4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, являются наилучшим временем для посещения Мельника. В это время года вы сможете насладиться живописными видами и прогулками по старинным улицам, а также насладиться дегустацией местных вин в полной мере. Виноградники в это время года особенно красивы, а атмосфера в замке и его окрестностях дарит незабываемые впечатления. Весной и осенью также стоит посетить Мельник, когда погода мягкая и количество туристов меньше, что позволяет более спокойно исследовать исторические достопримечательности и насладиться культурной программой.

Вас ждет незабываемое путешествие в Мельник, где вы посетите знаменитый замок, окруженный живописными виноградниками.Здесь вы узнаете увлекательные истории о первой чешской княжне Людмиле и о том, как замок Мельник стал

домом для чешских королев. Вас ждет экскурсия по роскошным залам замка, где каждый предмет расскажет свою историю. Не упустите возможность продегустировать изысканные местные вина и заглянуть в замковую кондитерскую. Панорамы с террасы замка откроют вам великолепные виды, которые навсегда останутся в вашей памяти

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Живописный чешский город

Из Праги вы отправитесь к месту встречи двух крупнейших рек — Лабе и Влтавы: здесь в 9 веке началась история города Мельник. Вы осмотрите центральную площадь, окружённую прелестными старинными домами с богатой историей. В центре города также сохранилась средневековая планировка, часть оборонительных сооружений и колодец. При желании вы сможете осмотреть его, спустившись в городское подземелье.

Роскошные залы Мельницкого замка

Многие столетия замок был королевской собственностью и передавался по наследству чешским королевам после смерти их супругов. Вы прогуляетесь по покоям замка: полюбуетесь подлинной мебелью 17-18 веков, полотнами голландских мастеров и чешских художников эпохи барокко, рассмотрите красивейшую посуду и фарфор из Франции, Китая и Японии, коллекцию уникальных карт городов и стран. И конечно, узнаете о старинном дворянском роде Лобковиц, чьи потомки по-прежнему владеют замком Мельник.

Дегустация в винных погребах

У подножия замка раскинулись кусты винограда, из которого по-прежнему делают вино по старинным традициям. Сотрудник замка расскажет вам об особенностях местного виноделия, а вы насладитесь несколькими видами вина, закусывая хлебом и сыром. Понравившиеся вина можно приобрести в местной винотеке: некоторые из них продаются в оригинальных «пузатых» бутылках.

Костница — не для слабонервных

С марта по октябрь по желанию вы также сможете посетить костницу в соборе святых Петра и Павла. Здесь с 16 века, когда разразилась эпидемия чумы, хранятся останки 15 тысяч жителей города. И хотя это костехранилище уступает по своим размерам и причудливости оформления знаменитой часовне в Кутной Горе, оно также производит сильное впечатление.

Организационные детали