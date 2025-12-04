Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Татьяна Ваш гид в Праге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком Когда Каждый день в 16 часов в осенне - зимний период 13% Скидка на заказ 140 выгода €18.20 €121.80 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Прага — город-загадка, где история говорит языком символов, а каждый шаг словно приближает к разгадке «Тайна из тайн». Когда над Прагой опускается сумерки, город словно просыпается. В отражении Влтавы дрожат огни, старинные стены шепчут легенды, а звон "Орлоя" становится эхом другой эпохи — той, где тайна и символ говорят языком мистики. Мы отправимся в вечернее путешествие по Старому городу, по тем самым местам, где разворачиваются события романа Дэна Брауна «Тайна из тайн». Вместе с профессором Робертом Лэнгдоном и Кэтрин Соломон мы попробуем разгадать загадки алхимии, веры и любви, спрятанные в сердце Праги. ✨ На нашем пути — Карлов мост и остров Кампа, Еврейский квартал, где живут легенды о Големе. Староместская площадь с часами Орлой, чьи стрелки движутся не по времени, а по судьбе, и Клементинум — библиотека знаний, где прошлое и настоящее соприкасаются. Каждая остановка — это новая глава пражской мистерии, где история превращается в миф, а миф обретает дыхание реальности. Под светом фонарей мы вспомним легенды, оживающие только после заката, и откроем тайный язык города, записанный в его звёздах и символах. Добро пожаловать в волшебную Прагу!

Каждый день в 16 часов в осенне - зимний период Выбрать дату