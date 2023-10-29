Посетить охотничий замок Морицбург и оценить крепость-дворец на скале в сказочном городе Майсен
А затем отправитесь в Майсен — маленький волшебный город, главным символом которого стала крепость на скале Альбрехтсбург. Мы обязательно к ней поднимемся.
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Описание
Что вас ожидает
Охотничий замок Морицбург
Это один из самых красивых замков Германии, живописно расположенный на берегу Эльбы всего в 15 км. от Дрездена. Вы полюбуетесь его шикарными интерьерами и расшифруете на его примере особенности немецкого барокко. А также услышите много интересного о саксонских курфюрстах — любителях роскоши, королевской охоты и балов-маскарадов. Расскажем мы и о том, экранизацию какой популярной чешско-немецкой сказки здесь снимали.
Майсен — первая столица Саксонии
Майсен — один из самых уютных городов Германии. Вы подниметесь к крепости-дворцу Альбрехтсбург на скале, полюбуетесь старинным готическим собором и спуститесь в город по кривым средневековым улицам, запечатленным в фильме «17 мгновений весны». А ещё Майсен — родина европейского фарфора. Вы посетите фарфоровую мануфактуру, где до сих пор вручную расписывают посуду. Мы понаблюдаем за этим завораживающим процессом!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: замок Морицбург — 12/6 евро, фарфоровая мануфактура — 8 евро
- По желанию по пути мы заедем в кафе, где можно попробовать печенье фумель и запить его вином с местных виноградников. Еда и напитки не включены в стоимость.
- По запросу можно добавить в программу короткую остановку в Дрездене (оговаривается заранее)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Вацлавской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.