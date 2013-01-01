Каждый день. Время отправления 07:00 +\- 1 час по желанию туристов

Путь к монастырю Острог проходит по живописной дороге вдоль морского побережья, Скадарского озера и окраиной столицы г. Подгорица. Монастырь расположен в центральной части государства над долиной р. Зета на высоте около 900м над уровнем моря.
Монастырский комплекс состоит из верхнего и нижнего монастырей. Верхний монастырь, основанный во второй половине XVII века митрополитом Стояном Йованович после смерти своей, провозглашённый святым и получивший имя Василия Острожского, высечен в скалах и будто нависает в воздухе. Нижний монастырь, изначально основанный в середине XIX века, построен для паломников, прибывающих из разных уголков Балкан.
Во второй половине дня после запланированной остановки на обед мы отправимся в столицу Черногории г. Подгорица. Именно здесь расположен кафедральный храм Черногории. Его основание было заложено в 1993г, а освящение прошло лишь в 2013г.
За долгие годы строительства этот храм обрел не только внешне грациозные черты, но и богатое внутреннее убранство. Его купола венчает 7 позолоченных крестов. Интересно, что 17 колоколов отливалось в Воронеже и один из них, весом в 11 тонн, является рекордсменом на Балканах. Главная люстра диаметром 9 метров и весом в 1 200 килограммов является самой большой в Европе, а сделана она в г. Львов.
Цены на экскурсию
Для группы 1-4 человек
Святыни Черногории (Стандарт)
€150
Святыни Черногории (Эконом)
€15
Ответы на вопросы
Что входит
В полную стоимость экскурсии (Стандарт) входит:
Поездка на туристическом автобусе с кондиционером
Топливный сбор
Такса монастырского комплекса "Острог"
Подъем к верхнему комплексу на микроавтобусе
Обед
Услуги русскоязычного гида
Страховка (действует только во время нахождения в экскурсионном автобусе)
Страховка от позднего возврата
В Эконом стоимость экскурсии (15 Евро) входит:
Поездка на туристическом автобусе с кондиционером
Услуги русскоязычного гида
Страховка (действует только во время нахождения в экскурсионном автобусе)
Что не входит
Для билета Стандарт дополнительно оплачивается:
Страховка от не выезда 3 Евро (по желанию)
Для билета Эконом дополнительно оплачивается:
Топливный сбор - 3 Евро (обязательно для взрослых и детей старше 14 лет)
Такса монастырского комплекса "Острог" - 1 Евро (обязательно)
Подъем к верхнему комплексу на микроавтобусе - 2 Евро (по желанию)
Обед - 15 Евро (по желанию)
Страховка от позднего возврата - 2 Евро (по желанию)
Страховка от не выезда 3 Евро (по желанию)
Где начинаем и завершаем
Начало: Старт от любого места проживания туристов в Будве
Завершение: Возврат к любому месту проживания туристов в Будве
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время отправления 07:00 +\- 1 час по желанию туристов
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.