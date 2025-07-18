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Активности – экскурсии в Будве

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Будве на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
SUP-прогулки
Прогулки на каяках
3 часа
11 отзывов
Водная прогулка
К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
Путешествие вдоль побережья Будвы на каяке или сапе подарит вам уникальные впечатления. Насладитесь видами Старого города и живописными пещерами
Начало: На SUP - KAYAK - ME - TOURS
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€40 за человека
Винные дороги Черногории
На машине
6 часов
52 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Винные дороги Черногории» - путешествие в мир виноделия
Погрузитесь в атмосферу черногорских виноделен, насладитесь дегустацией и живописными видами
Начало: Будва
13 авг в 09:00
15 авг в 09:00
€257 за всё до 4 чел.
Фотосессия в летящем платье в Черногории
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 1 чел.
Фотосессия в летящем платье
Погрузись в атмосферу Черногории с фотосессией в летящем платье. Выбери локацию и получи незабываемые кадры на фоне морских пейзажей
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€190 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    18 июля 2025
    К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
    Очень понравилась экскурсия. Быстро научились плавать на каяке, поплавали с масками, все было супер! 🌊
    Очень понравилась экскурсия. Быстро научились плавать на каяке, поплавали с масками, все было супер! 🌊Очень понравилась экскурсия. Быстро научились плавать на каяке, поплавали с масками, все было супер! 🌊Очень понравилась экскурсия. Быстро научились плавать на каяке, поплавали с масками, все было супер! 🌊
  • Л
    Любовь
    18 июля 2025
    Винные дороги Черногории
    Были на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё очень понравилось. Очень деликатное присутствие
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    гида, без навязывания посещения каких-то определённых маршрутов, наши вкусы были учтены. Получили всё, что хотели, а также окунулись в современный быт и историческое прошлое страны. Спасибо! 🤩

    Были на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё оченьБыли на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё оченьБыли на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё оченьБыли на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё оченьБыли на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё оченьБыли на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё оченьБыли на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё оченьБыли на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё оченьБыли на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё оченьБыли на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё очень
  • П
    Петр
    12 июля 2025
    Винные дороги Черногории
    Побывали на экскурсии по винодельням с Александром - всё прошло отлично! Александр интересно и увлекательно рассказывал о различных винодельнях и
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    интересных фактах о стране и окружающих местах, всегда предлагал остановиться в живописных местах и сделать фото. Видно, что Александр профессионал, который искренне любит своё дело. Спасибо за замечательный опыт, однозначно рекомендуем!

    Побывали на экскурсии по винодельням с Александром - всё прошло отлично! Александр интересно и увлекательно рассказывалПобывали на экскурсии по винодельням с Александром - всё прошло отлично! Александр интересно и увлекательно рассказывалПобывали на экскурсии по винодельням с Александром - всё прошло отлично! Александр интересно и увлекательно рассказывал
  • А
    Александр
    8 июля 2025
    К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
    Это была одна из лучших моих экскурсий. Я новичок и абосолютно не умел кататься на каяке. Сергей доступно объяснил принцип и я смог доплыть до острова Св. Николая и обратно. Большое спасибо за это увлекательное путешествие!
  • С
    Сергей
    6 июля 2025
    К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
    Отличный заезд на каяках - в меру активный, с посещением пещер, купанием в скалистой бухте, прыжками в воду со скалы (по желанию, конечно). Спасибо организаторам, подробно объяснили, как грести, куда смотреть и что делать.
  • М
    Михаил
    2 июня 2025
    Винные дороги Черногории
    Спасибо большое Александру за отличную экскурсию, он показал нам такие потрясающие виды,от которых дух захватывает-картинка ожила)) Было очень интересно его
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    послушать. Благодаря Александру, мы познакомились с Черногорией в самом лучшем ракурсе. Огромное спасибо! А ещё, он отлично фотографирует, хотя сам этого не признаёт 😉

    Спасибо большое Александру за отличную экскурсию, он показал нам такие потрясающие виды,от которых дух захватывает-картинка ожила))Спасибо большое Александру за отличную экскурсию, он показал нам такие потрясающие виды,от которых дух захватывает-картинка ожила))Спасибо большое Александру за отличную экскурсию, он показал нам такие потрясающие виды,от которых дух захватывает-картинка ожила))Спасибо большое Александру за отличную экскурсию, он показал нам такие потрясающие виды,от которых дух захватывает-картинка ожила))Спасибо большое Александру за отличную экскурсию, он показал нам такие потрясающие виды,от которых дух захватывает-картинка ожила))Спасибо большое Александру за отличную экскурсию, он показал нам такие потрясающие виды,от которых дух захватывает-картинка ожила))

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
  2. Винные дороги Черногории
  3. Фотосессия в летящем платье в Черногории
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Пивское озеро
  4. Дурмитор
  5. Црноевича
  6. Старый город
  7. Каньон реки Тара
  8. Негуши
  9. Ловчен
  10. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Будве в июле 2025
Сейчас в Будве в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 257. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Активности», 63 ⭐ отзыва, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь