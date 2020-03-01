Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Путешествие в глубь веков

Вы узнаете, где зародилась чешская столица, какие сложности испытывали обитатели еврейского гетто и почему жители Старого и Нового города недолюбливали друг друга. Осмотрите несколько средневековых костелов, побываете в миниатюрном Францисканском саду и услышите, что скрывается за стенами Пинкасовой синагоги в бывшем Еврейском городе. Если повезет, услышите бой легендарного пражского Орлоя, а на Малой площади я покажу, откуда добывали воду в Средние века, и объясню, почему работать посыльным было весьма непростым делом в те времена.

КГБ и другие тайны Праги

На Вацлавской площади поговорим о здании, в котором базировалась ставка комитета национальной безопасности, и месте, где казнили преступников. Возле двух памятников Святому Вацлаву на коне — о таинственном исчезновении третьей лошади. На Юнгманновой площади я расскажу, какое отношение имеет Чехия к русскому воровскому жаргону, на площади Республики — о том, что общего между знаменитыми Пороховыми воротами и бродячими артистами. А закончится прогулка возле Карлова моста, на котором вы сможете загадать свое заветное желание.