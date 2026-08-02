86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я вырос в тихой красивой деревушке на Скадарском озере, поэтому местные красоты изучил вдоль и поперёк. В путешествии с радостью покажу вам свою родную землю и познакомлю с её традиционной жизнью. Вы полюбуетесь крупнейшим балканским озером, прочувствуете колорит маленьких деревушек, искупаетесь в горном источнике и узнаете Черногорию такой, какая она есть.

Описание экскурсии

Красоты природы Монтенегро

Вам предстоит полюбоваться заповедными черногорскими пейзажами и местами, где редко бывают туристы. Вы сделаете фотографии Будванской Ривьеры с лучшего ракурса, искупаетесь в прохладных водах горного источника и насладитесь тишиной самобытного региона Црмничка нахия. И конечно, увидите истинное сокровище Черногории — Скадарское озеро. Здесь, у устья реки Црноевича, можно совершить небольшой круиз по озеру на катере.

Атмосферные деревни и аутентичные традиции

В регионе Црмничка нахия вы понаблюдаете за повседневной жизнью черногорцев в двух крошечных уютных деревушках Граджани и Радомир и познакомитесь с традициями местного виноделия на виноградниках Липовац. Затем вы отправитесь в деревушку Комарно (по дороге также заедем в православный женский монастырь), где побываете в гостях в старом черногорском доме. Вас ждёт обед с традиционными блюдами и знакомство с бытом и культурой местного населения. В конце путешествия вы окажетесь в ещё одном дивном месте на берегу озера — утопающем в зелени городке Вирпазар.

Организационные детали

Я заберу вас из Будвы, Бечичи, Рафаиловичи от места вашего проживания и отвезу обратно

Транспортные расходы и прохладительные напитки в машине включены в стоимость. Я могу вас забрать из других мест за дополнительную плату.