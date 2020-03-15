86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с природой и традициями одного из самых живописных регионов страны

Владимир
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Владимир – ваш гид
Я вырос в тихой красивой деревушке на Скадарском озере, поэтому местные красоты изучил вдоль и поперёк.

В путешествии с радостью покажу вам свою родную землю и познакомлю с её традиционной жизнью.

Вы полюбуетесь крупнейшим балканским озером, прочувствуете колорит маленьких деревушек, искупаетесь в горном источнике и узнаете Черногорию такой, какая она есть.
138 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии86 отзывов
4.94
По Скадарскому озеру с черногорцем
По Скадарскому озеру с черногорцем

Что вас ожидает

Красоты природы Монтенегро
Вам предстоит полюбоваться заповедными черногорскими пейзажами и местами, где редко бывают туристы. Вы сделаете фотографии Будванской Ривьеры с лучшего ракурса, искупаетесь в прохладных водах горного источника и насладитесь тишиной самобытного региона Црмничка нахия. И конечно, увидите истинное сокровище Черногории — Скадарское озеро. Здесь, у устья реки Црноевича, можно совершить небольшой круиз по озеру на катере.

Атмосферные деревни и аутентичные традиции
В регионе Црмничка нахия вы понаблюдаете за повседневной жизнью черногорцев в двух крошечных уютных деревушках Граджани и Радомир и познакомитесь с традициями местного виноделия на виноградниках Липовац. Затем вы отправитесь в деревушку Комарно (по дороге также заедем в православный женский монастырь), где побываете в гостях в старом черногорском доме. Вас ждёт обед с традиционными блюдами и знакомство с бытом и культурой местного населения. В конце путешествия вы окажетесь в ещё одном дивном месте на берегу озера — утопающем в зелени городке Вирпазар.

Организационные детали

  • Я заберу вас из Будвы, Бечичи, Рафаиловичи от места вашего проживания и отвезу обратно
  • Транспортные расходы и прохладительные напитки в машине включены в стоимость. Я могу вас забрать из других мест за дополнительную плату.
  • Дополнительно оплачиваются: билеты в Национальный парк (4€/чел), прогулка на катере (от 25€/час за катер), дегустация вина (5€/чел.), обед
По Скадарскому озеру с черногорцем
По Скадарскому озеру с черногорцем
По Скадарскому озеру с черногорцем
По Скадарскому озеру с черногорцем
По Скадарскому озеру с черногорцем
По Скадарскому озеру с черногорцем
По Скадарскому озеру с черногорцем
По Скадарскому озеру с черногорцем
По Скадарскому озеру с черногорцем
По Скадарскому озеру с черногорцем
По Скадарскому озеру с черногорцем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир
Владимир
Я черногорец и хочу, чтобы вы увидели мою страну глазами не иностранного гида, а местного жителя. С удовольствием покажу красивые и необычные места, где редко бывают туристы. Я очень люблю свою землю и всегда рад её гостям!
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86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Здравствуйте! Поездка с Владимиром прошла на все 100%, спасибо большое Владимиру! Как и договаривались встретились в условном месте без опозданий, Владимиром были приготовлены для нас вода и салфетки. Во время поездки Владимир угощал конфетами и соком, и в конце подарил подарки, было очень приятно. Владимир отличный водитель, и отлично знает местность, дорогу и умеет делать остановки в самых фотографируемых местах, где получается отличные фото. Посетили все запланированные места, и поездка прошла все 6 часов. Природа Черногории супер! Рекомендую Владимира!!!
3 марта 2020
Я, мягко говоря, удивлена. Влад выкладывается на 200%, экскурсия долгая и не просто "тыканье пальцем" в места, которые все знают, с указанием исторических дат. Это много часов аутентичного погружения, удивительных видов и истории как страны, так и самого гида.
Возможно, будет тяжело с детьми, такое количество часов в пути даже для взрослого непростое мероприятие. Я была очень уставшая, но очень довольная.
Эта экскурсия - одна из лучших инвестиций в путешествии. Да и в жизни, наверное, - тоже.
18 февраля 2020
Весь этот день мы провели в ощущении, что попали в открытку. Потрясающая природа! Живописные виды, просто ошеломляющие! Владимир знает, где остановиться, чтобы полюбоваться, ему очень хочется делиться этой красотой. Вообще, он заботился о том, чтобы нам понравилось, говорил: "на время не смотрите, главное, чтобы вы были довольны". Экскурсия была несколько дольше, чем заявлено. Масса впечатлений: отсутствие цивилизации, застывшие во времени древние селения, дикая природа, это озеро, мы не ожидали, что оно такое масштабное! Я бы не рекомендовал эту экскурсию с детьми, много времени в машине, может быть утомительно. А для любителей природы, еще не тронутой цивилизацией, эта экскурсия просто находка!
12 января 2020
Это тот случай,когда реалии превзошли ожидания.ВладиМир показал не просто необычайное по красоте и величию озеро и горы вокруг.Он показал с любовью черногорца свой край,свою родину.Аутентичные деревеньки,камни покрытые мхом старых построек,звенящая тишина и безлюдье.Таинство монастырей.Безумно красивый закат с видом на Будванскую Ривьеру.Незабываемые впечатления на всю жизнь.И,о да,русский с мягким черногорским говором,это ещё одно очарование от увиденного и услышанного.Спасибо)))
9 января 2020
Если вы думаете, что знаете Черногорию, обычаи и быт этой замечательной страны, тогда вам точно сюда! Владимир "изнутри" покажет и расскажет, что такое настоящая, сохранившая свою первозданную красоту Черногория. Ощущение, что ты попал в прошлое, лет эдак на 300. Человек действительно любит и гордится своей Родиной и постарается передать эти ощущения вам. Не раздумывайте ни минуты. Да, и не забудьте фотоаппарат, потому-что на слово вам никто потом не поверит)) Хвала, Владимир!
20 ноября 2019
Владимир - прекрасный гид. Он знает такие тропы и горные дороги, по которым вас не провезет ни одно турагентство. Это совсем другие панорамы, удивительные старые деревни, озёра и водопады. Мы очень довольны экскурсией!
13 ноября 2019
Если бы можно было поставить 5+, то безусловно поставила бы 5+. Ездила на экскурсию с родителями и мы все в восторге от мест, которые увидели, и от Владимира, который действительно вкладывает душу, любит то, чем занимается, и любит свою страну ) Огромное спасибо!

Я весь день повторяла две фразы: «Спасибо» и «Как же красиво». Экскурсия с душой и местным колоритом). Мы увидели красивейшие виды на море и на Скадарское озеро, прокатились по озеру на лодке, прогулялись по Черногорскому саду, попробовали местные вина и мёд. Настоящая Черногорская сказка )

Рекомендуем всей семьёй )
4 ноября 2019
Огромное спасибо Владимиру за интересную экскурсию по Скадарскому заповеднику и озеру.
За одну экскурсию мы еще больше влючились в аутентичную Черногорскую красоту природы, увидели несколько деревень, которые сейчас практически необитаемые, побывали на огромном винограднике и познакомились с древними традициями виноделия
Красоты и величие Скадарского озера мы увидели со всех сторон.
К завершению нашей поездки мы посетили действующий женский (8 монахинь) и мужской (3 монаха) монастыри, ну а потом поезали в Будву.
Особо хочется отметить Владимира как прекрасного гида, знатока своего дела и отличного водителя, да и просто замечательного человека :-)
Жаль, что время пролетело так незаметно!
Ольга
4 ноября 2019
Это была прекраснейшая экскурсия! Владимир замечательный экскурсрвод, влюбленный в свою страну и показывающий ее великолепие гостям. Продуманный маршрут, захватывающие виды, чудесные люди и полное погружение в настоящую Черногорию. Остались очень светлые и приятные воспоминания о стране) И как писали ранее - устоять перед малиновым ликером оказалось невозможно))) Всем рекомендую.
28 октября 2019
Владимир показал нам самые красивые виды национального парка, был внимательным и заботливым гидом. Без его сопровождения именно как местного жителя очень трудно повторить такой интересный маршрут, погрузиться в национальный колорит. Экскурсия совсем не похожа на стандартную автобусную поездку для туристов. Нужно учитывать, что дорога будет непростой и не ожидать от национального парка супер комфортных условий, все-таки это выезд на природу.
Ещё 76 отзывов

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