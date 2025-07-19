Путешествие в Саксонскую Швейцарию и замок Штольпен обещает быть захватывающим. Здесь можно погрузиться в драматическую историю любви Августа Сильного и графини Козел, которая провела 45 лет в башне замка. На пути в Дрезден туристы увидят скальный город Бастей и мост над пропастью, знаменитые своими потрясающими видами. В Дрездене прогулка по улочкам и посещение картинной галереи старых мастеров завершат насыщенный день

Описание экскурсии

Средневековый замок-крепость Штольпен. В башне замка 45 лет провела графиня Козел, фаворитка Августа Сильного и одна из самых могущественных женщин Европы 18 века. Мы побываем в башне, увидим темницу и осмотрим таинственные подземелья. Я расскажу, как начиналась эта история любви и почему столь драматично закончилась.

Скальный город Бастей и мост над пропастью. Вас ждут невероятные виды песчаниковых скал и реки Эльбы с головокружительной высоты смотровой площадки. Выпьем кофе в панорамном ресторане и отправимся в Дрезден.

Обзорная прогулка по Дрездену. Погуляем по улочкам, заглянем в торговые центры и картинную галерею старых мастеров. Поговорим об истории города и рассмотрим его архитектуру.

Организационные детали