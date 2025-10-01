Вы увидите православные монастыри, посетите гору Ловчен с национальным парком, побываете в посёлке, где делают вялено-копчёное мясо «пршут», сыр, вина и мёд, которые можно будет приобрести. По дороге прокатитесь по захватывающему серпантину, увидите море и много всего интересного!
Описание экскурсии
Что вас ждёт?
- Цетинье. Мы посетим историческую столицу Черногории с православным мужским монастырём, где хранится реликвия – десница Пророка и Крестителя Иоанна. И не только! Прогуляемся по скверу с забавными скульптурами и по улице со старинными посольствами и действующей резиденцией президента Черногории. Мы увидим кузнеца, делающего оригинальные сувениры прямо на центральной площади, зайдём в сувенирный магазин, где всё сделано руками местных женщин.
- Ловчен. Мы посетим одну из самых красивых гор Черногории – Ловчен с одноимённым национальным парком. Тут находится мавзолей Петра II Петровича Негоша, правителя Черногории, поэта и метрополита. С Ловчена можно сделать шикарные снимки с Цетинье, посёлком Иванова Корыта и горными вершинами.
- Негуши. Мы заедем в родовое селение черногорской королевской династии Петровичей (Негошей). Сейчас этот посёлок известен тем, что тут делают вялено-копчёное мясо «пршут» и негушский сыр, вина, мёд и т. д. Посмотрим на производство знаменитого пршута у гостеприимного черногорца, продегустируем знаменитое мясо, сыр, домашнее вино и ракию. При желании можно всё купить.
- Серпантин над Боко-Которским заливом. Мы прокатимся над Которской бухтой по захватывающему серпантину. С этой дороги видно всю бухту, города Котор, Тиват, Херцег-Нови и другие.
- Австро-венгерская крепость Горажда. Крепость была возведена в удачном месте над Боко-Которской бухтой в конце XIX века, сохранилась неплохо, имеет одну особенность — врыта в землю, с дороги её почти не видно! Мы прогуляемся по крепости, и вы узнаете её историю. Отсюда открываются потрясающие виды на море, бухту и города в ней.
При желании можно заехать в Котор или Тиват в роскошную яхт-марину Порто Монтенегро (по договорённости). По ходу всей поездки будем делать по вашему желанию остановки для фото, попить чай, пиво или кофе, перекусить, размяться – без проблем. Важная информация:.
Возьмите деньги на покупки (пршут, вино, сыр, попить и перекусить).
Ежедневно с 08:00 до 12:00 (время выезда).
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Цетинье
- Гора Ловчен
- Родовое селение Негуши
- Серпантин над Боко-Которским заливом
- Австро-венгерская крепость Горажда
- Котор или Тиват (по договорённости)
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входной билет в национальный парк - €3/чел., 8 €/ чел. за вход в мавзолей
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 12:00 (время выезда).
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Возьмите деньги на покупки (пршут, вино, сыр, попить и перекусить)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Ю
Юлия
1 окт 2025
Прекрасная экскурсия, потрясающие места, замечательный гид!
Очень понравилась эта экскурсия!
Прекрасно прокатились по побережью Черногории. посмотрели несколько городов, попробовали очень вкусный пишут и сыр (накупили себе и в подарки). Даже неожиданно дождливая погода добавила своего шарма в это путешествие… видима Черногория хороша во все сезоны и любую погоду)
K
Krestab7
10 мая 2025
Все было очень красиво и живописно! Природа невероятная. Валерий подробно рассказывал что жизнь Черногорцев, комфортный автомобиль, насыщенная программа. Остались отличные впечатления от поездки, очень всем рекомендую Валерия в качестве гида по Черногории и окрестностям!
Входит в следующие категории Будвы
