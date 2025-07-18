А Анастасия К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе Очень понравилась экскурсия. Быстро научились плавать на каяке, поплавали с масками, все было супер! 🌊

Л Любовь Винные дороги Черногории читать дальше гида, без навязывания посещения каких-то определённых маршрутов, наши вкусы были учтены. Получили всё, что хотели, а также окунулись в современный быт и историческое прошлое страны. Спасибо! 🤩 Были на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё очень понравилось. Очень деликатное присутствие

П Петр Винные дороги Черногории читать дальше интересных фактах о стране и окружающих местах, всегда предлагал остановиться в живописных местах и сделать фото. Видно, что Александр профессионал, который искренне любит своё дело. Спасибо за замечательный опыт, однозначно рекомендуем! Побывали на экскурсии по винодельням с Александром - всё прошло отлично! Александр интересно и увлекательно рассказывал о различных винодельнях и

А Александр К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе Это была одна из лучших моих экскурсий. Я новичок и абосолютно не умел кататься на каяке. Сергей доступно объяснил принцип и я смог доплыть до острова Св. Николая и обратно. Большое спасибо за это увлекательное путешествие!

С Сергей К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе Отличный заезд на каяках - в меру активный, с посещением пещер, купанием в скалистой бухте, прыжками в воду со скалы (по желанию, конечно). Спасибо организаторам, подробно объяснили, как грести, куда смотреть и что делать.