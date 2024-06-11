Юлия — ваш гид в Праге

читать дальше главная специализация — организация семейных экскурсий. Ещё до приезда в Прагу вы можете задать мне вопросы по организации вашего отдыха. Помогу советами по выбору отеля, ресторанов и, конечно, экскурсионной программы. За моими плечами большой опыт работы как с индивидуальными путешественниками, так и с большими группами.

Позвольте представиться. Меня зовут Юлия. Я пражский гид с душой! Живу в Праге с семьёй с 2005 года, а с 2011 года являюсь лицензированным гидом в Праге и Чехии. Моя