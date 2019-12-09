Прогулка по Рождественской Праге с посещением основных ярмарок
Описание экскурсииГулять в Рождество по старинному средневековому городу, одно удовольствие. В воздухе витает запах корицы, бадьяна и еловых веток. Прогулку лучше начинать на закате, в это время Прага больше напоминает иллюстрацию к детским сказкам, рассвечивается тысячами огней, домики становятся пряничными, везде играют рождественские гимны и гуляет весь город. Мы пройдем все основные ярмарки города, будем греться имбирным чаем и ароматным трдельником. Посмотрим как зажигают огни на главной елке Чехии. Сделаем остановку на Карловом мосту и загадаем желание у фонарщика в старинных одеждах. Его можно увидеть в Праге только в сказочный период адвента. Поднимемся к Пражскому граду и закончим прогулку на рождественской ярмарке около собора святого Вита. Важная информация: Лучше начинать на закате
Экскурсия проводится с 29.11.25 до 06.01.26
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вацлавская площадь
- Староместская площадь
- Карлов мост
- Пражский град
- Собор Святого Вита
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Перекусы и напитки, которые можно приобрести на ярмарках.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вацлавская площадь около памятника Святому Вацлаву
Завершение: Пражский град
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится с 29.11.25 до 06.01.26
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Лучше начинать на закате
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
9 дек 2019
Я никогда нигде не брала гида, а в поездку с мамой решила попробовать - и это было отличное решение, мы отлично провели время с Настей! Сначала пошли на экскурсию по
K
KAT.ANTONOVICH
11 июл 2019
Анастасия, еще раз спасибо! Экскурсия с Вами была просто отличная! Понравилось все! 👍
?
?
14 ноя 2018
Большущее спасибо за прогулку, истории и новые уголки красоты этой прекрасной Праги. Советую всем экскурсии от Анастасии!
?
?
2 ноя 2018
Нам экскурсии с Вами очень очень очень понравилась 👍👍👍👍👍, спасибо Вам Настя еще раз огромное!!
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии из Праги
Индивидуальная
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €75 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Средневековая Прага: башни, храмы и пиво
Прогулка по средневековой Праге с посещением готических башен, храмов и старейшей корчмы. Узнайте о Карле IV и его влиянии на город
17 дек в 10:30
18 дек в 10:30
€210 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Огни рождественской Праги: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебную атмосферу рождественской Праги. Вас ждут ярмарки, концерты, вкуснейшие блюда и напитки, а также уникальные традиции и обычаи
10 дек в 10:00
11 дек в 10:00
€195 за всё до 6 чел.