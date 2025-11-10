Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Полет по Чехии: Откройте новые горизонты
Наша команда подготовила уникальные маршруты, которые позволят вам насладиться незабываемыми видами Чехии с высоты птичьего полета. Приглашаем вас в путешествие по маршруту Trosky / Bezděz, продолжительностью 65 минут. Цена полета составляет 370 €.
Этапы полета
- Взлет с LKRO Roudnice nad Labem.
- Гора Říp: романский костел св. Георгия, построенный в 1126 году в честь победы князя Собеслава.
- Замок Mělník: историческое место слияния рек Влтава и Лаба, построенный в 13-14 веках при королях Отакаре II и Карле IV.
- Mladá Boleslav: старинный город, знаменитый производством ŠKODA AUTO. Возможна промежуточная посадка на 15-20 минут для кофе (время на земле не считается).
- Замок Hrad Kost: живописный средневековый замок XIV века.
- Охотничий замок Humprecht: уникальное сооружение XVII века.
- Замок Hrad Trosky: участник гуситских и тридцатилетней войн, полет над горным массивом Hruboskalsko и замком Hrubá Skalá.
- Облет города Turnov.
- Замок Sychrov: в стиле барокко и неоготики, с возможностью остановки в аэропорту Hodkovice LKHD на кофе (время на земле не считается).
- Замок Hrad Bezděz: красивейший вид на этот исторический замок XIII века, построенный при короле Отакаре II и Václav II.
- Замок Hrad Kokořín.
- Город Roudnice nad Labem: посещение исторических мест, связанных с Яном Гусом.
- Посадка на LKRO Roudnice nad Labem.
Дополнительные впечатления
Кроме воздушного путешествия, мы предлагаем экскурсию в знаменитый ангар № 7 в аэропорту Зальцбурга, где расположен музей самолетов и вертолетов команды RED BULL.
Таким образом, за один день вы сможете увидеть основные достопримечательности, расположенные вокруг Праги, и получить незабываемые впечатления.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида, пилота
Что не входит в цену
- Трансфер на аэродром 30€
Место начала и завершения?
Прага
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
