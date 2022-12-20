1 чел.
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Мини-группа
10 часов
Прага-Дрезден: историческое путешествие с экскурсией по знаковым местам
Откройте для себя богатую историю и культуру Дрездена, погрузитесь в атмосферу саксонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
«А зимой подарком вам от Дрездена станет волшебная рождественская ярмарка»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30
15 июня в 08:30
28 июня в 08:30
€55 за человека
Индивидуальная
3 часа
Огни рождественской Праги
Рождественские ярмарки, концерты и вкусности - окунуться в атмосферу праздника и чешских традиций
«А пока предлагаю несколько главных акцентов рождественской Праги»
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€195 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сказка пражского Рождества: погружение в волшебство зимней Праги
Почувствуйте всю магию Рождества в Праге: украшенные улицы, ароматы трдельников и глинтвейна, знакомство с традициями
«Мы пройдем по знаковым местам города, заглянем на рождественские ярмарки, согреемся глинтвейном и поговорим о том, как чехи справляют зимние праздники»
11 июня в 09:00
13 июня в 14:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рождественская Прага: гирлянда ярмарок
Влиться в праздничную суету, насладиться ароматами ярмарок и узнать, как чехи отмечают Рождество
«В центральном отделении почты мы отправим новогодние открытки друзьям и родным — а завершится прогулка у главной елки страны — на Староместской площади»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Праги - в скальный город Адршпах
Прогуляться по каменному лабиринту среди гигантских башен и нерукотворных «скульптур»
Начало: На Вацлавской площади
«Зимой: посещение смотровой площадки Староста у скалы «Влюблённые»»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €240 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария20 декабря 2022Экскурсия была очень познавательно сказочной. Больше спасибо Татьяне!
- ТТатьяна13 января 2020Прекрасная экскурсия - у нас в компании были люди, которые первый раз были в Праге, и те, которые там живут
- ННила31 декабря 2019Экскурсию проводила гид Надежда. Нам все очень понравилось. Спасибо большое гид и конечно же рекомендуем сходить,узнаете много нового о праздновании рождества и нового года.
- ИИрина8 января 2019У Надежды прекрасные глубокие знания о Праге. Есть ответы на все вопросы:) но, не хватает энергетики что ли. . бывали
- ААнна1 января 2018Живое общение, интересная информация. Погода к сожалению подвела.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Зимние»
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