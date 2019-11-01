8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прелесть дикой природы, неприступная крепость Кёнигштайн и древний град Штольпен

Надежда
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Надежда – ваш гид
Буйство стихий, как искусный творец, «выковало» из песчаных плит Саксонской Швейцарии причудливых каменных исполинов.

На стволовых горах, среди лесов здесь виднеются крепостные стены и арочный мост словно из готических рассказов.

На этих таинственных землях вы почувствуете себя байроническим героем, узнаете, кто вдохновлялся местными пейзажами, и ощутите благоговение перед мощью природы.
€351
316 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча рецепция отеля
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Магия Саксонской Швейцарии
Магия Саксонской Швейцарии

Что вас ожидает

Магическая сила стихий
Земли Саксонской Швейцарии испытали на себе всю мощь природы: когда-то часть территории Саксонии и Чехии занимала вода, которая, высохнув, обнажила песчаные плиты. А следом на этот удивительный край «посыпались» вулканические толчки, потоки лавы, затяжные ливни и ураганы. Невообразимый рельеф Саксонской Швейцарии стоит увидеть своими глазами — это целые каменные города, затерявшиеся в зелени высокого леса, скальные ущелья и удивительные горные пейзажи.

Следы человека в природном раю
Впечатляют не только естественные «декорации» края — в Саксонской Швейцарии достаточно рукотворных памятников. Именно здесь, среди стволовых гор, застыла Кёнигштайн, самая большая европейская крепость из неприступных. По таинственным землям Саксонской Швейцарии путешествовали композитор Рихард Вагнер и писатель Ганс Христиан Андерсен — конечно, в поисках вдохновения! Вы узнаете, где хранится секрет качества европейского фарфора, и какой печальный сюжет скрывают стены древнего города Штольпен. А вид самой гармоничной достопримечательности — моста Бастай — останется самым ярким воспоминанием о красотах Саксонской Швейцарии.

Организационные детали

  • Трансфер включён в стоимость экскурсии
  • Входные билеты в крепость Кёнигштайн оплачиваются дополнительно (около 8-10 евро с человека)
  • Индивидуальную экскурсию можно провести и для вашей компании от 7 до 19 человек (например, если у вас корпоративная поездка). Стоимость: 59€ с человека.
Магия Саксонской Швейцарии
Магия Саксонской Швейцарии
Магия Саксонской Швейцарии
Магия Саксонской Швейцарии
Магия Саксонской Швейцарии
Магия Саксонской Швейцарии
Магия Саксонской Швейцарии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура рецепция отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Надежда
Надежда
Мне 55 лет, я театровед. В Чехии прошла обучение в одной из лучших школ туристического бизнеса, так что лицензиями и дипломами я обременена аж-аж). На экскурсиях я не пересказываю раз и навсегда заученные сухие факты истории. Историю творят не даты и факты, а люди и их судьбы. Я обязательно покажу «секретные» уголки Праги, отмечу на карте интересные музеи, выставки и рестораны, а в конце экскурсии, вас ждет маленький сувенир на память. С надеждой на встречу, Надежда.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 ноября 2019
Спасибо за интересную и познавательную экскурсию, новые яркие впечатления и хорошее настроение! Всё было замечательно!
14 июля 2019
Очень понравилось! Удачно составлен маршрут экскурсии, насыщенно и интересно.
Удалось как узнать много нового, так и отдохнуть и полюбоваться великолепными пейзажами.
Большое спасибо экскурсоводу - Надежде.
27 июня 2019
Ездили с Надеждой в Саксонскую Швейцарию.
Хорошо продуман маршрут экскурсии.
Надежда - внимательный гид.
Комфортный автомобиль, хороший водитель Николай
4 июня 2019
Отлично)
17 мая 2019
Так получилось, что мы были на экскурсии 9 мая, поэтому не могли обойти тему войны. Это никак не повлияло на экскурсию о Саксонской Швейцарии, Надежда рассказала много фактов о жизни Чехословакии в годы Второй мировой войны. Сама же экскурсия была просто потрясающей - Надежда не просто знает материал, она умеет интересно и доступно рассказывать. И дети, и мы с мужем слушали, не отрываясь. А большего всего нас впечатлилы сумасшедшие, космические виды на Бастаи - как будто на секунду оказались на другой планете.
27 апреля 2019
Добрый день! Не так давно посетили данную экскурсию, впечатления самые положительные, практически не возможно передать словами! Замечательный гид Надежда, которая знает все о истории от и до, отличный рассказчик. Ей удалось донести до нас очень непростую информацию в очень доступной форме. Прекрасные условия экскурсии, замечательный Водитель Константин и комфортабельный автомобиль! Спасибо Вам за данную экскурсию, было очень интересно!
2 апреля 2019
Спасибо Надежде и водителю Константину за экскурсию-путешествие.
Плюсы:
- хорошая организация, транспорт
- пунктуальность
- забота о клиентах
- много информации и исторических фактов
- получили ответы на все вопросы
- яркие впечатления
11 февраля 2019
Так получилось, что сын отправил меня в тур именно в середина февраля. Я долго сомневалась , опасаясь повторения серой промозглой картинки, но я ошиблась. К сожалению, за всю свою жизнь, кроме Болгарии, я так нигде в Европе и не побывала. Прага, как и говорил мой сын, меня пленила сразу. И я сомневалась, сможет ли что-то еще превзойти Прагу по красоте. Однако сюрприз состоялся. С точки зрения организации поездки все было безупречно. Я вышла за 5 минут до назначенной встречи, а гид меня уже ждала в холле. Доехали мы весело, быстро, комфортно безопасно, не смотря на то, что часто дороги – это такие извилистые и не широкие змейки, что вообще не понятно как транспорт там разминается. В дороге, гид Надежда, хотя мы почти ровесники и очень хотелось назвать ее Наденькой, разделяя мое первое впечатление от Праги, заставила сожалеть, что Прагу я увидела не с ней. И получила удовольствие от дороги, в которой я подремать. А в итоге любовалась пейзажами, которые хороши даже зимой. Я была в Карпатах, Крыму, на Кавказе, но такой красоты, не смотря на отсутствие зелени, я не видела. Нарния да и только. Оказывается каждый столбик, мостик и даже дерево имеют свою историю или легенду. Я физик, но экскурсия прошла занимательно, легко, без менторского назидательного тона,чего я страшно не люблю. Без перегружения лишней информацией, которую я все равно не запомню. Работа Надежды – это не монолог, а диалог, это сплошной как говорят молодые - интерактив. Я устала физически, но это в сто крат возместилось притоком сил душевных. Огромнейшее спасибо, с нетерпением жду поездки в Дрезден!!!

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