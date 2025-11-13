Наша экскурсия охватит два удивительных и исторически значимых квартала Праги. На первом этапе мы углубимся в центральную часть Нового города, где раскроем множество загадок этого уникального места. Узнаем, почему Прага заслуженно получила титул второго Иерусалима.
Исследование Нового города
Прогулка начнётся с посещения известного пассажa, где мы услышим захватывающую историю о перевёрнутом коне. Этот символ города хранит множество интересных фактов!
Мы также познакомимся с понятием «патерностер» и увидим, как этот необычный лифт работает на практике. Это не просто конструкция, а настоящая часть городской культуры.
Путешествие в Старый город
После Нового города нас ждёт переход в старинную часть — Старый город. Мы увидим ров, в который однажды угодило множество людей, включая представителей знати. Это место хранит свои тайны и легенды.
Тайны пражских двориков и соборов
Не упустим возможность послушать о мистике католических соборов, которые стали свидетелями многовековой истории. Каждый дворик и здание имеет свою уникальную историю, которую стоит узнать.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.