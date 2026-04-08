Юлия проводит ещё 1 экскурсию

Погрузитесь в атмосферу исторической Праги с индивидуальной фото-прогулкой. Начнем на Староместской площади, где увидите астрономические часы Орлой и Тынский храм. Прогуляемся по узким улочкам к Карлову мосту с видами на Влтаву и Пражский Град. Узнаете интересные факты о городе, его менталитете и традициях. В течение 5 дней получите 50 обработанных фотографий, которые будут напоминанием о вашей поездке

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для фото-прогулки в Праге. В это время город оживает, предлагая яркие и насыщенные фоны для фотографий. Туристы могут насладиться длинными днями и теплой атмосферой, что делает прогулку особенно приятной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, Прага также очаровательна. Эти месяцы дарят мягкий свет и меньшее количество туристов, что позволяет насладиться более спокойной и интимной атмосферой города.

Сейчас август — это идеальное время.