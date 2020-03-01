Экскурсии по пригородам Будвы

Что вас ожидает

Шикарные панорамы и городок Риека Црноевича

Вы впечатлитесь панорамой Будванской ривьеры, рассмотрите с высоты самое красивое место Скадарского озера и посетите одну из лучших панорамных площадок в Черногории «Павлова страна». А еще заедете в крошечный городок Риека Црноевича и по желанию продегустируете вино или ракию.

Цетинье — культурная столица Черногории

Гуляя по старинным улицам Цетинье, вы увидите Влашскую церковь, королевский театр Зетский дом, церковь Рождества Богородицы на Чипуре, резиденцию престолонаследника и дворцы «Бильярда» и Николы I. А на центральной площади познакомитесь с кузнецом Богданом и рассмотрите кованые изделия народного промысла. Кроме того, посетите главную достопримечательность города — мужской православный Цетинский монастырь XV века — и насладитесь чудесными видами с Орлиного утеса.

Национальный парк Ловчен и деревня Негуши

Полюбовавшись панорамой горы Ловчен и долины Иваново Корыто, вы отправитесь в мавзолей черногорского владыки — Петра II Петровича Негуша. Далее посетите родовое гнездо его династии — историческую деревню Негуши, также известную как родина черногорского пршута и сыра. Здесь вы услышите о гастрономических традициях страны и по желанию попробуете местные деликатесы. По пути домой мы сделаем еще одну остановку — в австро-венгерской крепости Горажда 1886 года.