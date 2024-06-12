Из Праги - к замку Конопиште

Насладиться красотами чешской природы и побывать в месте, где жил Франц Фердинанд
В Чехии много замков, но ни один из них не сравнится с замком Конопиште.

Неслучайно именно его выбрал наследник Габсбургского престола! Вы полюбуетесь многовековыми деревьями и озером, оцените великолепие замкового убранства, узнаете о роли монаршей династии в истории страны и по желанию отведаете блюда из дичи, приготовленные по 100-летним рецептам.
Из Праги - к замку Конопиште
Из Праги - к замку Конопиште
Из Праги - к замку Конопиште
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы услышите историю замка Конопиште, осмотрите интерьеры со старинной мебелью и одну из богатейших коллекций охотничьего оружия и трофеев.
  • Узнаете о 400-летней роли Габсбургов в истории Чехии и выясните, почему наследник империи решил поселиться в глуши чешских лесов.
  • Вспомните этапы жизни Франца Фердинанда и его трагическую смерть в Сараево.
  • Прогуляетесь по окрестностям замка, посетите роскошный сад с розарием и мини-зоопарк, где живёт охранник замка — медведь Иржи.
  • Если захотите, отобедаете в уникальном охотничьем ресторане, где сервируют разнообразную дичь.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в замок — €12/чел., обед в ресторане — по желанию.
  • Поездка проходит на автомобиле Toyota Corolla Hybrid. Дорога от Праги до замка — 50 км.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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