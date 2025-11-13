Описание Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Прогулка по старейшим кварталам Праги

Наша экскурсия охватит два удивительных и исторически значимых квартала Праги. На первом этапе мы углубимся в центральную часть Нового города, где раскроем множество загадок этого уникального места. Узнаем, почему Прага заслуженно получила титул второго Иерусалима.

Исследование Нового города

Прогулка начнётся с посещения известного пассажa, где мы услышим захватывающую историю о перевёрнутом коне. Этот символ города хранит множество интересных фактов!

Мы также познакомимся с понятием «патерностер» и увидим, как этот необычный лифт работает на практике. Это не просто конструкция, а настоящая часть городской культуры.

Путешествие в Старый город

После Нового города нас ждёт переход в старинную часть — Старый город. Мы увидим ров, в который однажды угодило множество людей, включая представителей знати. Это место хранит свои тайны и легенды.

Тайны пражских двориков и соборов

Не упустим возможность послушать о мистике католических соборов, которые стали свидетелями многовековой истории. Каждый дворик и здание имеет свою уникальную историю, которую стоит узнать.

Поделитесь с нами своими впечатлениями и позвольте захватить себя атмосферой этого прекрасного города!