Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Предлагаем вам уникальное путешествие по трём историческим районам Праги, которые в прошлом были самостоятельными населёнными пунктами.В течение трёх часов вы погрузитесь в атмосферу средневековья, узнаете о жизни и взаимоотношениях жителей

Старого и Нового города, а также о богатой истории еврейского квартала. Осмотрите уникальные средневековые костёлы, пройдётесь по тихим улочкам Францисканского сада, раскроете тайны Пинкасовой синагоги и услышите легенды о пражском Орлое. На Вацлавской площади вас ждут истории о ставке КГБ, на Юнгманновой площади - связь Чехии с русским воровским жаргоном, а на площади Республики - рассказы о Пороховых воротах и бродячих артистах. Экскурсия завершится у Карлова моста, где у каждого будет шанс загадать своё заветное желание. Присоединяйтесь к нам и откройте скрытые страницы истории Праги

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 5 чел.

Описание экскурсии

Путешествие в глубь веков

Вы узнаете, где зародилась чешская столица, какие сложности испытывали обитатели еврейского гетто и почему жители Старого и Нового города недолюбливали друг друга. Осмотрите несколько средневековых костёлов, побываете в миниатюрном Францисканском саду и услышите, что скрывается за стенами Пинкасовой синагоги в бывшем Еврейском городе. Если повезёт, услышите бой легендарного пражского Орлоя, а на Малой площади я покажу, откуда добывали воду в Средние века, и объясню, почему работать посыльным было весьма непростым делом в те времена.

КГБ и другие тайны Праги

На Вацлавской площади поговорим о здании, в котором базировалась ставка комитета национальной безопасности, и месте, где казнили преступников. Возле двух памятников Святому Вацлаву на коне — о таинственном исчезновении третьей лошади. На Юнгманновой площади я расскажу, какое отношение имеет Чехия к русскому воровскому жаргону, на площади Республики — о том, что общего между знаменитыми Пороховыми воротами и бродячими артистами. А закончится прогулка возле Карлова моста, на котором вы сможете загадать свое заветное желание.