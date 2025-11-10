Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Полет по Чехии: Откройте новые горизонты

Наша команда подготовила уникальные маршруты, которые позволят вам насладиться незабываемыми видами Чехии с высоты птичьего полета. Приглашаем вас в путешествие по маршруту Trosky / Bezděz, продолжительностью 65 минут. Цена полета составляет 370 €.

Этапы полета

Взлет с LKRO Roudnice nad Labem. Гора Říp: романский костел св. Георгия, построенный в 1126 году в честь победы князя Собеслава. Замок Mělník: историческое место слияния рек Влтава и Лаба, построенный в 13-14 веках при королях Отакаре II и Карле IV. Mladá Boleslav: старинный город, знаменитый производством ŠKODA AUTO. Возможна промежуточная посадка на 15-20 минут для кофе (время на земле не считается). Замок Hrad Kost: живописный средневековый замок XIV века. Охотничий замок Humprecht: уникальное сооружение XVII века. Замок Hrad Trosky: участник гуситских и тридцатилетней войн, полет над горным массивом Hruboskalsko и замком Hrubá Skalá. Облет города Turnov. Замок Sychrov: в стиле барокко и неоготики, с возможностью остановки в аэропорту Hodkovice LKHD на кофе (время на земле не считается). Замок Hrad Bezděz: красивейший вид на этот исторический замок XIII века, построенный при короле Отакаре II и Václav II. Замок Hrad Kokořín. Город Roudnice nad Labem: посещение исторических мест, связанных с Яном Гусом. Посадка на LKRO Roudnice nad Labem.

Дополнительные впечатления

Кроме воздушного путешествия, мы предлагаем экскурсию в знаменитый ангар № 7 в аэропорту Зальцбурга, где расположен музей самолетов и вертолетов команды RED BULL.

Таким образом, за один день вы сможете увидеть основные достопримечательности, расположенные вокруг Праги, и получить незабываемые впечатления.