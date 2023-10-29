Из Праги - в замки немецкой Саксонии

Посетить охотничий замок Морицбург и оценить крепость-дворец на скале в сказочном городе Майсен

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Приглашаем в однодневное путешествие из Праги в Германию — по древней живописной земле Саксония! Вы посетите охотничий замок Морицбург на берегу Эльбы и прикоснётесь к его многовековой истории.

А затем отправитесь в Майсен — маленький волшебный город, главным символом которого стала крепость на скале Альбрехтсбург. Мы обязательно к ней поднимемся.
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Охотничий замок Морицбург

Это один из самых красивых замков Германии, живописно расположенный на берегу Эльбы всего в 15 км. от Дрездена. Вы полюбуетесь его шикарными интерьерами и расшифруете на его примере особенности немецкого барокко. А также услышите много интересного о саксонских курфюрстах — любителях роскоши, королевской охоты и балов-маскарадов. Расскажем мы и о том, экранизацию какой популярной чешско-немецкой сказки здесь снимали.

Майсен — первая столица Саксонии

Майсен — один из самых уютных городов Германии. Вы подниметесь к крепости-дворцу Альбрехтсбург на скале, полюбуетесь старинным готическим собором и спуститесь в город по кривым средневековым улицам, запечатленным в фильме «17 мгновений весны». А ещё Майсен — родина европейского фарфора. Вы посетите фарфоровую мануфактуру, где до сих пор вручную расписывают посуду. Мы понаблюдаем за этим завораживающим процессом!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: замок Морицбург — 12/6 евро, фарфоровая мануфактура — 8 евро
  • По желанию по пути мы заедем в кафе, где можно попробовать печенье фумель и запить его вином с местных виноградников. Еда и напитки не включены в стоимость.
  • По запросу можно добавить в программу короткую остановку в Дрездене (оговаривается заранее)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Вацлавской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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