1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Мини-Монтенегро тур: уникальное путешествие по Черногории
Погрузитесь в атмосферу Черногории с эксклюзивной экскурсией, полной исторических открытий и натуральных деликатесов
«На вершине горы Ловчен находится мавзолей Негоша — владыки и правителя Черногории XIX века, поэта и философа»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€224 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Увлекательное путешествие по северу Черногории: природа и история
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
«Каньон и монастырь Морача — мы сделаем несколько фото-пауз в красивых местах, любители адреналина смогут совершить прогулку над рекой по подвесному мостику, а все остальные просто полюбоваться видами самого каньона и окружающих гор»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мини-Монтенегро: автомобильное и пешее путешествие по красотам Будвы
Погрузитесь в атмосферу средиземноморской красоты, посетив уникальные уголки Будвы и её окрестностей на комфортабельной экскурсии
Начало: В Будве
«Место расположено в ущелье гор, буквально пышет буйной растительностью и наполнено бодрящим горным воздухом»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на юг Черногории: Барская и Ульцинская ривьеры
Увлекательное путешествие по югу Черногории, включающее посещение старинных городов и уникальных природных объектов. Подходит для семей и любителей истории
«Вы побываете у подножия горы Румия, где расположены полуразрушенные строения Старого Бара»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€199 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Знакомство с Балканами в стране солнца, гор, старинных святынь и виноградников
«Я стану вашим гидом в стране солнца, гор и виноградников»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
€370 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Красота и сердце Монтенегро: экскурсия с панорамами и святынями
Погрузитесь в удивительный мир черногорских традиций, истории и природы в уникальной экскурсии
«Это место на склоне горы Ловчен известно пршутом, сыром и медовухой — по желанию все можно попробовать и купить»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Главные религиозные места Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе
Погрузитесь в мир православных святынь Черногории. Посетите Острог, Цетинье, Дайбабе и Ждребаоник за одну поездку
«Острог, высеченный прямо в скале высоко в горах — главное святое место Черногории»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от €320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гора Ловчен - путешествие к сердцу Черногории
Посетить колоритные Негуши и Цетинье и вдохновиться захватывающими панорамами Черной горы
«Раньше покорить Черную гору могли только самые отважные путники, и лишь в конце 19 века Австро-Венгерская империя создала здесь инженерное чудо — крутой серпантин с 25-ю поворотами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
Погрузитесь в уникальное путешествие по Скадарскому озеру и Боко-Которской бухте. Откройте для себя природные красоты и насладитесь традиционной кухней
Начало: в Которе, Тивате или Будве
«Когда будет казаться, что впечатления уже льются через край… уйдем в горы»
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€276 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Заповедник Ловчен и святыни Черногории: экскурсия из Будвы
Погрузитесь в атмосферу древнего Цетинье, насладитесь видами Ловчена и отведайте негушские деликатесы
Начало: В Будве
«А с видовой площадки на самой вершине горы перед нами, как на ладони, раскинется вся Черногория»
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
€145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Черногорский калейдоскоп: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в мир черногорской культуры и природы, посетив живописные уголки и исторические места
«Полюбовавшись панорамой горы Ловчен и долины Иваново Корыто, вы отправитесь в мавзолей черногорского владыки — Петра II Петровича Негуша»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия в Национальный парк «Биоградская гора»
Погрузитесь в атмосферу одного из последних нетронутых лесопарков Европы. Увидите озеро, горы и древний лес, покатаетесь на лодке и насладитесь пикником
«Сокровища парка «Биоградская гора»»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от €420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия по Черногории: Медун, Горло Соколово и Подгорица
Захватывающий маршрут по Черногории: Скадарское озеро, каньон реки Циевна, крепость Медун и многое другое. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле
«Перед вами откроются фантастические панорамы не только Черногорских гор, но и массива Северо-Албанских Альп»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
Побродить в подземельях военных объектов и ударить в колокол на закате
«Подходящих для этого мест в стране немного — горы обычно мешают увидеть, как солнце садится прямо в море»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия Душа Черногории: Путешествие по самым живописным уголкам Будвы
Погрузитесь в красоту Черногории с экскурсией Душа Черногории. Откройте панорамы Будвы, историю Цетинского монастыря и вкусы Негуши
Начало: В Будве, Tre Canne Hotel
«Заповедные горы парка Ловчен, синие воды Боко-Которского залива, реликвии Цетинского монастыря — вам предстоит исследовать самые интересные места Черногории и раскрыть её характер»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Цетинье и Реку Црноевича: культура и дегустация
Путешествие по двум жемчужинам Черногории: историческому Цетинье и живописной Реке Црноевича
«После отправимся в черногорскую деревню, скрытую в горах, где остановимся в частном хозяйстве для дегустации местных деликатесов: пршута (вялено-копченое мясо) и сыра»
Сегодня в 13:00
19 июня в 09:00
€165 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Север Черногории в деталях
Национальные парки, горы, озера, реки и каньоны на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Впечатлимся горой Пруташ, преодолеем перевал Седло и поднимемся по канатной дороге на вершину Савин Кук»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Будва с высоты: два залива и две крепости
Отправиться в треккинг по древней дороге вокруг горы в сопровождении опытного гида
Начало: На площади перед Старым городом
«С северной стороны горы перед нами предстанут соседние посёлки, а вдали можно будет рассмотреть город Тиват, его аэропорт и окрестные горы»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€70 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga2 июня 2024Экскурсия и гид Александр оставили только положительные эмоции. Александр рассказал много интересных фактов о достопримечательностях и политике Черногории, постоянно заботился
- ВВиктория20 мая 2024Недавно посетили Черногорию и провели незабываемое время благодаря нашему гиду Олегу. Он произвел на нас впечатление настоящего профессионала своего дела.
- ЕЕвгений18 мая 2024Спасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую брать эту экскурсию для ознакомления с Черногорией.
- РРоман1 мая 2024Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!
- ААлексей16 апреля 2024Отличная экскурсия! Александр отличный гид! Очень много, интересно и неспеша рассказал про Черногорию, ее Истрию и про каждую локацию, которую мы
- ААрслан25 февраля 2024Замечательный тур, отлично подобран маршрут, посетили аутенчисные места Черногории и узнали много нового об исторических событиях, которые тут происходили. Осталось много впечатляющих фотографий с вершин гор. Всем рекомендую туры Олега!
- ЕЕлизавета19 декабря 2023Потрясающая экскурсия. Все было увлекательно, интересно и ярко. Гид легко улавливает настроение компании.
- ЕЕлена31 октября 2023Искренне благодарим Ивана за экскурсии по Черногории. Наш гид напоил нас красотами,традициями из глубины веков и до сегодняшних дней. Отдохнули,вдохновились,перезагрузились… …
- ААдиля24 октября 2023Иван просто замечательный проводник по красотам Черногории. Отправляясь с ним в путешествие можно быть уверенным в живописном маршруте, интересной информации и душевной компании. Искренне рекомендую, мы обязательно вернёмся еще:)
- ААнна23 сентября 2023Отличная поездка, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Горы»
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