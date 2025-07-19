Путешествие в Саксонскую Швейцарию и замок Штольпен обещает быть захватывающим.
Здесь можно погрузиться в драматическую историю любви Августа Сильного и графини Козел, которая провела 45 лет в башне замка.
На пути в Дрезден туристы увидят скальный город Бастей и мост над пропастью, знаменитые своими потрясающими видами.
В Дрездене прогулка по улочкам и посещение картинной галереи старых мастеров завершат насыщенный день
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 История замка Штольпен
- 🌄 Виды Саксонской Швейцарии
- 🖼️ Прогулка по Дрездену
- 🚗 Комфортное путешествие
- 📜 Узнать историю любви
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Замок Штольпен
- Скальный город Бастей
- Мост над пропастью
- Картинная галерея старых мастеров
Описание экскурсии
Средневековый замок-крепость Штольпен. В башне замка 45 лет провела графиня Козел, фаворитка Августа Сильного и одна из самых могущественных женщин Европы 18 века. Мы побываем в башне, увидим темницу и осмотрим таинственные подземелья. Я расскажу, как начиналась эта история любви и почему столь драматично закончилась.
Скальный город Бастей и мост над пропастью. Вас ждут невероятные виды песчаниковых скал и реки Эльбы с головокружительной высоты смотровой площадки. Выпьем кофе в панорамном ресторане и отправимся в Дрезден.
Обзорная прогулка по Дрездену. Погуляем по улочкам, заглянем в торговые центры и картинную галерею старых мастеров. Поговорим об истории города и рассмотрим его архитектуру.
Организационные детали
- Путешествуем на комфортабельном автомобиле Honda CRV
- Обед и кофе оплачиваются дополнительно (по желанию)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Вячеслав — ваш гид в Праге
Провёл экскурсии для 2064 туристов
Приветствую! Я переехал в Чехословакию в 1992 году. По специальности художник и искусствовед, закончил академию художеств. Много лет преподавал живопись, рисунок, графику, историю искусств в пражских учебных заведениях. С 2000
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
19 июл 2025
Экскурсия в Бастай, Штольпен и Дрезден была просто восхитительна! Увидели своими глазами потрясающие виды Саксонской Швейцарии, посмотрели с высоты Штольпенской башни на жизнь саксонской провинции и узнали, как преобразился Дрезден за последние годы.
Вячеслав - душевный рассказчик, заметно влюбленный в свое дело. Излагает материал просто и понятно, на все уточняющие вопросы даёт подробные ответы.
Очень понравилась поездка! Спасибо, Вячеслав!
А
Анна
4 июн 2025
Такого удовольствия от экскурсии, а особенно от экскурсовода мы давно не получали. Вячеслав отличный и эрудированный рассказчик… Мы провели целый день в его компании и ни на минутку не было скучно. Обязательно будем рекомендовать всем и конечно же обязательно вернёмся чтобы увидеть новые места и услышать новые рассказы с этим замечательным человеком.
Maya
1 мая 2025
Экскурсия очень понравилась. Вячеслав хороший рассказчик, знает материал, на все вопросы отвечал со знанием. Все организованно и четко по плану, учитывая наши пожелания.. Спасибо огромное, обязательно посоветую друзьям и знакомым перед поездкой в Прагу
Входит в следующие категории Праги
