Экскурсии к горам Будвы

Найдено 18 экскурсий в категории «Горы» в Будве на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мини-Монтенегро тур
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
18 отзывов
Мини-Монтенегро тур: уникальное путешествие по Черногории
Погрузитесь в атмосферу Черногории с эксклюзивной экскурсией, полной исторических открытий и натуральных деликатесов
«На вершине горы Ловчен находится мавзолей Негоша — владыки и правителя Черногории XIX века, поэта и философа»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
224 за всё до 6 чел.
На север Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
60 отзывов
Увлекательное путешествие по северу Черногории: природа и история
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
«Каньон и монастырь Морача — мы сделаем несколько фото-пауз в красивых местах, любители адреналина смогут совершить прогулку над рекой по подвесному мостику, а все остальные просто полюбоваться видами самого каньона и окружающих гор»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
295 за всё до 4 чел.
Мини-Монтенегро - на автомобиле и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Мини-Монтенегро: автомобильное и пешее путешествие по красотам Будвы
Погрузитесь в атмосферу средиземноморской красоты, посетив уникальные уголки Будвы и её окрестностей на комфортабельной экскурсии
Начало: В Будве
«Место расположено в ущелье гор, буквально пышет буйной растительностью и наполнено бодрящим горным воздухом»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
130 за всё до 3 чел.
Путешествие на юг Черногории. Барская и Ульцинская ривьеры
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Путешествие на юг Черногории: Барская и Ульцинская ривьеры
Увлекательное путешествие по югу Черногории, включающее посещение старинных городов и уникальных природных объектов. Подходит для семей и любителей истории
«Вы побываете у подножия горы Румия, где расположены полуразрушенные строения Старого Бара»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
199 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Знакомство с Балканами в стране солнца, гор, старинных святынь и виноградников
«Я стану вашим гидом в стране солнца, гор и виноградников»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
370 за всё до 6 чел.
Красота и сердце Монтенегро
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
11 отзывов
Красота и сердце Монтенегро: экскурсия с панорамами и святынями
Погрузитесь в удивительный мир черногорских традиций, истории и природы в уникальной экскурсии
«Это место на склоне горы Ловчен известно пршутом, сыром и медовухой — по желанию все можно попробовать и купить»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
185 за всё до 4 чел.
Святыни Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе, Ждребаоник
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Главные религиозные места Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе
Погрузитесь в мир православных святынь Черногории. Посетите Острог, Цетинье, Дайбабе и Ждребаоник за одну поездку
«Острог, высеченный прямо в скале высоко в горах — главное святое место Черногории»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от 320 за всё до 6 чел.
Гора Ловчен - путешествие к сердцу Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Гора Ловчен - путешествие к сердцу Черногории
Посетить колоритные Негуши и Цетинье и вдохновиться захватывающими панорамами Черной горы
«Раньше покорить Черную гору могли только самые отважные путники, и лишь в конце 19 века Австро-Венгерская империя создала здесь инженерное чудо — крутой серпантин с 25-ю поворотами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
Погрузитесь в уникальное путешествие по Скадарскому озеру и Боко-Которской бухте. Откройте для себя природные красоты и насладитесь традиционной кухней
Начало: в Которе, Тивате или Будве
«Когда будет казаться, что впечатления уже льются через край… уйдем в горы»
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
276 за всё до 4 чел.
Заповедник Ловчен и святыни Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
60 отзывов
Заповедник Ловчен и святыни Черногории: экскурсия из Будвы
Погрузитесь в атмосферу древнего Цетинье, насладитесь видами Ловчена и отведайте негушские деликатесы
Начало: В Будве
«А с видовой площадки на самой вершине горы перед нами, как на ладони, раскинется вся Черногория»
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
145 за всё до 4 чел.
Черногорский калейдоскоп
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Черногорский калейдоскоп: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в мир черногорской культуры и природы, посетив живописные уголки и исторические места
«Полюбовавшись панорамой горы Ловчен и долины Иваново Корыто, вы отправитесь в мавзолей черногорского владыки — Петра II Петровича Негуша»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Национальный парк «Биоградская гора»
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Экскурсия в Национальный парк «Биоградская гора»
Погрузитесь в атмосферу одного из последних нетронутых лесопарков Европы. Увидите озеро, горы и древний лес, покатаетесь на лодке и насладитесь пикником
«Сокровища парка «Биоградская гора»»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от 420 за всё до 6 чел.
Панорамный круг по Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Черногории: Медун, Горло Соколово и Подгорица
Захватывающий маршрут по Черногории: Скадарское озеро, каньон реки Циевна, крепость Медун и многое другое. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле
«Перед вами откроются фантастические панорамы не только Черногорских гор, но и массива Северо-Албанских Альп»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
Побродить в подземельях военных объектов и ударить в колокол на закате
«Подходящих для этого мест в стране немного — горы обычно мешают увидеть, как солнце садится прямо в море»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
120 за всё до 6 чел.
Душа Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия Душа Черногории: Путешествие по самым живописным уголкам Будвы
Погрузитесь в красоту Черногории с экскурсией Душа Черногории. Откройте панорамы Будвы, историю Цетинского монастыря и вкусы Негуши
Начало: В Будве, Tre Canne Hotel
«Заповедные горы парка Ловчен, синие воды Боко-Которского залива, реликвии Цетинского монастыря — вам предстоит исследовать самые интересные места Черногории и раскрыть её характер»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
240 за всё до 6 чел.
Две столицы: Цетинье и Река Црноевича
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Цетинье и Реку Црноевича: культура и дегустация
Путешествие по двум жемчужинам Черногории: историческому Цетинье и живописной Реке Црноевича
«После отправимся в черногорскую деревню, скрытую в горах, где остановимся в частном хозяйстве для дегустации местных деликатесов: пршута (вялено-копченое мясо) и сыра»
Сегодня в 13:00
19 июня в 09:00
165 за всё до 7 чел.
Север Черногории в деталях
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Север Черногории в деталях
Национальные парки, горы, озера, реки и каньоны на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Впечатлимся горой Пруташ, преодолеем перевал Седло и поднимемся по канатной дороге на вершину Савин Кук»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
390 за всё до 4 чел.
Будва с высоты: два залива и две крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Будва с высоты: два залива и две крепости
Отправиться в треккинг по древней дороге вокруг горы в сопровождении опытного гида
Начало: На площади перед Старым городом
«С северной стороны горы перед нами предстанут соседние посёлки, а вдали можно будет рассмотреть город Тиват, его аэропорт и окрестные горы»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
70 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    2 июня 2024
    На север Черногории
    Экскурсия и гид Александр оставили только положительные эмоции. Александр рассказал много интересных фактов о достопримечательностях и политике Черногории, постоянно заботился
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    о нашем комфорте в автомобиле. Мы посетили потрясающие места, насладились истинной черногорской природой."Лучше гор могут быть только горы…!" Наши самые искренние рекомендации экскурсии и гида!

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Мини-Монтенегро тур
    Недавно посетили Черногорию и провели незабываемое время благодаря нашему гиду Олегу. Он произвел на нас впечатление настоящего профессионала своего дела.
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    Во время тура Олег очень осторожно вел машину, что сделало поездку комфортной и безопасной. Олег прекрасно знает историю и культуру Черногории и умеет преподнести информацию так, что слушать его было по-настоящему интересно. Мы узнали много нового и интересного о местах, которые посетили. Отдельно хочется отметить чувство юмора Олега. Его смешные шутки поднимали настроение и делали атмосферу легкой и непринужденной. Благодаря его заботе и вниманию к деталям, наша поездка прошла на высшем уровне. Спасибо, Олег, за замечательный тур и отличные впечатления! Рекомендуем его всем, кто планирует посетить Черногорию!

    Недавно посетили Черногорию и провели незабываемое время благодаря нашему гиду Олегу. Он произвел на нас впечатление
  • Е
    Евгений
    18 мая 2024
    На север Черногории
    Спасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую брать эту экскурсию для ознакомления с Черногорией.
    Спасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую брать
  • Р
    Роман
    1 мая 2024
    ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
    Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!
    Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!
  • А
    Алексей
    16 апреля 2024
    На север Черногории
    Отличная экскурсия! Александр отличный гид! Очень много, интересно и неспеша рассказал про Черногорию, ее Истрию и про каждую локацию, которую мы
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    посещали. Мы смотрели все локации из лучших мест для обзора! Также Александр очень тактичный и внимательный. Экскурсия длилась 13 часов и все это время с ним было комфортно в общении и в поездке. Александр прекрасный водитель. Он очень безопасно и профессионально водит. Также важно отметить, что на дорогах с красивыми видами мы ехали неспеша и в рамках скоростного режима - это позволило хорошо разглядеть каньоны, мосты и озера. И Александр постоянно предлагал остановиться и выйти из машины, чтобы побольше насладиться красотами. За 13 часов мы успели увидеть очень много. Почти каждая минута экскурсии была наполнена красотой видов. Отличный маршрут! Еще с удовольствием обращусь к Александру в случае будущих приездов в Черногорию.

  • А
    Арслан
    25 февраля 2024
    Мини-Монтенегро тур
    Замечательный тур, отлично подобран маршрут, посетили аутенчисные места Черногории и узнали много нового об исторических событиях, которые тут происходили. Осталось много впечатляющих фотографий с вершин гор. Всем рекомендую туры Олега!
  • Е
    Елизавета
    19 декабря 2023
    Гора Ловчен - путешествие к сердцу Черногории
    Потрясающая экскурсия. Все было увлекательно, интересно и ярко. Гид легко улавливает настроение компании.
  • Е
    Елена
    31 октября 2023
    Черногорский калейдоскоп
    Искренне благодарим Ивана за экскурсии по Черногории. Наш гид напоил нас красотами,традициями из глубины веков и до сегодняшних дней. Отдохнули,вдохновились,перезагрузились… …
  • А
    Адиля
    24 октября 2023
    Панорамный круг по Черногории
    Иван просто замечательный проводник по красотам Черногории. Отправляясь с ним в путешествие можно быть уверенным в живописном маршруте, интересной информации и душевной компании. Искренне рекомендую, мы обязательно вернёмся еще:)
  • А
    Анна
    23 сентября 2023
    Мини-Монтенегро тур
    Отличная поездка, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Горы»

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  1. Мини-Монтенегро тур
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  3. Мини-Монтенегро - на автомобиле и пешком
  4. Путешествие на юг Черногории. Барская и Ульцинская ривьеры
  5. Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Горы" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 70 до 420. Туристы уже оставили гидам 194 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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