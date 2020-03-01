Экскурсии по пригородам Будвы

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Древний городок Цетинье, парк Ловчен, горная деревня Негуши и крепость Горажда за один день

Иван
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Иван – ваш гид
Вы насладитесь захватывающими дух видами Боко-Которского залива и проникнетесь колоритом старинных городов Цетинье и Риека Црноевича.

А еще оцените местные деликатесы в деревне Негуши, впечатлитесь красотой горы Ловчен и узнаете о черногорских традициях, обычаях и менталитете.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Черногорский калейдоскоп
Черногорский калейдоскоп

Что вас ожидает

Шикарные панорамы и городок Риека Црноевича
Вы впечатлитесь панорамой Будванской ривьеры, рассмотрите с высоты самое красивое место Скадарского озера и посетите одну из лучших панорамных площадок в Черногории «Павлова страна». А еще заедете в крошечный городок Риека Црноевича и по желанию продегустируете вино или ракию.

Цетинье — культурная столица Черногории
Гуляя по старинным улицам Цетинье, вы увидите Влашскую церковь, королевский театр Зетский дом, церковь Рождества Богородицы на Чипуре, резиденцию престолонаследника и дворцы «Бильярда» и Николы I. А на центральной площади познакомитесь с кузнецом Богданом и рассмотрите кованые изделия народного промысла. Кроме того, посетите главную достопримечательность города — мужской православный Цетинский монастырь XV века — и насладитесь чудесными видами с Орлиного утеса.

Национальный парк Ловчен и деревня Негуши
Полюбовавшись панорамой горы Ловчен и долины Иваново Корыто, вы отправитесь в мавзолей черногорского владыки — Петра II Петровича Негуша. Далее посетите родовое гнездо его династии — историческую деревню Негуши, также известную как родина черногорского пршута и сыра. Здесь вы услышите о гастрономических традициях страны и по желанию попробуете местные деликатесы. По пути домой мы сделаем еще одну остановку — в австро-венгерской крепости Горажда 1886 года.

Организационные детали

  • Обед и входные билеты (3 евро с человека) оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или моя жена, также лицензированный гид
Черногорский калейдоскоп
Черногорский калейдоскоп
Черногорский калейдоскоп
Черногорский калейдоскоп
Черногорский калейдоскоп
Черногорский калейдоскоп
Черногорский калейдоскоп
Черногорский калейдоскоп

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Иван
Иван
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Иван. Мы с женой много лет посвятили исследованию прекрасной Черногории. Изучали ее историю и быт, много путешествовали по стране и всему Балканскому полуострову, открывая для себя интересные малопосещаемые места. С радостью поделимся своими открытиями!
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