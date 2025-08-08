Описание экскурсииВо время этой прогулки вы не просто познакомитесь с достопримечательностями Нового и Старого города — мы разберёмся, почему именно эти районы стали символами чешской идентичности и национального возрождения. Мы сравним их исторические судьбы, архитектурные особенности и узнаем, как они формировали чешскую идентичность. Экскурсия начнётся на Вацлавской площади, напротив Национального музея, и завершится на Староместской площади у знаменитых пражских курантов (орлой).
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вацлавская площадь
- Голова Франца Кафки, Переведнутый вацлав на коне и другие провокационые скульптуры
- Страромнестская площать
- Астрономические часы «Орлой»
- Атмосферный парк
- 3 величественых храма разных эпох
Где начинаем и завершаем?
Начало: Václavské nám., 110 00 Nové Město
Завершение: Страромнестская площадь, staroměstské náměstí
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Т
Тамара
8 авг 2025
Замечательная экскурсия и замечательный гид! Проводил по красивым местам, рассказал много интересного и познавательного из истории Праги. Видно, что человек влюблен в этот прекрасный город. Настоятельно рекомендуем!
