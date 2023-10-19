Приглашаю совершить лёгкую прогулку по вымощенной камнями древней дороге, которая по кругу огибает гору Свети Спас. По пути вам откроются шикарные панорамы на Будву и окрестности. Вы увидите остатки крепости Могрен, полюбуетесь островом святого Николы, двумя живописными заливами и сделаете потрясающие фото.

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Описание

Что вас ожидает

Дорога, по которой нам предстоит пройти, предположительно была построена ещё римлянами. По пути полюбуемся древними каменными постройками, и я расскажу вам историю этих мест. С высоты вы увидите два соседних залива — Увала Яз и Будванский, остров святого Николы, а также остатки крепости Могрен, с помощью которой войска Австро-Венгрии контролировали подходы к городу. Ну и, конечно же, сама Будва будет как на ладони.

Очароваться окружающими панорамами нам поможет ещё одна видовая площадка. С северной стороны горы перед нами предстанут соседние посёлки, а вдали можно будет рассмотреть город Тиват, его аэропорт и окрестные горы. Такие виды приведут в восторг любого!

Кому подойдёт маршрут

Поход подойдёт активным путешественникам без медицинских противопоказаний (взрослым и детям от 7 лет). Максимальный набор высоты — 210 м, суммарный — 416 м. Наш маршрут — кольцевой, в общей сложности предстоит преодолеть 7,5 км.

Организационные детали