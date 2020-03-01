Наталья проводит ещё 2 экскурсии

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  4. История и тайны трех Праг

Взглянуть в прошлое и открыть секреты Нового города, исторического центра и Еврейского квартала

Наталья
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Наталья – ваш гид
За три часа вы побываете в трех районах, которые всего пару веков назад были отдельными населенными пунктами.

Услышите о взаимоотношениях между жителями разных кварталов и их средневековом быте, откроете секреты местных синагог, банков и площадей.

А также узнаете о бродячих артистах, пражской ставке КГБ и других деталях из жизни столицы.
€88
66 за экскурсию
скидка25%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Национального музея
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История и тайны трех Праг
История и тайны трех Праг

Что вас ожидает

Путешествие в глубь веков
Вы узнаете, где зародилась чешская столица, какие сложности испытывали обитатели еврейского гетто и почему жители Старого и Нового города недолюбливали друг друга. Осмотрите несколько средневековых костелов, побываете в миниатюрном Францисканском саду и услышите, что скрывается за стенами Пинкасовой синагоги в бывшем Еврейском городе. Если повезет, услышите бой легендарного пражского Орлоя, а на Малой площади я покажу, откуда добывали воду в Средние века, и объясню, почему работать посыльным было весьма непростым делом в те времена.

КГБ и другие тайны Праги
На Вацлавской площади поговорим о здании, в котором базировалась ставка комитета национальной безопасности, и месте, где казнили преступников. Возле двух памятников Святому Вацлаву на коне — о таинственном исчезновении третьей лошади. На Юнгманновой площади я расскажу, какое отношение имеет Чехия к русскому воровскому жаргону, на площади Республики — о том, что общего между знаменитыми Пороховыми воротами и бродячими артистами. А закончится прогулка возле Карлова моста, на котором вы сможете загадать свое заветное желание.

История и тайны трех Праг
История и тайны трех Праг
История и тайны трех Праг
История и тайны трех Праг
История и тайны трех Праг
История и тайны трех Праг
История и тайны трех Праг
История и тайны трех Праг
История и тайны трех Праг
История и тайны трех Праг
История и тайны трех Праг
История и тайны трех Праг
История и тайны трех Праг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Национального музея.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Мое знакомство с Прагой состоялось почти 10 лет назад. В тот день, едва закинув чемоданы в номер, я отправилась на прогулку, а к вечеру поняла, что влюбилась в город окончательно и бесповоротно. Было ощущение, что в прошлых жизнях, если они были, я обитала где-то в районе Анежского монастыря. Удивительно, но Прага ответила мне взаимностью. Через некоторое время моей семье выпал шанс перебраться в чешскую столицу. Это дало мне «официальный» повод погрузиться в ее историю, культуру и традиции. В какой-то момент я поняла, что хочу и могу делиться знаниями с другими. Так я стала гидом. Конечно, у меня есть в наличии и сертификат, и лицензия, и даже специальный красивенький значок. Но это не главное. Главное, что я ЛЮБЛЮ свое дело, и люди чувствуют это — иначе они бы не возвращались ко мне за новыми прогулками. Попробуйте и вы познакомиться с этим удивительным городом в моей компании! Со своей стороны торжественно обещаю приложить все усилия для того, чтобы вам захотелось вновь побывать здесь.
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Наталья проводит ещё 2 экскурсии

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