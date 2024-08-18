4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

К Мельнику из Праги

Приглашаем вас на уникальное путешествие из Праги в Мельник, где вы окунетесь в мир истории, виноделия и средневековых традиций
Вас ждет незабываемое путешествие в Мельник, где вы посетите знаменитый замок, окруженный живописными виноградниками.

Здесь вы узнаете увлекательные истории о первой чешской княжне Людмиле и о том, как замок Мельник стал
читать дальшеуменьшить

домом для чешских королев. Вас ждет экскурсия по роскошным залам замка, где каждый предмет расскажет свою историю.

Не упустите возможность продегустировать изысканные местные вина и заглянуть в замковую кондитерскую. Панорамы с террасы замка откроют вам великолепные виды, которые навсегда останутся в вашей памяти

5
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные исторические замки
  • 🍷 Дегустация местных вин
  • 🏛 Средневековая архитектура
  • 🗺 Интересные экскурсии с гидом
  • 🧀 Вкусные местные закуски
  • 💀 Необычная костница

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, являются наилучшим временем для посещения Мельника. В это время года вы сможете насладиться живописными видами и прогулками по старинным улицам, а также насладиться дегустацией местных вин в полной мере. Виноградники в это время года особенно красивы, а атмосфера в замке и его окрестностях дарит незабываемые впечатления. Весной и осенью также стоит посетить Мельник, когда погода мягкая и количество туристов меньше, что позволяет более спокойно исследовать исторические достопримечательности и насладиться культурной программой.
Сейчас август — это идеальное время.
К Мельнику из Праги
К Мельнику из Праги
К Мельнику из Праги

Что можно увидеть

  • Мельницкий замок
  • Центральная площадь Мельника
  • Городское подземелье
  • Костница в соборе святых Петра и Павла

Описание экскурсии

Живописный чешский город

Из Праги вы отправитесь к месту встречи двух крупнейших рек — Лабе и Влтавы: здесь в 9 веке началась история города Мельник. Вы осмотрите центральную площадь, окружённую прелестными старинными домами с богатой историей. В центре города также сохранилась средневековая планировка, часть оборонительных сооружений и колодец. При желании вы сможете осмотреть его, спустившись в городское подземелье.

Роскошные залы Мельницкого замка

Многие столетия замок был королевской собственностью и передавался по наследству чешским королевам после смерти их супругов. Вы прогуляетесь по покоям замка: полюбуетесь подлинной мебелью 17-18 веков, полотнами голландских мастеров и чешских художников эпохи барокко, рассмотрите красивейшую посуду и фарфор из Франции, Китая и Японии, коллекцию уникальных карт городов и стран. И конечно, узнаете о старинном дворянском роде Лобковиц, чьи потомки по-прежнему владеют замком Мельник.

Дегустация в винных погребах

У подножия замка раскинулись кусты винограда, из которого по-прежнему делают вино по старинным традициям. Сотрудник замка расскажет вам об особенностях местного виноделия, а вы насладитесь несколькими видами вина, закусывая хлебом и сыром. Понравившиеся вина можно приобрести в местной винотеке: некоторые из них продаются в оригинальных «пузатых» бутылках.

Костница — не для слабонервных

С марта по октябрь по желанию вы также сможете посетить костницу в соборе святых Петра и Павла. Здесь с 16 века, когда разразилась эпидемия чумы, хранятся останки 15 тысяч жителей города. И хотя это костехранилище уступает по своим размерам и причудливости оформления знаменитой часовне в Кутной Горе, оно также производит сильное впечатление.

Организационные детали

  • Трансфер от Праги и обратно включён в стоимость экскурсии
  • Входные билеты и дегустация оплачиваются отдельно: замок Мельник — 5 €/чел; колодец — 3 €/чел; костница — 1 €/чел; дегустация — от 5 до 10 € (зависит от количества видов вина); сырная тарелка — 3 €/чел
  • Костница закрыта по понедельникам

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 363 туристов
Добрый день! Меня зовут Элеонора. Выросла в Москве, закончила Московскую Медицинскую Академию. По воле судьбы с 2012 года постоянно живу в Чехии. С детства очень люблю путешествовать. Каждый раз от
читать дальшеуменьшить

путешествия получаю радость и новые впечатления, а теперь у меня есть возможность делиться этой радостью и знаниями с вами. Работаю гидом в Праге. Вожу туристов из Праги по Чехии и странам Евросоюза. Квалификация экскурсовода (Průvodce cestovního ruchu 65- 021 — N) позволяет мне проводить экскурсии по Чехии, а также по близлежащим странам (Германия, Австрия, Венгрия, Словакия и другие). Имею лицензию на перевозку пассажиров и стаж вождения с 1998г. по Москве и дорогам Европы, поэтому путешествовать со мной интересно, комфортно и безопасно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
С
Очень довольны экскурсией, замечательный гид! Мы выбрали поездку в город Мельник, было очень интересно и познавательно. В следующий приезд в Прагу обязательно обратимся к Элеоноре ещё раз. Всем рекомендуем!
Очень довольны экскурсией, замечательный гид! Мы выбрали поездку в город Мельник, было очень интересно и познавательно.
Очень довольны экскурсией, замечательный гид! Мы выбрали поездку в город Мельник, было очень интересно и познавательно.
Очень довольны экскурсией, замечательный гид! Мы выбрали поездку в город Мельник, было очень интересно и познавательно.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Эксурсия великолепная!! На комфортном автомобиле,в дружелюбной и располагающей к общению атмосфере. Элеонора профессионал своего дела,слушать ее одно удовольствие! Места чудесные,вино вкусное,погода шепчет-что может быть лучше если ты в Праге и в прекрасной компании?
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия прошла очень интересно. Маршрут был построен замечательно. Наивысшие похвалы гиду - Элеоноре! Доступно, познавательно и не утомительно. Рекомендуем всем интересующимся красотами и историей Чехии
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень хорошая и интересная экскурсия. Элеонора замечательный рассказчик и приятный в общении человек. Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Лариса
Большое спасибо за экскурсию и приятное послевкусие после нее)), нам очень понравилось!!!
Рекомендуем!!
Вам был полезен этот отзыв?
O
Всё прошло отлично, спасибо Элеоноре за прекрасную поездку и интересные истории!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Праги

Похожие экскурсии на «К Мельнику из Праги»

По Праге с бокалом вина
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Праге с бокалом вина
Погрузитесь в атмосферу старой Праги, наслаждаясь бокалом чешского вина и узнавая удивительные истории о средневековых алхимиках и рыцарях
Начало: Вацлавская площадь
9 авг в 11:30
10 авг в 11:30
от €110 за всё до 4 чел.
Вкусная Прага: шедевры чешской кухни
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусная Прага: шедевры чешской кухни
Зайти в культовые кафе, попробовать традиционные блюда и узнать о местной гастрономии
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от €110 за всё до 4 чел.
Ароматы чешского вина и тайны города
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Ароматы чешского вина и тайны города
Отыскать винные следы на улицах Праги и попробовать лучшие местные сорта
Начало: Рядом со Староместской площадью
Завтра в 14:00
9 авг в 14:00
от €100 за всё до 2 чел.
Сердце Праги: Новый и Старый город как символы чешской идентичности
Пешая
2 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Сердце Праги: Новый и Старый город как символы чешской идентичности
Начало: Вацлавске нам., 110 00 Новэ Мнесто
€15 за человека
У нас ещё много экскурсий в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Праге
от €190 за экскурсию