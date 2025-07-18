Водная прогулка
К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
Путешествие вдоль побережья Будвы на каяке или сапе подарит вам уникальные впечатления. Насладитесь видами Старого города и живописными пещерами
Начало: На SUP - KAYAK - ME - TOURS
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€40 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Винные дороги Черногории» - путешествие в мир виноделия
Погрузитесь в атмосферу черногорских виноделен, насладитесь дегустацией и живописными видами
Начало: Будва
13 авг в 09:00
15 авг в 09:00
€257 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 1 чел.
Фотосессия в летящем платье
Погрузись в атмосферу Черногории с фотосессией в летящем платье. Выбери локацию и получи незабываемые кадры на фоне морских пейзажей
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€190 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия18 июля 2025Очень понравилась экскурсия. Быстро научились плавать на каяке, поплавали с масками, все было супер! 🌊
- ЛЛюбовь18 июля 2025Были на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё очень понравилось. Очень деликатное присутствие
- ППетр12 июля 2025Побывали на экскурсии по винодельням с Александром - всё прошло отлично! Александр интересно и увлекательно рассказывал о различных винодельнях и
- ААлександр8 июля 2025Это была одна из лучших моих экскурсий. Я новичок и абосолютно не умел кататься на каяке. Сергей доступно объяснил принцип и я смог доплыть до острова Св. Николая и обратно. Большое спасибо за это увлекательное путешествие!
- ССергей6 июля 2025Отличный заезд на каяках - в меру активный, с посещением пещер, купанием в скалистой бухте, прыжками в воду со скалы (по желанию, конечно). Спасибо организаторам, подробно объяснили, как грести, куда смотреть и что делать.
- ММихаил2 июня 2025Спасибо большое Александру за отличную экскурсию, он показал нам такие потрясающие виды,от которых дух захватывает-картинка ожила)) Было очень интересно его
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Активности»
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