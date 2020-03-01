Экскурсии по пригородам Бара

Что вас ожидает

Улцинь, Ада Бояна и «Велика плажа»

Улцинь — самый южный город Черногории, расположенный неподалеку от границы с Албанией. Вы услышите его богатую историю, посетите древнюю крепость и узнаете о местных обычаях. А еще исследуете живописный остров Ада Бояна, погуляете по самому протяженному в Черногории песчаному пляжу «Велика плажа» и, если позволит погода, искупаетесь в чистейшем открытом море.

Черногория изнутри

Вы заедете в местные поселки Добра Вода и Валданос-гора и заглянете на колоритные рынки. Кроме того, посетите рыбный ресторан на берегу реки, где готовят вкуснейшую чорбу и жарят свежую рыбу на углях. Завершится экскурсия изучением храма Святого Владимира, интерьеры которого расписаны русскими художниками.