3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Май, июнь, июль, август, сентябрь и октябрь - идеальные месяцы для экскурсии по Праге с бокалом вина. В это время года можно насладиться приятной атмосферой города и попробовать лучшие чешские вина.

и малоизвестных сортах местного вина и, конечно, продегустируете их в любимых винотеках местных жителей. В районах, по которым будет проходить экскурсия, не встретите шумных туристов - здесь бродят гурманы и местные жители, любящие средневековые уголки Праги. В этих кварталах расположено несколько тихих, уютных винотек, где вы остановитесь, чтобы продегустировать традиционные сорта чешского вина. По пути откроете таинственные страницы пражской истории: узнаете о знаменитых алхимиках, монашеских орденах, секретных организациях Средневековья, о мальтийских рыцарях и тамплиерах. Дегустация вин оплачивается отдельно в зависимости от предпочтений участников

Описание экскурсии

История чешского виноделия

За несколько часов вы откроете все секреты чешских вин и познакомитесь с историей местного виноделия, которая берет начало в 14 веке, когда король Карл IV привез из Франции бургундскую виноградную лозу, залитую медом в бочках. Я расскажу вам, какие винные сорта Чехии почитаются в Европе: например, знаете ли вы, что в 2016 году именно чешское розовое вино было признано лучшим в мире на международной ярмарке в Париже? На прогулке вы узнаете о главных особенностях местных вин, их происхождении и редких сортах чешского винограда.

Винные дегустации в сердце Праги

В районах, по которым мы будем прогуливаться, вы не встретите шумных туристов — обычно здесь бродят гурманы и местные жители, которые любят средневековые уголки Праги. В этих кварталах расположено несколько тихих, уютных винотек, где мы будем останавливаться, чтобы продегустировать традиционные сорта чешского вина. А по пути, конечно же, откроем таинственные страницы пражской истории: вы узнаете о знаменитых алхимиках, монашеских орденах, секретных организациях Средневековья, о мальтийских рыцарях и тамплиерах.

Организационные детали

Дегустация вин оплачивается отдельно в зависимости от предпочтений участников.