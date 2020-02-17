3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Заглянуть в уютные пражские винотеки и познакомиться с историей чешского виноделия

Вячеслав
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Вячеслав – ваш гид
Чешские сухие, нежные и ароматные вина восхищают даже самых искушенных ценителей.

Тем не менее, их очень сложно отыскать в других странах Европы.

На прогулке вы прикоснетесь к истории чешского виноделия, которая берет начало с эпохи короля Карла IV, узнаете о прославленных и малоизвестных сортах местного вина и, конечно, продегустируете их в любимых винотеках местных жителей.

А сопровождать вас будут таинственные истории старой Праги об алхимиках, рыцарях и средневековых монашеских орденах.
98 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Встреча Вацлавская площадь.
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У этой экскурсии3 отзыва
5
По Праге с бокалом вина!
По Праге с бокалом вина!

Что вас ожидает

История чешского виноделия
За несколько часов вы откроете все секреты чешских вин и познакомитесь с историей местного виноделия, которая берет начало в 14 веке, когда король Карл IV привез из Франции бургундскую виноградную лозу, залитую медом в бочках. Я расскажу вам, какие винные сорта Чехии почитаются в Европе: например, знаете ли вы, что в 2016 году именно чешское розовое вино было признано лучшим в мире на международной ярмарке в Париже? На прогулке вы узнаете о главных особенностях местных вин, их происхождении и редких сортах чешского винограда.

Винные дегустации в сердце Праги
В районах, по которым мы будем прогуливаться, вы не встретите шумных туристов — обычно здесь бродят гурманы и местные жители, которые любят средневековые уголки Праги. В этих кварталах расположено несколько тихих, уютных винотек, где мы будем останавливаться, чтобы продегустировать традиционные сорта чешского вина. А по пути, конечно же, откроем таинственные страницы пражской истории: вы узнаете о знаменитых алхимиках, монашеских орденах, секретных организациях Средневековья, о мальтийских рыцарях и тамплиерах.

Организационные детали

Дегустация вин оплачивается отдельно в зависимости от предпочтений участников.

По Праге с бокалом вина!
По Праге с бокалом вина!
По Праге с бокалом вина!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Вацлавская площадь..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вячеслав
Вячеслав
Приветствую! Я переехал в Чехословакию в 1992 году. По специальности художник и искусствовед, закончил академию художеств. Много лет преподавал живопись, рисунок, графику, историю искусств в Пражских учебных заведениях. С 2000 года — лицензированный гид с образованием и лицензиями Чешского министерства хозяйства, Австрийского министерства по туризму и Европейского союза. Я не перестаю рисовать и за эти годы я провел больше 20 персональных выставок. Моя специализация — экскурсии по музеям Европы, по замечательным Пражским музеям и картинным галереям. Я интересно и не утомительно рассказываю об истории Чехии, пражской архитектуре. Моя задача — сделать так, чтобы вы влюбились в Прагу, узнали много нового и захотели возвращаться сюда вновь и вновь.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 февраля 2020
Отлично провели время с Вячеславом, прогуливаясь между винотеками в Праге. Экскурсия получилась очень вкусной и интересной, общались про вина, узнали много нового, и не только про вино:) Спасибо, получили массу удовольствия и от вина и от компании Вячеслава
Светлана
5 ноября 2019
Все привыкли, что в Праге мы пьем пиво. Однако тем экскурсия и привлекла, что сломала стереотипы. Мы посетили одну винотеку и 2 ресторана, где в непринужденной обстановке Слава рассказал нам о культуре виноделия в Чехии, естественно, под бокал чудесного напитка (в каждом заведении пробовали разные). Мы в свою очередь поделились с ним впечатлениями о винах российского юга и Грузии. Жалею, что сразу не приобрели ледяное вино. Было бы интересно сравнить его со знаменитым айсвайном. Экскурсию рекомендую.
11 июня 2018
До поездки в Прагу не имела даже мысли, что в Чехии есть свои вина. Взяла экскурсию чисто из любопытства и оказалась приятно удивлена! В Чехии оказывается делают прекрасные белые вина! Экскурсия была очень интересной и познавательной. И вкусной! Получили огромное удовольствие!

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