Вадим проводит ещё 8 экскурсий

Цетинье. Сердце Черногории
Исторические, духовные и гастрономические сокровища престольной столицы — автомобильное путешествие
Приглашаем вас в путешествие в сердце Черногории — город Цетинье — престольную столицу страны, основанную в 1482 году. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей Черногории, её становлении среди европейских государств, узнаете интересные факты о прошлом и настоящем. А также, побывав на дегустации, сможете составить представление о гастрономических особенностях страны.