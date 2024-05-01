Необычные экскурсии по Будве

Найдено 7 экскурсий в категории «Необычные» в Будве на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Открыть южное побережье Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Южное побережье Черногории: Бар, Улцинь, Свети Стефан - индивидуальная экскурсия
Для тех, кто остановился в окрестностях Будвы, южное побережье Черногории часто остается загадкой. Эта экскурсия поможет вам открыть для себя его красоты
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
Погрузитесь в уникальное путешествие по Скадарскому озеру и Боко-Которской бухте. Откройте для себя природные красоты и насладитесь традиционной кухней
Начало: в Которе, Тивате или Будве
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
276 за всё до 4 чел.
Национальный парк «Биоградская гора»
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Экскурсия в Национальный парк «Биоградская гора»
Погрузитесь в атмосферу одного из последних нетронутых лесопарков Европы. Увидите озеро, горы и древний лес, покатаетесь на лодке и насладитесь пикником
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от 420 за всё до 6 чел.
Заповедные окрестности Скадарского озера
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Заповедные окрестности Скадарского озера
Погрузитесь в атмосферу Скадарского озера, исследуя его заповедные уголки и наслаждаясь уникальной природой
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
Побродить в подземельях военных объектов и ударить в колокол на закате
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
120 за всё до 6 чел.
Риека Црноевича - Скадарское озеро - Подгорица (шоппинг в «Дельта Сити»)
Индивидуальная
6 часов
Живописная экскурсия из Будвы: Риека Црноевича и Скадарское озеро
Путешествие по водам Риеки Црноевича, купание в Скадарском озере и выбор между шоппингом или старинным Вирпазаром
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
210 за всё до 6 чел.
Будва с высоты: два залива и две крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Будва с высоты: два залива и две крепости
Отправиться в треккинг по древней дороге вокруг горы в сопровождении опытного гида
Начало: На площади перед Старым городом
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
70 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    1 мая 2024
    ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
    Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!
    Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!
  • Е
    Екатерина
    23 октября 2023
    Открыть южное побережье Черногории
    Отличная экскурсия, очень радуюсь, что побывала в городах Бар и Ульцинь. За несколько дней до экскурсии заболела, и Алексей пошёл
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    навстречу, немного сдвинул дату экскурсии и проводил её в моём темпе, учитывая все пожелания. Также он рассказал много информации о истории Черногории, местах, которые проезжаем и видим. К тому же мне очень понравилось, что я смогла провести достаточно времени на Великой Пляже и меня никто не торопил. Советую эту экскурсию и гида, ещё раз спасибо ему! P.a. Она особенно подойдёт для людей, которые хотят с комфортом посетить новые места.

  • В
    Василий
    18 сентября 2023
    Заповедные окрестности Скадарского озера
    Отличная экскурсия по очень красивым местам. Алексей всё с энтузиазмом показал и рассказал, нам понравилось.
  • С
    Семён
    28 августа 2023
    Открыть южное побережье Черногории
    Остались исключительно положительные эмоции и масса красивых картинок! Очень рекомендую Алексея, как интересного рассказчика, прекрасного водителя и просто приятного человека, который со всей ответственностью и душой относится к своему делу!
  • Ю
    Юрий
    9 июля 2023
    Национальный парк «Биоградская гора»
    Были на экскурсии с 9-летним сыном, все прошло замечательно! и как приятный бонус-вкуснейший пикник с костром прямо в национальном парке. Сын был
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    просто счастлив-плавали на лодке по озеру и купались, а еще по дороге преодолели себя и прошлись по качающемуся подвесному мосту на высоте 30 метров над горной речкой. СПС!

  • М
    Мария
    7 мая 2023
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
    Чудесно провели время, насладились красотами Черногории. Иван - отличный рассказчик и гид, рассказал не только исторические факты, но и интересные
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    подробности из жизни современной Черногории. Останавливались во всех видовых местах, по рекомендации Ивана классно перекусили пончиками и кофе с прекрасным видом на озеро. Всем, кто впервые оказался в этой чудесной стране - рекомендую!

  • А
    АЛЕКСЕЙ
    10 августа 2022
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
    Мы хотим выразить благодарность Ивану за отлично и профессионально проведённую экскурсию. Он прекрасно знает свою страну, места где лучше сделать отличные пейзажные снимки и где лучше всего пообедать по дороге. Рекомендую, если кто-то вдруг надумает заказать экскурсию с Иваном.
  • И
    Ирина
    7 июля 2022
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
    Хотим выразить благодарность Ивану за великолепно проведенную экскурсию, позитивный настрой, внимание к малейшим деталям, и полезные рекомендации. Безусловно рекомендуем всем друзьям и знакомым.
  • О
    Ольга
    14 сентября 2019
    Заповедные окрестности Скадарского озера
    Интересная экскурсия по красивым местам. У Гида очень хорошая новая машина: большая и комфортная. В поездке Гид рассказывал про историю
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    Черногории. Единственное, показалось, что экскурсия была коротковатой: выехали в 9, вернулись в 14:30. Остановки во время экскурсии: Вид на Скадарское озеро (примерно 5-10 минут), Живописная крепость на горе (40-50 минут), обед в деревне с видом на озеро (1 - 1,5 часа), рыбацкая деревня, где можно покататься на лодочках + несколько остановок в красивых местах для фотографий. Ездили по Черногорским деревням. С обедом за двоих стоимость экскурсии вышла 14000 рублей (195 евро = 170 евро экскурсия + 25 евро обед). Но мы не катались на лодочках. С катанием на лодках будет ещё +33 евро за двоих = 25 евро аренда лодки + по 4 евро с человека за вход в парк. В целом экскурсия понравилась, спасибо.

  • Ю
    Юрий
    6 сентября 2019
    Открыть южное побережье Черногории
    Отличная познавательная экскурсия. Алексей - отличный гид. Все очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Открыть южное побережье Черногории
  2. Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
  3. Национальный парк «Биоградская гора»
  4. Заповедные окрестности Скадарского озера
  5. ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Необычные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 70 до 420. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Необычные», 11 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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