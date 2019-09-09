4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с жизнью чешских дворян в замке у двух рек и насладиться знаменитым вином

Элеонора
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Элеонора – ваш гид
Приглашаю вас отправиться в замок Мельник, стоящий на холме в окружении виноградников.

Здесь вы узнаете о первой чешской княжне Людмиле и традиции мельницкого виноделия.

Откроете для себя историю замка, где когда-то проживали чешские королевы, а сейчас подрастают два белокурых принца.

Рассмотрите убранство роскошных залов, продегустируете местное вино, заглянете в замковую кондитерскую, а также полюбуетесь панорамами с террасы замка.
190 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча холл отеля
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У этой экскурсии4 отзыва
5
К Мельнику из Праги
К Мельнику из Праги

Что вас ожидает

Живописный чешский город
Из Праги вы отправитесь к месту встречи двух крупнейших рек — Лабе и Влтавы: здесь в 9 веке началась история города Мельник. Вы осмотрите центральную площадь, окружённую прелестными старинными домами с богатой историей. В центре города также сохранилась средневековая планировка, часть оборонительных сооружений и колодец. При желании вы сможете осмотреть его, спустившись в городское подземелье.

Роскошные залы Мельницкого замка
Многие столетия замок был королевской собственностью и передавался по наследству чешским королевам после смерти их супругов. Вы прогуляетесь по покоям замка: полюбуетесь подлинной мебелью 17-18 веков, полотнами голландских мастеров и чешских художников эпохи барокко, рассмотрите красивейшую посуду и фарфор из Франции, Китая и Японии, коллекцию уникальных карт городов и стран. И конечно, узнаете о старинном дворянском роде Лобковиц, чьи потомки по-прежнему владеют замком Мельник.

Дегустация в винных погребах
У подножия замка раскинулись кусты винограда, из которого по-прежнему делают вино по старинным традициям. Сотрудник замка расскажет вам об особенностях местного виноделия, а вы насладитесь несколькими видами вина, закусывая хлебом и сыром. Понравившиеся вина можно приобрести в местной винотеке: некоторые из них продаются в оригинальных «пузатых» бутылках.

Костница — не для слабонервных
С марта по октябрь по желанию вы также сможете посетить костницу в соборе святых Петра и Павла. Здесь с 16 века, когда разразилась эпидемия чумы, хранятся останки 15 тысяч жителей города. И хотя это костехранилище уступает по своим размерам и причудливости оформления знаменитой часовне в Кутной Горе, оно также производит сильное впечатление.

Организационные детали

  • Трансфер от Праги и обратно включён в стоимость экскурсии.
  • Входные билеты и дегустация оплачиваются отдельно: замок Мельник — 5 €/чел; колодец — 3 €/чел; костница — 1 €/чел; дегустация — от 5 до 10 € (зависит от количества видов вина); сырная тарелка — 3 €/чел.
  • Костница закрыта по понедельникам.
К Мельнику из Праги
К Мельнику из Праги
К Мельнику из Праги
К Мельнику из Праги
К Мельнику из Праги
К Мельнику из Праги
К Мельнику из Праги
К Мельнику из Праги
К Мельнику из Праги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура холл отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Элеонора
Элеонора
Добрый день! Меня зовут Элеонора. Выросла в Москве, закончила Московскую Медицинскую Академию. По воле судьбы с 2012 года постоянно живу в Чехии. С детства очень люблю путешествовать. Каждый раз от путешествия получаю радость и новые впечатления, а теперь у меня есть возможность делиться этой радостью и знаниями с вами. Работаю гидом в Праге. Вожу туристов из Праги по Чехии и странам Евросоюза. Квалификация экскурсовода (Průvodce cestovního ruchu 65- 021 — N) позволяет мне проводить экскурсии по Чехии, а также по близлежащим странам (Германия, Австрия, Венгрия, Словакия и другие). Имею лицензию на перевозку пассажиров и стаж вождения с 1998г. по Москве и дорогам Европы, поэтому путешествовать со мной интересно, комфортно и безопасно.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 сентября 2019
Эксурсия великолепная!! На комфортном автомобиле,в дружелюбной и располагающей к общению атмосфере. Элеонора профессионал своего дела,слушать ее одно удовольствие! Места чудесные,вино вкусное,погода шепчет-что может быть лучше если ты в Праге и в прекрасной компании?
24 июля 2019
Очень хорошая и интересная экскурсия. Элеонора замечательный рассказчик и приятный в общении человек. Спасибо
8 мая 2019
Большое спасибо за экскурсию и приятное послевкусие после нее)), нам очень понравилось!!!
Рекомендуем!!
12 сентября 2018
Экскурсия прошла очень интересно. Маршрут был построен замечательно. Наивысшие похвалы гиду - Элеоноре! Доступно, познавательно и не утомительно. Рекомендуем всем интересующимся красотами и историей Чехии

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