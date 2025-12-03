Однодневное путешествие из Праги в Саксонию предлагает возможность посетить охотничий замок Морицбург, известный своими барочными интерьерами и историей королевской охоты.



В Майсене, первой столице Саксонии, вы подниметесь к крепости Альбрехтсбург и увидите готический собор. Также вы посетите фарфоровую мануфактуру, где сможете наблюдать за процессом ручной росписи. Экскурсия проводится опытными гидами, а входные билеты оплачиваются отдельно

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения замков Саксонии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода позволяет насладиться прогулками и экскурсиями на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, посещение замков может быть менее комфортным из-за холодов, но внутри помещений экскурсии остаются увлекательными.

Сейчас август — это идеальное время.