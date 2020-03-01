Наталья проводит ещё 2 экскурсии

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Прогуляться по Старому городу, заглянуть в Еврейский квартал и раскрыть таинственные сюжеты города

Наталья
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Наталья – ваш гид
Даже если вы не верите в мистику, в Праге у вас нет шансов остаться скептиком.

За многовековую историю город пропитался легендами, загадками и магическими явлениями — на прогулке вы убедитесь в этом.

При свете уличных фонарей Прага предстанет в ином облике, а я дополню эту «картинку» невероятными фактами и преданиями.
88 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Můstek
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Мистерии вечерней Праги
Мистерии вечерней Праги

Что вас ожидает

Мифология города
Самые интересные и таинственные истории всегда связаны с удивительными людьми — вы познакомитесь с многими персонажами пражских легенд. На Староместской площади я поделюсь с вами рецептом чудодейственного эликсира здоровья, изобретенного известным астрономом Тихо Браге. В Еврейском квартале вы узнаете, что скрывает чердак Староновой синагоги и как в нехристианском районе оказался костел святого Духа. На Угольном рынке услышите о бродячем актере по имени Янек и его легендарной янтарной маске. А на Марианской площади вы увидите изображение раввина Левы и поймете, почему именно к нему обращаются за исполнением заветных желаний.

Мистицизм пражских улочек
Мы не только поговорим об известных пражанах, но и побываем в «местах силы». Проходя между Карловым университетом и Сословным театром, совершим простой ритуал и узнаем, к чему вы склонны: к наукам или искусству. Прогуляемся по улочке, где в прошлом жили алхимики — я покажу один из их домов, в подвале которого находится средневековая алхимическая лаборатория. Также вы проникнете в тайный смысл знаменитой оперы Моцарта «Дон Жуан», увидите здание, где, возможно, по сей день спрятаны сокровища, и омолодитесь там, где время идет вспять.

Мистерии вечерней Праги
Мистерии вечерней Праги
Мистерии вечерней Праги
Мистерии вечерней Праги
Мистерии вечерней Праги
Мистерии вечерней Праги
Мистерии вечерней Праги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Můstek.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Мое знакомство с Прагой состоялось почти 10 лет назад. В тот день, едва закинув чемоданы в номер, я отправилась на прогулку, а к вечеру поняла, что влюбилась в город окончательно и бесповоротно. Было ощущение, что в прошлых жизнях, если они были, я обитала где-то в районе Анежского монастыря. Удивительно, но Прага ответила мне взаимностью. Через некоторое время моей семье выпал шанс перебраться в чешскую столицу. Это дало мне «официальный» повод погрузиться в ее историю, культуру и традиции. В какой-то момент я поняла, что хочу и могу делиться знаниями с другими. Так я стала гидом. Конечно, у меня есть в наличии и сертификат, и лицензия, и даже специальный красивенький значок. Но это не главное. Главное, что я ЛЮБЛЮ свое дело, и люди чувствуют это — иначе они бы не возвращались ко мне за новыми прогулками. Попробуйте и вы познакомиться с этим удивительным городом в моей компании! Со своей стороны торжественно обещаю приложить все усилия для того, чтобы вам захотелось вновь побывать здесь.
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Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Прага для взрослыхПрага для взрослыхПрага для взрослых
88 за экскурсию
2 часа
О пикантном прошлом города, любовных утехах знаменитых жителей и современных ночных развлечениях
Эта экскурсия откроет вам Прагу с неожиданной стороны. Мы прогуляемся по улицам, где в прошлом легко было найти компанию для романтического вечера. Вы услышите скандальные истории и узнаете о легендарных публичных домах. Я также расскажу, как развивалась эта индустрия и как сегодня отдыхают взрослые чехи.
История и тайны трех ПрагИстория и тайны трех ПрагИстория и тайны трех Праг
скидка25%
€88
66 за экскурсию
3 часа
Взглянуть в прошлое и открыть секреты Нового города, исторического центра и Еврейского квартала
За три часа вы побываете в трех районах, которые всего пару веков назад были отдельными населенными пунктами. Услышите о взаимоотношениях между жителями разных кварталов и их средневековом быте, откроете секреты местных синагог, банков и площадей. А также узнаете о бродячих артистах, пражской ставке КГБ и других деталях из жизни столицы.

Мистические экскурсии в Праге

Мистика Старой ПрагиМистика Старой ПрагиМистика Старой Праги
скидка15%
€16
14 за человека
2 часа
16 отзывов
Совершить вечернюю прогулку по таинственному Еврейскому кварталу и стать частью необыкновенной игры
Во время мистической прогулки по Старому городу вы познакомитесь со страшными историями об алхимиках и вампирах, настоящих волшебниках и масонах, которые жили в средневековой Праге. Вы увидите легендарные Астрономические часы, Староновую синагогу, привидение безголового рыцаря и узнаете, что такое «слепые» улочки.
Прага масонов, тамплиеров и алхимиковПрага масонов, тамплиеров и алхимиковПрага масонов, тамплиеров и алхимиков
98 за экскурсию
2 часа
40 отзывов
Погрузиться в историю тайных орденов Праги на прогулке по Старому городу
Предлагаю вам открыть малоизвестные страницы истории Праги и познакомиться с её монашескими орденами, средневековыми сектами и эзотерическими концепциями. Вы пройдете по главным достопримечательностям Старого города и Малой Страны, отыщете дома алхимиков и места заседаний масонов, узнаете историю Мальтийских рыцарей, Ордена Тамплиеров и других тайных организаций загадочной Праги.
Мистическая ПрагаМистическая ПрагаМистическая Прага
91 за экскурсию
2 часа
85 отзывов
Погружение в мир призраков и городских легенд на костюмированной экскурсии
Когда сумерки сгущаются над Прагой, в городе оживают старинные легенды и призраки загадочных событий прошлого. В мистическом костюме я проведу вас по пустынным улицам Старого города в таинственный мир, где балом правят алхимики и ведьмы, привидения и легендарный Голем, обитатель Еврейского квартала. На нашей прогулке вы узнаете темную сторону Праги и по-другому взглянете на Карлов мост, Староместскую площадь и узкие мощеные улочки…
Тёмная сторона ПрагиТёмная сторона ПрагиТёмная сторона Праги
100 за экскурсию
2 часа
46 отзывов
Легенды пражского Средневековья и тайны алхимиков Рудольфа II
По извилистым улочкам сказочной Праги мы отправимся на несколько столетий назад – во времена, когда алхимики создавали здесь магические эликсиры, палачи вершили суд на рыночной площади, а по ночным улицам блуждали призраки. Я поведаю вам загадочные легенды и проведу по самым атмосферным уголкам старой Праги. Вы даже не представляете, какие тайны хранят дома и улицы этого мистического города!
Старая Прага в историях и легендахСтарая Прага в историях и легендахСтарая Прага в историях и легендах
80 за экскурсию
2 часа
26 отзывов
Уловить средневековый дух города и его мистическую атмосферу на вечерней прогулке
Достаточно лишь дождаться сумерек, выйти на улочки Старого города — и перед вами темная сторона Праги с её секретами, средневековыми легендами и тенями на готических фасадах. Вы услышите предания об алхимиках, вампирах и палачах, побываете на месте встреч пражских привидений и с головой погрузитесь в магию Старого города.
Мистическая прогулка с Чёрным МонахомМистическая прогулка с Чёрным МонахомМистическая прогулка с Чёрным Монахом
110 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Отыскать привидение, оживить рыцаря из камня и узнать множество необъяснимых фактов о городе-загадке
Прагу неспроста называют мистической столицей Европы. Алхимики, маги и каббалисты находили здесь убежищe и занимались своими колдовскими делами. Чёрный Монах приглашает вас познакомиться со сверхъестественной стороной города: узнать об историях и тайнах чародеев — и пройтись в их компании по пражским мостовым, погрузившись в тёмный мир Средневековья и чернокнижия.

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