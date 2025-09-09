Отправьтесь на границу двух стран — Германии и Чехии.
Прослушайте авторскую экскурсию по пути в автобусе, далее посетите неприступную крепость Кёнигштайн и парк Саксонская Швейцария, пройдясь по пешеходному маршруту, и под конец поднимитесь на смотровую площадку в природном комплексе Бастай, насладившись видами на Эльбу.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Там, на границе двух стран оживает история За один день узнать всё о Германии и Чехии невозможно, но попытка стоит того. Во время этой экскурсии вы увидите места, хранящие отпечаток культур обеих наций, а также обогатите ваши познания об этих странах малоизвестными фактами. Отправившись в путешествие на комфортабельном автобусе, вы начнёте своё погружение в историю и культуру Саксонии и Чехии. Прошлое этих стран таит множество любопытных фактов и политических интриг того времени, и наш гид с удовольствием поделится с вами самыми важными и интересными знаниями. Нашей первой остановкой станет крепость Кёнигштайн, где вы почувствуете себя как на страницах эпического романа. Вас проведут по залам и коридорам, в которых сотни лет назад Саксонская королевская семья укрывалась от восстания, а местные герцоги и короли хранили свои несметные богатства. Неприступная европейская крепость несёт отпечаток и российской истории, и вы откроете для себя романтику былых времён, услышав истории о разгульных визитах Петра I и быте пленных генералов и офицеров. После насыщенного визита в Кёнигштайн мы проедем в национальный парк Саксонская Швейцария. Такое название было дано этой местности неспроста, и вы сами в этом убедитесь, оказавшись посреди захватывающих дух видов Эльбских Песчаных гор. Мы с вами пройдём по популярному пешеходному маршруту, пролегающему прямо по дну высохшего доисторического моря и через Бастайский мост. Завершит нашу экскурсию знакомство с природным комплексе Бастай. Там мы поднимемся на смотровую площадку, где вы сможете отдохнуть и насладиться видами на реку Эльба, вдохновлявшими в своё время многих именитых художников. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Вторник, среда, суббота, воскресенье в 08:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Природный заповедник «Саксонская Швейцария»
- Крепость Кёнигштайн
- Смотровая площадка Бастай
Что включено
- Поездка на комфортабельном микроавтобусе.
- Услуги гида (экскурсия на русском языке).
Что не входит в цену
- Входной билет в Крепость Кенигштайн.
- Трансфер из отеля к месту встречи на экскурсию и обратно.
- Питание.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вацлавская площадь, красные старинные трамваи
Завершение: Вацлавская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
