Это будет увлекательная экскурсия для всей семьи. В Старом городе вы отыщите не только кошек, но также львов и тигров.
Выясните, что делает кот на часовом циферблате пражского Орлоя и почему местную брусчатку называют «кошачьи головы». Посетите галерею Марии Брожовой и сами мелом нарисуете кошачьи шедевры. После прогулки можем заглянуть в котокафе.
Выясните, что делает кот на часовом циферблате пражского Орлоя и почему местную брусчатку называют «кошачьи головы». Посетите галерею Марии Брожовой и сами мелом нарисуете кошачьи шедевры. После прогулки можем заглянуть в котокафе.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дом «У двух кошек», построенный в 1678 году, где чёрная и белая кошки варят пиво, и даже есть кошачий салон.
- Пражский Орлой — знаменитые часы чешской столицы.
- Пассаж «Платиж» с самым старым в городе дорожным знаком.
- Костёл в стене.
- Галерею чешской художницы Марии Брожовой.
- Старый рынок в Старом городе.
- Дом «У Золотой короны» на Малой площади.
- Дома «У Кошкина», «У двух красных львов», «У чёрного петуха» и «У золотой дыни».
- Кошачье кафе.
Вы узнаете:
- Чем в прошлом кошка была полезна для людей.
- Когда хвостатые появились в Европе.
- Что началось, когда Папа Римский Григорий IX объявил кошку пособником дьявола.
- Почему в Средневековье этих животных муровали в стены.
- Почему на пражских курантах вместе с собакой, лягушкой и ёжиком изображена кошка.
- Чем интересны дома в Старом городе.
Организационные детали
- Дополнительно по желанию оплачиваются еда и напитки в котокафе. Просьба предварительно сообщить мне о бронировании для вас места в этом заведении.
- Посещение художественной галереи бесплатно.
- Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 6 лет. В конце прогулки дети получат сюрприз на кошачью тему.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Праге
Позвольте представиться. Меня зовут Юлия. Я пражский гид с душой! Живу в Праге с семьёй с 2005 года, а с 2011 года являюсь лицензированным гидом в Праге и Чехии. МояЗадать вопрос
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