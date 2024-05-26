1 чел.
По популярности
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия: Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
Путешествие в Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой подарит вам незабываемые впечатления и окунет в атмосферу средневековья
Начало: В центре города
«Перед тем, как осмотреть замок изнутри, вы прогуляетесь по его владениям вместе с местным экскурсоводом — который непременно увлечёт хрониками этой грандиозной постройки»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€55 за человека
Индивидуальная
3 часа
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
Первое знакомство с Прагой лучше начинать утром. Прогулка по знаковым местам от Пражского града до Карлова моста, истории Малой Страны и впечатляющие панорамы
Начало: Северный вход в Пражский град
«После посмотрим на Старый королевский дворец, базилику Святого Георгия и Золотую улочку, где когда-то жили алхимики, а позже — писатель Франц Кафка»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Чешский Крумлов: путеводитель по средневековым сокровищам Южной Чехии
Вас ждет увлекательное путешествие по средневековому Чешскому Крумлову с историями о знатных родах и замковых привидениях
«Затем мы отправимся в сказочный замок Чешского Крумлова, который вырос прямо из скалы и возвышается над историческим центром города уже более 700 лет»
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Кутна Гора, замок Штернберг и Костнице: погружение в историю Праги
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут знакомство с аристократическим наследием, тайными историями и вкусной чешской кухней
Начало: рецепция отеля
«Нынешний владелец, проживающий на замке, пан Зденек Штернберг, любезно предоставляет гостям для знакомства с историей его рода 15 великолепных залов»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€351 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пражский Град: эксклюзивное путешествие в сердце Праги
Окунитесь в мир королевских легенд и святых реликвий, исследуйте сокровища Пражского Града в компании опытного гида
«В Старом королевском дворце нас ждет необычная выставка одежды, мы увидим невероятные сокровища, например, медальон из саркофага Карла IV с фрагментом скатерти Тайной вечери»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города
Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Мы посетим прекрасный готический собор Святого Вита, где хранятся коронационные принадлежности чешских правителей, посмотрим на Старый королевский дворец, а летом прогуляемся по Южным садам Пражского града»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 120€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пражский Град и сказочные Градчаны: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Пражскому Граду и старинным Градчанам, наслаждаясь историей и архитектурой
Начало: В районе Страговского монастыря
«Вы пройдёте по сказочным улицам, посетите знаменитый собор Святого Вита и Страговский монастырь, увидите Рожмберкский дворец и полюбуетесь захватывающими дух видами города»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€98 за всё до 5 чел.
Групповая
7 часов
Групповой тур из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк
Погрузитесь в историю Чехии: посетите крепость Штернберк, Костницу и Кутна-Гору. Узнайте о жизни дворян и насладитесь уникальными памятниками
Начало: На Вацлавской площади
«Замок-крепость Штернберк — величественная постройка 13 столетия на скале»
Расписание: во вторник и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€45 за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в Мельник из Праги: замок, вино и костница
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Праги в Мельник, где вы окунетесь в мир истории, виноделия и средневековых традиций
Начало: В холле вашего отеля
«Многие столетия замок был королевской собственностью и передавался по наследству чешским королевам после смерти их супругов»
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
В замок тамплиеров и в Пльзень - столицу чешского пивоварения
Весёлое авто-путешествие в средневековую крепость и за пивом
«Замок Збирог: тамплиеры, Альфонс Муха и «янтарная комната»»
14 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€300 за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Из Праги в Кутну-Гору: путешествие к сокровищам королевства
Погрузитесь в историю одного из самых богатых городов королевства, исследуя его замки, часовни и соборы
Начало: У памятника св. Вацлаву на Вацлавской площади
«Первым делом мы отправимся в замок старинного рода Штенбергов, где по сей день живет граф со своей семьей и порой лично приветствует туристов»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€50 за человека
Индивидуальная
7 часов
Замок Сихров и богемские гранаты - национальное достояние Чехии
Очароваться красотой и культурным наследием Чехии в автомобильном туре в живописнейший регион страны
Начало: Рецепция отеля
«Своей изысканностью замок обязан семье древнего французского рода де Роган-Монбазон-Гемене»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€364 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Карловы Вары и град Локет
Автомобильный тур на знаменитый чешский курорт и в готический замок 13 века
Начало: Ресепшн отеля
«В граде Локет проходит обзорная экскурсия по замку и городу, детям очень нравятся гномы, «живущие» там и театральные представления, которые проводятся несколько раз в течение дня»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€351 за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
Посетить средневековый замок, церковь на костях и город из списка ЮНЕСКО
Начало: На Вацлавской площади
«Готический замок и мистическая часовня из черепов и костей»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Индивидуальная
10 часов
Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
За один день открыть красивейшие места Чехии, а также их многовековую историю
«Едем в город Глубока-над-Влтавой, чтобы оценить местное архитектурное чудо, одноимённый замок»
17 июня в 09:30
19 июня в 09:30
€400 за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«На комфортабельном автобусе вы проедете современную Германию, где посетите уникальный замок Кёнигштайн, который находится прямо на плоской вершине горы»
Расписание: Понедельник, четверг, пятница в 08:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
€60 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия: Кутна Гора и Чешский Штернберг
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«Однодневная автобусно-пешеходная экскурсия на русском языке по достопримечательностям Центральной Чехии — из Праги в город Кутна Гора и замок Чешский Штернберг»
Расписание: Ежедневно в 09:00 (сбор группы в 08:45)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€45 за человека
Групповая
14 часов
Путешествие из Праги в Нюрнберг: замки, искусство и гастрономия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нюрнберга, где средневековье встречается с современностью, а история сочетается с вкусными баварскими традициями
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«Вы окунетесь в средневековую атмосферу, которую создают его знаменитые сооружения: замок–крепость Кайзербург, дом–музей великого А»
Расписание: Вторник, пятница, суббота в 07:00
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
€85 за человека
Групповая
7 часов
Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«Известный резчик по дереву Петр Бушек работал над созданием интерьеров и мебели замка в течение 38 лет, и благодаря ему, этот замок приобрел уникальное оформление внутренних помещений»
Расписание: По вторникам в 9:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€55 за человека
Групповая
8 часов
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
Начало: У памятника Святому Вацлаву
«Экскурсия в замок Орлик и на пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел» проводится с посещением двух интереснейших мест, с точки зрения, как истории, так и архитектуры»
Расписание: по субботам сбор в 08:45, старт в 09:00
Сегодня в 08:45
15 июня в 08:45
€55 за человека
Групповая
10 часов
Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО
Начало: Площадь Республики, Прага
«знаменитый замок Тельч, славящийся своими потрясающими рыцарскими залами, живописным садом в английском стиле и местным привидением, про которого рассказывают много интересных историй и легенд»
Расписание: По пятницам в 08:00 (сбор в 07:45)
14 июня в 07:45
21 июня в 07:45
€45 за человека
Индивидуальная
12 часов
Золото, танки и барокко
Начало: Около вашего отеля
«Сюда сходились на ночлег странствующие рыцари, заезжие купцы и захожие паломники, а в XIV веке тут вырос шляхетский замок, звезда которого закатилась несколько столетий спустя»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Замок и средневековая корчма Детенице
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«Приглашаем вас на вечернюю экскурсию в замок и корчму Детенице - средневековую таверну, известную во всём мире»
Расписание: Пт, Сб, Вс в 17:00
Завтра в 17:00
14 июня в 17:00
от €30 за человека
Индивидуальная
10 часов
Замок Мельник и виноградники Cв. Клары
Начало: Около вашего отеля
«В мельницком замке, по которому определённо стоит побродить с местным гидом, есть свои энологи и сомелье»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Замок Карлштейн и Конепрусские пещеры
Начало: Около вашего отеля
«Итак, цель № 1 — замок Карлштейн, название которого связано с Карлом IV из XIV столетия»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Чешский Рай
Начало: Около вашего отеля
«С этого и начинается нынешняя история роскошного Сихрова, захватывающие подробности которой обычно рассказывают во время экскурсии по замку»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Замки Конопиште и Чешский Штернберг
Начало: Около вашего отеля
«Замок Чешский Штернберк — их родовое гнездо с 1241 года»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Замок Карлштейн, замок Конопиште, Велкопоповицкий Козел
Начало: Около вашего отеля
«1365 был подписан акт приёма-сдачи и замок Карлштейн приступил к исполнению своих обязанностей»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Замок Орлик и Чешский Крумлов
Начало: Около вашего отеля
«Замок Орлик «В стародавние времена над плоской-преплоской Землёй нависала небесная твердь»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прага сквозь века: путешествие по историческим сокровищам
Откройте для себя душу Праги, загадайте желание в магическом месте и восхититесь архитектурой столицы Чехии
Начало: в районе Королевского сада
«Вы увидите собор святого Вита, королевский дворец и храм Святого Георгия»
Сегодня в 09:30
10 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кутна Гора и замок Штернберг
Начало: Около вашего отеля
«В сегодняшнем Чешском Штернберке живёт потомок тех братьев — Зденек Филлип Мария Эммануэль Йиржи Игнатий Штернберк, и это лишь добавляет ощущений во время экскурсии по замку»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Замок Орлик и пивовар Козел - индивидуальная экскурсия
Начало: По договорённости
«Замок Орлик и пивоварня Великопоповицкий Козел находятся недалеко от Праги»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
Посетить охотничий замок Морицбург и оценить крепость-дворец на скале в сказочном городе Майсен
Начало: На Вацлавской площади
«Входные билеты оплачиваются дополнительно: замок Морицбург — 12/6 евро, фарфоровая мануфактура — 8 евро»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
Семейное путешествие в Пардубице, Градец-Кралове и замок Кунетицка гора
«По соседству с пряничной избой высится большущий замок, когда-то служивший бойцом и защитником, а ныне демонстрирующий быт и нравы средневековья»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Житава и град Фридланд - секреты северной Чехии
Место встречи трёх стран, замок у подножия Йизерских гор и история самого известного в мире чеха
«Старый град и замок Фридланд откроют вам быт чешской знати — это единственная резиденция в стране, где архитектура сохранилась в первозданном виде: до нас дошли все постройки от романской башни до элементов в стиле барокко и Ренессанса»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€351 за всё до 6 чел.
Групповая
14 часов
Моравский Крас и замок Леднице
Начало: Вацлавская площадь, Прага
«Температура воздуха в пещере круглогодично около +8 Замок Леднице Замок Леднице — дворец рода Лихтенштейнов, расположен на юге Моравии в 50 км»
Расписание: апрель — октябрь; по вторникам в 7:00 (сбор в 6:45)
10 июня в 06:45
17 июня в 06:45
€60 за человека
Индивидуальная
9 часов
Замок Кршивоклат, Конепрусские пещеры и Святой Ян под Скалой
«Далее путь лежит к замку в стиле мультяшного фэнтези»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Групповая
8 часов
Замок Емниште и пивовар Козел
Начало: Вацлавская площадь, Прага
«Первая остановка путешествия — замок Емниште»
Расписание: По вторникам в 09:00 (сбор в 08:45)
11 июня в 08:45
18 июня в 08:45
€35 за человека
Групповая
14 часов
Моравский крас и замок Пернштейн
Начало: Вацлавская площадь, Прага
«Температура воздуха в пещере круглогодично около +8 Замок Перштейн Замок Перштейн, прозванный «Мраморный» — фамильное гнездо моравско-чешского аристократического рода Перштейнов, которое находится в 40 км»
Расписание: апрель — октябрь; во вторник и пятницу в 7:00 (сбор в 6:45)
11 июня в 06:45
14 июня в 06:45
€60 за человека
Индивидуальная
9 часов
Кутна Гора, Часлав и замок Жлебы
«Бестелесные фантомы времени живут в полуразрушенных замках, огромных дворцах и деревенских усадьбах»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
Смешанная: автомобильная и пешеходная
«Во второй половине экскурсии вы отправитесь в самый посещаемый замок страны - Глубока-над-Влтавой»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника в 09:00
€375 за экскурсию
Индивидуальная
6 часов
Кутна Гора и крепость Чешский Штернберк
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Замок Чешский Штернберк не работает по понедельникам. В апреле
«Замок Чешский Штернберк не работает по понедельникам»
Расписание: Ежедневно в 10:00
€255 за экскурсию
Индивидуальная
5 часов
Замок Карлштейн и заповедник Чешский крас
Начало: Ваш отель
«Прогуляемся по лесам и полям заповедника Чешский Крас и увидим Карлштейн — замок, который хранит больше загадок и тайн, чем любая другая крепость Чехии»
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Яромержице, Вранов и Тельч
Начало: Около вашего отеля
«Ему и приписываются авторские права на Врановский замок»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Изысканная Прага: замок Троя
Восхититься фресками пражского Версаля, раскрыть прошлое элегантного дворца и погулять по саду
Начало: Замок Троя
«В Тройском замке — венце чешского барокко — вы рассмотрите роскошную фреску на стенах и сводчатых потолках, большая часть которых поддерживает античную тему Парадной лестницы»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
€118 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия26 мая 2024Всё было супер! Олег просто класс! Нам понравилось, очень! Большое спасибо! Шамиль и Лидия.
- TTatjana2 мая 2024Посетили с Дариной сказочный городок Чешски Крумлов и замок Глубока над Влтавой. Очень красивый средневековый городок! Замок Глубока просто прекрасен,
- ННаталья1 мая 2024Супер! Нам очень понравилось. Всем рекомендую.
- IIgor30 апреля 2024Градчаны это часть Праги очень богатая историей, которую было бы трудно понять без хорошего гида. И Наталья полностью оправдала наши
- ООльга27 апреля 2024Большое спасибо Алексу за экскурсию! День получился очень насыщенным и познавательным. Алекс заражает своим энтузиастом и хорошим настроением. Мы получили
- VVladimir23 апреля 2024Интересная и хорошо спланированная экскурсия, остались очень довольны!
- ААрик20 апреля 202419 апреля 2024 года мы присоединились к экскурсии в замок Глубока- над-Влатвой и в город Крумлов- чешский через фирму Tripster. Сразу
- ММарианна19 апреля 2024Спасибо Алексу за великолепную экскурсию. За рассказ,объяснение, подход к ситуации. И просто очень очень интересный человек. Всего наилучшего и побольше туристов. В наше нелёгкое время.
- ГГеннадий17 апреля 2024Экскурсия понравилась, гид умничка. Но… ТРИПСТЕР - вы шкуродёры!!! Забирать 35% (53 евро) комиссии от общей стоимости экскурсии (150 евро) это верх наглости!!! Ваша
- ББахыт17 апреля 2024Здравствуйте, экскурсия очень понравилась. Чешский Крумлов и Замок Глубокая. Красивое место, повезло с погодой. Николай очень эрудированный гид, хорошо знает
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Дворцы, замки и особняки»
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