
Денис молодец! Действительно начитанный молодой человек знающий ответы на все вопросы. Рекомендую любознательным, а также если вас интересуют более узкая направленность каких то интересующих тем, просто дайте заранее знать и Денис подготовит для вас ответы на все ваши вопросы! Осталось желание снова вернуться в Прагу, уже летом и в 4-й раз))) и обязательно все экскурсии будем брать с Денисом! Спасибо!
3 февраля 2020
У нас с подругой была 12-часовая пересадка в Праге и мы решили провести это время с удовольствием! Не ошиблись совершенно. Уже не в первый раз заказываем на этом сайте Необычные экскурсии, но Эта экскурсия превзошла наши ожидания. Денис необыкновенно эрудированный молодой человек. С удовольствием делится информацией, которую собирал годами. Мы уже были ранее в Праге и ходить по туристическим местам не хотели, но зато какое удовольствие, заглянуть в маленький дворик или выпить шоколад в Кафе, которые открывают совершенно другую Прагу. Очень советую этого гида и его экскурсию и обязательно воспользуюсь возможностью пообщаться с ним в следующий раз. Мы задумались о ещё одной поездке в этот город.
1 февраля 2020
Посещали экскурсию "Дворы, задворки и подворотни Старого города" с дочерью. Однозначно советую Дениса, он очень хорошо разбирается в местности, а сколько знает об искусстве! Теперь я и дочь сможем отличить кубизм от футуризма ). Это гид для тех, кто хочет получить объективную и неповерхносную информацию о Праге , а также узнать о скрытых местах, которых нет в путеводителях.
28 января 2020
Очень хорошо провели день благодаря Денису.
Спасибо!
12 января 2020
Чудесные впечатления от города и пояснений. Денис прекрасный расказчик легко адаптирующийся к интересам каждого члена группы. Спасибо, будем обращаться еще. Рекомендуем друзьям и знакомым.
11 января 2020
Прекрасная экскурсия, Денис - отличный гид, открыл для нас Прагу с совершенно новой стороны.
18 декабря 2019
Прекрасная экскурсия! Денис приятный во всех отношениях человек, экскурсия... Начиналась как экскурсия, но все-таки нет! Это была прогулка, великолепная, интересная, комфортная во всех отношениях прогулка, с массой интереснейшей информации, в приятной компании, назвать ее формальным словом "экскурсия" язык не поворачивается))) Рекомендуем однозначно!
Ещё 140 отзывов

Денис проводит ещё 2 экскурсии

Первый день в ПрагеПервый день в ПрагеПервый день в Праге
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Второй день в ПрагеВторой день в ПрагеВторой день в Праге
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4 отзыва
Исследовать холмы Верхней Праги: крепость Вышеграда, сады Петршина и знаменитые Градчаны
Чтобы изучить Прагу за два дня, нужно точно знать, куда идти. Я помогу вам сориентироваться: моя программа Первого дня посвящена тому, что внизу — Старый город, Новый город и Еврейский квартал. А второй день мы посветим холмам: вы полюбуетесь панорамой с Вышеграда, увидите маленькую Эйфелеву башню на Петршине и главные достопримечательности Градчан.

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