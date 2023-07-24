Экскурсии по пригородам Будвы

А еще оцените местные деликатесы в деревне Негуши, впечатлитесь красотой горы Ловчен и узнаете о черногорских традициях, обычаях и менталитете.
Описание экскурсии
Шикарные панорамы и городок Риека Црноевича
Вы впечатлитесь панорамой Будванской ривьеры, рассмотрите с высоты самое красивое место Скадарского озера и посетите одну из лучших панорамных площадок в Черногории «Павлова страна». А ещё заедете в крошечный городок Риека Црноевича и по желанию продегустируете вино или ракию и прокатитесь на лодке.
Цетинье — культурная столица Черногории
Гуляя по старинным улицам Цетинье, вы увидите Влашскую церковь, королевский театр Зетский дом, церковь Рождества Богородицы на Чипуре, резиденцию престолонаследника и дворцы «Бильярда» и Николы I. А на центральной площади познакомитесь с кузнецом Богданом и рассмотрите кованые изделия народного промысла. Кроме того, посетите главную достопримечательность города — мужской православный Цетинский монастырь 15 века — и насладитесь чудесными видами с Орлиного утеса.
Национальный парк Ловчен и деревня Негуши
Полюбовавшись панорамой горы Ловчен и долины Иваново Корыто, вы отправитесь в мавзолей черногорского владыки — Петра II Петровича Негуша. Далее посетите родовое гнездо его династии — историческую деревню Негуши, также известную как родина черногорского пршута и сыра. Здесь вы услышите о гастрономических традициях страны и по желанию попробуете местные деликатесы. По пути домой мы сделаем ещё одну остановку — в австро-венгерской крепости Горажда 1886 года.
Организационные детали
- Оплачиваются дополнительно: обед и входные билеты (€3 и €5 с чел.), прогулка на лодке — €40
- С вами буду я или моя жена, также лицензированный гид
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Началось все с получасового путешествия по Скадарскому озеру со стороны речки Црноевича. Затем мы как настоящие черногорцы выпили кофе с
Мы брали у Ивана поездку на