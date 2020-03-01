Юлия проводит ещё 1 экскурсию

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  4. Экспресс-фотосессия в сердце Праги

Увидеть «визитные карточки» города и получить профессиональные снимки на память

Юлия
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Юлия – ваш гид
Я проведу вас по самым фотогеничным достопримечательностям чешской столицы, расскажу об особенностях жизни в Праге, помогу ощутить царящую здесь волшебную атмосферу и познакомлю с местным менталитетом.

А также сделаю яркие и душевные кадры, которые станут напоминанием о красоте города и нашей прогулке.
€90
81 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 4 человек
Можно с детьми
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Экспресс-фотосессия в сердце Праги
Экспресс-фотосессия в сердце Праги

Что вас ожидает

Фотосессия в знаковых пражских местах
Мы встретимся на Староместской площади, в самом сердце исторической Праги. Именно здесь вы увидите знаменитые астрономические часы Орлой и две остроконечные башни Тынского храма, запечатленные на множестве снимков. Далее средневековые узкие улочки приведут нас к легендарному Карлову мосту. Это не только один из символов Праги, но и великолепное место для фотографий с видами на реку Влтаву и старинный Пражский Град.

Прага изнутри
Наряду с фотосессией вас ждет дружеский рассказ о чешской столице. Вы узнаете, почему Прагу называют «городом четырех городов», по какой причине строительство Карлова моста откладывалось на 20 лет и у каких достопримечательностей принято загадывать желания. А также я раскрою, куда местные ходят пить пиво и что чехи хранят в кошельках помимо денег.

Организационные детали

  • По желанию мы можем добавить в маршрут Пражский Град
  • В течение 5 дней я отправлю вам 50 обработанных фотографий через файлообменник
Экспресс-фотосессия в сердце Праги
Экспресс-фотосессия в сердце Праги
Экспресс-фотосессия в сердце Праги
Экспресс-фотосессия в сердце Праги
Экспресс-фотосессия в сердце Праги
Экспресс-фотосессия в сердце Праги
Экспресс-фотосессия в сердце Праги
Экспресс-фотосессия в сердце Праги
Экспресс-фотосессия в сердце Праги
Экспресс-фотосессия в сердце Праги
Экспресс-фотосессия в сердце Праги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия. Вот уже 5 лет, как я живу в Праге и занимаюсь фотографией. Прага влюбляет в себя с первого взгляда, так было и со мной. Я знаю этот город изнутри: лучшие локации для фотографий, тихие улочки в историческом центре вдали от толп туристов и сады, где можно покормить павлинов прямо из рук. С удовольствием поделюсь своими знаниями и сделаю все, чтобы вы почувствовали себя здесь как дома!
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Юлия проводит ещё 1 экскурсию

10 пражских must have за один день10 пражских must have за один день10 пражских must have за один день
скидка20%
€150
120 за экскурсию
6 часов
Загадать желание на мосту, съесть хрустящий трдельник, увидеть все символы Праги!
Я собрала в этой экскурсии как самые ожидаемые достопримечательности, которые мечтают увидеть путешественники, так и любимые активности, без которых визит в чешскую столицу был бы неполным. Гулять будет интересно, слушать истории — увлекательно, а пробовать местные лакомства — вкусно!

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По Праге — на автобусе и пешком!По Праге — на автобусе и пешком!По Праге — на автобусе и пешком!
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Наша экскурсия отлично подойдет для знакомства с Прагой: на автобусе вы проедете по старинным кварталам и набережным — и при этом ни капли не устанете! Сэкономленные силы пригодятся на прогулке по Пражскому Граду и Старому городу. Мы разложим по полочкам историю чешской столицы и поделимся любопытными фактами о её знаковых местах.
Прага глазами местного жителяПрага глазами местного жителяПрага глазами местного жителя
От 70 за экскурсию
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181 отзыв
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Мы проведем вас по главным достопримечательностям любимого города и самым лакомым уголкам Праги в стороне от туристических маршрутов, расскажем пражские истории и легенды, покажем лучшие кофейни и сувенирные лавки, а также поделимся лайфхаками для путешественников. Вы окунетесь в атмосферу и жизнь старинного города, посмотрите на Прагу с высоты, попробуете лучшее мороженое на свете, покормите лебедей и сделаете море отличных снимков.
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!
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Эта экскурсия — рецепт идеального знакомства со старинной Прагой. Микс важнейших страниц истории, деталей архитектуры и рассказов о современной жизни с щепоткой легенд и преданий. Вы проедете по Вышеграду и набережным, погуляете по Пражскому граду и дойдете до Староместской площади, заглянете в собор Св. Вита и загадаете желание на Карловом мосту.
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€15
12 за человека
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