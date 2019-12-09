Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Прогулка по Рождественской Праге с посещением основных ярмарок 5 4 отзыва

Описание экскурсии Гулять в Рождество по старинному средневековому городу, одно удовольствие. В воздухе витает запах корицы, бадьяна и еловых веток. Прогулку лучше начинать на закате, в это время Прага больше напоминает иллюстрацию к детским сказкам, рассвечивается тысячами огней, домики становятся пряничными, везде играют рождественские гимны и гуляет весь город. Мы пройдем все основные ярмарки города, будем греться имбирным чаем и ароматным трдельником. Посмотрим как зажигают огни на главной елке Чехии. Сделаем остановку на Карловом мосту и загадаем желание у фонарщика в старинных одеждах. Его можно увидеть в Праге только в сказочный период адвента. Поднимемся к Пражскому граду и закончим прогулку на рождественской ярмарке около собора святого Вита. Важная информация: Лучше начинать на закате

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Вацлавская площадь

Староместская площадь

Карлов мост

Пражский град

Что включено Услуги гида. Что не входит в цену Перекусы и напитки, которые можно приобрести на ярмарках. Где начинаем и завершаем? Начало: Вацлавская площадь около памятника Святому Вацлаву Завершение: Пражский град Когда и сколько длится? Когда: Экскурсия проводится с 29.11.25 до 06.01.26 Экскурсия длится около 2.5 часов Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Важная информация Лучше начинать на закате