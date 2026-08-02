86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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По Скадарскому озеру с черногорцем

Знакомство с природой и традициями одного из самых живописных регионов страны
Я вырос в тихой красивой деревушке на Скадарском озере, поэтому местные красоты изучил вдоль и поперёк. В путешествии с радостью покажу вам свою родную землю и познакомлю с её традиционной жизнью.

Вы полюбуетесь крупнейшим балканским озером, прочувствуете колорит маленьких деревушек, искупаетесь в горном источнике и узнаете Черногорию такой, какая она есть.
5
165 отзывов
По Скадарскому озеру с черногорцем
По Скадарскому озеру с черногорцем
По Скадарскому озеру с черногорцем

Описание экскурсии

Красоты природы Монтенегро

Вам предстоит полюбоваться заповедными черногорскими пейзажами и местами, где редко бывают туристы. Вы сделаете фотографии Будванской Ривьеры с лучшего ракурса, искупаетесь в прохладных водах горного источника и насладитесь тишиной самобытного региона Црмничка нахия. И конечно, увидите истинное сокровище Черногории — Скадарское озеро. Здесь, у устья реки Црноевича, можно совершить небольшой круиз по озеру на катере.

Атмосферные деревни и аутентичные традиции

В регионе Црмничка нахия вы понаблюдаете за повседневной жизнью черногорцев в двух крошечных уютных деревушках Граджани и Радомир и познакомитесь с традициями местного виноделия на виноградниках Липовац. Затем вы отправитесь в деревушку Комарно (по дороге также заедем в православный женский монастырь), где побываете в гостях в старом черногорском доме. Вас ждёт обед с традиционными блюдами и знакомство с бытом и культурой местного населения. В конце путешествия вы окажетесь в ещё одном дивном месте на берегу озера — утопающем в зелени городке Вирпазар.

Организационные детали

  • Я заберу вас из Будвы, Бечичи, Рафаиловичи от места вашего проживания и отвезу обратно
  • Транспортные расходы и прохладительные напитки в машине включены в стоимость. Я могу вас забрать из других мест за дополнительную плату.
Дополнительно оплачиваются:
  • билеты в Национальный парк — €5 за чел.
  • прогулка на катере — от €60 за 40 мин.
  • дегустация вина — €5 за чел.
  • обед — €18–25 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 902 туристов
Я черногорец и хочу, чтобы вы увидели мою страну глазами не иностранного гида, а местного жителя. С удовольствием покажу красивые и необычные места, где редко бывают туристы. Я очень люблю свою землю и всегда рад её гостям!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 165 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Настя
самые положительные и яркие впечатления от экскурсии. Та самая аутентичная, красившая, вкусная, удивительная Черногория. Рекомендую обращаться к Владимиру, знающему бесконечно про Истрию, географию. Хвала, Владимир!
самые положительные и яркие впечатления от экскурсии. Та самая аутентичная, красившая, вкусная, удивительная Черногория. Рекомендую обращаться
самые положительные и яркие впечатления от экскурсии. Та самая аутентичная, красившая, вкусная, удивительная Черногория. Рекомендую обращаться
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Ирина
Очень понравилась экскурсия, однозначно, рекомендуем! Красивые пейзажи и хороший рассказ. Гид ответил на все наши вопросы и показал несколько дополнительных прекрасных мест! 💕
Очень понравилась экскурсия, однозначно, рекомендуем! Красивые пейзажи и хороший рассказ. Гид ответил на все наши вопросы
Очень понравилась экскурсия, однозначно, рекомендуем! Красивые пейзажи и хороший рассказ. Гид ответил на все наши вопросы
Очень понравилась экскурсия, однозначно, рекомендуем! Красивые пейзажи и хороший рассказ. Гид ответил на все наши вопросы
Очень понравилась экскурсия, однозначно, рекомендуем! Красивые пейзажи и хороший рассказ. Гид ответил на все наши вопросы
Очень понравилась экскурсия, однозначно, рекомендуем! Красивые пейзажи и хороший рассказ. Гид ответил на все наши вопросы
Очень понравилась экскурсия, однозначно, рекомендуем! Красивые пейзажи и хороший рассказ. Гид ответил на все наши вопросы
Очень понравилась экскурсия, однозначно, рекомендуем! Красивые пейзажи и хороший рассказ. Гид ответил на все наши вопросы
Очень понравилась экскурсия, однозначно, рекомендуем! Красивые пейзажи и хороший рассказ. Гид ответил на все наши вопросы+1
Очень понравилась экскурсия, однозначно, рекомендуем! Красивые пейзажи и хороший рассказ. Гид ответил на все наши вопросы
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N
все было отлично, Владимир - отличный гид, с радостью съездим на экскурсию снова. виды и природа в нашем путешествии были прекрасные!
все было отлично, Владимир - отличный гид, с радостью съездим на экскурсию снова. виды и природа в нашем путешествии были прекрасные!
все было отлично, Владимир - отличный гид, с радостью съездим на экскурсию снова. виды и природа в нашем путешествии были прекрасные!
все было отлично, Владимир - отличный гид, с радостью съездим на экскурсию снова. виды и природа в нашем путешествии были прекрасные!
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Н
Получили от экскурсии необычайные впечатления, полный восторг! Владимир показал очень аутентичные места, жизнь черногорских деревень! А также самые красивые видовые места, где от красоты мест захватывает дух. Экскурсия очень замечательно выстроена, не спешили и наслаждались поездкой. Спасибо огромное! Однозначно рекомендую!
Получили от экскурсии необычайные впечатления, полный восторг! Владимир показал очень аутентичные места, жизнь черногорских деревень! А
Получили от экскурсии необычайные впечатления, полный восторг! Владимир показал очень аутентичные места, жизнь черногорских деревень! А
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А
Поездка на Скадарское озеро с Владимиром стала одним из самых красивых моментов нашего путешествия по Черногории! Озеро огромное, спокойное, а вокруг — горы, будто нарисованные. Мы взяли прогулку на лодке:
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проплывали мимо зарослей кувшинок, видели цапель и бакланов — будто попали в настоящий природный заповедник. Очаровательный гид Владимир много рассказывал про жизнь и быт местных жителей, заехали на винодельню. Продегустировали вино. После прогулки зашли в маленькую таверну на берегу озера. Если будете в Черногории — рекомендую Владимира как замечательного гида.

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И
Озеро прекрасно оч много птиц видели включая пеликанов, сижу с определителем Балкан и структурирую все,что увидела. Благодаря Владимиру сделала огромное количество видовых фотографий с разных точек отдельное спасибо за посещение монастырей
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