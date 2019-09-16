19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Укромные бухты, необитаемые острова и купание в море во время якорных стоянок

Анна
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Анна – ваш гид
На нашей яхте вы совершите прогулку вдоль побережья Черногории.

Вы забудете обо всех проблемах — они просто растворятся в море! Вас ждут незабываемые впечатления, полное единение с природой, море, солнце, ветерок и легкие соленые брызги в лицо.

И, конечно же, прекрасные фотографии и шикарный ровный загар!
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На кораблике
Продолжительность 4 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча в марине города Бар
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У этой экскурсии19 отзывов
4.79
Морская прогулка под парусом в Черногории
Морская прогулка под парусом в Черногории

Что вас ожидает

Наша комфортабельная одиннадцатиметровая яхта «Bavaria34» имеет просторный кокпит (место на палубе, где удобно расположиться с едой и напитками), 3 каюты, кухню с газовой плитой и гальюн (туалет).

Отдохнуть по-королевски
Яхта отчалит из Бара и поплывет в сторону города Петровац. Мы посетим Краличный пляж — любимый пляж королевы Милены. Со всех сторон он окружен высокими горами, поэтому попасть на него можно только по морю. Также мы осмотрим множество укромных бухточек, где местные жители собирают мидий, чтобы насладиться уединением и слиться с морской стихией, купаясь в чистейшей Адриатике.

На необитаемых островах
По желанию мы можем продлить прогулку на несколько часов и отправиться к прекрасным островам Катич и Святой Недели, расположенным в бухте Петроваца. Остров Святой Недели получил название в честь маленькой церкви, которая по преданию оберегает местных моряков. Рядом с островами мы встанем на якорь, искупаемся и вплавь доберемся до второго. Здесь по ступенькам поднимемся к церкви и позвоним в колокол. Затем мы можем отправиться до курорта Свети-Стефан — жемчужины и визитной карточки Черногории, которая с моря необычайно хороша! Здесь также возможна якорная стоянка с купанием.

Организационные детали

  • Стоимость за расширенный вариант экскурсии (9 часов) с посещением необитаемых островов бухты Петроваца и курорта Свети-Стефан составит 350 евро. О своем желании продлить экскурсию сообщите, пожалуйста, заранее в переписке.
  • В стоимость экскурсии входит аренда лодки «Bavaria 34», топливо, услуги шкипера.
  • Вы также можете взять с собой любую еду и напитки.
  • Пожалуйста, не забудьте паспорта, крем от загара и головные уборы. В открытом море солнце очень активное!
  • Прогулку можно начать утром, а можно ближе к закату, чтобы насладиться закатной морской романтикой и почувствовать трепет парусов на ветру.
Морская прогулка под парусом в Черногории
Морская прогулка под парусом в Черногории
Морская прогулка под парусом в Черногории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в марине города Бар.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Привет. Меня зовут Анна. Я с семьей живу в Черногории уже три года. Раньше мы жили в Перми и у нас была своя фирма по продаже охранно-пожарного оборудования. Любимым хобби был парусный спорт. В один прекрасный день мы решили хобби сделать любимым делом. И теперь мы в Черногории, и у нас есть своя парусная яхта Bavaria34. Мой муж - шкипер от Бога. И мы с удовольствием поделимся с людьми счастьем хождения по морю и ощущением необычайной свободы под парусами.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась. Понравилось все! Капитану особый респект за интересную и познавательную информацию!
15 сентября 2019
Наивеликолепнейшая прогулка! Спасибо!
9 сентября 2019
Были на экскурсии с тремя детьми. Гид ничего не рассказывал. Только называл наименования мест. Задали пару вопросов, ответил, что и сами можем в интернете почитать, если интересно. Взяли на яхту еду для детей, так как взяли экскурсию в расширенном варианте (на 9 часов), то есть фактически на целый день. Единственное, что мы слышали от гида - ой, упала крошка на палубу, ой не давайте детям воду, а то они ее разольют, ой не пускайте детей вниз, а то они там намусорят. У вас не семья, а жесть - как можно иметь трех детей?? Когда платишь 350 евро за экскурсию, хочется нормальной комфортной атмосферы. Ничего интересного не узнали, все время были в напряжении, удовольствия никакого. Гид был предельно бестактен. Были рады, когда все закончилось. Наверно, хотели бы рекомендовать указать в описании экскурсии, что с детьми нельзя, раз у капитана такое отношение к маленьким людям. Не порекомендуем никому.
27 августа 2019
Прекрасный день, великолепная погода красивая яхта и опытный капитан!!! Хотя морская прогулка продолжалась всего 4 часа мы успели проплыть вдоль Черногорского практически дикого побережья ( в этом есть своя прелесть) и прийти на краличный пляж королевы Милены! Место очень красивое и незабываемое! Капитан яхты Денис кроме того что знал отлично своё дело оказался прекрасным рассказчиком, знающим историю Черногории и всяческих легенд, связанных с этой страной! Мы прекрасно провели время, очень хорошо отдохнули , узнали много необычного! Рекомендую всем! Денису спасибо огромное за организацию и безопасность! Виталий.
24 августа 2019
Спасибо за прекрасный день!
19 августа 2019
Отличная экскурсия, очень красивые виды.Всё очень понравилось.спасибо.
12 августа 2019
Прекрасная прогулка под парусами вдоль курортного побережья Черногории. Мое личное мнение, знакомиться с пляжами намного приятнее находясь на яхте, нежели перемещаясь в пробках по суше. Денис очень душевный человек, прекрасный рассказчик и профессиональный капитан. Всем рекомендую!!!
Олеся
12 августа 2019
Прогулка на яхте оказалась самым расслабленным днём нашего путешествия. Денис отличный собеседник, капитан. Рассказал много интересных и полезных фактов о Черногории, а когда возвращались в Бар, показал прекрасный закат в море, это было просто прекрасно!
8 августа 2019
Отлично!
8 августа 2019
Прекрасная прогулка по морю. Денис прекрасный шкипер и интересный собеседник. А закат на море - это нечто невероятное. Очень рекомендуем для хорошего отдыха и смены обстановки
Ещё 9 отзывов

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