Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Даже если вы не верите в мистику, в Праге у вас нет шансов остаться скептиком. За многовековую историю город пропитался легендами, загадками и магическими явлениями — на прогулке вы убедитесь в этом. При свете уличных фонарей Прага предстанет в ином облике, а я дополню эту «картинку» невероятными фактами и преданиями.

Описание экскурсии

Мифология города

Самые интересные и таинственные истории всегда связаны с удивительными людьми — вы познакомитесь с многими персонажами пражских легенд. На Староместской площади я поделюсь с вами рецептом чудодейственного эликсира здоровья, изобретенного известным астрономом Тихо Браге. В Еврейском квартале вы узнаете, что скрывает чердак Староновой синагоги и как в нехристианском районе оказался костел святого Духа. На Угольном рынке услышите о бродячем актере по имени Янек и его легендарной янтарной маске. А на Марианской площади вы увидите изображение раввина Левы и поймете, почему именно к нему обращаются за исполнением заветных желаний.

Мистицизм пражских улочек

Мы не только поговорим об известных пражанах, но и побываем в «местах силы». Проходя между Карловым университетом и Сословным театром, совершим простой ритуал и узнаем, к чему вы склонны: к наукам или искусству. Прогуляемся по улочке, где в прошлом жили алхимики — я покажу один из их домов, в подвале которого находится средневековая алхимическая лаборатория. Также вы проникнете в тайный смысл знаменитой оперы Моцарта «Дон Жуан», увидите здание, где, возможно, по сей день спрятаны сокровища, и омолодитесь там, где время идет вспять.