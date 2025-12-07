3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу старой Праги, наслаждаясь бокалом чешского вина и узнавая удивительные истории о средневековых алхимиках и рыцарях
Чешские сухие, нежные и ароматные вина восхищают даже самых искушенных ценителей.
На прогулке по Праге вы прикоснетесь к истории чешского виноделия, которая берет начало с эпохи короля Карла IV.
Узнаете о прославленных читать дальшеуменьшить
и малоизвестных сортах местного вина и, конечно, продегустируете их в любимых винотеках местных жителей.
В районах, по которым будет проходить экскурсия, не встретите шумных туристов - здесь бродят гурманы и местные жители, любящие средневековые уголки Праги.
В этих кварталах расположено несколько тихих, уютных винотек, где вы остановитесь, чтобы продегустировать традиционные сорта чешского вина.
По пути откроете таинственные страницы пражской истории: узнаете о знаменитых алхимиках, монашеских орденах, секретных организациях Средневековья, о мальтийских рыцарях и тамплиерах. Дегустация вин оплачивается отдельно в зависимости от предпочтений участников
Май, июнь, июль, август, сентябрь и октябрь - идеальные месяцы для экскурсии по Праге с бокалом вина. В это время года можно насладиться приятной атмосферой города и попробовать лучшие чешские вина.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Винотеки
Средневековые уголки Праги
Описание экскурсии
История чешского виноделия
За несколько часов вы откроете все секреты чешских вин и познакомитесь с историей местного виноделия, которая берет начало в 14 веке, когда король Карл IV привез из Франции бургундскую виноградную лозу, залитую медом в бочках. Я расскажу вам, какие винные сорта Чехии почитаются в Европе: например, знаете ли вы, что в 2016 году именно чешское розовое вино было признано лучшим в мире на международной ярмарке в Париже? На прогулке вы узнаете о главных особенностях местных вин, их происхождении и редких сортах чешского винограда.
Винные дегустации в сердце Праги
В районах, по которым мы будем прогуливаться, вы не встретите шумных туристов — обычно здесь бродят гурманы и местные жители, которые любят средневековые уголки Праги. В этих кварталах расположено несколько тихих, уютных винотек, где мы будем останавливаться, чтобы продегустировать традиционные сорта чешского вина. А по пути, конечно же, откроем таинственные страницы пражской истории: вы узнаете о знаменитых алхимиках, монашеских орденах, секретных организациях Средневековья, о мальтийских рыцарях и тамплиерах.
Организационные детали
Дегустация вин оплачивается отдельно в зависимости от предпочтений участников.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Вацлавская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провёл экскурсии для 2161 туриста
Приветствую! Я переехал в Чехословакию в 1992 году. По специальности художник и искусствовед, закончил академию художеств. Много лет преподавал живопись, рисунок, графику, историю искусств в пражских учебных заведениях. С 2000 читать дальшеуменьшить
года — лицензированный гид с образованием и лицензиями Чешского министерства хозяйства, Австрийского министерства по туризму и Европейского союза. Я не перестаю рисовать и за эти годы провёл больше 20 персональных выставок. Моя специализация — экскурсии по музеям Европы, по замечательным пражским музеям и картинным галереям. Я интересно и неутомительно рассказываю об истории Чехии, пражской архитектуре. Моя задача — сделать так, чтобы вы влюбились в Прагу, узнали много нового и захотели возвращаться сюда вновь и вновь.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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R
Roman
Очень грамотно и интересно рассказал нам про чешские вина.
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Светлана
Все привыкли, что в Праге мы пьем пиво. Однако тем экскурсия и привлекла, что сломала стереотипы. Мы посетили одну винотеку и 2 ресторана, где в непринужденной обстановке Слава рассказал нам читать дальшеуменьшить
о культуре виноделия в Чехии, естественно, под бокал чудесного напитка (в каждом заведении пробовали разные). Мы в свою очередь поделились с ним впечатлениями о винах российского юга и Грузии. Жалею, что сразу не приобрели ледяное вино. Было бы интересно сравнить его со знаменитым айсвайном. Экскурсию рекомендую.
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М
Мария
До поездки в Прагу не имела даже мысли, что в Чехии есть свои вина. Взяла экскурсию чисто из любопытства и оказалась приятно удивлена! В Чехии оказывается делают прекрасные белые вина! Экскурсия была очень интересной и познавательной. И вкусной! Получили огромное удовольствие!
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А
Алина
Отлично провели время с Вячеславом, прогуливаясь между винотеками в Праге. Экскурсия получилась очень вкусной и интересной, общались про вина, узнали много нового, и не только про вино:) Спасибо, получили массу удовольствия и от вина и от компании Вячеслава
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А
Андрей
Все було чудово! Відвідали три винотеки, скуштували різні сорти чеських вин… Знаємо тепер як і які саме чеськи вина обирати… "Коні п'яні, хлопці запряжені" 😁😁😁
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K
Ksenia
Прекрасная прогулка, познавательная и пьяная)) спасибо!