Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Праге

Найдено 5 экскурсий в категории «Зимние» в Праге на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
63 отзыва
Прага-Дрезден: историческое путешествие с экскурсией по знаковым местам
Откройте для себя богатую историю и культуру Дрездена, погрузитесь в атмосферу саксонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
«А зимой подарком вам от Дрездена станет волшебная рождественская ярмарка»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30
15 июня в 08:30
28 июня в 08:30
55 за человека
Огни рождественской Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Огни рождественской Праги
Рождественские ярмарки, концерты и вкусности - окунуться в атмосферу праздника и чешских традиций
«А пока предлагаю несколько главных акцентов рождественской Праги»
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
195 за всё до 6 чел.
Сказка пражского Рождества
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Сказка пражского Рождества: погружение в волшебство зимней Праги
Почувствуйте всю магию Рождества в Праге: украшенные улицы, ароматы трдельников и глинтвейна, знакомство с традициями
«Мы пройдем по знаковым местам города, заглянем на рождественские ярмарки, согреемся глинтвейном и поговорим о том, как чехи справляют зимние праздники»
11 июня в 09:00
13 июня в 14:00
130 за всё до 10 чел.
Рождественская Прага: гирлянда ярмарок
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Рождественская Прага: гирлянда ярмарок
Влиться в праздничную суету, насладиться ароматами ярмарок и узнать, как чехи отмечают Рождество
«В центральном отделении почты мы отправим новогодние открытки друзьям и родным — а завершится прогулка у главной елки страны — на Староместской площади»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 80 за всё до 5 чел.
Из Праги - в скальный город Адршпах
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Из Праги - в скальный город Адршпах
Прогуляться по каменному лабиринту среди гигантских башен и нерукотворных «скульптур»
Начало: На Вацлавской площади
«Зимой: посещение смотровой площадки Староста у скалы «Влюблённые»»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 240 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    20 декабря 2022
    Сказка пражского Рождества
    Экскурсия была очень познавательно сказочной. Больше спасибо Татьяне!
  • Т
    Татьяна
    13 января 2020
    Сказка пражского Рождества
    Прекрасная экскурсия - у нас в компании были люди, которые первый раз были в Праге, и те, которые там живут
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    - и тем и другим было интересно. Подача материала замечательная, а потом нам еще порекомендовали дивный маленький ресторанчик в рождественским карпом, так что даже после экскурсии рождественское настроение сохранилось и праздник продолжился

  • Н
    Нила
    31 декабря 2019
    Огни рождественской Праги
    Экскурсию проводила гид Надежда. Нам все очень понравилось. Спасибо большое гид и конечно же рекомендуем сходить,узнаете много нового о праздновании рождества и нового года.
  • И
    Ирина
    8 января 2019
    Огни рождественской Праги
    У Надежды прекрасные глубокие знания о Праге. Есть ответы на все вопросы:) но, не хватает энергетики что ли. . бывали
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    в других странах, других городах на экскцрсиях с трипстером, экскурсоводы тааак влюбляют в город:) глаза горяяят у них и через 15 минут после начала и у нас всех, времени не замечаешь:) а тут раз5-6 взглянула на часы, когда же уже конец. . ну может быть просто такой сложился день и настроение для нас. ) но как то так. .

  • А
    Анна
    1 января 2018
    Огни рождественской Праги
    Живое общение, интересная информация. Погода к сожалению подвела.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Зимние»

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  1. Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
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  3. Сказка пражского Рождества
  4. Рождественская Прага: гирлянда ярмарок
  5. Из Праги - в скальный город Адршпах
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  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Зимние" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 55 до 240. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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