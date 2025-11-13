Мои заказы

Тайны Старого и Нового городов пражских

Описание экскурсии

Прогулка по старейшим кварталам Праги

Наша экскурсия охватит два удивительных и исторически значимых квартала Праги. На первом этапе мы углубимся в центральную часть Нового города, где раскроем множество загадок этого уникального места. Узнаем, почему Прага заслуженно получила титул второго Иерусалима.

Исследование Нового города

Прогулка начнётся с посещения известного пассажa, где мы услышим захватывающую историю о перевёрнутом коне. Этот символ города хранит множество интересных фактов!

Мы также познакомимся с понятием «патерностер» и увидим, как этот необычный лифт работает на практике. Это не просто конструкция, а настоящая часть городской культуры.

Путешествие в Старый город

После Нового города нас ждёт переход в старинную часть — Старый город. Мы увидим ров, в который однажды угодило множество людей, включая представителей знати. Это место хранит свои тайны и легенды.

Тайны пражских двориков и соборов

Не упустим возможность послушать о мистике католических соборов, которые стали свидетелями многовековой истории. Каждый дворик и здание имеет свою уникальную историю, которую стоит узнать.

Поделитесь с нами своими впечатлениями и позвольте захватить себя атмосферой этого прекрасного города!

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Национальный музей
  • Вацлавская площадь
  • Пражские пассажи
  • Францисканский сад
  • Улица Целетна
  • Унгельт
  • Староместская площадь
  • Тынский храм
  • Орлой
Где начинаем и завершаем?
Начало: На рецепции вашего отеля
Завершение: Староместская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник- воскресенье в 10.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

