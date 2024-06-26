Экскурсии от метро в Праге

Найдено 13 экскурсий в категории «От метро» в Праге на русском языке, цены от €17, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Прага: Страговский монастырь, музей миниатюр, исторические сокровища
За несколько часов окунитесь в мир чешских легенд, архитектурных шедевров и кулинарных изысков на пивной основе
Начало: Метро Площадь Республики
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
80 за всё до 5 чел.
Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом, искусством и легендами
Погрузитесь в атмосферу Праги: от исторических районов до современного искусства. Уникальный маршрут с легендами и историями ждет вас
Начало: В районе выхода метро «Museum»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10881 за всё до 2 чел.
Мистерии вечерней Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Мистерии вечерней Праги: путешествие в мир легенд
Исследуйте тайны Праги на индивидуальной экскурсии, полной мистических историй и легендарных мест
Начало: В районе метро Můstek
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
98 за всё до 2 чел.
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
🚶 Пешая
Квест
3 часа
8 отзывов
Квест-путешествие «Хмельная Прага»: пивные традиции и достопримечательности
Исследуйте тайны пивоварения Праги, решая увлекательные задачи и наслаждаясь атмосферой старинных баров
Начало: У остановки трамвая Štepanská (трамваи 22, 10, 16,...
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:30
28 за всё до 4 чел.
Современное искусство и арт-объекты Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Современное искусство Праги: от скульптур Давида Черны до желтых пингвинов
Погрузитесь в мир современного искусства Праги, где каждый арт-объект рассказывает свою уникальную историю
Начало: Станция метро Малостранска
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
104 за всё до 3 чел.
Тайная жизнь левобережной Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Тайная жизнь левобережной Праги: индивидуальная экскурсия
Погружение в настоящую Прагу: скрытые уголки Малой Страны, работы Давида Черны, уютные кафе и живые улицы
Начало: Станция метро Malostranska
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
120 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Прага
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
12 отзывов
Знакомьтесь, Прага: Путешествие по историческим сокровищам города
Откройте для себя сердце Чехии в увлекательной пешеходной экскурсии по Праге без дополнительных расходов
Начало: В районе метро Muzeum
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
100 за всё до 8 чел.
Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
23 отзыва
Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров
Начало: метро Малостранская
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
17 за человека
Легенды Вышеграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Легенды Вышеграда
Погулять по древней крепости, услышать о ней интересные факты и насладиться видом на город с высоты
Начало: У метро Vyšehrad
12 июля в 12:30
18 июля в 09:30
60 за всё до 10 чел.
Ты наше солнце, крепость Вышеград
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Ты наше солнце, крепость Вышеград
Прикоснуться к истокам: история народа чешского в окутанной легендами резиденции князей
Начало: Метро Вышеград
Завтра в 14:00
3 июля в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Город королей, алхимиков и пива
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Город королей, алхимиков и пива: индивидуальная экскурсия по Праге
Познакомьтесь с историей и мистикой Праги, попробуйте пиво в старейшей пивоварне и почувствуйте себя настоящим пражанином
Начало: Метро Malostranská, зелёная ветка, в 12.00
23 сен в 11:00
24 сен в 08:30
135 за всё до 10 чел.
Впервые в Праге: Старый город и Новый город
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Впервые в Праге: Старый город и Новый город
Начало: Возле памятника Святому Вацлаву (выход с метро)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 8577 за всё до 4 чел.
Мистическая Прага в свете газовых фонарей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Мистическая Прага в свете газовых фонарей
Начало: Станция метро Malostranka
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    26 июня 2024
    Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом
    Великолепная экскурсия с Татьяной. Очень лакая, интересная подача материла, Татьяна рассказывала много легенд и историй, а не только сухие даты Три часа пролетели незаметно. Огромное спасибо 🙏🏼
  • Л
    Лидия
    24 мая 2024
    Современное искусство и арт-объекты Праги
    Всё было супер! Нам очень понравилось! Большое спасибо! С уважением Шамиль и Лида.
  • Р
    Ренат
    22 мая 2024
    Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом
    Очень информативная и обширная экскурсия. С Татьяной прошли Новый и Старый город, узнали историю возникновения Праги и множество интересных фактов о городе. Спасибо Татьяне!
  • А
    Алла
    17 мая 2024
    Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
    Очень остались довольны экскурсией по старому городу, которую нам провел Валерий. Очень профессионально и в приятной атмосфере. Однозначно рекомендуем!
  • Я
    Яэль
    15 мая 2024
    Мистерии вечерней Праги
    Мы ходили с Наташей на Мистерии Вечерней Праги, и город предстал с совершенно новой стороны. Наташа очень приятный человек, она умело огранизовала экскурсию, перемежая исторический материал, легенды, ответы на наши вопросы и некое действо. Наши дети остались очень довольны.
  • Б
    Башир
    14 мая 2024
    Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом
    Хотелось бы выразить благодарность Татьяне за прекрасную экскурсию по Праге. С самого начала контакт с ней был очень приятным и
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    профессиональным. Она проявила высокую точность и пунктуальность. Татьяна обладает обширными знаниями истории города, интересными фактами и легко их преподносит. Во время экскурсии она проявила отличное чувство общения с клиентами и учла все наши интересы. Мы получили огромное удовольствие от похода и много новой информации. Благодарим Татьяну за замечательный день и рекомендуем её как отличного экскурсовода."

  • А
    Александр
    28 апреля 2024
    Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
    Хотим поблагодарить за прекрасную экскурсию по городу и еврейскому кварталу нашего гида Валерия! Было очень интересно, доброжелательно и приятно! Спасибо ему большое! 28.04.24. Александр и Людмила.
  • Ю
    Юлия
    26 марта 2024
    Город королей, алхимиков и пива
    Спасибо большое Алёне за такую интересную экскурсию! Мы были с детьми (от5 до 14 лет), но даже для них экскурсия
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    прошла на одном дыхании. Хотя мы в Праге не первый раз, но очень интересно было слушать про легенды и тайны Праги без сухих дат и неинтересных фактов из учебника истории. Экскурсию очень рекомендую

  • В
    Виктория
    24 марта 2024
    Впервые в Праге: Старый город и Новый город
    Экскурсия была очень интересная, мы посмотрели много исторических и интересных мест в Праге.
  • А
    Анна
    4 февраля 2024
    Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
    экскурсия за свои деньги очень хорошая, хотелось бы узнать больше, но в рамках того времени и суммы очень даже достойно. минусом был холод, но это это минус Праги, а не экскурсовода

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «От метро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр
  2. Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом
  3. Мистерии вечерней Праги
  4. Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
  5. Современное искусство и арт-объекты Праги
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  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июле 2024
Сейчас в Праге в категории "От метро" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 17 до 135 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 156 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 13 экскурсий на 2024 год по теме «От метро», 156 ⭐ отзывов, цены от €17. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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