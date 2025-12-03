Погрузитесь в атмосферу средневековой Саксонии, посетив замок Морицбург и Майсен с его знаменитой фарфоровой мануфактурой
Однодневное путешествие из Праги в Саксонию предлагает возможность посетить охотничий замок Морицбург, известный своими барочными интерьерами и историей королевской охоты.
В Майсене, первой столице Саксонии, вы подниметесь к крепости Альбрехтсбург и увидите готический собор. Также вы посетите фарфоровую мануфактуру, где сможете наблюдать за процессом ручной росписи. Экскурсия проводится опытными гидами, а входные билеты оплачиваются отдельно
Лучшее время для посещения замков Саксонии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода позволяет насладиться прогулками и экскурсиями на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, посещение замков может быть менее комфортным из-за холодов, но внутри помещений экскурсии остаются увлекательными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Замок Морицбург
Крепость Альбрехтсбург
Готический собор Майсена
Фарфоровая мануфактура
Описание экскурсии
Охотничий замок Морицбург
Это один из самых красивых замков Германии, живописно расположенный на берегу Эльбы всего в 15 км. от Дрездена. Вы полюбуетесь его шикарными интерьерами и расшифруете на его примере особенности немецкого барокко. А также услышите много интересного о саксонских курфюрстах — любителях роскоши, королевской охоты и балов-маскарадов. Расскажем мы и о том, экранизацию какой популярной чешско-немецкой сказки здесь снимали.
Майсен — первая столица Саксонии
Майсен — один из самых уютных городов Германии. Вы подниметесь к крепости-дворцу Альбрехтсбург на скале, полюбуетесь старинным готическим собором и спуститесь в город по кривым средневековым улицам, запечатленным в фильме «17 мгновений весны». А ещё Майсен — родина европейского фарфора. Вы посетите фарфоровую мануфактуру, где до сих пор вручную расписывают посуду. Мы понаблюдаем за этим завораживающим процессом!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
По желанию по пути мы заедем в кафе, где можно попробовать печенье фумель и запить его вином с местных виноградников. Еда и напитки не включены в стоимость.
По запросу можно добавить в программу короткую остановку в Дрездене (оговаривается заранее)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Вацлавской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2110 туристов
В сообществе профессиональных гидов провожу интересные групповые и индивидуальные экскурсии в Праге с 2009 года. За это время мы разработали десятки авторских экскурсионных программ, а участниками наших прогулок успели побывать Сергей Шнуров, Настя Ивлеева, Антон Птушкин, Сергей Михалок, команды передач «Непутевые заметки» и «Орел и Решка. Перезагрузка». Теперь ваша очередь открыть Прагу вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
2
3
–
2
–
1
–
А
Алина
Рекомендую гида! Очень четко все по времени, удобное авто, много интересной информации
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Вячеслав
Главное - экскурсия состоялась. План поездки был в целом выполнен. Замок один - Морицбург. Ходить по нему предстоит самостоятельно. Всем посетителям выдают электронные планшеты, с помощью которых предлагается ознакомиться с экспозицией. читать дальшеуменьшить
Есть русский язык. В каждом зале сканируешь картинку на "тумбочке" и получаешь соответствующий фрагмент информации. Такой формат необычен, но затратен по времени - пока прочитаешь, пока сопоставишь картинку с экрана с окружающей обстановкой - все затягивается. Мы, конечно, прошли все залы, а Наиль терпеливо нас ждал на стоянке. Прогулялись по центру Майсена. Гид был немногословен, говорил без огонька и воодушевления. Отрабатывал программу. Может быть это несколько смазало впечатления. На фарфоровой мануфактуре по факту предлагается только походить по аутлету, где представлена продукция компании. Красиво, но цены заоблачные для нас. В музей мы уже не пошли. Без гида там только походить да глазеть.
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Yulia
Спасибо Валерию за познавательную и атмосферную экскурсию,всё было конкретно,по теме и понятно. СПАСИБО огромное!Рекомендую точно взять этот маршрут
+2
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Svitlana
Спасибо Мартину за очень интересную экскурсию по замкам Саксонии.
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Владимир
Отличный маршрут
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С
Слава
Отличная экскурсия в Дрезден. Нам очен понравилось.
Вячеслав & Людмила.
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