Замки, дворцы и особняки Праги

Найдено 54 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Праге на русском языке, цены от €30, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
68 отзывов
Групповая экскурсия: Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
Путешествие в Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой подарит вам незабываемые впечатления и окунет в атмосферу средневековья
Начало: В центре города
«Перед тем, как осмотреть замок изнутри, вы прогуляетесь по его владениям вместе с местным экскурсоводом — который непременно увлечёт хрониками этой грандиозной постройки»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
55 за человека
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
Первое знакомство с Прагой лучше начинать утром. Прогулка по знаковым местам от Пражского града до Карлова моста, истории Малой Страны и впечатляющие панорамы
Начало: Северный вход в Пражский град
«После посмотрим на Старый королевский дворец, базилику Святого Георгия и Золотую улочку, где когда-то жили алхимики, а позже — писатель Франц Кафка»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
120 за всё до 8 чел.
Чешский Крумлов. Красота за пределами Праги
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Чешский Крумлов: путеводитель по средневековым сокровищам Южной Чехии
Вас ждет увлекательное путешествие по средневековому Чешскому Крумлову с историями о знатных родах и замковых привидениях
«Затем мы отправимся в сказочный замок Чешского Крумлова, который вырос прямо из скалы и возвышается над историческим центром города уже более 700 лет»
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
380 за всё до 4 чел.
Кутна гора, замок Штернберг и знаменитая Костнице
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Кутна Гора, замок Штернберг и Костнице: погружение в историю Праги
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут знакомство с аристократическим наследием, тайными историями и вкусной чешской кухней
Начало: рецепция отеля
«Нынешний владелец, проживающий на замке, пан Зденек Штернберг, любезно предоставляет гостям для знакомства с историей его рода 15 великолепных залов»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
351 за всё до 6 чел.
Весь Пражский Град
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
Пражский Град: эксклюзивное путешествие в сердце Праги
Окунитесь в мир королевских легенд и святых реликвий, исследуйте сокровища Пражского Града в компании опытного гида
«В Старом королевском дворце нас ждет необычная выставка одежды, мы увидим невероятные сокровища, например, медальон из саркофага Карла IV с фрагментом скатерти Тайной вечери»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
150 за всё до 6 чел.
По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города
Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Мы посетим прекрасный готический собор Святого Вита, где хранятся коронационные принадлежности чешских правителей, посмотрим на Старый королевский дворец, а летом прогуляемся по Южным садам Пражского града»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 12090 за всё до 10 чел.
Пражский Град и сказочные Градчаны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Пражский Град и сказочные Градчаны: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Пражскому Граду и старинным Градчанам, наслаждаясь историей и архитектурой
Начало: В районе Страговского монастыря
«Вы пройдёте по сказочным улицам, посетите знаменитый собор Святого Вита и Страговский монастырь, увидите Рожмберкский дворец и полюбуетесь захватывающими дух видами города»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
98 за всё до 5 чел.
Групповой тур из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
11 отзывов
Групповой тур из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк
Погрузитесь в историю Чехии: посетите крепость Штернберк, Костницу и Кутна-Гору. Узнайте о жизни дворян и насладитесь уникальными памятниками
Начало: На Вацлавской площади
«Замок-крепость Штернберк — величественная постройка 13 столетия на скале»
Расписание: во вторник и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
45 за человека
К Мельнику из Праги
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Путешествие в Мельник из Праги: замок, вино и костница
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Праги в Мельник, где вы окунетесь в мир истории, виноделия и средневековых традиций
Начало: В холле вашего отеля
«Многие столетия замок был королевской собственностью и передавался по наследству чешским королевам после смерти их супругов»
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
190 за всё до 4 чел.
В замок тамплиеров и в Пльзень - столицу чешского пивоварения
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
В замок тамплиеров и в Пльзень - столицу чешского пивоварения
Весёлое авто-путешествие в средневековую крепость и за пивом
«Замок Збирог: тамплиеры, Альфонс Муха и «янтарная комната»»
14 июня в 08:30
15 июня в 08:30
300 за всё до 6 чел.
Из Праги - в Кутну-Гору: сокровища королевства
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
14 отзывов
Из Праги в Кутну-Гору: путешествие к сокровищам королевства
Погрузитесь в историю одного из самых богатых городов королевства, исследуя его замки, часовни и соборы
Начало: У памятника св. Вацлаву на Вацлавской площади
«Первым делом мы отправимся в замок старинного рода Штенбергов, где по сей день живет граф со своей семьей и порой лично приветствует туристов»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
50 за человека
Замок Сихров и богемские гранаты - национальное достояние Чехии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Замок Сихров и богемские гранаты - национальное достояние Чехии
Очароваться красотой и культурным наследием Чехии в автомобильном туре в живописнейший регион страны
Начало: Рецепция отеля
«Своей изысканностью замок обязан семье древнего французского рода де Роган-Монбазон-Гемене»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
364 за всё до 7 чел.
Карловы Вары и град Локет
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Карловы Вары и град Локет
Автомобильный тур на знаменитый чешский курорт и в готический замок 13 века
Начало: Ресепшн отеля
«В граде Локет проходит обзорная экскурсия по замку и городу, детям очень нравятся гномы, «живущие» там и театральные представления, которые проводятся несколько раз в течение дня»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
351 за всё до 6 чел.
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
🚶 Пешая
Групповая
8 часов
65 отзывов
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
Посетить средневековый замок, церковь на костях и город из списка ЮНЕСКО
Начало: На Вацлавской площади
«Готический замок и мистическая часовня из черепов и костей»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45 за человека
Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
За один день открыть красивейшие места Чехии, а также их многовековую историю
«Едем в город Глубока-над-Влтавой, чтобы оценить местное архитектурное чудо, одноимённый замок»
17 июня в 09:30
19 июня в 09:30
400 за всё до 4 чел.
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
235 отзывов
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«На комфортабельном автобусе вы проедете современную Германию, где посетите уникальный замок Кёнигштайн, который находится прямо на плоской вершине горы»
Расписание: Понедельник, четверг, пятница в 08:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
60 за человека
Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
227 отзывов
Групповая экскурсия: Кутна Гора и Чешский Штернберг
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«Однодневная автобусно-пешеходная экскурсия на русском языке по достопримечательностям Центральной Чехии — из Праги в город Кутна Гора и замок Чешский Штернберг»
Расписание: Ежедневно в 09:00 (сбор группы в 08:45)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
45 за человека
Из Праги в Нюрнберг
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
26 отзывов
Путешествие из Праги в Нюрнберг: замки, искусство и гастрономия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нюрнберга, где средневековье встречается с современностью, а история сочетается с вкусными баварскими традициями
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«Вы окунетесь в средневековую атмосферу, которую создают его знаменитые сооружения: замок–крепость Кайзербург, дом–музей великого А»
Расписание: Вторник, пятница, суббота в 07:00
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
85 за человека
Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
9 отзывов
Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«Известный резчик по дереву Петр Бушек работал над созданием интерьеров и мебели замка в течение 38 лет, и благодаря ему, этот замок приобрел уникальное оформление внутренних помещений»
Расписание: По вторникам в 9:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
55 за человека
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
5 отзывов
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
Начало: У памятника Святому Вацлаву
«Экскурсия в замок Орлик и на пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел» проводится с посещением двух интереснейших мест, с точки зрения, как истории, так и архитектуры»
Расписание: по субботам сбор в 08:45, старт в 09:00
Сегодня в 08:45
15 июня в 08:45
55 за человека
Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО
Начало: Площадь Республики, Прага
«знаменитый замок Тельч, славящийся своими потрясающими рыцарскими залами, живописным садом в английском стиле и местным привидением, про которого рассказывают много интересных историй и легенд»
Расписание: По пятницам в 08:00 (сбор в 07:45)
14 июня в 07:45
21 июня в 07:45
45 за человека
Золото, танки и барокко
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Золото, танки и барокко
Начало: Около вашего отеля
«Сюда сходились на ночлег странствующие рыцари, заезжие купцы и захожие паломники, а в XIV веке тут вырос шляхетский замок, звезда которого закатилась несколько столетий спустя»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Замок и средневековая корчма Детенице
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
9 отзывов
Замок и средневековая корчма Детенице
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«Приглашаем вас на вечернюю экскурсию в замок и корчму Детенице - средневековую таверну, известную во всём мире»
Расписание: Пт, Сб, Вс в 17:00
Завтра в 17:00
14 июня в 17:00
от 30 за человека
Замок Мельник и виноградники Cв. Клары
Индивидуальная
10 часов
Замок Мельник и виноградники Cв. Клары
Начало: Около вашего отеля
«В мельницком замке, по которому определённо стоит побродить с местным гидом, есть свои энологи и сомелье»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Замок Карлштейн и Конепрусские пещеры
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Замок Карлштейн и Конепрусские пещеры
Начало: Около вашего отеля
«Итак, цель № 1 — замок Карлштейн, название которого связано с Карлом IV из XIV столетия»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Чешский Рай
Индивидуальная
10 часов
Чешский Рай
Начало: Около вашего отеля
«С этого и начинается нынешняя история роскошного Сихрова, захватывающие подробности которой обычно рассказывают во время экскурсии по замку»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Замки Конопиште и Чешский Штернберг
Индивидуальная
10 часов
Замки Конопиште и Чешский Штернберг
Начало: Около вашего отеля
«Замок Чешский Штернберк — их родовое гнездо с 1241 года»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Замок Карлштейн, замок Конопиште, Велкопоповицкий Козел
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Замок Карлштейн, замок Конопиште, Велкопоповицкий Козел
Начало: Около вашего отеля
«1365 был подписан акт приёма-сдачи и замок Карлштейн приступил к исполнению своих обязанностей»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Замок Орлик и Чешский Крумлов
Индивидуальная
12 часов
Замок Орлик и Чешский Крумлов
Начало: Около вашего отеля
«Замок Орлик «В стародавние времена над плоской-преплоской Землёй нависала небесная твердь»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Прага сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Прага сквозь века: путешествие по историческим сокровищам
Откройте для себя душу Праги, загадайте желание в магическом месте и восхититесь архитектурой столицы Чехии
Начало: в районе Королевского сада
«Вы увидите собор святого Вита, королевский дворец и храм Святого Георгия»
Сегодня в 09:30
10 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Кутна Гора и замок Штернберг
Индивидуальная
10 часов
Кутна Гора и замок Штернберг
Начало: Около вашего отеля
«В сегодняшнем Чешском Штернберке живёт потомок тех братьев — Зденек Филлип Мария Эммануэль Йиржи Игнатий Штернберк, и это лишь добавляет ощущений во время экскурсии по замку»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Замок Орлик и пивовар Козел - индивидуальная экскурсия
Индивидуальная
7 часов
Замок Орлик и пивовар Козел - индивидуальная экскурсия
Начало: По договорённости
«Замок Орлик и пивоварня Великопоповицкий Козел находятся недалеко от Праги»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 260 за всё до 3 чел.
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
Посетить охотничий замок Морицбург и оценить крепость-дворец на скале в сказочном городе Майсен
Начало: На Вацлавской площади
«Входные билеты оплачиваются дополнительно: замок Морицбург — 12/6 евро, фарфоровая мануфактура — 8 евро»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 240 за всё до 10 чел.
Семейное путешествие в Пардубице, Градец-Кралове и замок Кунетицка гора
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Семейное путешествие в Пардубице, Градец-Кралове и замок Кунетицка гора
«По соседству с пряничной избой высится большущий замок, когда-то служивший бойцом и защитником, а ныне демонстрирующий быт и нравы средневековья»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Житава и град Фридланд - секреты северной Чехии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Житава и град Фридланд - секреты северной Чехии
Место встречи трёх стран, замок у подножия Йизерских гор и история самого известного в мире чеха
«Старый град и замок Фридланд откроют вам быт чешской знати — это единственная резиденция в стране, где архитектура сохранилась в первозданном виде: до нас дошли все постройки от романской башни до элементов в стиле барокко и Ренессанса»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
351 за всё до 6 чел.
Моравский Крас и замок Леднице
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
Моравский Крас и замок Леднице
Начало: Вацлавская площадь, Прага
«Температура воздуха в пещере круглогодично около +8 Замок Леднице Замок Леднице — дворец рода Лихтенштейнов, расположен на юге Моравии в 50 км»
Расписание: апрель — октябрь; по вторникам в 7:00 (сбор в 6:45)
10 июня в 06:45
17 июня в 06:45
60 за человека
Замок Кршивоклат, Конепрусские пещеры и Святой Ян под Скалой
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Замок Кршивоклат, Конепрусские пещеры и Святой Ян под Скалой
«Далее путь лежит к замку в стиле мультяшного фэнтези»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Замок Емниште и пивовар Козел
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Замок Емниште и пивовар Козел
Начало: Вацлавская площадь, Прага
«Первая остановка путешествия — замок Емниште»
Расписание: По вторникам в 09:00 (сбор в 08:45)
11 июня в 08:45
18 июня в 08:45
35 за человека
Моравский крас и замок Пернштейн
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
Моравский крас и замок Пернштейн
Начало: Вацлавская площадь, Прага
«Температура воздуха в пещере круглогодично около +8 Замок Перштейн Замок Перштейн, прозванный «Мраморный» — фамильное гнездо моравско-чешского аристократического рода Перштейнов, которое находится в 40 км»
Расписание: апрель — октябрь; во вторник и пятницу в 7:00 (сбор в 6:45)
11 июня в 06:45
14 июня в 06:45
60 за человека
Кутна Гора, Часлав и замок Жлебы
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Кутна Гора, Часлав и замок Жлебы
«Бестелесные фантомы времени живут в полуразрушенных замках, огромных дворцах и деревенских усадьбах»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
Смешанная: автомобильная и пешеходная
«Во второй половине экскурсии вы отправитесь в самый посещаемый замок страны - Глубока-над-Влтавой»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника в 09:00
375 за экскурсию
Кутна Гора и крепость Чешский Штернберк
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Кутна Гора и крепость Чешский Штернберк
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Замок Чешский Штернберк не работает по понедельникам. В апреле
«Замок Чешский Штернберк не работает по понедельникам»
Расписание: Ежедневно в 10:00
255 за экскурсию
Замок Карлштейн и заповедник Чешский крас
Индивидуальная
5 часов
Замок Карлштейн и заповедник Чешский крас
Начало: Ваш отель
«Прогуляемся по лесам и полям заповедника Чешский Крас и увидим Карлштейн — замок, который хранит больше загадок и тайн, чем любая другая крепость Чехии»
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Яромержице, Вранов и Тельч
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Яромержице, Вранов и Тельч
Начало: Около вашего отеля
«Ему и приписываются авторские права на Врановский замок»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Изысканная Прага: замок Троя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Изысканная Прага: замок Троя
Восхититься фресками пражского Версаля, раскрыть прошлое элегантного дворца и погулять по саду
Начало: Замок Троя
«В Тройском замке — венце чешского барокко — вы рассмотрите роскошную фреску на стенах и сводчатых потолках, большая часть которых поддерживает античную тему Парадной лестницы»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
118 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    26 мая 2024
    Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
    Всё было супер! Олег просто класс! Нам понравилось, очень! Большое спасибо! Шамиль и Лидия.
  • T
    Tatjana
    2 мая 2024
    Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
    Посетили с Дариной сказочный городок Чешски Крумлов и замок Глубока над Влтавой. Очень красивый средневековый городок! Замок Глубока просто прекрасен,
    читать дальше

    не похож на другие замки. История «обитателей» замка так же очень интересна и разнообразна. Дарина - просто отличный гид! Кладезь знаний! Информация преподносится в интересной и усваиваемой форме. Дарина просто увлекает историей и событиями, происходящими в древности. Ощущение, будто она знает всё! Как из истории, так и из настоящего Чехии. Она знает то, что даже не входит в её экскурсии. Очень доброжелательная, дружелюбная, эрудированная, легка в общении. Я и моя 10-летняя дочь провели с Дариной несколько дней. Это были незабываемые, очень насыщенные дни! Мы очарованы Прагой, очарованы средневековым городом Чешски Крумлов! Очарованы знаниями Дарины и её желанием делиться знаниями и историей Чехии. Недавно улетели из Чехии, но уже планируем следующее путешествие, которое проведем обязательно с Дариной! С ней не нужно беспокоится ни о чём. Всё чётко организовано. В Чехии - только с Дариной! Это лучший гид, с которым я познакомилась. Всем очень рекомендую. Профессионал и просто добрый, искренний и обаятельный человек! Спасибо, Дарина, за наше прекрасное, незабываемое, совместное приключение 🙏🏻!

  • Н
    Наталья
    1 мая 2024
    По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
    Супер! Нам очень понравилось. Всем рекомендую.
  • I
    Igor
    30 апреля 2024
    Пражский Град и сказочные Градчаны
    Градчаны это часть Праги очень богатая историей, которую было бы трудно понять без хорошего гида. И Наталья полностью оправдала наши
    читать дальше

    надежды. Она дала много интересной информации связанной со строениями и с людьми которые жили в разные века, не нагружая нас а ведя беседу интерактивно. Очень понравилось и очень рекомендуем! Предложение: Экскурсия не включает посещение внутренних помещений. Я бы добавил как опцию посещение Лоретто, за дополнительное время деньги. Спасибо.

  • О
    Ольга
    27 апреля 2024
    Из Праги - в Кутну-Гору: сокровища королевства
    Большое спасибо Алексу за экскурсию! День получился очень насыщенным и познавательным. Алекс заражает своим энтузиастом и хорошим настроением. Мы получили
    читать дальше

    ответы на все свои вопросы и даже больше при этом формат экскурсии это скорее дружеская беседа а не скучное перечисление исторических фактов!

  • V
    Vladimir
    23 апреля 2024
    По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
    Интересная и хорошо спланированная экскурсия, остались очень довольны!
  • А
    Арик
    20 апреля 2024
    Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
    19 апреля 2024 года мы присоединились к экскурсии в замок Глубока- над-Влатвой и в город Крумлов- чешский через фирму Tripster. Сразу
    читать дальше

    при заказе получаешь имя экскурсовода и возможность переписки онлайн. С Ксенией я переписывался за неделю до приезда выясняя условия и возможности изменения даты экскурсии.. заморочил ей голову разными датами и вопросами,но она каждый раз отвечала вежливо и конкретно - в результате я пришёл к выводу, что с экскурсоводом нам повезло.. У памятника Вацлава на коне мы были утром ровно в назначенное время - Ксении не было. Зато ко мне подошёл молодой человек в войлочной треуголке и назвал меня по имени… А где Ксения?- недоверчиво спросил я.. "Ксения - это я"- твёрдо ответил он.. Это был Алекс! Театр одного актера - так бы я назвал то,что было дальше- спектакль длился почти 10 часов. Алекс рассказал, вернее "исполнил в лицах" историю Чехии за последние 1000 лет … по 100 лет а час! И ожили люди, о которых ты слышал мельком или вообще никогда не слышал… встали перед тобой, обрели кровь и плоть и ты как будто увидел их на расстоянии вытянутой руки… Замок Глубока- над - Влатвой построенный в 13 веке.. Замок двух Элионор.. Первая - в 17 веке хотела безуспешно родить мужу ребенка, прослышала, что молоко волчиц способствует возможности забеременеть. Княгиня пила молоко, и то ли оно помогло, то ли природа сжалилась, но в 41 год она подарила супругу сына, что в те времена казалось возможным только благодаря чуду или колдовству. Ее называли не иначе как "принцесса вампиров." Инициатором последней реконструкции замка была следующая Элеонора - Лихтенштейн, жена Адольфа II Шварценберг в 19 веке.. Замок удивительный - как дорогая инкрустированная шкатулка наполнен прекрасными картинами, древней мебелью ручной работы, предметами роскоши прошлых веков, одной из богатейших коллекцией оружия 17-18 веков и коллекцией ковров и габеленов той же эпохи… все это - внутри икрустированных деревом стен, витражей, потолков от которых не оторвать взгляд … выходишь оттуда и должен перевести дух после такого погружения в роскошь и историю прошлых веков.. Вдруг понял,кто такой Карл 4. При правлении Карла IV чешское королевство прожило свой «золотой век», а Прага стала политическим экономическим и культурным центром Европы и, в конечном итоге, столицей Священной Римской империи… Карл 6 -последний король Габсбургов по мужской линии,который забрал к себе сына первой Элеоноры в 17 веке… а сын тоже вампир? История Крумлова Чешского поражает! А его виды просто нереальны! Город расположен на обоих берегах Влтавы, образующей в этом месте крутую излучину. Первое документальное упоминание о замке Крумлов датируется 1240 годом. Первоначально городом владел феодальный род Витковичей из Крумлова, а затем родственный ему род Витковичей из Рожмберка (Розенберги). Розенберги (по-чешски — Rožmberkové, Рожмберки) владели Крумловом с 1302 года около 300 лет! А это место осталось неизменным почти 800 лет! 800 лет без изменений??! Все это переплелось в спектакле- рассказе Алекса -" Гитлер, Кальтенбрунрер, продавцы соли в Крумлове, деревня Табор,названная в честь горы Тавор в Израиле, бронированные телеги Яна Жишки, жизнь и смерть Яна Гуса, Жанна Д'Арк,художник из Крумлова Эгон Шиле, Михаил Ширвинд, Певец Шевчук солист группы ДДТ и ещё и ещё- все,что встречалось по дороге вдруг становилось частью исторического спектакля с живыми декорациями из окна комфортабельного мини автобуса… И ты почти теряешь чувство реальности и сам уже споришь с Алексом по поводу событий,людей и дат… Но его трудно переспорить- он знает все об этом крае, его истории … Спасибо огромное,Алекс, за Ваше представление! Запомнилось все! С удовольствием желаем себе встретиться ещё! Арик

    19 апреля 2024 года мы присоединились к экскурсии в замок Глубока- над-Влатвой и в город Крумлов- чешский через фирму Tripster19 апреля 2024 года мы присоединились к экскурсии в замок Глубока- над-Влатвой и в город Крумлов- чешский через фирму Tripster
  • М
    Марианна
    19 апреля 2024
    Из Праги - в Кутну-Гору: сокровища королевства
    Спасибо Алексу за великолепную экскурсию. За рассказ,объяснение, подход к ситуации. И просто очень очень интересный человек. Всего наилучшего и побольше туристов. В наше нелёгкое время.
  • Г
    Геннадий
    17 апреля 2024
    Весь Пражский Град
    Экскурсия понравилась, гид умничка. Но… ТРИПСТЕР - вы шкуродёры!!! Забирать 35% (53 евро) комиссии от общей стоимости экскурсии (150 евро) это верх наглости!!! Ваша
    читать дальше

    бизнес модель - содрать с клиента 3 шкуры один раз, а потом вам уже не важно, что о вас думают ваши клиенты!!! Сразу после Праги был в Дрездене и заказывал гида уже через другие сайты. Обязательно разошлю всем своим друзьям свой отзыв, чтобы не пользовались вашими услугами.

  • Б
    Бахыт
    17 апреля 2024
    Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО
    Здравствуйте, экскурсия очень понравилась. Чешский Крумлов и Замок Глубокая. Красивое место, повезло с погодой. Николай очень эрудированный гид, хорошо знает
    читать дальше

    историю Чехии. Чувствуется, постоянно пополняет свои знания. Гид в Замке, в отличие от Николая, был поверхностным. Выехали и приехали по расписанию

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Дворцы, замки и особняки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
  2. Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
  3. Чешский Крумлов. Красота за пределами Праги
  4. Кутна гора, замок Штернберг и знаменитая Костнице
  5. Весь Пражский Град
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 54 экскурсии от 30 до 400 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 824 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 54 экскурсии на 2024 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 824 ⭐ отзыва, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам