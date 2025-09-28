История вопиющего средневековья буквально оживает на глазах, когда вы попадаете в замок Кривоклат, раскинувшийся среди лесистых холмов. В стенах оживают герои невымышленных историй, которые жили в замке, охотились в здешних лесах.
Вы узнаете все секреты крепости: для одних она была хоромами, а для других — тюрьмой с изощренной камерой пыток.
Вы узнаете все секреты крепости: для одних она была хоромами, а для других — тюрьмой с изощренной камерой пыток.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Внимание!!! Стоимость трансфера не входит в стоимость экскурсии!!! Если вы хотите погрузиться в историю вопиющего средневековья, то обязательно поезжайте в замок Кривоклат! Среди высоких холмов, покрытых густым лесом, гордо возвышается неприступная крепость, построенная 900 лет назад. Касаться стен, которых касались герои невымышленных историй, ходить там, где ходили они, смотреть им в глаза на старинных портретах, пережить с ними их радости и падения, отчаяние и порывы…
Предания давно минувших дней
Возводить Кривоклат начали Пржемысловичи (основатели чешского государства). Они любили охотиться в здешних лесах, и чтобы не ездить каждый раз на ночлег в Прагу, решено было поставить здесь эдакую «дачу». Поскольку жить там собирались особы княжеского рода, то укрепили здание хорошо — так появились мощные и высокие ограды, крепостные зубчатые стены.
Кому тюрьма, а кому хоромы
За входными воротами замка нам откроется небольшой внутренний дворик, посреди которого на почетном месте стоит колодец, место сбора и распространения городских сплетен — именно здесь собирались местные хозяюшки. Окружен двор всем необходимым для жизни: дворцом, костелом, конюшней, кузницей, казармой и корчмой. Меланхолия сурового средневековья сказалась и на архитектуре: массивные постройки с низкими дверями и малыми окошками, а от мрачных каменных стен веет холодом… Когда охота вышла из моды, замок превратили в тюрьму с изощренной камерой пыток, и мы сможем там побывать. Узником этих мест был горе-алхимик Эдвард Келли — о его занимательной судьбе я вам расскажу. Важная информация: Стоимость трансфера не входит в стоимость экскурсии!!!
Кроме понедельника
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия.
Что не входит в цену
- Билет в замок
- ТРАНСФЕР!!!
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рецепция вашего отеля
Завершение: В центре города или рецепция вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Кроме понедельника
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
- Стоимость трансфера не входит в стоимость экскурсии!!
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии из Праги
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Мельник из Праги: замок, вино и костница
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Праги в Мельник, где вы окунетесь в мир истории, виноделия и средневековых традиций
Начало: В холле вашего отеля
28 сен в 09:00
11 окт в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
Погрузитесь в атмосферу средневековой Саксонии, посетив замок Морицбург и Майсен с его знаменитой фарфоровой мануфактурой
Начало: На Вацлавской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
История, замки и сельские пасторали Южной Чехии
Услышать были и небылицы, примерить быт крестьян и королей, насладиться пейзажами и архитектурой
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€360 за всё до 4 чел.