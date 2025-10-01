Что вас ждёт?

Цетинье. Мы посетим историческую столицу Черногории с православным мужским монастырём, где хранится реликвия – десница Пророка и Крестителя Иоанна. И не только! Прогуляемся по скверу с забавными скульптурами и по улице со старинными посольствами и действующей резиденцией президента Черногории. Мы увидим кузнеца, делающего оригинальные сувениры прямо на центральной площади, зайдём в сувенирный магазин, где всё сделано руками местных женщин.

Ловчен. Мы посетим одну из самых красивых гор Черногории – Ловчен с одноимённым национальным парком. Тут находится мавзолей Петра II Петровича Негоша, правителя Черногории, поэта и метрополита. С Ловчена можно сделать шикарные снимки с Цетинье, посёлком Иванова Корыта и горными вершинами.

Негуши. Мы заедем в родовое селение черногорской королевской династии Петровичей (Негошей). Сейчас этот посёлок известен тем, что тут делают вялено-копчёное мясо «‎пршут»‎ и негушский сыр, вина, мёд и т. д. Посмотрим на производство знаменитого пршута у гостеприимного черногорца, продегустируем знаменитое мясо, сыр, домашнее вино и ракию. При желании можно всё купить.

Серпантин над Боко-Которским заливом. Мы прокатимся над Которской бухтой по захватывающему серпантину. С этой дороги видно всю бухту, города Котор, Тиват, Херцег-Нови и другие.

Австро-венгерская крепость Горажда. Крепость была возведена в удачном месте над Боко-Которской бухтой в конце XIX века, сохранилась неплохо, имеет одну особенность — врыта в землю, с дороги её почти не видно! Мы прогуляемся по крепости, и вы узнаете её историю. Отсюда открываются потрясающие виды на море, бухту и города в ней.

При желании можно заехать в Котор или Тиват в роскошную яхт-марину Порто Монтенегро (по договорённости). По ходу всей поездки будем делать по вашему желанию остановки для фото, попить чай, пиво или кофе, перекусить, размяться – без проблем. Важная информация:.

При желании можно заехать в Котор или Тиват в роскошную яхт-марину Порто Монтенегро (по договорённости). По ходу всей поездки будем делать по вашему желанию остановки для фото, попить чай, пиво или кофе, перекусить, размяться – без проблем. Важная информация:.

Возьмите деньги на покупки (пршут, вино, сыр, попить и перекусить).