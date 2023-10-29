Приглашаем в однодневное путешествие из Праги в Германию — по древней живописной земле Саксония! Вы посетите охотничий замок Морицбург на берегу Эльбы и прикоснётесь к его многовековой истории. А затем отправитесь в Майсен — маленький волшебный город, главным символом которого стала крепость на скале Альбрехтсбург. Мы обязательно к ней поднимемся.

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Описание

Что вас ожидает

Охотничий замок Морицбург

Это один из самых красивых замков Германии, живописно расположенный на берегу Эльбы всего в 15 км. от Дрездена. Вы полюбуетесь его шикарными интерьерами и расшифруете на его примере особенности немецкого барокко. А также услышите много интересного о саксонских курфюрстах — любителях роскоши, королевской охоты и балов-маскарадов. Расскажем мы и о том, экранизацию какой популярной чешско-немецкой сказки здесь снимали.

Майсен — первая столица Саксонии

Майсен — один из самых уютных городов Германии. Вы подниметесь к крепости-дворцу Альбрехтсбург на скале, полюбуетесь старинным готическим собором и спуститесь в город по кривым средневековым улицам, запечатленным в фильме «17 мгновений весны». А ещё Майсен — родина европейского фарфора. Вы посетите фарфоровую мануфактуру, где до сих пор вручную расписывают посуду. Мы понаблюдаем за этим завораживающим процессом!

Организационные детали