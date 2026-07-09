Увлекательное путешествие к вершинам Ловчена через живописные деревни и исторические места. Погрузитесь в культуру и насладитесь потрясающими видами
Путешествие на гору Ловчен - это уникальная возможность погрузиться в историю Черногории. Поездка по австрийскому серпантину откроет перед вами захватывающие виды Бока-Которской бухты.
В деревне Негуши вы сможете попробовать традиционные черногорские блюда и узнать о династии Петровичей-Негошей. Прогулка по Цетинье познакомит с архитектурой старой столицы. На вершине Ловчена вас ждет мавзолей Петра II Негоша и панорамы всей Черногории
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и ясная, а виды особенно живописны. В апреле и октябре также комфортно, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, погода прохладнее, но отсутствие туристов позволяет насладиться уединением и спокойствием.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Гора Ловчен
Крепость Горажда
Цетиньский монастырь
Мавзолей Петра II Негоша
Описание экскурсии
По австрийскому горному серпантину
Раньше покорить Черную гору могли только самые отважные путники, и лишь в конце 19 века Австро-Венгерская империя создала здесь инженерное чудо — крутой серпантин с 25-ю поворотами. По пути к вершине горы отсюда вам откроются поражающие воображение панорамы Бока-Которской бухты и окрестных. Кроме того, вы увидите крепость Горажда — заброшенный австро-венгерский форт 19 века, увенчанный мортирным бронекуполом: я расскажу о строительстве линий обороны в черногорском приморье и поделюсь историями сражений Первой мировой войны.
Негуши и Цетинье — истоки черногорской истории
Также на пути сделаем остановку в деревне Негуши, родовом селении владык Черногории. Здесь вы прикоснетесь к истории Монтенегро, увидите сохранившийся дом правителя из династии Петровичей-Негошей. А после сможете отведать черногорские деликатесы: пршут (особым образом приготовленную свинину), домашний сыр, мед, вино и ракию. Следующей остановской станет старая столица Черногории, Цетинье, где в 15 веке черногорцы спаслись от османского нашествия. Мы прогуляемся по тенистому городу, поговорим о его архитектуре и сможем посетить знаменитый Цетиньский монастырь.
Панорамы национального парка Ловчен
«Славянская Спарта», «Гнездо Орлов» — вы убедитесь, что прозвища национального парка Ловчен вполне заслужены. Оказавшись на вершине горы Озерный верх, вы посетите мавзолей почитаемого черногорского митрополита Петра ll Негоша. С обзорной площадки Ловчена рассмотрите всю Черногорию — от Цетине и Подгорицы до Скадарского озера и Бока-Которской бухты! А на обратном пути заглянете на обед в живописную горную деревушку Иванова Корита в тени букового леса.
Организационные детали
Экскурсия может начаться в любом городе северного побережья Черногории от Херцег-Нови до Будвы, на стоимость это не влияет. Начало южнее Рафаиловичей оплачивается дополнительно.
Дополнительные расходы: вход в национальный парк — 2 евро с чел., вход в мавзолей — 3 евро с чел., входы в музеи (по желанию), обед в ресторане.
Наш транспорт — кроссовер класса комфорт с кожаным салоном и климат-контролем.
Этот маршрут можно объединить с экскурсией на реку Црноевича и Скадарское озеро (уточняйте у гида).
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 256 туристов
Я живу в Черногории с 2008 года и за это время успел изучить все примечательные места этой прекрасной страны и ее соседей. Готов поделиться с Вами своими знаниями и показать весь многогранный и самобытный мир Балкан. Я люблю историю и люблю путешествия, потому индивидуальные экскурсии, которые я провожу, для меня больше удовольствие, чем работа.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Экскурсия очень понравилась. Маршрут логично выстроен. Алексей умеет рассказывать, много знает о стране, в которой живёт. Подача информации отличная: и история, и современная жизнь, при этом не перегружено, а всё по существу вопроса. Сама экскурсия насыщена красивыми видами, каждая локация связана с историческими событиями в стране. Алексей - эрудированный человек, очень приятно с ним было общаться. Рекомендую всем!
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Александра
Отличная и очень познавательная экскурсия и прекрасный гид Алексей. Достаточно гибко строится маршрут - в соответствии с комфортом туристов. Много интересной, местами забавной, местами поучительной информации "не из учебников", прекрасное читать дальшеуменьшить
знание истории. Алексей отвечал на все дополнительные вопросы. Очень удобная машина и в целом, несмотря на поездку по горному серпантину, достаточно комфортное путешествие. Сбылась мечта увидеть Ловчен и уютный город Цетинье. Неожиданная жемчужина путешествия - старый австро-венгерский форт, очень впечатляющее место. Экскурсию и гида однозначно рекомендую, а Алексея благодарю за новый взгляд на любимую Черногорию.
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Елизавета
Потрясающая экскурсия. Все было увлекательно, интересно и ярко. Гид легко улавливает настроение компании.
+1
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Ю
Юлия
Спасибо Алексею за отличную, познавательную экскурсию. Ездили всей семьей и остались очень довольны. Подойдёт всем, кто хочет отвлечься от пляжного отдыха и насладиться прекрасными горными видами, а ещё узнать что-то новое об истории Черногории.
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М
Марина
Спасибо Алексею за увлекательную экскурсию, за интересно составленный маршрут и рассказ. Отдельное спасибо за то, что при проведении экскурсии учитывались наши пожелания по коррекции маршрута.
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Екатерина
Экскурсия была интересной,с учетом наших пожеланий. Спасибо.
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