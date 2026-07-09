Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и ясная, а виды особенно живописны. В апреле и октябре также комфортно, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, погода прохладнее, но отсутствие туристов позволяет насладиться уединением и спокойствием.

Путешествие на гору Ловчен - это уникальная возможность погрузиться в историю Черногории. Поездка по австрийскому серпантину откроет перед вами захватывающие виды Бока-Которской бухты. В деревне Негуши вы сможете попробовать традиционные черногорские блюда и узнать о династии Петровичей-Негошей. Прогулка по Цетинье познакомит с архитектурой старой столицы. На вершине Ловчена вас ждет мавзолей Петра II Негоша и панорамы всей Черногории

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По австрийскому горному серпантину

Раньше покорить Черную гору могли только самые отважные путники, и лишь в конце 19 века Австро-Венгерская империя создала здесь инженерное чудо — крутой серпантин с 25-ю поворотами. По пути к вершине горы отсюда вам откроются поражающие воображение панорамы Бока-Которской бухты и окрестных. Кроме того, вы увидите крепость Горажда — заброшенный австро-венгерский форт 19 века, увенчанный мортирным бронекуполом: я расскажу о строительстве линий обороны в черногорском приморье и поделюсь историями сражений Первой мировой войны.

Негуши и Цетинье — истоки черногорской истории

Также на пути сделаем остановку в деревне Негуши, родовом селении владык Черногории. Здесь вы прикоснетесь к истории Монтенегро, увидите сохранившийся дом правителя из династии Петровичей-Негошей. А после сможете отведать черногорские деликатесы: пршут (особым образом приготовленную свинину), домашний сыр, мед, вино и ракию. Следующей остановской станет старая столица Черногории, Цетинье, где в 15 веке черногорцы спаслись от османского нашествия. Мы прогуляемся по тенистому городу, поговорим о его архитектуре и сможем посетить знаменитый Цетиньский монастырь.

Панорамы национального парка Ловчен

«Славянская Спарта», «Гнездо Орлов» — вы убедитесь, что прозвища национального парка Ловчен вполне заслужены. Оказавшись на вершине горы Озерный верх, вы посетите мавзолей почитаемого черногорского митрополита Петра ll Негоша. С обзорной площадки Ловчена рассмотрите всю Черногорию — от Цетине и Подгорицы до Скадарского озера и Бока-Которской бухты! А на обратном пути заглянете на обед в живописную горную деревушку Иванова Корита в тени букового леса.

Организационные детали