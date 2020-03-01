Вадим проводит ещё 8 экскурсий

  1. Черногория
  2. Будва
  3. Экскурсии

  4. Зетский Афон. Островные монастыри Скадарского озера

Природа и история — автомобильное путешествие в национальный парк на самом большом озере Балкан

Вадим
Задать вопрос
Вадим – ваш гид
Вас ждет путешествие к самому большому озеру Балканского полуострова, к старинным монастырям на его островах.

Эта экскурсия — возможность познакомиться с нетронутой природой нашей страны, насладиться памятниками архитектуры и пообщаться с коренными обитателями этих мест.
110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Продолжительность 7.5 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Зетский Афон. Островные монастыри Скадарского озера
Зетский Афон. Островные монастыри Скадарского озера

Программа

  • Проехав вдоль побережья Будванской Ривьеры (с остановками на фотопаузы), мы через горный перевал прибудем к национальному парку “Скадарское озеро”. Это не только самое большое озеро на Балканах, но и один из крупнейших птичьих заповедников в Европе, поэтому его часто называют «Птичьим Раем».
  • Почти на каждом из множества озёрных островов в средние века были построены монастыри — отсюда ещё одно название озера — «Зетский Афон». Вы посетите два действующих монастыря Вранину (ХIII в.) и Ком (XV в.) и сможете пообщаться с их насельниками.
  • Также возможно посещение музея, посвященного Национальным паркам Черногории, и винного магазина.
  • Прогулка на катере позволит вам полностью насладиться открывающимися взору красотами под угощения гостеприимных хозяев.
  • Также представится возможность освежиться, искупавшись в прозрачной воде Скадарского озера.

Организационные детали

  • По согласованию с заказчиком возможны изменение в программе и согласование дополнительных маршрутов, а также посещение частных винных погребов. Также возможен обед в этно-ресторане на берегу озера (плата отдельно от 8 евро).
  • Стоимость учитывает только мои услуги гида по предложенной программе.
  • Дополнительно оплачивается транспорт: автомобиль с водителем (или минивен): 1-2чел. — 100 евро; 3-7 чел. — 120 евро; катер: 1 час — 30 евро.
Зетский Афон. Островные монастыри Скадарского озера
Зетский Афон. Островные монастыри Скадарского озера
Зетский Афон. Островные монастыри Скадарского озера
Зетский Афон. Островные монастыри Скадарского озера
Зетский Афон. Островные монастыри Скадарского озера
Зетский Афон. Островные монастыри Скадарского озера
Зетский Афон. Островные монастыри Скадарского озера
Зетский Афон. Островные монастыри Скадарского озера
Зетский Афон. Островные монастыри Скадарского озера
Зетский Афон. Островные монастыри Скадарского озера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Вадим
Вадим
Живу в Черногории. Лицензированный гид. Основатель турфирмы и первого в Черногории русскоязычного Паломнического общества. Предлагаю ответственное и качественное экскурсионное обслуживание индивидуальных туристов и групп. Увлекательные и познавательные авторские экскурсионные поездки по Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговине. Предлагаю Вам содержательные и осмысленные экскурсии. Возможно присоединение к мини группам. Яркие впечатления - в подарок! Рад вам круглый год!
Напишите мне

Вадим проводит ещё 8 экскурсий

Будва. Очарование Старого градаБудва. Очарование Старого градаБудва. Очарование Старого града
45 за экскурсию
1.5 часа
49 отзывов
Знакомство с наследием нескольких эпох на обзорной прогулке по древнему городу
В старых городах Черногории у каждого камня своя история, а в некоторых из них до сих пор кипит жизнь. Мы предлагаем вам совершить пешую экскурсию по её Старому граду Будвы. Вместе мы приоткроем страницы прошлого самого древнего города на юго-восточном побережье Адриатики.
Авто-экскурсия по самому южному фьорду ЕвропыАвто-экскурсия по самому южному фьорду ЕвропыАвто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
скидка10%
€120
108 за экскурсию
8 часов
По крупнейшей бухте Адриатики с заездом в Саввинский монастырь, Пераст, Котор и на остров Богородицы
Путешествие вдоль Боко-Которского залива не только подарит незабываемые средиземноморские пейзажи, но и передаст атмосферу античности региона, а также даст возможность прикоснуться к древнейшим святыням Черногории. На экскурсии я расскажу самое интересное о городах, которые мы посетим, и разбавлю факты старинными легендами края.
Черногорская гармонияЧерногорская гармонияЧерногорская гармония
скидка5%
€105
100 за экскурсию
8 часов
2 отзыва
Озера, водопады, реки, монастыри и частные хозяйства — самые красивые места страны в авто-туре
В Черногории контрасты местности гармонично переплетаются. В этом вы сами убедитесь во время нашего путешествия к потрясающим природным и историческим памятникам страны.
Тайны Старой Герцеговины. Северо-западная ЧерногорияТайны Старой Герцеговины. Северо-западная ЧерногорияТайны Старой Герцеговины. Северо-западная Черногория
300 за экскурсию
12 часов
Девственная природа и древние монастыри — авто-путешествие в исторический регион страны
Мы отправимся исследовать северо-западную Черногорию. Исторически этот регион называется Старая Герцеговина. Наш путь пройдет по одной из красивейших дорог в стране, с подъемом над Бока-Которской бухтой. Вас ждет знакомство с историей этих мест и посещение удивительных монастырей с похожей судьбой.
Цетинье. Сердце ЧерногорииЦетинье. Сердце ЧерногорииЦетинье. Сердце Черногории
185 за экскурсию
7 часов
1 отзыв
Исторические, духовные и гастрономические сокровища престольной столицы — автомобильное путешествие
Приглашаем вас в путешествие в сердце Черногории — город Цетинье — престольную столицу страны, основанную в 1482 году. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей Черногории, её становлении среди европейских государств, узнаете интересные факты о прошлом и настоящем. А также, побывав на дегустации, сможете составить представление о гастрономических особенностях страны.
Путешествие в Требинье — сердце Боснии и ГерцеговиныПутешествие в Требинье — сердце Боснии и ГерцеговиныПутешествие в Требинье — сердце Боснии и Герцеговины
150 за экскурсию
9 часов
Отправиться навстречу истории, храмам и вину прекрасной страны пососедству
Из Черногории рукой подать до ещё одного если не райского, то невероятно идилличного и прекрасного уголка — Боснии и Герцеговины. Вы полюбуетесь горными массивами на границе, увидите монастыри, в которых зарождалось христианство в этих краях. А после окажетесь в городе Требинье, где познаете его контрасты, истории прошлого и вкус местного вина.
Две столицы: Цетинье и Река ЦрноевичаДве столицы: Цетинье и Река ЦрноевичаДве столицы: Цетинье и Река Црноевича
скидка5%
€110
105 за экскурсию
8 часов
Историческое наследие и кулинарные традиции Черногории в авто-туре по живописным местам
В этой поездке вас ждет знакомство с прошлым и настоящим одной из столиц Черногории — городом Цетинье, с наследием небольшого городка Река Црноевича у подножия зеленых гор, а также с кулинарными традициями страны в окружении прекрасной природы.
Южные контрасты: Бар и УлциньЮжные контрасты: Бар и УлциньЮжные контрасты: Бар и Улцинь
скидка10%
€110
99 за экскурсию
11 часов
2 отзыва
Авто-путешествие в старинные города на стыке Запада и Востока — уникальное наследие и дух прошлого
Это путешествие пройдёт вдоль побережья от Будвы на юг страны, где на стыке Запада и Востока, христианской и исламской Черногорий расположены старинные города. Вы посетите их уникальные достопримечательности, проникнитесь духом прошлого и услышите много интересного.

Экскурсии по пригородам Будвы

По Скадарскому озеру с черногорцемПо Скадарскому озеру с черногорцемПо Скадарскому озеру с черногорцем
138 за экскурсию
6 часов
86 отзывов
Знакомство с природой и традициями одного из самых живописных регионов страны
Я вырос в тихой красивой деревушке на Скадарском озере, поэтому местные красоты изучил вдоль и поперёк. В путешествии с радостью покажу вам свою родную землю и познакомлю с её традиционной жизнью. Вы полюбуетесь крупнейшим балканским озером, прочувствуете колорит маленьких деревушек, искупаетесь в горном источнике и узнаете Черногорию такой, какая она есть.
Мини-Монтенегро турМини-Монтенегро турМини-Монтенегро тур
180 за экскурсию
7 часов
6 отзывов
Цетинье, Ловчен, Которская бухта, Негуши и Старый Котор: история и красоты страны на авто-экскурсии
Во время экскурсии вы посетите исторические и религиозные памятники Черногории, насладитесь природой и живописными видами различных мест, а также познакомитесь с культурой и традициями местных жителей.
Крепости БудвыКрепости БудвыКрепости Будвы
65 за экскурсию
4 часа
7 отзывов
Исторические памятники 19 века, пляжи и панорамные виды — автомобильный тур по окрестностям города
Вас ждет уникальная экскурсия по нетуристическим местам, которые познакомят вас с историей Будвы и позволят насладиться природой окрестных мест.
Заповедник Ловчен и святыни ЧерногорииЗаповедник Ловчен и святыни ЧерногорииЗаповедник Ловчен и святыни Черногории
108 за экскурсию
6 часов
47 отзывов
Горный серпантин, христианские реликвии и невероятные панорамы с высоты птичьего полета
Путешествие по древнему Цетинье, заповеднику Ловчен и колоритной деревне Негуши познакомит вас с главными природными сокровищами и историей Черногории. Вы посетите древний Цетинский монастырь с христианскими реликвиями, увидите всю страну с панорамной площадки на вершине горы, узнаете всё самое интересное о культуре Черногории и отведаете традиционные местные деликатесы.
Большое путешествие на север ЧерногорииБольшое путешествие на север ЧерногорииБольшое путешествие на север Черногории
скидка10%
€300
270 за экскурсию
10 часов
Каньон реки Тара, горные озера и перевалы, национальные парки и мост Джурджевича за один день
Северная часть Черногории покорит вас нетронутой природой, чистым воздухом, высокими горными пиками и глубокими каньонами. Вы насладитесь захватывающими видами с лучших смотровых площадок страны, искупаетесь в горных озерах и услышите самое интересное о местных традициях, истории и менталитете.
Монастыри Острог, Цетинье и город ПодгорицаМонастыри Острог, Цетинье и город ПодгорицаМонастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
190 за экскурсию
8 часов
23 отзыва
Путешествие на автомобиле по главным святыням Черногории и обзорная прогулка по столице
Во время экскурсии вы посетите две главные святыни страны — знаменитый монастырь Острог и монастырь Цетинье — и познакомитесь с крупнейшим по населению городом Черногории — Подгорица.

Выбирайте и другие экскурсии в Будве

Для детейКаньоныБечичиЦетиньеЛовченБарСо скидкойЗа городомДубровникПерастОбзорныеГорыНеобычные маршрутыНегушиИстория и архитектураОстрогСтарый городВ другой городГерцег-НовиГастрономическиеВсеСкадарское озероПодгорицаАлбанияКоторБоснияДурмиторПарк «Биоградская гора»Каньон реки ТараКоторская бухтаНа автомобилеЖаблякПивское озероТребиньеСвети-СтефанПешкомЦрноевичаИндивидуальные