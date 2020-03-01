Экскурсии по пригородам Бара

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Старинная крепость, исторические поселения, оливковые рощи и песчаные пляжи за один день

Vladimir
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Vladimir – ваш гид
В южной части Черногории совершенно особый уклад жизни, отличный от других регионов страны.

Вы познакомитесь с местными традициями, историей и культурой, насладитесь живописными приморскими пейзажами и раскроете секреты производства оливкового масла и вина.
€90
81 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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Улцинь и его живописные окрестности
Улцинь и его живописные окрестности

Что вас ожидает

Улцинь, Ада Бояна и «Велика плажа»
Улцинь — самый южный город Черногории, расположенный неподалеку от границы с Албанией. Вы услышите его богатую историю, посетите древнюю крепость и узнаете о местных обычаях. А еще исследуете живописный остров Ада Бояна, погуляете по самому протяженному в Черногории песчаному пляжу «Велика плажа» и, если позволит погода, искупаетесь в чистейшем открытом море.

Черногория изнутри
Вы заедете в местные поселки Добра Вода и Валданос-гора и заглянете на колоритные рынки. Кроме того, посетите рыбный ресторан на берегу реки, где готовят вкуснейшую чорбу и жарят свежую рыбу на углях. Завершится экскурсия изучением храма Святого Владимира, интерьеры которого расписаны русскими художниками.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на универсале Ауди А
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Я также могу забрать вас из других городов Черногории. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Улцинь и его живописные окрестности
Улцинь и его живописные окрестности
Улцинь и его живописные окрестности
Улцинь и его живописные окрестности
Улцинь и его живописные окрестности
Улцинь и его живописные окрестности
Улцинь и его живописные окрестности
Улцинь и его живописные окрестности
Улцинь и его живописные окрестности
Улцинь и его живописные окрестности
Улцинь и его живописные окрестности
Улцинь и его живописные окрестности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Vladimir
Vladimir
Меня зовут Владимир, я живу в городе Бар. Объехав всю Черногорию, влюбился в разнообразие и красоту ее природы. Также заинтересовался историей этих мест: много времени провел в музеях, старинных городах, монастырях и поселениях. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и впечатлениями!
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