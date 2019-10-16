Гора Ловчен — путешествие к сердцу Черногории

Посетить колоритные Негуши и Цетинье и вдохновиться захватывающими панорамами Черной горы

4.8
4 отзыва
Это путешествие приведет вас в исторический центр Черногории — к христианским святыням и фантастическим пейзажам национального парка Ловчен.

Мы проедем по головокружительному горному серпантину, отведаем аутентичные блюда в деревне Негуши, прогуляемся по старинным улицам Цетинье и осмотрим всю Черногорию с высоты птичьего полета.
Гора Ловчен — путешествие к сердцу Черногории
Гора Ловчен — путешествие к сердцу Черногории
Гора Ловчен — путешествие к сердцу Черногории
Гора Ловчен — путешествие к сердцу Черногории
Гора Ловчен — путешествие к сердцу Черногории
Гора Ловчен — путешествие к сердцу Черногории
Гора Ловчен — путешествие к сердцу Черногории
Гора Ловчен — путешествие к сердцу Черногории
Гора Ловчен — путешествие к сердцу Черногории
Гора Ловчен — путешествие к сердцу Черногории
Гора Ловчен — путешествие к сердцу Черногории
Гора Ловчен — путешествие к сердцу Черногории

Что вас ожидает

По австрийскому горному серпантину

Раньше покорить Черную гору могли только самые отважные путники, и лишь в конце 19 века Австро-Венгерская империя создала здесь инженерное чудо — крутой серпантин с 25-ю поворотами. По пути к вершине горы отсюда вам откроются поражающие воображение панорамы Бока-Которской бухты и окрестных. Кроме того, вы увидите крепость Горажда — заброшенный австро-венгерский форт 19 века, увенчанный мортирным бронекуполом: я расскажу о строительстве линий обороны в черногорском приморье и поделюсь историями сражений Первой мировой войны.

Негуши и Цетинье — истоки черногорской истории

Также на пути сделаем остановку в деревне Негуши, родовом селении владык Черногории. Здесь вы прикоснетесь к истории Монтенегро, увидите сохранившийся дом правителя из династии Петровичей-Негошей. А после сможете отведать черногорские деликатесы: пршут (особым образом приготовленную свинину), домашний сыр, мед, вино и ракию. Следующей остановской станет старая столица Черногории, Цетинье, где в 15 веке черногорцы спаслись от османского нашествия. Мы прогуляемся по тенистому городу, поговорим о его архитектуре и сможем посетить знаменитый Цетиньский монастырь.

Панорамы национального парка Ловчен

«Славянская Спарта», «Гнездо Орлов» — вы убедитесь, что прозвища национального парка Ловчен вполне заслужены. Оказавшись на вершине горы Озерный верх, вы посетите мавзолей почитаемого черногорского митрополита Петра ll Негоша. С обзорной площадки Ловчена рассмотрите всю Черногорию — от Цетине и Подгорицы до Скадарского озера и Бока-Которской бухты! А на обратном пути заглянете на обед в живописную горную деревушку Иванова Корита в тени букового леса.

Организационные детали

  • Экскурсия может начаться в любом городе северного побережья Черногории от Херцег-Нови до Будвы, на стоимость это не влияет. Начало южнее Рафаиловичей оплачивается дополнительно.
  • Дополнительные расходы: вход в национальный парк — 2 евро с чел., вход в мавзолей — 3 евро с чел., входы в музеи (по желанию), обед в ресторане.
  • Наш транспорт — кроссовер класса комфорт с кожаным салоном и климат-контролем.
  • Этот маршрут можно объединить с экскурсией на реку Црноевича и Скадарское озеро (уточняйте у гида).
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Alexey
Alexey
Я живу в Черногории с 2008 года и за это время успел изучить все примечательные места этой прекрасной страны и ее соседей. Готов поделиться с Вами своими знаниями и показать весь многогранный и самобытный мир Балкан. Я люблю историю и люблю путешествия, потому индивидуальные экскурсии, которые я провожу, для меня больше удовольствие, чем работа.
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4 настоящих отзыва от туристов

N
16 окт 2019
Мы легко нашли место встречи с гидом. Экскурсия прошла по очень интересным местам. И историческим, и природным. Алексей хорошо рассказывал. Много знает об истории Черногории.
Е
25 авг 2019
Экскурсия была интересной, с учетом наших пожеланий. Спасибо.
М
20 июля 2019
Спасибо Алексею за увлекательную экскурсию, за интересно составленный маршрут и рассказ. Отдельное спасибо за то, что при проведении экскурсии учитывались наши пожелания по коррекции маршрута.
Ю
19 июля 2019
Спасибо Алексею за отличную, познавательную экскурсию. Ездили всей семьей и остались очень довольны. Подойдёт всем, кто хочет отвлечься от пляжного отдыха и насладиться прекрасными горными видами, а ещё узнать что-то новое об истории Черногории.

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