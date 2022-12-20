Найдено 4 экскурсии в категории « Новогодние 2025 » в Праге на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Сказка пражского Рождества: погружение в волшебство зимней Праги Почувствуйте всю магию Рождества в Праге: украшенные улицы, ароматы трдельников и глинтвейна, знакомство с традициями «Вы узнаете, как выбирают елку и что дарят друг другу, чем отличается в Чехии празднование Рождества и Нового года» € 130 за всё до 10 чел. 🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Рождественская Прага: гирлянда ярмарок Влиться в праздничную суету, насладиться ароматами ярмарок и узнать, как чехи отмечают Рождество «Главной темой нашей беседы будут Рождество и Новый год в Чехии» от € 80 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Праги Последние отзывы на экскурсии М Мария Сказка пражского Рождества Экскурсия была очень познавательно сказочной. Больше спасибо Татьяне!

Т Татьяна Сказка пражского Рождества читать дальше - и тем и другим было интересно. Подача материала замечательная, а потом нам еще порекомендовали дивный маленький ресторанчик в рождественским карпом, так что даже после экскурсии рождественское настроение сохранилось и праздник продолжился Прекрасная экскурсия - у нас в компании были люди, которые первый раз были в Праге, и те, которые там живут

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Новогодние 2025»

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