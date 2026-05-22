Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Самые интересные и таинственные истории всегда связаны с удивительными людьми — вы познакомитесь с многими персонажами пражских легенд. На Староместской площади я поделюсь с вами рецептом чудодейственного эликсира здоровья, изобретенного известным астрономом Тихо Браге. В Еврейском квартале вы узнаете, что скрывает чердак Староновой синагоги и как в нехристианском районе оказался костел святого Духа. На Угольном рынке услышите о бродячем актере по имени Янек и его легендарной янтарной маске. А на Марианской площади вы увидите изображение раввина Левы и поймете, почему именно к нему обращаются за исполнением заветных желаний.
Мистицизм пражских улочек
Мы не только поговорим об известных пражанах, но и побываем в «местах силы». Проходя между Карловым университетом и Сословным театром, совершим простой ритуал и узнаем, к чему вы склонны: к наукам или искусству. Прогуляемся по улочке, где в прошлом жили алхимики — я покажу один из их домов, в подвале которого находится средневековая алхимическая лаборатория. Также вы проникнете в тайный смысл знаменитой оперы Моцарта «Дон Жуан», увидите здание, где, возможно, по сей день спрятаны сокровища, и омолодитесь там, где время идет вспять.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Můstek
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 434 туристов
В день знакомства с Прагой я, едва закинув чемоданы в номер, отправилась на прогулку, а уже к вечеру поняла, что влюбилась в город. И Прага ответила мне взаимностью — моей читать дальшеуменьшить
семье выпал шанс перебраться в чешскую столицу. Это дало мне официальный повод погрузиться в её историю, культуру и традиции.
В один момент я поняла, что хочу и могу делиться знаниями с другими. Так я стала гидом. У меня есть и сертификат, и лицензия, и даже специальный красивенький значок. Но это не главное. Главное, что я люблю своё дело, и люди чувствуют это — иначе они бы не возвращались ко мне за новыми прогулками.
Попробуйте и вы познакомиться с этим удивительным городом в моей компании! Со своей стороны торжественно обещаю приложить все усилия для того, чтобы вам захотелось вновь побывать здесь.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Очень рекомендую экскурсии с Натальей — это был замечательный и очень запоминающийся опыт. Наталья владеет материалом, умеет увлечь рассказом и создаёт очень тёплую, живую атмосферу. Чувствуется, насколько она любит Прагу, и это заразительно. Было интересно, легко и очень душевно. Спасибо за множество интересных историй, внимание к нашим вопросам и просто за прекрасный вечер. С удовольствием буду рекомендовать всем знакомым!
Наталья
Ответ организатора:
Ольга, спасибо большое за такие теплые слова! Буду очень рада увидеться с вами снова. И надеюсь на это, даже несмотря на то, что между нашими странами больше 12 часов перелета.
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Евгений
Экскурсия «Мистерии ночной Праги» с Натальей оказалась настоящим подарком! Атмосфера старинных улочек, загадочные истории и увлекательная подача сделали вечер особенным. Наталья умеет рассказать так, что буквально видишь призраков за каждым углом и ощущаешь дыхание города. Мы получили море впечатлений и остались очень довольны! Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Прагой с необычной стороны.
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В
Владимир
Наталья - замечательный экскурсовод! У нас была разношёрстная компания - взрслые и дети. Дети, рождённые в Израиле и Германии, для старшего ребёнка русский язык вообще неродной. Тем не менее, языкового читать дальшеуменьшить
барьера вообще не существовало! Экскурсия была построена таким образом, что было интересно всем. Уникальная возможность - взрослым почувствовать себя детьми, а детям - взрослыми. Постоянная динамика, интерактив, квесты, захватывающие дух истории… и всё это с учётом наших потребностей - с перерывами на туалет, ппрекус, шутки… Два с половиной часа пролетели как мгновение. Коротко можно охарактеризовать нашего гида так: профессионализм, харизма, обаяние. От всего сердца рекомендуем всем желающим окончательно очароваться Прагой: обращайтесь к Наталье!
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И
Ирина
Хочу выразить огромную благодарность Наталье за то, что несмотря на страшный холод, мы посетили все запланированные места. Это мой первый визит в Прагу, и благодаря Наталье я теперь знаю истории, читать дальшеуменьшить
о которых туристы даже и не догадываются. Хочу отдельно выделить интерактивную часть: Наталья рассказала, как можно восполнить энергию, как узнать, кто вы больше: творческий человек или больше склонны к естественным наукам, как загадать материальное желание. Также Наталья была рада ответить на вопросы, не связанные с экскурсией.
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А
Александра
все просто великолепно
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Татьяна
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию! Наша большая компания до сих пор под впечатлением от мистических историй волшебной Праги.