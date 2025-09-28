Внимание!!! Стоимость трансфера не входит в стоимость экскурсии!!! Если вы хотите погрузиться в историю вопиющего средневековья, то обязательно поезжайте в замок Кривоклат! Среди высоких холмов, покрытых густым лесом, гордо возвышается неприступная крепость, построенная 900 лет назад. Касаться стен, которых касались герои невымышленных историй, ходить там, где ходили они, смотреть им в глаза на старинных портретах, пережить с ними их радости и падения, отчаяние и порывы…

Предания давно минувших дней

Возводить Кривоклат начали Пржемысловичи (основатели чешского государства). Они любили охотиться в здешних лесах, и чтобы не ездить каждый раз на ночлег в Прагу, решено было поставить здесь эдакую «дачу». Поскольку жить там собирались особы княжеского рода, то укрепили здание хорошо — так появились мощные и высокие ограды, крепостные зубчатые стены.

Кому тюрьма, а кому хоромы

За входными воротами замка нам откроется небольшой внутренний дворик, посреди которого на почетном месте стоит колодец, место сбора и распространения городских сплетен — именно здесь собирались местные хозяюшки. Окружен двор всем необходимым для жизни: дворцом, костелом, конюшней, кузницей, казармой и корчмой. Меланхолия сурового средневековья сказалась и на архитектуре: массивные постройки с низкими дверями и малыми окошками, а от мрачных каменных стен веет холодом… Когда охота вышла из моды, замок превратили в тюрьму с изощренной камерой пыток, и мы сможем там побывать. Узником этих мест был горе-алхимик Эдвард Келли — о его занимательной судьбе я вам расскажу. Важная информация: Стоимость трансфера не входит в стоимость экскурсии!!!