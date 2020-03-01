Юлия проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Фотосессия в знаковых пражских местах

Мы встретимся на Староместской площади, в самом сердце исторической Праги. Именно здесь вы увидите знаменитые астрономические часы Орлой и две остроконечные башни Тынского храма, запечатленные на множестве снимков. Далее средневековые узкие улочки приведут нас к легендарному Карлову мосту. Это не только один из символов Праги, но и великолепное место для фотографий с видами на реку Влтаву и старинный Пражский Град.

Прага изнутри

Наряду с фотосессией вас ждет дружеский рассказ о чешской столице. Вы узнаете, почему Прагу называют «городом четырех городов», по какой причине строительство Карлова моста откладывалось на 20 лет и у каких достопримечательностей принято загадывать желания. А также я раскрою, куда местные ходят пить пиво и что чехи хранят в кошельках помимо денег.