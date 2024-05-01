1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Южное побережье Черногории: Бар, Улцинь, Свети Стефан - индивидуальная экскурсия
Для тех, кто остановился в окрестностях Будвы, южное побережье Черногории часто остается загадкой. Эта экскурсия поможет вам открыть для себя его красоты
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
Погрузитесь в уникальное путешествие по Скадарскому озеру и Боко-Которской бухте. Откройте для себя природные красоты и насладитесь традиционной кухней
Начало: в Которе, Тивате или Будве
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€276 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия в Национальный парк «Биоградская гора»
Погрузитесь в атмосферу одного из последних нетронутых лесопарков Европы. Увидите озеро, горы и древний лес, покатаетесь на лодке и насладитесь пикником
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от €420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Заповедные окрестности Скадарского озера
Погрузитесь в атмосферу Скадарского озера, исследуя его заповедные уголки и наслаждаясь уникальной природой
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
Побродить в подземельях военных объектов и ударить в колокол на закате
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Живописная экскурсия из Будвы: Риека Црноевича и Скадарское озеро
Путешествие по водам Риеки Црноевича, купание в Скадарском озере и выбор между шоппингом или старинным Вирпазаром
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€210 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Будва с высоты: два залива и две крепости
Отправиться в треккинг по древней дороге вокруг горы в сопровождении опытного гида
Начало: На площади перед Старым городом
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€70 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман1 мая 2024Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!
- ЕЕкатерина23 октября 2023Отличная экскурсия, очень радуюсь, что побывала в городах Бар и Ульцинь. За несколько дней до экскурсии заболела, и Алексей пошёл
- ВВасилий18 сентября 2023Отличная экскурсия по очень красивым местам. Алексей всё с энтузиазмом показал и рассказал, нам понравилось.
- ССемён28 августа 2023Остались исключительно положительные эмоции и масса красивых картинок! Очень рекомендую Алексея, как интересного рассказчика, прекрасного водителя и просто приятного человека, который со всей ответственностью и душой относится к своему делу!
- ЮЮрий9 июля 2023Были на экскурсии с 9-летним сыном, все прошло замечательно! и как приятный бонус-вкуснейший пикник с костром прямо в национальном парке. Сын был
- ММария7 мая 2023Чудесно провели время, насладились красотами Черногории. Иван - отличный рассказчик и гид, рассказал не только исторические факты, но и интересные
- ААЛЕКСЕЙ10 августа 2022Мы хотим выразить благодарность Ивану за отлично и профессионально проведённую экскурсию. Он прекрасно знает свою страну, места где лучше сделать отличные пейзажные снимки и где лучше всего пообедать по дороге. Рекомендую, если кто-то вдруг надумает заказать экскурсию с Иваном.
- ИИрина7 июля 2022Хотим выразить благодарность Ивану за великолепно проведенную экскурсию, позитивный настрой, внимание к малейшим деталям, и полезные рекомендации. Безусловно рекомендуем всем друзьям и знакомым.
- ООльга14 сентября 2019Интересная экскурсия по красивым местам. У Гида очень хорошая новая машина: большая и комфортная. В поездке Гид рассказывал про историю
- ЮЮрий6 сентября 2019Отличная познавательная экскурсия. Алексей - отличный гид. Все очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Необычные»
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