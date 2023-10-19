Пройти по старинной дороге и увидеть два залива и крепость Могрен с высоты птичьего полёта
Вы увидите остатки крепости Могрен, полюбуетесь островом святого Николы, двумя живописными заливами и сделаете потрясающие фото.
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Описание
Что вас ожидает
Дорога, по которой нам предстоит пройти, предположительно была построена ещё римлянами. По пути полюбуемся древними каменными постройками, и я расскажу вам историю этих мест. С высоты вы увидите два соседних залива — Увала Яз и Будванский, остров святого Николы, а также остатки крепости Могрен, с помощью которой войска Австро-Венгрии контролировали подходы к городу. Ну и, конечно же, сама Будва будет как на ладони.
Очароваться окружающими панорамами нам поможет ещё одна видовая площадка. С северной стороны горы перед нами предстанут соседние посёлки, а вдали можно будет рассмотреть город Тиват, его аэропорт и окрестные горы. Такие виды приведут в восторг любого!
Кому подойдёт маршрут
Поход подойдёт активным путешественникам без медицинских противопоказаний (взрослым и детям от 7 лет). Максимальный набор высоты — 210 м, суммарный — 416 м. Наш маршрут — кольцевой, в общей сложности предстоит преодолеть 7,5 км.
Организационные детали
- В стоимость включено: сопровождение гида, свежесваренный чай/кофе на привале, групповая аптечка, фото с похода
- Возьмите с собой перекус, бутылку воды без газа (1,5 л), кружку, пакетик для мусора, влажные и сухие салфетки, пенку (по желанию), головной убор, дождевик, средства от насекомых и индивидуальную аптечку. Рекомендую надеть крепкую, разношенную и не натирающую мозолей обувь.
- По желанию могу организовать для вас полноценный обед на маршруте — €7/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади перед Старым городом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.