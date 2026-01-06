8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

А следом на этот удивительный край «посыпались» вулканические толчки, потоки лавы, затяжные ливни и ураганы.
Невообразимый рельеф Саксонской Швейцарии стоит увидеть своими глазами - это целые каменные города, затерявшиеся в зелени высокого леса, скальные ущелья и удивительные горные пейзажи
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальные природные пейзажи
- 🏰 Посещение крепости Кёнигштайн
- 🌉 Впечатляющий мост Бастай
- 🎨 Исторические места вдохновения
- 🚗 Удобный трансфер включён
Лучшее время для посещения
Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, Саксонская Швейцария также привлекает путешественников. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться спокойствием и атмосферой этого уникального места.
Что можно увидеть
- Крепость Кёнигштайн
- Мост Бастай
- Город Штольпен
Описание экскурсии
Магическая сила стихий
Земли Саксонской Швейцарии испытали на себе всю мощь природы: когда-то часть территории Саксонии и Чехии занимала вода, которая, высохнув, обнажила песчаные плиты. А следом на этот удивительный край «посыпались» вулканические толчки, потоки лавы, затяжные ливни и ураганы. Невообразимый рельеф Саксонской Швейцарии стоит увидеть своими глазами — это целые каменные города, затерявшиеся в зелени высокого леса, скальные ущелья и удивительные горные пейзажи.
Следы человека в природном раю
Впечатляют не только естественные «декорации» края — в Саксонской Швейцарии достаточно рукотворных памятников. Именно здесь, среди стволовых гор, застыла Кёнигштайн, самая большая европейская крепость из неприступных. По таинственным землям Саксонской Швейцарии путешествовали композитор Рихард Вагнер и писатель Ганс Христиан Андерсен — конечно, в поисках вдохновения! Вы узнаете, где хранится секрет качества европейского фарфора, и какой печальный сюжет скрывают стены древнего города Штольпен. А вид самой гармоничной достопримечательности — моста Бастай — останется самым ярким воспоминанием о красотах Саксонской Швейцарии.
Организационные детали
- Трансфер включён в стоимость экскурсии
- Входные билеты в крепость Кёнигштайн оплачиваются дополнительно (около 8-10 евро с человека)
- Индивидуальную экскурсию можно провести и для вашей компании от 7 до 19 человек (например, если у вас корпоративная поездка). Стоимость: 59€ с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Все в было на высшем уровне - организация, план поездки, владение материалом и способность донести его до нас в интересной и нескучной форме.
Природа саксонской Швейцарии превзошла по красоте все наши ожидания.
С удовольствием буду рекомендовать эту экскурсию всем своим друзьям
Плюсы:
- хорошая организация, транспорт - пунктуальность - забота о клиентах - много информации и исторических фактов - получили ответы на все вопросы - яркие впечатления