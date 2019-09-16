19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Наша комфортабельная одиннадцатиметровая яхта «Bavaria34» имеет просторный кокпит (место на палубе, где удобно расположиться с едой и напитками), 3 каюты, кухню с газовой плитой и гальюн (туалет).

Отдохнуть по-королевски

Яхта отчалит из Бара и поплывет в сторону города Петровац. Мы посетим Краличный пляж — любимый пляж королевы Милены. Со всех сторон он окружен высокими горами, поэтому попасть на него можно только по морю. Также мы осмотрим множество укромных бухточек, где местные жители собирают мидий, чтобы насладиться уединением и слиться с морской стихией, купаясь в чистейшей Адриатике.

На необитаемых островах

По желанию мы можем продлить прогулку на несколько часов и отправиться к прекрасным островам Катич и Святой Недели, расположенным в бухте Петроваца. Остров Святой Недели получил название в честь маленькой церкви, которая по преданию оберегает местных моряков. Рядом с островами мы встанем на якорь, искупаемся и вплавь доберемся до второго. Здесь по ступенькам поднимемся к церкви и позвоним в колокол. Затем мы можем отправиться до курорта Свети-Стефан — жемчужины и визитной карточки Черногории, которая с моря необычайно хороша! Здесь также возможна якорная стоянка с купанием.