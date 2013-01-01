Каждый день. Время отправления 07:00 +\- 1 час по желанию туристов

Экскурсия к одной из главных святынь Черногории, объекту массового паломничества верующих разных конфессий.



Благодаря своей популярности, экскурсия проводится ежедневно.



На этой экскурсии Вы ознакомитесь с возникновением христианства в Черногории, услышите об истории монастырей и народных обычаях этого небольшого государства.