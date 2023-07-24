Экскурсии по пригородам Будвы

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Черногорский калейдоскоп

Древний городок Цетинье, парк Ловчен, горная деревня Негуши и крепость Горажда за один день
Вы насладитесь захватывающими дух видами Боко-Которского залива и проникнетесь колоритом старинных городов Цетинье и Риека Црноевича.

А еще оцените местные деликатесы в деревне Негуши, впечатлитесь красотой горы Ловчен и узнаете о черногорских традициях, обычаях и менталитете.
5
12 отзывов
Черногорский калейдоскоп
Черногорский калейдоскоп
Черногорский калейдоскоп

Описание экскурсии

Шикарные панорамы и городок Риека Црноевича

Вы впечатлитесь панорамой Будванской ривьеры, рассмотрите с высоты самое красивое место Скадарского озера и посетите одну из лучших панорамных площадок в Черногории «Павлова страна». А ещё заедете в крошечный городок Риека Црноевича и по желанию продегустируете вино или ракию и прокатитесь на лодке.

Цетинье — культурная столица Черногории

Гуляя по старинным улицам Цетинье, вы увидите Влашскую церковь, королевский театр Зетский дом, церковь Рождества Богородицы на Чипуре, резиденцию престолонаследника и дворцы «Бильярда» и Николы I. А на центральной площади познакомитесь с кузнецом Богданом и рассмотрите кованые изделия народного промысла. Кроме того, посетите главную достопримечательность города — мужской православный Цетинский монастырь 15 века — и насладитесь чудесными видами с Орлиного утеса.

Национальный парк Ловчен и деревня Негуши

Полюбовавшись панорамой горы Ловчен и долины Иваново Корыто, вы отправитесь в мавзолей черногорского владыки — Петра II Петровича Негуша. Далее посетите родовое гнездо его династии — историческую деревню Негуши, также известную как родина черногорского пршута и сыра. Здесь вы услышите о гастрономических традициях страны и по желанию попробуете местные деликатесы. По пути домой мы сделаем ещё одну остановку — в австро-венгерской крепости Горажда 1886 года.

Организационные детали

  • Оплачиваются дополнительно: обед и входные билеты (€3 и €5 с чел.), прогулка на лодке — €40
  • С вами буду я или моя жена, также лицензированный гид

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 444 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Иван. Мы с женой много лет посвятили исследованию прекрасной Черногории. Изучали ее историю и быт, много путешествовали по стране и всему Балканскому полуострову, открывая для себя интересные малопосещаемые места. С радостью поделимся своими открытиями!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Татьяна
Очень долго выбирали из всех экскурсий, хотелось увидеть очень много интересных мест и локаций, но понимаю, что в такой стране, как Черногория, это просто невозможно все увидеть за один раз,
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поэтому, вернусь еще раз!!! Не ошиблась с выбором, все на одном дыхании, несмотря на то,что по времени это 10 часов, еще 2 дня пересматривала фото, красоты этого региона просто завораживают!!! Первый раз в этой стране, но открыла для себя очень много интересного, мне было очень комфортно и приятно общаться с Иваном, оценила его профессиональные качества и как экскурсовода и как водителя, потому как дороги-это сплошной серпантин. Что могу сказать- не сомневайтесь, смело отправляйтесь с Иваном на экскурсию и Вы получите массу незабываемых эмоций и впечатлений!

Очень долго выбирали из всех экскурсий, хотелось увидеть очень много интересных мест и локаций, но понимаю,
Очень долго выбирали из всех экскурсий, хотелось увидеть очень много интересных мест и локаций, но понимаю,
Очень долго выбирали из всех экскурсий, хотелось увидеть очень много интересных мест и локаций, но понимаю,
Очень долго выбирали из всех экскурсий, хотелось увидеть очень много интересных мест и локаций, но понимаю,
Очень долго выбирали из всех экскурсий, хотелось увидеть очень много интересных мест и локаций, но понимаю,
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Ирина
Интересный маршрут, довольно насыщенный. Прекрасный парк Ловчен, где приятно прогуляться. Весьма аутентичная культурная столица. Также заехали за вкусным пршутом. Немного скорректировали маршрут с учетом наших предпочтений. Комфортное вождение, интересный рассказ. Все понравилось!
Интересный маршрут, довольно насыщенный. Прекрасный парк Ловчен, где приятно прогуляться. Весьма аутентичная культурная столица. Также заехали
Интересный маршрут, довольно насыщенный. Прекрасный парк Ловчен, где приятно прогуляться. Весьма аутентичная культурная столица. Также заехали
Интересный маршрут, довольно насыщенный. Прекрасный парк Ловчен, где приятно прогуляться. Весьма аутентичная культурная столица. Также заехали
Интересный маршрут, довольно насыщенный. Прекрасный парк Ловчен, где приятно прогуляться. Весьма аутентичная культурная столица. Также заехали
Интересный маршрут, довольно насыщенный. Прекрасный парк Ловчен, где приятно прогуляться. Весьма аутентичная культурная столица. Также заехали
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Карина
Иван отличный собеседник и душевный человек. Экскурсия насыщенная, интересная, особенно понравились прогулка на лодке по Рьеке Црневича, очень вкусный пршут, кофепитие в бывшем посольстве и много любопытных фактов, которые мы узнали о Черногории. Рекомендую!)
Иван отличный собеседник и душевный человек. Экскурсия насыщенная, интересная, особенно понравились прогулка на лодке по Рьеке
Иван отличный собеседник и душевный человек. Экскурсия насыщенная, интересная, особенно понравились прогулка на лодке по Рьеке
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M
Иван отличный гид, с которым наше путешествие прошло на одном дыхании.

Началось все с получасового путешествия по Скадарскому озеру со стороны речки Црноевича. Затем мы как настоящие черногорцы выпили кофе с
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ракией и тронулись дальше. Ждала нас культурная столица - Цетине, где мы прошлись по старому городу и зашли в Цетинский монастырь, где хранится много святых реликвий. Затем мы отправились в национальный парк Ловчен, где мы поднялись к мавзолею Негуша и увидели прекрасный вид на Черногорию и частичку Албании. После мы спустились в деревушку Негуши, где Иван нас познакомил с женщиной, которая делает вкуснющий home-made пршут и сыр. Она провела для нас мини-дегустацию. Заключительным этапом стала австро-венгерская крепость Горажда. Было интересно послушать про то, как работала крепость в достаточно мелких деталях. Сопровождалось это все рассказами о прошлом и настоящем Черногории с остановками на живописные виды, где можно пофоткаться и просто созерцать красоту.

Было видно, что Ивану нравится то, чем он занимается.

Бонусом хочу отметить не самые простые с точки зрения дорог маршруты, на которых Иван себя уверенно чувствовал. Благодаря его ловкости и мастерству вождения, за нашу девяти-часовую поездку мы не чувствовали супер-усталости, а главное - нас нисколько не укачало. Напитались от этой поездки ярких эмоций, положительных впечатлений и море полезной и интересной информации!

Исходя из всего этого, наше путешествие получилось лёгкое и насыщенное. Всем strongly рекомендую;)

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Д
Большое спасибо Ивану за экскурсию! Честно, не ожидала, что забронировав экскурсию без отзывов на этом сайте получу сколько приятных впечатлений от поездки! Иван оказался профессионалом.

Мы брали у Ивана поездку на
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Ловчен. Ниже опишу поездку по пунктах:
1. Комфортное авто.
2. Хороший сторителлинг. Ощутимо, что Иван интересуется историей и обращает внимание на интересные здания, истории. Он даже показывает и подсказывает ракурсы. Самым большим восторгом стало посещение Австро-Венгерской крепости в конце экскурсии, где Иван стоял и показывал, что для чего использовалось в крепости. Оттуда открывается красивый вид на Боко-Которский залив. Почему впечатлило именно это - потому что крепости не такие раскрученные туристические места, как города возле моря или смотровые площадки. Там мало людей, и в интернете реже встретишь интересные маршруты либо гайды именно по полузаброшенным историческим крепостям. Вообще все локации по маршруту впечатлили, мы все посетили и программу выполнили на 100%. Выходили гуляли, смотрели Цетинье. Не сидели только в машине. Вдобавок к этому Иван ещё советовал, что можно посмотреть там, где мы остановились, или где красиво покушать, какое вино какого года лучше взять. Вообще как человек гид произвел очень приятное впечатление!
3. Остановки по маршруту - остановок на панорамных площадках было много, все разные и не повторяются с другими экскурсиями (совсем не пересекаются с экскурсиями по каньйонах, например). То есть если вы думаете взять какую-то одну экскурсию, мол посмотрите все, то нет. Советую брать разные экскурсии - повторятся локации не будут. Да и в Монтенегро всегда есть что посмотреть!
4. По маршруту много серпантинов. Вся Черногория - это серпантин. Но с хорошим водителем эти серпантины незаметны, честно.
5. В описании указано, что экскурсию проведет либо Иван, либо его жена, тоже лицензированный гид. Нам проводил Иван. Рассказывал про большой опыт его жены. Она знает 6 языков! Думаю, жена такая же крутая, как Иван!
6. Божеская цена за индивидуальную экскурсию 😍🙈

В общем очень рекомендую! Мы остались более чем довольны!

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Ю
Отправляясь в дальний путь, тем более в горы, нужно быть уверенным в проводнике и Иван тот человек, который, сочетая в себе великолепные качества гида, водителя, проводника и собеседника, ведет путешествие
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в комфорте и безопасности.
Эрудиция и хорошее чувство юмора сделало наш долгий путь интересным, а виртуозное вождение - легким.
Пожалуй, посещение природных заповедников, горы и крепости - лучшее, что позволяет немного передохнуть от прибрежной жары, а богатая история страны увлекает к новым путешествиям.

Эта экскурсия подойдет тем, кто любит активный отдых на природе.

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Входит в следующие категории Будвы

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