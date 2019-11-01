8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Магическая сила стихий
Земли Саксонской Швейцарии испытали на себе всю мощь природы: когда-то часть территории Саксонии и Чехии занимала вода, которая, высохнув, обнажила песчаные плиты. А следом на этот удивительный край «посыпались» вулканические толчки, потоки лавы, затяжные ливни и ураганы. Невообразимый рельеф Саксонской Швейцарии стоит увидеть своими глазами — это целые каменные города, затерявшиеся в зелени высокого леса, скальные ущелья и удивительные горные пейзажи.
Следы человека в природном раю
Впечатляют не только естественные «декорации» края — в Саксонской Швейцарии достаточно рукотворных памятников. Именно здесь, среди стволовых гор, застыла Кёнигштайн, самая большая европейская крепость из неприступных. По таинственным землям Саксонской Швейцарии путешествовали композитор Рихард Вагнер и писатель Ганс Христиан Андерсен — конечно, в поисках вдохновения! Вы узнаете, где хранится секрет качества европейского фарфора, и какой печальный сюжет скрывают стены древнего города Штольпен. А вид самой гармоничной достопримечательности — моста Бастай — останется самым ярким воспоминанием о красотах Саксонской Швейцарии.