Великолепная экскурсия с Татьяной. Очень лакая, интересная подача материла, Татьяна рассказывала много легенд и историй, а не только сухие даты Три часа пролетели незаметно. Огромное спасибо 🙏🏼

Всё было супер! Нам очень понравилось! Большое спасибо! С уважением Шамиль и Лида.

Очень информативная и обширная экскурсия. С Татьяной прошли Новый и Старый город, узнали историю возникновения Праги и множество интересных фактов о городе. Спасибо Татьяне!

Очень остались довольны экскурсией по старому городу, которую нам провел Валерий. Очень профессионально и в приятной атмосфере. Однозначно рекомендуем!

Мы ходили с Наташей на Мистерии Вечерней Праги, и город предстал с совершенно новой стороны. Наташа очень приятный человек, она умело огранизовала экскурсию, перемежая исторический материал, легенды, ответы на наши вопросы и некое действо. Наши дети остались очень довольны.

Хотелось бы выразить благодарность Татьяне за прекрасную экскурсию по Праге. С самого начала контакт с ней был очень приятным и

профессиональным. Она проявила высокую точность и пунктуальность. Татьяна обладает обширными знаниями истории города, интересными фактами и легко их преподносит. Во время экскурсии она проявила отличное чувство общения с клиентами и учла все наши интересы. Мы получили огромное удовольствие от похода и много новой информации. Благодарим Татьяну за замечательный день и рекомендуем её как отличного экскурсовода."

Хотим поблагодарить за прекрасную экскурсию по городу и еврейскому кварталу нашего гида Валерия! Было очень интересно, доброжелательно и приятно! Спасибо ему большое! 28.04.24. Александр и Людмила.

Спасибо большое Алёне за такую интересную экскурсию! Мы были с детьми (от5 до 14 лет), но даже для них экскурсия

прошла на одном дыхании. Хотя мы в Праге не первый раз, но очень интересно было слушать про легенды и тайны Праги без сухих дат и неинтересных фактов из учебника истории. Экскурсию очень рекомендую

Экскурсия была очень интересная, мы посмотрели много исторических и интересных мест в Праге.

А Анна

экскурсия за свои деньги очень хорошая, хотелось бы узнать больше, но в рамках того времени и суммы очень даже достойно. минусом был холод, но это это минус Праги, а не экскурсовода