8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Болгарии, я так нигде в Европе и не побывала. Прага, как и говорил мой сын, меня пленила сразу. И я сомневалась, сможет ли что-то еще превзойти Прагу по красоте. Однако сюрприз состоялся. С точки зрения организации поездки все было безупречно. Я вышла за 5 минут до назначенной встречи, а гид меня уже ждала в холле. Доехали мы весело, быстро, комфортно безопасно, не смотря на то, что часто дороги – это такие извилистые и не широкие змейки, что вообще не понятно как транспорт там разминается. В дороге, гид Надежда, хотя мы почти ровесники и очень хотелось назвать ее Наденькой, разделяя мое первое впечатление от Праги, заставила сожалеть, что Прагу я увидела не с ней. И получила удовольствие от дороги, в которой я подремать. А в итоге любовалась пейзажами, которые хороши даже зимой. Я была в Карпатах, Крыму, на Кавказе, но такой красоты, не смотря на отсутствие зелени, я не видела. Нарния да и только. Оказывается каждый столбик, мостик и даже дерево имеют свою историю или легенду. Я физик, но экскурсия прошла занимательно, легко, без менторского назидательного тона,чего я страшно не люблю. Без перегружения лишней информацией, которую я все равно не запомню. Работа Надежды – это не монолог, а диалог, это сплошной как говорят молодые - интерактив. Я устала физически, но это в сто крат возместилось притоком сил душевных. Огромнейшее спасибо, с нетерпением жду поездки в Дрезден!!!