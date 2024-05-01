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навстречу, немного сдвинул дату экскурсии и проводил её в моём темпе, учитывая все пожелания. Также он рассказал много информации о истории Черногории, местах, которые проезжаем и видим. К тому же мне очень понравилось, что я смогла провести достаточно времени на Великой Пляже и меня никто не торопил. Советую эту экскурсию и гида, ещё раз спасибо ему! P.a. Она особенно подойдёт для людей, которые хотят с комфортом посетить новые места.