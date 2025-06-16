Водная прогулка
Атмосферная прогулка на яхте - из Бара
Поймать ветер, момент и вкус морской свободы
Начало: В марине Бара
Завтра в 08:00
23 июл в 08:00
€350 за всё до 6 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 7 чел.
Южные контрасты: Бар и Улцинь
Авто-путешествие в старинные города на стыке Запада и Востока - уникальное наследие и дух прошлого
Завтра в 08:00
23 июл в 08:00
€158
€210 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Старый Бар: древний город среди вечных гор
Прогуляться по удивительно красивым улочкам города-крепости и погрузиться в его историю
Начало: В Старом Баре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€70 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий16 июня 2025Яхта в хорошем состоянии, владельцы быстро отвечают, предоставляют всю нужную информацию. Отлично покатались!
Ответы на вопросы от путешественников по Бару в категории «Можно с детьми»
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