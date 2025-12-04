Описание экскурсииПрага — город-загадка, где история говорит языком символов, а каждый шаг словно приближает к разгадке «Тайна из тайн». Когда над Прагой опускается сумерки, город словно просыпается. В отражении Влтавы дрожат огни, старинные стены шепчут легенды, а звон "Орлоя" становится эхом другой эпохи — той, где тайна и символ говорят языком мистики. Мы отправимся в вечернее путешествие по Старому городу, по тем самым местам, где разворачиваются события романа Дэна Брауна «Тайна из тайн». Вместе с профессором Робертом Лэнгдоном и Кэтрин Соломон мы попробуем разгадать загадки алхимии, веры и любви, спрятанные в сердце Праги. ✨ На нашем пути — Карлов мост и остров Кампа, Еврейский квартал, где живут легенды о Големе. Староместская площадь с часами Орлой, чьи стрелки движутся не по времени, а по судьбе, и Клементинум — библиотека знаний, где прошлое и настоящее соприкасаются. Каждая остановка — это новая глава пражской мистерии, где история превращается в миф, а миф обретает дыхание реальности. Под светом фонарей мы вспомним легенды, оживающие только после заката, и откроем тайный язык города, записанный в его звёздах и символах. Добро пожаловать в волшебную Прагу!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорамы Праги (на Пражский град, на Собор Святого Вита, на холм Петршин, остров Кампа) Карлов мост
- Клементинум
- Часы Орлой
- Староместкую площадь
- Старый город
- Староновую синагогу
- Часть Еврейского города и др
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Чехия, Прага, Капрова улица, 1/1
Завершение: Староместская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 16 часов в осенне - зимний период
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
