Экскурсии по пригородам Будвы

Вы насладитесь захватывающими дух видами Боко-Которского залива и проникнетесь колоритом старинных городов Цетинье и Риека Црноевича. А еще оцените местные деликатесы в деревне Негуши, впечатлитесь красотой горы Ловчен и узнаете о черногорских традициях, обычаях и менталитете.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Шикарные панорамы и городок Риека Црноевича

Вы впечатлитесь панорамой Будванской ривьеры, рассмотрите с высоты самое красивое место Скадарского озера и посетите одну из лучших панорамных площадок в Черногории «Павлова страна». А ещё заедете в крошечный городок Риека Црноевича и по желанию продегустируете вино или ракию и прокатитесь на лодке.

Цетинье — культурная столица Черногории

Гуляя по старинным улицам Цетинье, вы увидите Влашскую церковь, королевский театр Зетский дом, церковь Рождества Богородицы на Чипуре, резиденцию престолонаследника и дворцы «Бильярда» и Николы I. А на центральной площади познакомитесь с кузнецом Богданом и рассмотрите кованые изделия народного промысла. Кроме того, посетите главную достопримечательность города — мужской православный Цетинский монастырь 15 века — и насладитесь чудесными видами с Орлиного утеса.

Национальный парк Ловчен и деревня Негуши

Полюбовавшись панорамой горы Ловчен и долины Иваново Корыто, вы отправитесь в мавзолей черногорского владыки — Петра II Петровича Негуша. Далее посетите родовое гнездо его династии — историческую деревню Негуши, также известную как родина черногорского пршута и сыра. Здесь вы услышите о гастрономических традициях страны и по желанию попробуете местные деликатесы. По пути домой мы сделаем ещё одну остановку — в австро-венгерской крепости Горажда 1886 года.

Организационные детали