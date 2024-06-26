1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Прага: Страговский монастырь, музей миниатюр, исторические сокровища
За несколько часов окунитесь в мир чешских легенд, архитектурных шедевров и кулинарных изысков на пивной основе
Начало: Метро Площадь Республики
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€80 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом, искусством и легендами
Погрузитесь в атмосферу Праги: от исторических районов до современного искусства. Уникальный маршрут с легендами и историями ждет вас
Начало: В районе выхода метро «Museum»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
108€81 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мистерии вечерней Праги: путешествие в мир легенд
Исследуйте тайны Праги на индивидуальной экскурсии, полной мистических историй и легендарных мест
Начало: В районе метро Můstek
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
€98 за всё до 2 чел.
Квест
3 часа
Квест-путешествие «Хмельная Прага»: пивные традиции и достопримечательности
Исследуйте тайны пивоварения Праги, решая увлекательные задачи и наслаждаясь атмосферой старинных баров
Начало: У остановки трамвая Štepanská (трамваи 22, 10, 16,...
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:30
€28 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Современное искусство Праги: от скульптур Давида Черны до желтых пингвинов
Погрузитесь в мир современного искусства Праги, где каждый арт-объект рассказывает свою уникальную историю
Начало: Станция метро Малостранска
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€104 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайная жизнь левобережной Праги: индивидуальная экскурсия
Погружение в настоящую Прагу: скрытые уголки Малой Страны, работы Давида Черны, уютные кафе и живые улицы
Начало: Станция метро Malostranska
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Прага: Путешествие по историческим сокровищам города
Откройте для себя сердце Чехии в увлекательной пешеходной экскурсии по Праге без дополнительных расходов
Начало: В районе метро Muzeum
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
€100 за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров
Начало: метро Малостранская
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€17 за человека
Индивидуальная
2 часа
Легенды Вышеграда
Погулять по древней крепости, услышать о ней интересные факты и насладиться видом на город с высоты
Начало: У метро Vyšehrad
12 июля в 12:30
18 июля в 09:30
€60 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ты наше солнце, крепость Вышеград
Прикоснуться к истокам: история народа чешского в окутанной легендами резиденции князей
Начало: Метро Вышеград
Завтра в 14:00
3 июля в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Город королей, алхимиков и пива: индивидуальная экскурсия по Праге
Познакомьтесь с историей и мистикой Праги, попробуйте пиво в старейшей пивоварне и почувствуйте себя настоящим пражанином
Начало: Метро Malostranská, зелёная ветка, в 12.00
23 сен в 11:00
24 сен в 08:30
€135 за всё до 10 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
3 часа
Впервые в Праге: Старый город и Новый город
Начало: Возле памятника Святому Вацлаву (выход с метро)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 85€77 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мистическая Прага в свете газовых фонарей
Начало: Станция метро Malostranka
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария26 июня 2024Великолепная экскурсия с Татьяной. Очень лакая, интересная подача материла, Татьяна рассказывала много легенд и историй, а не только сухие даты Три часа пролетели незаметно. Огромное спасибо 🙏🏼
- ЛЛидия24 мая 2024Всё было супер! Нам очень понравилось! Большое спасибо! С уважением Шамиль и Лида.
- РРенат22 мая 2024Очень информативная и обширная экскурсия. С Татьяной прошли Новый и Старый город, узнали историю возникновения Праги и множество интересных фактов о городе. Спасибо Татьяне!
- ААлла17 мая 2024Очень остались довольны экскурсией по старому городу, которую нам провел Валерий. Очень профессионально и в приятной атмосфере. Однозначно рекомендуем!
- ЯЯэль15 мая 2024Мы ходили с Наташей на Мистерии Вечерней Праги, и город предстал с совершенно новой стороны. Наташа очень приятный человек, она умело огранизовала экскурсию, перемежая исторический материал, легенды, ответы на наши вопросы и некое действо. Наши дети остались очень довольны.
- ББашир14 мая 2024Хотелось бы выразить благодарность Татьяне за прекрасную экскурсию по Праге. С самого начала контакт с ней был очень приятным и
- ААлександр28 апреля 2024Хотим поблагодарить за прекрасную экскурсию по городу и еврейскому кварталу нашего гида Валерия! Было очень интересно, доброжелательно и приятно! Спасибо ему большое! 28.04.24. Александр и Людмила.
- ЮЮлия26 марта 2024Спасибо большое Алёне за такую интересную экскурсию! Мы были с детьми (от5 до 14 лет), но даже для них экскурсия
- ВВиктория24 марта 2024Экскурсия была очень интересная, мы посмотрели много исторических и интересных мест в Праге.
- ААнна4 февраля 2024экскурсия за свои деньги очень хорошая, хотелось бы узнать больше, но в рамках того времени и суммы очень даже достойно. минусом был холод, но это это минус Праги, а не экскурсовода
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «От метро»
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