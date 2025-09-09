Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь на границу двух стран — Германии и Чехии.



Прослушайте авторскую экскурсию по пути в автобусе, далее посетите неприступную крепость Кёнигштайн и парк Саксонская Швейцария, пройдясь по пешеходному маршруту, и под конец поднимитесь на смотровую площадку в природном комплексе Бастай, насладившись видами на Эльбу.

Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-7 человек На чём проводится На автобусе Когда Вторник, среда, суббота, воскресенье в 08:00 €350 за экскурсию

Описание экскурсии Что вас ожидает: Там, на границе двух стран оживает история За один день узнать всё о Германии и Чехии невозможно, но попытка стоит того. Во время этой экскурсии вы увидите места, хранящие отпечаток культур обеих наций, а также обогатите ваши познания об этих странах малоизвестными фактами. Отправившись в путешествие на комфортабельном автобусе, вы начнёте своё погружение в историю и культуру Саксонии и Чехии. Прошлое этих стран таит множество любопытных фактов и политических интриг того времени, и наш гид с удовольствием поделится с вами самыми важными и интересными знаниями. Нашей первой остановкой станет крепость Кёнигштайн, где вы почувствуете себя как на страницах эпического романа. Вас проведут по залам и коридорам, в которых сотни лет назад Саксонская королевская семья укрывалась от восстания, а местные герцоги и короли хранили свои несметные богатства. Неприступная европейская крепость несёт отпечаток и российской истории, и вы откроете для себя романтику былых времён, услышав истории о разгульных визитах Петра I и быте пленных генералов и офицеров. После насыщенного визита в Кёнигштайн мы проедем в национальный парк Саксонская Швейцария. Такое название было дано этой местности неспроста, и вы сами в этом убедитесь, оказавшись посреди захватывающих дух видов Эльбских Песчаных гор. Мы с вами пройдём по популярному пешеходному маршруту, пролегающему прямо по дну высохшего доисторического моря и через Бастайский мост. Завершит нашу экскурсию знакомство с природным комплексе Бастай. Там мы поднимемся на смотровую площадку, где вы сможете отдохнуть и насладиться видами на реку Эльба, вдохновлявшими в своё время многих именитых художников. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

