Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Загадочная Прага в трёх районах: от средневековых улочек до тайн КГБ. Откройте город с новой стороны
Предлагаем вам уникальное путешествие по трём историческим районам Праги, которые в прошлом были самостоятельными населёнными пунктами.
В течение трёх часов вы погрузитесь в атмосферу средневековья, узнаете о жизни и взаимоотношениях жителей читать дальшеуменьшить
Старого и Нового города, а также о богатой истории еврейского квартала.
Осмотрите уникальные средневековые костёлы, пройдётесь по тихим улочкам Францисканского сада, раскроете тайны Пинкасовой синагоги и услышите легенды о пражском Орлое.
На Вацлавской площади вас ждут истории о ставке КГБ, на Юнгманновой площади - связь Чехии с русским воровским жаргоном, а на площади Республики - рассказы о Пороховых воротах и бродячих артистах. Экскурсия завершится у Карлова моста, где у каждого будет шанс загадать своё заветное желание. Присоединяйтесь к нам и откройте скрытые страницы истории Праги
Вы узнаете, где зародилась чешская столица, какие сложности испытывали обитатели еврейского гетто и почему жители Старого и Нового города недолюбливали друг друга. Осмотрите несколько средневековых костёлов, побываете в миниатюрном Францисканском саду и услышите, что скрывается за стенами Пинкасовой синагоги в бывшем Еврейском городе. Если повезёт, услышите бой легендарного пражского Орлоя, а на Малой площади я покажу, откуда добывали воду в Средние века, и объясню, почему работать посыльным было весьма непростым делом в те времена.
КГБ и другие тайны Праги
На Вацлавской площади поговорим о здании, в котором базировалась ставка комитета национальной безопасности, и месте, где казнили преступников. Возле двух памятников Святому Вацлаву на коне — о таинственном исчезновении третьей лошади. На Юнгманновой площади я расскажу, какое отношение имеет Чехия к русскому воровскому жаргону, на площади Республики — о том, что общего между знаменитыми Пороховыми воротами и бродячими артистами. А закончится прогулка возле Карлова моста, на котором вы сможете загадать свое заветное желание.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Национального музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 434 туристов
В день знакомства с Прагой я, едва закинув чемоданы в номер, отправилась на прогулку, а уже к вечеру поняла, что влюбилась в город. И Прага ответила мне взаимностью — моей читать дальшеуменьшить
семье выпал шанс перебраться в чешскую столицу. Это дало мне официальный повод погрузиться в её историю, культуру и традиции.
В один момент я поняла, что хочу и могу делиться знаниями с другими. Так я стала гидом. У меня есть и сертификат, и лицензия, и даже специальный красивенький значок. Но это не главное. Главное, что я люблю своё дело, и люди чувствуют это — иначе они бы не возвращались ко мне за новыми прогулками.
Попробуйте и вы познакомиться с этим удивительным городом в моей компании! Со своей стороны торжественно обещаю приложить все усилия для того, чтобы вам захотелось вновь побывать здесь.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
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3
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2
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1
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Юлия
Наша семья замечательно провела время на экскурсии с Натальей. Были рады прогуляться по новому маршруту и местам, которые раньше мы не видели. Наша семья осталась довольна экскурсией. Наталья, еще раз большое вам спасибо за интересную экскурсию 🌸
Наталья
Ответ организатора:
Юлия, спасибо, что доверили мне свою прогулку по Праге! Рада, что смогла открыть вам новые уголки этого волшебного города.
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А
Алексей
экскурсия очень понравилась, все было очень душевно, Наталья прекрасный гид
Наталья
Ответ организатора:
Алексей, спасибо большое! С вами было очень легко:)
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Д
Диана
Очень понравилось все, от начала до самого конца экскурсии🥰🥰🥰 Провели весело время, узнали все нюансы Праги, не смотря на непогоду, Наталья очень интересный рассказчик 🥳💐
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Д
Дмитрий
Наталья провела для нас чудесную экскурсию, сумев увлечь и взрослых и двух подростков, три с лишним часа пролетели незаметно, всем очень рекомендуем Наталью!
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Ирина
Мы с сестрой замечательно провели время на экскурсии с Натальей, узнали много нового по истории и архитектуре Праги, получили полезные советы по поводу посещения интересных мест и национальной кухни. Можем искренне порекомендовать её как прекрасного гида и человека.
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О
ОЛьга
Наталья нам провела прекрасную обзорную экскурсию по Праге. Мои сыновья, также как и я, были от нее в восторге. Она очень хорошая рассказчица с чувством юмора. Три часа пролетели на одном дыхании. К сожалению, мы приехали на очень короткий срок. Иначе я бы с удовольствием заказала у нее и другие экскурсии. Большое спасибо!