Юлия проводит ещё 1 экскурсию

Прогулка по самым живописным местам Праги с профессиональным фотографом. Узнайте интересные факты о городе и получите 50 обработанных фотографий
Погрузитесь в атмосферу исторической Праги с индивидуальной фото-прогулкой. Начнем на Староместской площади, где увидите астрономические часы Орлой и Тынский храм. Прогуляемся по узким улочкам к Карлову мосту с видами на Влтаву и Пражский Град. Узнаете интересные факты о городе, его менталитете и традициях. В течение 5 дней получите 50 обработанных фотографий, которые будут напоминанием о вашей поездке
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для фото-прогулки в Праге. В это время город оживает, предлагая яркие и насыщенные фоны для фотографий. Туристы могут насладиться длинными днями и теплой атмосферой, что делает прогулку особенно приятной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, Прага также очаровательна. Эти месяцы дарят мягкий свет и меньшее количество туристов, что позволяет насладиться более спокойной и интимной атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Староместская площадь
Астрономические часы Орлой
Тынский храм
Карлов мост
Пражский Град
Описание фото-прогулки
Фотосессия в знаковых пражских местах
Мы встретимся на Староместской площади, в самом сердце исторической Праги. Именно здесь вы увидите знаменитые астрономические часы Орлой и две остроконечные башни Тынского храма, запечатленные на множестве снимков. Далее средневековые узкие улочки приведут нас к легендарному Карлову мосту. Это не только один из символов Праги, но и великолепное место для фотографий с видами на реку Влтаву и старинный Пражский Град.
Прага изнутри
Наряду с фотосессией вас ждет дружеский рассказ о чешской столице. Вы узнаете, почему Прагу называют «городом четырех городов», по какой причине строительство Карлова моста откладывалось на 20 лет и у каких достопримечательностей принято загадывать желания. А также я раскрою, куда местные ходят пить пиво и что чехи хранят в кошельках помимо денег.
Организационные детали
По желанию мы можем добавить в маршрут Пражский Град
В течение 5 дней я отправлю вам 50 обработанных фотографий через файлообменник
Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS R6
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 49 туристов
Меня зовут Юлия. Вот уже 5 лет, как я живу в Праге и занимаюсь фотографией. Прага влюбляет в себя с первого взгляда, так было и со мной. Я знаю этот читать дальшеуменьшить
город изнутри: лучшие локации для фотографий, тихие улочки в историческом центре вдали от толп туристов и сады, где можно покормить павлинов прямо из рук. С удовольствием поделюсь своими знаниями и сделаю все, чтобы вы почувствовали себя здесь как дома!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
хочу выразить огромную благодарность Юлии. Каждое фото просто в самое сердечко ♥️ Спасибо Вам огромное. Если честно сначала были сомнения. Не знаем фотографа, не видели работы, но решили рискнуть. И не читать дальшеуменьшить
пожалели. Сначала встреча с Вами и Ваша теплая и уютная энергия, легкое настроение. А потом результат превзошел все ожидания. 🫶 Час пролетел незаметно. Юлия абсолютно не напрягала, всё делала очень быстро и профессионально. Мы вообще не давали никаких вводных, просто решили довериться и отказались смотреть фото в процессе) Дали полный карт-бланш. И когда нас спросили: как вы хотите, сами выбирать лучшие фото? Мы сказали, чтобы Юлия сама выбрала лучшие фото. Думали если будет пара хороших фото, то уже не зря сходили. Но мне правда понравилось абсолютно все фотографии.
Удачи Вам в работе и таких же клиентов как и Вы 💐
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Анна
Фотопрогулка прошла отлично, рекомендую бронировать утром в золотой час) Юлия прислала фотографии даже раньше, чем я ожидала, все очень красиво)
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Мария
Спасибо Юле за потрясающие кадры и чудесную фото прогулку. Сразу видно что она профессионал своего дела и вкладывает душу в свою работу. Я обязательно буду советовать ее услуги своим друзьям и знакомым 🫶🏻🧡
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Юлия
Елене спасибо огромное! Я была с дочками (8 и 12 лет), в конце они не хотели Елену отпускать. Но экскурсия не была детской, ходили много, информацию слушали взрослую, только в упрощенной подаче. Дети мои такое любят, как и вопросы по задавать. Спасибо Елене за терпение и чувство юмора. Как сказала моя дочь: «она такая красивая и молодая».
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Anna
Огромная благодарность Юле за интересные факты и классную фотосессию. Нам очень понравилось,детям тоже было интересно и креативно. С радостью бы повторили
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A
Aida
Прогулка по центру Праги ранним осенним утром, яркие фото и яркие эмоции. Юлия интересный собеседник и отлично ловит момент на камеру. Час пролетел незаметно) На всех фото мы живём 😊 улыбки, счастье и золотая осень 🍂 .
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