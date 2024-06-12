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В Чехии много замков, но ни один из них не сравнится с замком Конопиште.



Неслучайно именно его выбрал наследник Габсбургского престола! Вы полюбуетесь многовековыми деревьями и озером, оцените великолепие замкового убранства, узнаете о роли монаршей династии в истории страны и по желанию отведаете блюда из дичи, приготовленные по 100-летним рецептам.