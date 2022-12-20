1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Сказка пражского Рождества: погружение в волшебство зимней Праги
Почувствуйте всю магию Рождества в Праге: украшенные улицы, ароматы трдельников и глинтвейна, знакомство с традициями
«Вы узнаете, как выбирают елку и что дарят друг другу, чем отличается в Чехии празднование Рождества и Нового года»
2 июля в 15:00
4 июля в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рождественская Прага: гирлянда ярмарок
Влиться в праздничную суету, насладиться ароматами ярмарок и узнать, как чехи отмечают Рождество
«Главной темой нашей беседы будут Рождество и Новый год в Чехии»
Завтра в 10:00
2 июля в 10:00
от €80 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария20 декабря 2022Экскурсия была очень познавательно сказочной. Больше спасибо Татьяне!
- ТТатьяна13 января 2020Прекрасная экскурсия - у нас в компании были люди, которые первый раз были в Праге, и те, которые там живут
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Новогодние 2025»
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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 4 экскурсии от 80 до 130. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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