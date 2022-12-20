Встречаем Новый Год 2025 в Праге

Найдено 4 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Праге на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказка пражского Рождества
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Сказка пражского Рождества: погружение в волшебство зимней Праги
Почувствуйте всю магию Рождества в Праге: украшенные улицы, ароматы трдельников и глинтвейна, знакомство с традициями
«Вы узнаете, как выбирают елку и что дарят друг другу, чем отличается в Чехии празднование Рождества и Нового года»
2 июля в 15:00
4 июля в 09:00
130 за всё до 10 чел.
Рождественская Прага: гирлянда ярмарок
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Рождественская Прага: гирлянда ярмарок
Влиться в праздничную суету, насладиться ароматами ярмарок и узнать, как чехи отмечают Рождество
«Главной темой нашей беседы будут Рождество и Новый год в Чехии»
Завтра в 10:00
2 июля в 10:00
от 80 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    20 декабря 2022
    Сказка пражского Рождества
    Экскурсия была очень познавательно сказочной. Больше спасибо Татьяне!
  • Т
    Татьяна
    13 января 2020
    Сказка пражского Рождества
    Прекрасная экскурсия - у нас в компании были люди, которые первый раз были в Праге, и те, которые там живут
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    - и тем и другим было интересно. Подача материала замечательная, а потом нам еще порекомендовали дивный маленький ресторанчик в рождественским карпом, так что даже после экскурсии рождественское настроение сохранилось и праздник продолжился

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Новогодние 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2
  1. Сказка пражского Рождества
  2. Рождественская Прага: гирлянда ярмарок
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 4 экскурсии от 80 до 130. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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