8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Магия Саксонской Швейцарии

Откройте для себя магию Саксонской Швейцарии! Песчаные плиты, вулканические толчки и уникальные пейзажи ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Земли Саксонской Швейцарии испытали на себе всю мощь природы: когда-то часть территории Саксонии и Чехии занимала вода, которая, высохнув, обнажила песчаные плиты.

А следом на этот удивительный край «посыпались» вулканические толчки, потоки лавы, затяжные ливни и ураганы.

Невообразимый рельеф Саксонской Швейцарии стоит увидеть своими глазами - это целые каменные города, затерявшиеся в зелени высокого леса, скальные ущелья и удивительные горные пейзажи
5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальные природные пейзажи
  • 🏰 Посещение крепости Кёнигштайн
  • 🌉 Впечатляющий мост Бастай
  • 🎨 Исторические места вдохновения
  • 🚗 Удобный трансфер включён

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, лучше всего подходят для посещения Саксонской Швейцарии. В это время года природа раскрывается во всей красе, а зелень лесов и горные пейзажи становятся особенно живописными. Это идеальное время для прогулок и наслаждения великолепными видами.

Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, Саксонская Швейцария также привлекает путешественников. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться спокойствием и атмосферой этого уникального места.
Сейчас август — это идеальное время.
Магия Саксонской Швейцарии
Магия Саксонской Швейцарии
Магия Саксонской Швейцарии

Что можно увидеть

  • Крепость Кёнигштайн
  • Мост Бастай
  • Город Штольпен

Описание экскурсии

Магическая сила стихий

Земли Саксонской Швейцарии испытали на себе всю мощь природы: когда-то часть территории Саксонии и Чехии занимала вода, которая, высохнув, обнажила песчаные плиты. А следом на этот удивительный край «посыпались» вулканические толчки, потоки лавы, затяжные ливни и ураганы. Невообразимый рельеф Саксонской Швейцарии стоит увидеть своими глазами — это целые каменные города, затерявшиеся в зелени высокого леса, скальные ущелья и удивительные горные пейзажи.

Следы человека в природном раю

Впечатляют не только естественные «декорации» края — в Саксонской Швейцарии достаточно рукотворных памятников. Именно здесь, среди стволовых гор, застыла Кёнигштайн, самая большая европейская крепость из неприступных. По таинственным землям Саксонской Швейцарии путешествовали композитор Рихард Вагнер и писатель Ганс Христиан Андерсен — конечно, в поисках вдохновения! Вы узнаете, где хранится секрет качества европейского фарфора, и какой печальный сюжет скрывают стены древнего города Штольпен. А вид самой гармоничной достопримечательности — моста Бастай — останется самым ярким воспоминанием о красотах Саксонской Швейцарии.

Организационные детали

  • Трансфер включён в стоимость экскурсии
  • Входные билеты в крепость Кёнигштайн оплачиваются дополнительно (около 8-10 евро с человека)
  • Индивидуальную экскурсию можно провести и для вашей компании от 7 до 19 человек (например, если у вас корпоративная поездка). Стоимость: 59€ с человека.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У рецепции вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1699 туристов
Мне 55 лет, я театровед. В Чехии прошла обучение в одной из лучших школ туристического бизнеса, так что лицензиями и дипломами я обременена аж-аж). На экскурсиях я не пересказываю раз
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и навсегда заученные сухие факты истории. Историю творят не даты и факты, а люди и их судьбы. Я обязательно покажу «секретные» уголки Праги, отмечу на карте интересные музеи, выставки и рестораны, а в конце экскурсии, вас ждет маленький сувенир на память. С надеждой на встречу, Надежда.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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3
2
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Е
Даже не думали, что бывают такие красивые места! Под впечатлением до сих пор
Даже не думали, что бывают такие красивые места! Под впечатлением до сих пор
Даже не думали, что бывают такие красивые места! Под впечатлением до сих пор
Даже не думали, что бывают такие красивые места! Под впечатлением до сих пор
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О
Так получилось, что сын отправил меня в тур именно в середина февраля. Я долго сомневалась, опасаясь повторения серой промозглой картинки, но я ошиблась. К сожалению, за всю свою жизнь, кроме
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Болгарии, я так нигде в Европе и не побывала. Прага, как и говорил мой сын, меня пленила сразу. И я сомневалась, сможет ли что-то еще превзойти Прагу по красоте. Однако сюрприз состоялся. С точки зрения организации поездки все было безупречно. Я вышла за 5 минут до назначенной встречи, а гид меня уже ждала в холле. Доехали мы весело, быстро, комфортно безопасно, не смотря на то, что часто дороги – это такие извилистые и не широкие змейки, что вообще не понятно как транспорт там разминается. В дороге, гид Надежда, хотя мы почти ровесники и очень хотелось назвать ее Наденькой, разделяя мое первое впечатление от Праги, заставила сожалеть, что Прагу я увидела не с ней. И получила удовольствие от дороги, в которой я подремать. А в итоге любовалась пейзажами, которые хороши даже зимой. Я была в Карпатах, Крыму, на Кавказе, но такой красоты, не смотря на отсутствие зелени, я не видела. Нарния да и только. Оказывается каждый столбик, мостик и даже дерево имеют свою историю или легенду. Я физик, но экскурсия прошла занимательно, легко, без менторского назидательного тона,чего я страшно не люблю. Без перегружения лишней информацией, которую я все равно не запомню. Работа Надежды – это не монолог, а диалог, это сплошной как говорят молодые - интерактив. Я устала физически, но это в сто крат возместилось притоком сил душевных. Огромнейшее спасибо, с нетерпением жду поездки в Дрезден!!!

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Е
Так получилось, что мы были на экскурсии 9 мая, поэтому не могли обойти тему войны. Это никак не повлияло на экскурсию о Саксонской Швейцарии, Надежда рассказала много фактов о жизни
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Чехословакии в годы Второй мировой войны. Сама же экскурсия была просто потрясающей - Надежда не просто знает материал, она умеет интересно и доступно рассказывать. И дети, и мы с мужем слушали, не отрываясь. А большего всего нас впечатлилы сумасшедшие, космические виды на Бастаи - как будто на секунду оказались на другой планете.

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В
Добрый день! Не так давно посетили данную экскурсию, впечатления самые положительные, практически не возможно передать словами! Замечательный гид Надежда, которая знает все о истории от и до, отличный рассказчик. Ей удалось донести до нас очень непростую информацию в очень доступной форме. Прекрасные условия экскурсии, замечательный Водитель Константин и комфортабельный автомобиль! Спасибо Вам за данную экскурсию, было очень интересно!
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М
У нас остались прекрасные воспоминания о экскурсии. Надежда - замечательный гид.
Все в было на высшем уровне - организация, план поездки, владение материалом и способность донести его до нас в интересной и нескучной форме.
Природа саксонской Швейцарии превзошла по красоте все наши ожидания.
С удовольствием буду рекомендовать эту экскурсию всем своим друзьям
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Ю
Спасибо Надежде и водителю Константину за экскурсию-путешествие.
Плюсы:
- хорошая организация, транспорт - пунктуальность - забота о клиентах - много информации и исторических фактов - получили ответы на все вопросы - яркие впечатления
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